Seraphic Browser-Native Protection je teraz k dispozícii na nákup na CrowdStrike Marketplace

Las Vegas, Spojené štáty, 16. septembra 2025)CyberNewsWire/-- Dnes bolo oznámené, že že jeho riešenie Secure Enterprise Browser (SEB) je teraz dostupné na zakúpenie v Jednorazová destinácia pre svetový ekosystém bezpečnostných produktov kompatibilných s CrowdStrike. Serafín Fal.Con v roku 2025 CrowdStrike trhovisko Táto dostupnosť umožňuje zákazníkom objavovať, kupovať a implementovať prehliadačovú ochranu Seraphic priamo v rámci . Pre viac informácií o CrowdStrike Falcon S týmto vydaním, Seraphic dodáva a Integrácia, ktorá koreluje s telemetriou vrstvy prehliadača Seraphic s inteligenciou a analýzou hrozieb CrowdStrike.Protivníci sa pohybujú rýchlosťou AI, čím rozširujú útoky rýchlejšie, než môžu obhajcovia reagovať. Pre viac informácií o CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM Legacy SIEMs, postavené pre inú éru, sú príliš pomalé, hlučné a nákladné na zastavenie dnešných hrozieb. Falcon Next-Gen SIEM poskytuje rýchlosť v reálnom čase, efektívnosť a výsledky, ktoré sa nedajú zhodovať so starými platformami – teraz rozšírené na vrstvu prehliadača. Spoloční klienti získavajú jednotnú viditeľnosť aktivity prehliadača, rizikové rozšírenia a správanie používateľov, čo umožňuje rýchlejšie detekciu, vyšetrovanie a reakciu na pokročilé hrozby.

„Keďže sa organizácie čoraz viac spoliehajú na cloudové služby, aplikácie SaaS a aplikácie poháňané umelou inteligenciou, prehliadač sa stal primárnym pracovným priestorom pre produktivitu a kritickým cieľom pre kybernetické útoky," uviedla Iulia Stefoi-Silverová, viceprezidentka pre globálne partnerstvá a aliancie spoločnosti Seraphic.

Tradičné bezpečnostné riešenia často prehliadajú túto vrstvu, čo zanecháva medzery, ktoré možno využiť prostredníctvom nulových dní, phishing a straty údajov.Integráciou s platformou Falcon a dostupnosťou na trhu CrowdStrike Marketplace môžu spoloční zákazníci ľahko premeniť akýkoľvek prehliadač na bezpečný podnikový prehliadač. Jeff Farinich, CISO v spoločnosti New American Funding dodal: „Integrácia Seraphic s platformou CrowdStrike Falcon poskytla nášmu bezpečnostnému tímu nepretržitú viditeľnosť a kontrolu na vrstve prehliadača bez toho, aby to ovplyvnilo produktivitu používateľov."

„Prehliadače sa stali jedným z najviac cielených a prehliadaných útokov v podniku," povedal Daniel Bernard, hlavný obchodný riaditeľ spoločnosti CrowdStrike. „Pri zavádzaní systému Seraphic do systému Falcon Next-Gen SIEM túto medzeru uzatvárame s viditeľnosťou a inteligenciou v reálnom čase.Spoločne poskytujeme zákazníkom rýchlejšiu detekciu, lepšie výsledky a schopnosť zastaviť hrozby v prehliadačovej vrstve, ktoré by tradičné systémy SIEM vynechali."

Integrácia Seraphic s platformou CrowdStrike Falcon je k dispozícii na zakúpenie na CrowdStrike Marketplace. a spustite svoje bezplatné hodnotenie prehliadača jedným kliknutím. https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/

Navštívte Seraphic na Fal.Con Booth #1923 a pozrite si živé demo, stretnite sa s našimi odborníkmi a dozviete sa, ako chrániť svoju pracovnú silu. Viac o Seraphic je lídrom na rýchlo rastúcom trhu Enterprise Browser Security, ktorý je poháňaný inovatívnou technológiou, ktorá premieňa akýkoľvek prehliadač na bezpečný pracovný priestor s robustnými ochrannými a detekčnými schopnosťami. Seraphic Serafín Bezproblémovo nasadený, Seraphic umožňuje bezpečný prístup k SaaS a súkromným webovým aplikáciám pre zamestnancov a tretie strany na spravovaných aj osobných zariadeniach.Neviditeľný pre koncového používateľa, podporuje všetky prehliadače a SaaS desktopové aplikácie, ako sú Teams, Slack, Discord, WhatsApp a mnoho ďalších. Ocenenie Frost & Sullivan Global Zero Trust Enabling Technology Leadership Award, podporované investormi vrátane CrowdStrike Falcon Fund, Planven, Cota Capital, Storm Ventures, Eastlink a Secure Octane a dôveryhodné spoločnosťami Fortune 500, Seraphic zabezpečuje podnikový prehliadač pre dnešné moderné podniky založené na cloude. www.seraphicsecurity.com

Vedúci komunikácie
Eric Wolkstein
Serafín
ericw@seraphicsecurity.com