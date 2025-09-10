Origin Summit revela a segunda onda de iconos globais antes do seu debut durante a KBW

Seúl e Palo Alto, Corea do Sur e Estados Unidos, 10 de setembro de 2025/Chainwire/--Coa súa estrea o 23 de setembro achégase rapidamente, revela unha poderosa segunda onda de oradores na vangarda da cultura, AI, blockchain e capital Origin Summit Cimeira de orixe , o mundo IP blockchain, en colaboración con ), hoxe revelou unha poderosa segunda onda de oradores e participantes que tomarán o escenario durante a Korea Blockchain Week en Seúl. Story Bloqueos Story Bloqueos A liña de oradores reúne as voces líderes en AI, blockchain e finanzas para explorar como a propiedade intelectual (IP) está a converterse na clase de activos do mundo real máis consecuente da era da IA que está a desbloquear un mercado ilícito de 80 billóns de dólares no corazón da próxima evolución da IA. Organizado por Story, a blockchain IP do mundo, en colaboración con Blockworks e Korea Economic Daily (o maior grupo de medios financeiros de Corea), Origin Summit é o principal foro institucional na intersección de IA, capital e IP programable. Esta segunda onda reforza a misión de Origin Summit: conectar cultura, capital institucional, IA e infraestruturas de próxima xeración. Estes oradores traen perspectivas únicas sobre todo, desde o entretemento e o IP de xogos ata a identidade dixital, a tokenización e o futuro das economías creativas nativas de IA. 2 Conferencias e conferencias confirmadas: Sooman Lee – fundador, SM Entertainment; fundador e CEO, A2O Entertainment Fundador visionario de SM Entertainment, amplamente considerado como o arquitecto do K-pop moderno, tendo lanzado iconas globais como H.O.T., BoA, TVXQ, Super Junior, Girls' Generation e EXO. Arthur Hayes, cofundador e ex-CEO de BitMEX Como cofundador de BitMEX, Hayes axudou a inaugurar a era dos derivados criptográficos e segue sendo unha voz poderosa nas finanzas descentralizadas e nos mercados globais. Justin Sun – fundador, TRON; membro do Consello Asesor Global de HTX Coñecido por movementos audaces e acordos que forman a industria, Justin Sun é o fundador de TRON e asesor de HTX. Justin construíu un dos L1s máis globalmente escalados da historia e segue a ser unha voz prominente na adopción global de criptomoedas. Unha converxencia de IA, IP e valor do mundo real A propiedade intelectual (IP) é a columna vertebral da creatividade global, cultura e innovación. IP abarca todo, desde datos de formación de IA e catálogos de música a patentes de biotecnoloxía, franquicias de entretemento e contido xerado por usuarios. Valorado en máis de 80 billóns de dólares, IP é unha das clases de activos máis grandes e importantes do mundo, pero permanece fragmentada, ilíquida e en gran parte invisible para os mercados. A medida que avanza a intelixencia artificial, o acceso a IP verificada e limpa de dereitos é cada vez máis crítico.Os modelos necesitan datos estruturados, non contido rasgado, e as aplicacións nativas de IA requiren infraestruturas que poidan rastrexar, licenciar e monetizar as contribucións en tempo real. Mentres tanto, o capital institucional está a buscar a próxima onda de activos do mundo real, e a criptografía está a evolucionar da especulación á propiedade programable. Orixe Summit reúne os construtores, investidores e líderes culturais para desbloquear a economía de IP programable, onde a IA, a criptografía e o capital se aliñan en torno a unha das fronteiras máis importantes da próxima década. Por que Corea Poucos lugares na terra capturan mellor a converxencia de cultura, capital e tecnoloxía que Corea do Sur. É o fogar dunha das poboacións máis dixitais do mundo, un sector de IP creativo en expansión, a adopción xeneralizada de activos dixitais e algúns dos xogadores industriais máis fortes que avanzan a IA incorporada. \n \n As exportacións de propiedade intelectual cultural, incluíndo música, xogos, películas e animación, alcanzaron 13.600 millóns de dólares en 2024. \n \n As exportacións de IP máis que triplicáronse na última década, alcanzando os 9,85 mil millóns de dólares. \n \n Corea do Sur ten o maior número de subscritores de ChatGPT pagos fóra dos Estados Unidos, o que reflicte a súa adopción de IA líder mundial.O uso semanal explotou (aumentou 4,5x no último ano), facendo que sexa un dos mercados máis dinámicos e intelixentes a nivel mundial. \n \n Corea está a emerxer rapidamente como fronteira de IA física e robótica, con Samsung, LG, Hyundai e SK liderando a carga. Ten a maior densidade de robots do mundo (1,012 por 10.000 traballadores) e un mercado de robótica crecendo case 15% anualmente, reforzado pola Alianza K-Humanoid que ten como obxectivo humanoides avanzados para 2028. \n \n A adopción de criptomoedas está a aumentar, co 30% da poboación (~ 15,6 millóns de persoas) que invisten activamente en activos dixitais. \n \n As bolsas de Corea do Sur actualmente capturan case o 50% do volume de negociación global de altcoins. \n \n Xunto cunha base de comercio polo miúdo vibrante ($ 663B en operacións KRW vs mercados USD) e liquidez consolidada en plataformas como Upbit e Bithumb, Corea emerxeu como un centro crítico para a innovación de activos dixitais. \n \n O mercado criptográfico doméstico alcanzou un valor de ₩102 billóns, con volumes de negociación diarios que aumentaron un 20% respecto ao ano anterior. Wave 1: Falantes previamente anunciados Os oradores de Wave 1 inclúen os creadores e executivos detrás de BLACKPINK, BTS, Baby Shark, Lineage e institucións líderes en finanzas, blockchain e entretemento: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kyoung In Jung (CEO de The Black Label) Ryan Seungkyu Lee (cofundador, The Pinkfong Company) Amy Oldenburg (Xefa de Mercados Emerxentes, Morgan Stanley) Lee Sung-soo (en galego: CAO e SM Entertainment) Jake Jaekyung Song (Cofundador, Nexon) Rayhaneh Sharif-Askary (en galego) Brandon Yu (Presidente, HYBE APAC) Luca Netz (CEO, Pudgy Penguins & Igloo) Sunghwan Choi (Presidente de SK Networks) Yat Siu (Presidente, Animoca Brands) Sandeep Nailwal (Cofundador, Polygon) Jangwon Lee (CEO, Tecnoloxías de Contidos) Eventos loxísticos Data: 23 de setembro de 2025 Localización: Seúl, Corea do Sur (durante a Semana Blockchain de Corea) Formato: Curado para investidores institucionais, titulares de IP, construtores de IA e líderes culturais Páxina web: Páxina www.originsummit.xyz Páxina www.originsummit.xyz Inscrición: Capacidade limitada.Os interesados poden solicitar o acceso a través do sitio web do evento. Produción: Story Protocol, en colaboración con Blockworks e Korea Economic Daily A Cimeira de Orixe é o principal evento institucional na encrucillada de IA, blockchain, finanzas e propiedade intelectual. Hosted by Story, en colaboración con Blockworks e Hankyung Media Group, a Cúpula reúne líderes globais para definir a infraestrutura que alimenta a economía de IP programable. Origin Summit Cimeira de orixe Tendo lugar durante a Korea Blockchain Week 2025 en Seúl, Origin Summit explorará como a IA, a criptografía e o capital están converxendo para desbloquear a clase de activos non explorados máis valiosa do mundo. Sobre a historia Apoiado por 136 millóns de dólares de a16z, Polychain e Samsung Ventures, lanzou a súa rede principal en febreiro de 2025 e converteuse rapidamente na principal infraestrutura blockchain para a propiedade intelectual tokenizada. Historia Historia Story é un blockchain construído para facer da propiedade intelectual un activo dixital programable con dereitos incorporados. Permite aos creadores, desenvolvedores, empresas e laboratorios de IA converter os medios, datos e contido xerado por IA en activos dixitais programables e legalmente aplicables, alimentando casos de uso en AI, entretemento, robótica e moito máis. Deseñado para a escala, Story ponte a brecha entre os marcos legais desactualizados e as realidades da creación da era da IA, facendo posible rastrexar a procedencia, automatizar a licenza e desbloquear novos mercados para ideas. Como a base para a evolución de $IP nunha clase de activos nativa de Internet, Story impulsa unha economía creativa máis aberta, equitativa e compostable. . https://www.story.foundation https://www.story.foundation Sobre os bloques é unha plataforma de información que se atopa no centro da industria de criptografía. Contacto Xefe de Comunicacións Vde Páxinas Labs carpintería@piplabs.xyz