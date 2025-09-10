オリジン・サミット、KBW期間中のデビューを前に第二のグローバルアイコンの波を披露

Seoul & Palo Alto, South Korea & United Sates, 2025年9月10日/Chainwire/ - 9月23日のデビューが急速に近づき、 文化、AI、ブロックチェーン、資本の最前線にいる強力な第二波のスピーカーを明らかに Origin Summit 起源サミット 世界のIPブロックチェーン、協力して )は、本日、ソウルで開催される朝鮮ブロックチェーン週間でステージを取るスピーカーや参加者の強力な第二波を明らかにした。 Story ブロックワーク ストーリー ブロックワーク この講演は、AI、ブロックチェーン、および金融の主要な声を集め、知的財産(IP)がAI時代の最も影響力のある現実世界の資産クラスとなり、AIの次なる進化の中心にある80兆ドルの非流動市場をブロックすることを目的としています。 世界のIPブロックチェーンであるStoryが、BlockworksとKorea Economic Daily(韓国の最大の金融メディアグループ)と協力し、Origin Summitは、AI、資本、プログラマブルIPの交差点にある主要な機関フォーラムです。 この第2の波は、Origin Summitの使命を強化し、文化、機関資本、AI、次世代インフラストラクチャをブリッジします。これらのスピーカーは、エンターテイメントやゲームのIPからデジタルアイデンティティ、トークニズム化、AIネイティブのクリエイティブ経済の未来に至るまで、すべてにユニークな視点をもたらします。 Wave 2 確認されたスピーカーと参加者: Sooman Lee – 創設者、SMエンターテイメント; 創設者&CEO、A2Oエンターテイメント 現代K-popのアーキテクチャとして広く見られるSMエンターテイメントのビジョンリーな創設者であり、H.O.T、BoA、TVXQ、Super Junior、Girls’ Generation、EXOなどのグローバルアイコンを立ち上げており、今ではAI駆動の文化革新に焦点を当てたA2Oエンターテイメントをリードしています。 アーサー・ヘイズ - BitMEXの共同創設者兼元CEO BitMEXの共同創設者として、Hayesは暗号衍生製品の時代を迎え、分散型金融と世界市場で強力な声をあげている。 ジャスティン・サン – 創設者、TRON; HTX Global Advisory Board メンバー 大胆な動きと業界を形作る取引で知られるジャスティン・サンは、TRONの創設者であり、HTXのアドバイザーです。 AI、IP、そして現実世界の価値の融合 IPは、AIトレーニングデータや音楽カタログからバイオテクノロジー特許、エンターテイメント・フランチャイズ、ユーザ生成コンテンツに至るまで、世界最大かつ最も重要な資産クラスの一つであるが、市場にとって分散的で、非流動的で、ほとんどは見えない。 人工知能が進歩するにつれて、検証され、権利がクリアされたIPへのアクセスが重要になってきています. モデルは構造化されたデータを必要とし、スキャンされたコンテンツを必要とし、AIネイティブアプリケーションは、リアルタイムで貢献を追跡し、ライセンスし、収益化できるインフラを必要としています。 一方、制度資本は次の現実世界の資産の波を求めており、仮想通貨は投機からプログラミング可能な所有権へと進化している。 Origin Summitは、構築者、投資家、文化的リーダーを集め、プログラミング可能なIP経済を解除し、AI、暗号化、資本が次の10年で最も重要な境界線の1つを取り巻く。 なぜ韓国 世界のいくつかの場所では、文化、資本、テクノロジーの融合を韓国よりもうまく捉えています。世界で最もデジタル的に流暢な人口の1つ、クリエイティブIPセクターのブーム、デジタル資産の広範な採用、そして体現されたAIを推進する最も強力な産業プレーヤーのいくつかです。 \n \n 音楽、ゲーム、映画、アニメーションを含む文化財の輸出は、2024年に136億ドルに達した。 \n \n IP輸出は過去10年間で3倍以上に増加し、9億85億ドルに達しました。 \n \n 韓国は米国以外の有料チャットGPTサブスクリプト数が最も多く、世界トップの人工人工知能の採用を反映しており、毎週の使用量は(過去1年間で4倍以上)爆発し、世界で最もダイナミックでAIに精通している市場の1つとなっています。 \n \n 韓国は物理人工知能とロボットの境界線として急速に出現しており、サムスン、LG、ヒューダン、SKが主導しています。世界で最も高いロボット密度(10,000人当たり1.012人)とロボット市場が年間約15%成長し、2028年までに高度なヒューマノイドを狙うK-Humanoid Allianceによって強化されています。 \n \n 仮想通貨の採用は増加しており、人口の30%(約1560万人)がデジタル資産に積極的に投資しています。 \n \n 韓国の取引所は現在、世界のアルトコイン取引量の約50%を占めています。 \n \n 活気のある小売取引基盤(KRW対USD取引で663Bドル)と、UpbitやBithumbなどのプラットフォームで統合された流動性とともに、韓国はデジタル資産イノベーションの重要なハブとして現れました。 \n \n 国内の仮想通貨市場は102兆ウォンの価値に達し、毎日の取引量は年間比で20%上昇した。 Wave 1: Previously Announced Speakers(以前発表したスピーカー) Wave 1のスピーカーには、BLACKPINK、BTS、Baby Shark、Lineage、および金融、ブロックチェーン、エンターテイメントの主要機関の創造者と幹部が含まれます。 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kyoung In Jung (CEO, The Black Label) Ryan Seungkyu Lee(The Pinkfong Companyの共同創設者) エイミー・オルデンバーグ(モーガン・スタンレー(Morgan Stanley, Head of Emerging Markets) Lee Sung-soo(CAO、SMエンターテイメント) Jake Jaekyung Song(共同創設者、ネクソン) レイハネ・シャリフ・アスカリー(MD、グレイスケール) ブランドン・ユ(HYBE APAC会長) ルカ・ネット(Pudgy Penguins & Igloo) Sunghwan Choi(SK Networks社長) Yat Siu (Chairman, Animoca Brands) Sandeep Nailwal(共同創設者、ポリゴン) Jangwon Lee(コンテンツテクノロジーCEO) イベント 物流 日付:2025年9月23日 場所:ソウル、韓国(韓国ブロックチェーン週間中) フォーマット: Institutional investors, IP holders, AI builders, and cultural leaders サイト: www.originsummit.xyz トップページ www.originsummit.xyz トップページ Registration: Limited capacity. Interested parties can request access via the event website. 製作:ストーリー・プロトコル、BlockworksとKorea Economic Dailyと協力 起源サミットについて これは、AI、ブロックチェーン、金融、知的財産の交差点にある主要な機関イベントで、ストーリーがBlockworksとHankyung Media Groupと協力して主催するサミットで、プログラミング可能なIP経済を推進するインフラストラクチャを定義するために世界のリーダーを集めます。 起源サミット 起源サミット ソウルで開催される朝鮮ブロックチェーン週間2025で開催されるOrigin Summitは、AI、暗号化、資本が世界で最も価値のある未使用の資産クラスを解除するためにどのように融合しているかを調べます。 ストーリーについて a16z、Polychain、およびSamsung Venturesから136百万ドルの支援を受け、 2025年2月にメインネットを立ち上げ、トークン化された知的財産のための主要なブロックチェーンインフラストラクチャとなった。 Story ストーリー ストーリーは、知的財産を組み込まれた権利を持つプログラミング可能なデジタル資産にするために設計されたブロックチェーンであり、クリエイター、開発者、企業、AIラボは、メディア、データ、AI生成コンテンツをプログラミング可能で法的に実行可能なデジタル資産に変えることができます。 スケールのために設計されたストーリーは、時代遅れの法的枠組みとAI時代の創造の現実との間のギャップを埋め、起源を追跡し、ライセンスを自動化し、アイデアの新しい市場を開くことを可能にします。 $IPがインターネットネイティブの資産クラスに進化するための基盤として、ストーリーはよりオープンで、公平で、複製可能なクリエイティブ経済を推進します。 . https://www.story.foundation https://www.story.foundation ブロックワークについて 仮想通貨業界の中心に位置する情報プラットフォームです. We transform raw, complex data and facts into actionable research, trusted news, alpha-driven insights, and world-class events. ブロックワーク ブロックワーク 結果は透明性と信頼性で、投資家、事業者、機関が騒音を乗り越え、より良い決定を下し、業界を前進させることができます。 コンタクト 通信部長 HV PIPラボ トップページ > トップページ > トップページ > トップページ \n \n このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。 このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。 プログラム