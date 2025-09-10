Origins Summit onthul tweede golf van globale ikone voor die debuut tydens KBW

Seoul & Palo Alto, Suid-Korea & Verenigde State, 10 September, 2025/Chainwire/--Met sy debuut op 23 September wat vinnig nader, onthul 'n kragtige tweede golf sprekers aan die voorkant van kultuur, AI, blockchain en kapitaal Oorspronklike vergadering Oorspronklike vergadering , die wêreld se IP blockchain, in samewerking met ), vandag onthul 'n kragtige tweede golf van sprekers en deelnemers wat die toneel sal neem tydens Korea Blockchain Week in Seoul. Verhaal Blockworks Verhaal Blokwerk Die sprekerlyn bring vooraanstaande stemme oor AI, blockchain en finansiering saam om te ondersoek hoe intellektuele eiendom (IP) die mees gevolglike werklike klas van die AI-era word wat 'n $ 80 triljoen, illiquide mark in die hart van die volgende evolusie van AI sal ontbloot. Gehou deur Story, die wêreld se IP blockchain, in samewerking met Blockworks en Korea Economic Daily (Korea se grootste finansiële media groep), is Origin Summit die voorste institusionele forum op die kruising van AI, kapitaal en programmeerbare IP. Hierdie tweede golf versterk die missie van Origin Summit: om kultuur, institusionele kapitaal, AI en volgende generasie infrastruktuur te brug. Hierdie sprekers bring unieke perspektiewe oor alles van vermaak en gaming IP tot digitale identiteit, tokenisering en die toekoms van AI-native kreatiewe ekonomieë. Wave 2 bevestigde sprekers en deelnemers: Sooman Lee – stigter, SM Entertainment; stigter en CEO, A2O Entertainment Die visionair stigter van SM Entertainment, wat algemeen beskou word as die argitek van moderne K-pop, het globale ikone soos H.O.T., BoA, TVXQ, Super Junior, Girls' Generation en EXO. Arthur Hayes – mede-oprichter en voormalige CEO, BitMEX As mede-oprichter van BitMEX, het Hayes gehelp om die era van crypto-derivate te begin en bly 'n kragtige stem op gedecentraliseerde finansies en globale markte. Justin Sun – stigter, TRON; Lid van die HTX Global Advisory Board Justin Sun is bekend vir dapper bewegings en industrie-vormende ooreenkomste, en is die stigter van TRON en Advisor van HTX. Justin het een van die wêreldwydste L1's in die geskiedenis gebou en bly 'n prominente stem in globale crypto-aanvaarding. 'N Konvergensie van AI, IP en werklike wêreldwaarde Intellektuele eienaarskap (IP) is die rugsteen van globale kreatiwiteit, kultuur en innovasie. IP spandeer alles van AI-opleidingsdata en musiekkatalogi tot biotegnologie patente, vermaak franchises en gebruikers gegenereerde inhoud. Waardeer op meer as $ 80 triljoene, IP is een van die wêreld se grootste en belangrikste assetklasse, maar dit bly gefragmenteer, illiquid en grotendeels onsienlik vir markte. Aangesien kunsmatige intelligensie vorder, word toegang tot geverifieerde, geregtigde IP kritiek. modelle benodig gestruktureerde data, nie gekraapde inhoud nie, en AI-native-toepassings benodig infrastruktuur wat bydraes in werklike tyd kan spoor, lisensieer en monetiseer. Intussen is institusionele kapitaal op soek na die volgende golf van werklike aktiva, en crypto evolueer van spekulasie na programmeerbare eienaarskap. Origin Summit bring die bouers, beleggers en kulturele leiers saam om die programmeerbare IP-ekonomie te ontgrendel, waar AI, crypto en kapitaal rondom een van die mees gevolglike grense van die volgende dekade in ooreenstemming is. Hoekom Korea Weinig plekke op aarde vang die konvergensie van kultuur, kapitaal en tegnologie beter as Suid-Korea.Dit is die tuiste van een van die wêreld se digitaal vloeiendste bevolkings, 'n bloeiende kreatiewe IP-sektor, wydverspreide digitale asset-aanvulling, en 'n paar van die sterkste industriële spelers wat belichaamde AI bevorder. \n \n Kulturele IP-eksporte, insluitend musiek, gaming, film en animasie, bereik $ 13,6 miljard in 2024. \n \n IP-eksporte het oor die afgelope dekade meer as verdrievoudig en het $ 9,85 miljard bereik. \n \n Suid-Korea het die grootste aantal betaalde ChatGPT-abonnees buite die VSA, wat sy wêreldbestuurde AI-aanvaarding weerspieël. \n \n Korea is vinnig opkomend as die grens van fisiese AI en robotika, met Samsung, LG, Hyundai en SK in die voorhoede. Dit het die wêreld se hoogste robotdichtheid (1,012 per 10 000 werkers) en 'n robotiese mark groei byna 15% jaarliks, versterk deur die K-Humanoid Alliance wat na gevorderde humanoïede tot 2028 streef. \n \n Krypto-aanvulling is aan die gang, met 30% van die bevolking (~ 15,6 miljoen mense) wat aktief in digitale aktiva belê. \n \n Suid-Koreaanse uitwisselings vang tans byna 50% van die globale altcoin-handelsvolume. \n \n Gekombineer met 'n lewendige detailhandelsbasis ($ 663B in KRW-handel teen USD-markte) en gekonsolideerde likviditeit op platforms soos Upbit en Bithumb, het Korea ontstaan as 'n kritieke hub vir digitale eiendomsinnovasie. \n \n Die binnelandse crypto-mark het 'n waarde van ₩102 triljoen bereik, met daaglikse handelsvolumes wat 20% van jaar tot jaar toeneem. Wave 1: Voorheen aangekondigde sprekers Wave 1 sprekers sluit die skeppers en bestuurders agter BLACKPINK, BTS, Baby Shark, Lineage, en toonaangevende instellings oor finansiering, blockchain en vermaak in: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kyoung In Jung (CEO van The Black Label) Ryan Seungkyu Lee (same-oprichter, die Pinkfong maatskappy) Amy Oldenburg (hoof van opkomende markte, Morgan Stanley) Lee Sung-soo van CAO, SM Entertainment Jake Jaekyung Song (same-stigter, Nexon) Rayhaneh Sharif-Askary (MD, Grayscale) is 'n mens wat Brandon Yu (president, HYBE APAC) Luca Netz (CEO van Pudgy Penguins & Igloo) Sunghwan Choi (president van SK Networks) Yat Siu (voorzitter, Animoca Brands) Sandeep Nailwal (same-stigter, Polygon) Jangwon Lee (CEO van Content Technologies) Logistiese gebeurtenisse Datum: 23 September 2025 Ligging: Seoul, Suid-Korea (tydens Korea Blockchain Week) Format: Geskryf vir institusionele beleggers, IP-houders, AI-bouers en kulturele leiers Die webwerf: www.oorspronklike.xyz www.oorspronklike.xyz Registrasie: Beperkte kapasiteit. belangstellende partye kan toegang versoek via die gebeurteniswebwerf. Verhaal Verhaal Story is 'n blockchain-doeleindes gebou om intellektuele eiendom 'n programmeerbare digitale eiendom met ingebedde regte te maak. Dit laat skepers, ontwikkelaars, ondernemings en AI-laboratoriums toe om media, data en AI-genereerde inhoud in programmeerbare, wettige uitvoerbare digitale eiendomme te verander, wat gebruik gevalle oor AI, vermaak, robotika en meer voed. Ontwerp vir skaal, Story breek die gaping tussen verouderde regstelsels en die realiteite van AI-era-skepping, wat dit moontlik maak om oorsprong te spoor, outomatiese lisensieer en nuwe markte vir idees oop te maak. As die basis vir die evolusie van $IP in 'n internet-native asset klasse, Story kragte 'n meer oop, regverdige en composable kreatiewe ekonomie. . https://www.story.foundation https://www.story.foundation Oor Blockworks is 'n inligting platform wat in die middelpunt van die crypto-bedryf sit. Ons transformeer ruwe, komplekse data en feite in aktiewe navorsing, betroubare nuus, alfa-gedrewe insigte en wêreldklas gebeure. Blokwerk Blokwerk Hulle laat beleggers, bedryfers en instellings toe om die lawaai te verby te sien, beter besluite te neem en die bedryf vorentoe te dryf. Kontak Hoof van Kommunikasie die Die PIP Labs enigi.vies@piplabs.xyz