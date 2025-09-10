Origin Summit ujawnia drugą falę globalnych ikon przed debiutem podczas KBW

Seoul & Palo Alto, Korea Południowa & United Sates, 10 września 2025/Chainwire/--Wraz z jego premierą 23 września szybko zbliżającą się, ujawnia potężną drugą falę mówców na czele kultury, sztucznej inteligencji, blockchain i kapitału Szczyt o pochodzeniu Szczyt o pochodzeniu , światowy blockchain IP, we współpracy z ), dzisiaj ujawniła potężną drugą falę mówców i uczestników, którzy staną na scenie podczas Korea Blockchain Week w Seulu. Opowieść Blokady Opowieść Blokady Linia mówców łączy wiodące głosy w sztucznej inteligencji, blockchainie i finansach, aby zbadać, w jaki sposób własność intelektualna (IP) staje się najbardziej konsekwentną klasą aktywów w świecie rzeczywistym ery sztucznej inteligencji, która ma odblokować rynek o wartości 80 bilionów dolarów w centrum następnej ewolucji sztucznej inteligencji. Organizowany przez Story, światowy blockchain IP, we współpracy z Blockworks i Korea Economic Daily (największą grupą mediów finansowych w Korei), Origin Summit jest wiodącym forum instytucjonalnym na skrzyżowaniu AI, kapitału i programowalnego IP. Ta druga fala wzmacnia misję Origin Summit: połączyć kulturę, kapitał instytucjonalny, sztuczną inteligencję i infrastrukturę następnej generacji.Te mówcy przynoszą unikalne perspektywy na wszystko, od rozrywki i gier IP do tożsamości cyfrowej, tokenizacji i przyszłości gospodarek twórczych pochodzących z sztucznej inteligencji. Waga 2 Potwierdzeni mówcy i uczestnicy: Sooman Lee – założyciel, SM Entertainment; założyciel i dyrektor generalny, A2O Entertainment Visionary założyciel SM Entertainment, powszechnie uważany za architekta nowoczesnego K-popu, który uruchomił globalne ikony, takie jak H.O.T., BoA, TVXQ, Super Junior, Girls’ Generation i EXO. Arthur Hayes – współzałożyciel i były dyrektor generalny BitMEX Jako współzałożyciel BitMEX, Hayes przyczynił się do wprowadzenia ery pochodnych kryptowalut i pozostaje potężnym głosem w zakresie zdecentralizowanych finansów i rynków globalnych. Justin Sun – założyciel, TRON; członek globalnej rady doradczej HTX Justin Sun jest założycielem TRON i doradcą HTX. Justin zbudował jeden z najbardziej globalnie skalowanych L1 w historii i pozostaje wybitnym głosem w globalnej adopcji kryptowalut. Konwergencja AI, IP i wartości rzeczywistej Własność intelektualna (IP) jest kręgosłupem globalnej kreatywności, kultury i innowacji. IP obejmuje wszystko od danych szkoleniowych AI i katalogów muzycznych po patenty biotechnologiczne, franczyzy rozrywkowe i treści generowane przez użytkowników.Wartą ponad 80 bilionów dolarów, IP jest jedną z największych i najważniejszych klas aktywów na świecie, ale pozostaje rozdrobniona, nielikuwa i w dużej mierze niewidoczna dla rynków. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji dostęp do zweryfikowanej, wyczyszczonej prawami IP staje się coraz ważniejszy.Modele potrzebują ustrukturyzowanych danych, a nie skradzionych treści, a aplikacje pochodzące z sztucznej inteligencji wymagają infrastruktury, która może śledzić, licencjonować i monetyzować wkłady w czasie rzeczywistym. Tymczasem kapitał instytucjonalny szuka następnej fali aktywów realnego świata, a krypto ewoluuje od spekulacji do programowalnej własności. Origin Summit łączy budowniczych, inwestorów i liderów kultury, którzy odblokowują programowalną gospodarkę IP, w której sztuczna inteligencja, kryptowaluta i kapitał łączą się wokół jednej z najbardziej konsekwentnych granic następnej dekady. Dlaczego Korea Niewiele miejsc na ziemi lepiej uchwyci konwergencję kultury, kapitału i technologii niż Korea Południowa. jest domem dla jednej z najbardziej cyfrowo płynnych populacji na świecie, rozwijającego się kreatywnego sektora IP, szeroko rozpowszechnionego przyjmowania aktywów cyfrowych i niektórych z najsilniejszych graczy przemysłowych promujących wcieloną AI. \n \n Eksport kultury intelektualnej, w tym muzyki, gier, filmów i animacji, osiągnął 13,6 miliarda dolarów w 2024 roku. \n \n Eksport IP wzrósł ponad trzykrotnie w ciągu ostatniej dekady, osiągając 9,85 miliarda dolarów. \n \n Korea Południowa ma największą liczbę płatnych abonentów ChatGPT poza Stanami Zjednoczonymi, co odzwierciedla jej wiodącą na świecie adopcję sztucznej inteligencji. \n \n Korea szybko rozwija się jako granica fizycznej sztucznej inteligencji i robotyki, a Samsung, LG, Hyundai i SK są liderami. ma najwyższą gęstość robotów na świecie (1,012 na 10 000 pracowników) i rynek robotów rośnie o prawie 15% rocznie, wzmocniony przez K-Humanoid Alliance, który ma na celu zaawansowane humanoidy do 2028 roku. \n \n Adopcja kryptowalut rośnie, a 30% populacji (~ 15,6 mln osób) aktywnie inwestuje w aktywa cyfrowe. \n \n Obecnie południowokoreańskie giełdy zajmują blisko 50% światowego obrotu altcoinami. \n \n W połączeniu z tętniącą życiem bazą handlową detaliczną ($663B w transakcjach KRW w porównaniu do rynków USD) i skonsolidowaną płynnością na platformach takich jak Upbit i Bithumb, Korea stała się kluczowym centrum innowacji w zakresie aktywów cyfrowych. \n \n Rynek kryptowalut w kraju osiągnął wartość 102 bilionów wonów, a dzienne objętości handlowe wzrosły o 20% w stosunku do roku. Waga 1: Wcześniej ogłoszeni mówcy Głośniki Wave 1 obejmują twórców i menedżerów za BLACKPINK, BTS, Baby Shark, Lineage i wiodących instytucji w finansach, blockchain i rozrywce: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kyoung In Jung (CEO, The Black Label) Ryan Seungkyu Lee (współzałożyciel The Pinkfong Company) Amy Oldenburg (Rzecznik ds. Rynków Wschodzących, Morgan Stanley) Lee Sung-soo (CAO, SM Entertainment) jako producent Jake Jaekyung Song (współzałożyciel, Nexon) Rayhaneh Sharif-Askary (MD, Grayscale) w Polsce Brandon Yu (Prezydent, HYBE APAC) Luca Netz (CEO Pudgy Penguins & Igloo) Sunghwan Choi (Prezydent SK Networks) Yat Siu (Prezydent, Animoca Brands) Sandeep Nailwal (współzałożyciel, Polygon) Jangwon Lee (dyrektor generalny, Content Technologies) Wydarzenia logistyczne Data: 23 września 2025 Lokalizacja: Seoul, Korea Południowa (w trakcie Korea Blockchain Week) Format: Curated dla inwestorów instytucjonalnych, posiadaczy praw własności intelektualnej, twórców sztucznej inteligencji i liderów kultury Strona internetowa : www.originsummit.xyz Strona www.originsummit.xyz Rejestracja: Ograniczona pojemność. Zainteresowane strony mogą zażądać dostępu za pośrednictwem strony internetowej. Produkcja: Story Protocol, we współpracy z Blockworks i Korea Economic Daily Na szczycie o pochodzeniu Jest to wiodące wydarzenie instytucjonalne na skrzyżowaniu sztucznej inteligencji, blockchain, finansów i własności intelektualnej.Gospodarowany przez Story, we współpracy z Blockworks i Hankyung Media Group, Szczyt gromadzi światowych liderów, aby zdefiniować infrastrukturę napędzającą programowalną gospodarkę IP. Origin Summit Szczyt o pochodzeniu Podczas Korea Blockchain Week 2025 w Seulu, Origin Summit będzie badać, w jaki sposób sztuczna inteligencja, kryptografia i kapitał zbliżają się, aby odblokować najcenniejszą na świecie klasę niewykorzystanych aktywów. O historii Wspierany przez 136 milionów dolarów od a16z, Polychain i Samsung Ventures, uruchomiła swoją sieć główną w lutym 2025 roku i szybko stała się wiodącą infrastrukturą blockchain dla tokenizowanej własności intelektualnej. Opowieść Opowieść Historia to blockchain zbudowany w celu przekształcenia własności intelektualnej w programowalny aktyw cyfrowy z wbudowanymi prawami.Umożliwia twórcom, deweloperom, przedsiębiorstwom i laboratoriom sztucznej inteligencji przekształcenie mediów, danych i treści generowanych przez sztuczną inteligencję w programowalne, prawnie egzekwowalne aktywa cyfrowe, napędzając przypadki użytkowania w AI, rozrywce, robotyce i więcej. Zaprojektowany z myślą o skali, Story łączy przepaść między przestarzałymi ramami prawnymi a rzeczywistością tworzenia w erze sztucznej inteligencji, umożliwiając śledzenie pochodzenia, automatyzację licencjonowania i odblokowywanie nowych rynków dla pomysłów. Jako podstawa ewolucji $IP w klasę aktywów pochodzących z Internetu, Story wspiera bardziej otwartą, sprawiedliwą i kompostowalną kreatywną gospodarkę. https://www.story.foundation O BlockWorks jest platformą informacyjną, która znajduje się w centrum przemysłu kryptowalutowego. Przekształcamy surowe, złożone dane i fakty w działające badania, wiarygodne wiadomości, wgląd napędzany alfa i wydarzenia światowej klasy. Blokady Blokady Dzięki nim inwestorzy, operatorzy i instytucje mogą pominąć hałas, podejmować lepsze decyzje i rozwijać branżę. kontaktów Kierownik Komunikacji hw PIP Labs wrzeszcz.vies@piplabs.xyz