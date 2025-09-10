I-Origin Summit ibonelela i-Wave yesibini ye-Global Icons phambi kwe-debut ye-KBW

Seoul & Palo Alto, South Korea & United Sates, 10 Septhemba, 2025/Chainwire/--Ndiya i-23 Septhemba yokufika ngokushesha, Ukubonisa umoya wokuqala we-speakers e-cultural, i-AI, i-blockchain, kunye ne-capital I-Origin Summit I-Origin Summit , i-IP Blockchain yehlabathi, ngokuxhomekeke ), namhlanje wabelane umoya wokuqala we-speakers kunye nabathengisi, abahlala ngexesha leKorea Blockchain Week eSeoul. Ukucinga iimveliso Ukucinga iimveliso I-speaker line ibandakanya izixazululo eziphambili kwi-AI, i-blockchain, kunye ne-finance ukufumana njani i-Intellectual Property (IP) ibekwe kwi-class ye-asset ye-real-world ye-AI ye-era eyenza ukufaka i-$80 trillion, i-illiquid market kwi-core ye-AI ye-evolution elandelayo. I-Story, i-IP blockchain yehlabathi, kunye neBlockworks kunye neKorea Economic Daily (i-Korea Financial Media Group), i-Origin Summit yindlela yokuqala ye-institutional kwi-intersection ye-AI, i-capital, kunye ne-IP ye-programable. I-Origin Summit ye-Origin Summit yandisa i-mission ye-Origin: ukulungiselela ubudlelwane, i-institutional capital, i-AI, kunye ne-infrastructure ye-next-generation. Lezi zixazululi zibonisa iinkcukacha ezizodwa malunga kunye ne-IP yeengcingo kunye ne-gaming ukuya kwi-identity ye-digital, i-tokenization, kunye nexesha le-AI-native creative economies. Wave 2 Abalandeli Abalandeli Abalandeli Abalandeli: Sooman Lee – Umbhali, SM Entertainment; Umbhali & CEO, A2O Entertainment Umfundisi we-SM Entertainment, owaziwa ngokubanzi njenge-architect ye-K-pop ye-modern, uye wahlala i-icons zehlabathi ezifana ne-H.O.T., i-BoA, i-TVXQ, i-Super Junior, i-Girls' Generation, kunye ne-EXO. U-Arthur Hayes – Co-Mphathiswa & Umongameli we-CEO, i-BitMEX Umfundisi we-crypto pioneer kunye ne-macro thinker. Njengomfundisi we-BitMEX, uHayes wabelane ekubeni kwiminyaka ye-crypto derivatives kwaye ibekwe i-voice enzima kwi-finance ye-decentralized kunye neemakethe zehlabathi zehlabathi. I-Justin Sun – Umlawuli, i-TRON; Umlawuli we-HTX Global Advisory Board I-Justin Sun, eyaziwa ngokuba yiengxaki ze-audace kunye neengxaki ze-industry-shaping, i-Founder ye-TRON kunye ne-Advisor ye-HTX. I-Justin iye yenza enye ye-L1 ye-globally-scaled kwihistoria kwaye ibekwe umxholo we-crypto adoption yehlabathi. A Convergence of AI, IP, kunye Real-World Value I-IP (i-Intellectual Property) yintloko ye-creativity, i-cultural, kunye ne-innovation yehlabathi. I-IP ibandakanya zonke iinkcukacha ze-AI kunye ne-music catalogues ukuya kwi-biotech patents, i-entertainment franchises, kunye neengxaki ze-user-generated. I-IP, efunyenwe kwi-$80 trillion, i-one of the world's largest and most important asset classes, kodwa i-IP ibekwe ebandayo, i-illiquid, kwaye ngokubanzi engabonakali kwiimarike. Njengoko intloko lwekhompyutha, ukufikelela kwi-IP ebhalisiweyo, ebhalisiweyo, kubalulekileyo. Iimodeli zinobunzima idatha ebhalisiweyo, ngaphandle kweengxenye ebhalisiweyo, kwaye izicelo ze-AI-native zinobunzima i-infrastructure enokufundisa, i-license, kunye ne-monetize amaxabiso ngexesha elifanayo. Kwixesha elide, i-institutional capital ihamba i-wave ye-real-world assets, kwaye i-cryptography ibandakanya ukusuka kwi-speculation ukuya kwi-programable ownership. I-IP ibekwe kwi-centre ye-convergence. I-Origin Summit ibandakanya abathengi, abathengi, kunye nabasebenzi zobugcisa abasuka kwimveliso ye-IP, apho i-AI, i-crypt, kunye ne-capital zihlanganisa malunga neengxaki ezininzi ze-decade elandelayo. Yintoni Korea Iindawo ezincinane ehlabathi zibonisa i-convergence ye-culture, i-capital, kunye ne-technology kunokuba eKorea South. I-Korea iye yindawo yeyona yezigidi ezininzi ze-digital fluent ehlabathini, i-intle creative IP sector, ukusetyenziswa kwe-asset ye-digital, kunye nezinye iinkonzo ezininzi ezininzi ze-industrial ezikhuthaza i-AI efanelekileyo. \n \n I-Cultural IP export, kuquka i-music, i-gaming, i-movie, kunye ne-animation, i-$13.6 billion ngo-2024. \n \n I-IP ye-export yaba ngaphezulu kwe-triple ngexesha elidlulileyo, i-$9.85 billion. \n \n I-South Korea inezinxalenye yeengxaki ze-ChatGPT ezigqibeleleyo ngaphandle kwe-United States, ebonakalisa ukusetyenziswa kwe-AI yehlabathi. Ukusetyenziswa kwiveki iye yandisa (kuveliswa kwe-4.5x ngexesha elidlulileyo), yenza i-one of the most dynamic and AI-savvy markets globally. \n \n I-Korea isuka ngokukhawuleza njenge-frontier ye-Physical AI kunye ne-Robotics, kunye ne-Samsung, LG, i-Hyundai, kunye ne-SK. I-Korea iye i-robot density ephezulu kwehlabathi (1,012 ngenyanga ye-10,000 abasebenzi) kunye ne-market ye-robot yandisa i-15% ngonyaka, eyakhuswe yi-K-Humanoid Alliance yokufuneka i-humanoids ephakamileyo ngexesha ku-2028. \n \n Ukusetyenziswa kwe-crypto yandisa, kwaye i-30% yabasetyhini (i-15.6 million abantu) zihlanganisa ngokugqithisileyo kwi-assets ye-digital. \n \n Iingcebiso zeKorea South zihlanganisa ngoku malunga ne-50% ye-altcoin ye-trading yehlabathi. \n \n Ukongezelela kunye nenkqubo yokuhweba yobuchwepheshe (i-$663B kwi-KRW vs. i-USD markets) kunye ne-liquidity eyenziwe kwi-upbit kunye ne-bithumb, i-Korea iye ifumaneka njenge-hub enkulu ye-innovation ye-asset ye-digital. \n \n I-crypto market yamazwe kwi-₩102 trillion, kunye neengxaki zentengiso ze-20% ngonyaka ngamnye. I-Wave 1: Abaphambili Abavela Abavela I-Wave 1 iingcali zihlanganisa iimveliso kunye neengcali ezantsi kwe-BLACKPINK, i-BTS, i-Baby Shark, i-Lineage, kunye neengcali eziphambili kwi-finance, i-blockchain, kunye ne-entertainment: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kyoung In Jung (i-CEO ye-Black Label) Ryan Seungkyu Lee (I-Co-Founder, Inkampani yePinkfong) Amy Oldenburg (Chief of Emerging Markets, Morgan Stanley) U-Lee Sung-soo (i-CAO kunye ne-SM Entertainment) I-Jake Jaekyung Song (i-Co-Founder, i-Nexon) I-Rayhaneh Sharif-Askary (i-MD, i-Grayscale) Brandon Yu (Mphathiswa, HYBE APAC) Luca Netz (CEO, Pudgy Penguins & Igloo) Sunghwan Choi (President, SK Networks) Yat Siu (Chairman, Animoca Brands) I-Sandeep Nailwal (i-Co-Founder, i-Polygon) Jangwon Lee (CEO, Contents Technologies) Ukusebenza kweLogistics Usuku: 23 Septhemba 2025 Iindawo: Seoul, South Korea (ngexesha Korea Blockchain Week) I-Format: I-Curated for Institutional Investors, I-IP Holders, I-AI Builders, kunye ne-Cultural Leaders Iwebhusayithi: www.originsummit.xyz www.originsummit.xyz Ukulungiselela: umthamo olufanelekileyo. Abathengisi angafuneka ukufikelela kwiwebhusayithi yeengoma. Izixhobo: Story Protocol, kunye neBlockworks kunye neKorea Economic Daily I-Origin Summit I-Story, kunye ne-Blockworks kunye ne-Hankyung Media Group, i-Summit ibonelela abavelisi zehlabathi ukuze zibonise i-infrastructure yokusebenza kwe-IP economics ye-programable. I-Origin Summit I-Origin Summit Ukusetyenziswa ngexesha leKorea Blockchain Week 2025 eSeoul, i-Origin Summit izifundoza njani i-AI, i-crypto, kunye ne-capital zihlanganisa ukufumana i-class ye-asset eyenziwe kakhulu ehlabathini. Ngathi Story Ukukhuselwa $ 136 million ukusuka a16z, Polychain, kunye ne-Samsung Ventures, i-mainnet yayo yasungulwa ngoFebruwari 2025, kwaye iye yaba ngokushesha i-blockchain yama-infrastructure ye-tokenized intellectual property. Ukucinga Ukucinga I-Story yi-blockchain eyenziwe ngempumelelo yokwenza i-intellectual property i-asset ye-digital ye-programable ne-embedded rights. It ivumela abathengi, i-developers, iimveliso kunye ne-AI labs ukuba zibonise i-media, i-data, kunye ne-AI-generated content kwi-asset ye-digital eyenziwa kwi-programable, ezisetyenziswa ngexesha le-AI, i-entertainment, i-robot, kunye nokunye. I-Story, efunyenwe ngenxa ye-scale, isibophelela ingxaki phakathi kwama-legal frameworks ezidlulileyo kunye ne-realities ye-AI-era creation, okuvumela ukucacisa ukuvelisa, ukuvelisa, kunye nokukhuthaza iimarike ezintsha ze-ideas. Njengomgangatho yokuguqulwa kwe-$IP kwi-internet-native asset class, i-Story inikeza i-economy ye-open, equal, kunye ne-composable. . https://www.story.foundation https://www.story.foundation malunga neBlockworks isisombululo esebenzayo esekelwe kwimveliso ye-crypto. Thina ukuguqulwa iinkcukacha, iinkcukacha ezininzi kunye neengxaki kwizifundo ezisebenzayo, iindaba ezininzi, iinkcukacha ze-alpha, kunye neengxaki zehlabathi. iimveliso iimveliso Imiphumo yobugcisa kunye ne-confidence. 