Origin Summit otkriva drugi val globalnih ikona prije debitiranja tijekom KBW-a

Seul i Palo Alto, Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države, 10. rujna 2025./Chainwire/--S debitom 23. rujna koji se brzo približava, otkrije moćan drugi val govornika na čelu kulture, AI, blockchain i kapitala Summit o porijeklu Summit o porijeklu , svjetski IP blockchain, u suradnji s ), danas je otkrio moćan drugi val govornika i sudionika koji će preuzeti pozornicu tijekom Korea Blockchain Week u Seulu. Povijest Blokiranje Povijest Blokiranje Govorna linija okuplja vodeće glasove diljem AI-a, blockchain-a i financija kako bi istražila kako intelektualno vlasništvo (IP) postaje najposljedičnija klasa imovine u stvarnom svijetu u dobi AI-a koja će otključati tržište vrijedno 80 bilijuna dolara, nelikvidno u srcu sljedeće evolucije AI-a. Hosted by Story, globalni IP blockchain, u suradnji s Blockworks i Korea Economic Daily (Korejska najveća financijska medijska grupa), Origin Summit je vodeći institucionalni forum na raskrižju AI, kapitala i programabilnog IP-a. Ovaj drugi val jača misiju Origin Summit-a: povezati kulturu, institucionalni kapital, umjetnu inteligenciju i infrastrukturu sljedeće generacije.Ovi govornici donose jedinstvene perspektive o svemu, od zabave i gaming IP-a do digitalnog identiteta, tokenizacije i budućnosti kreativnih ekonomija s AI-om. Wave 2 potvrđeni govornici i sudionici: Sooman Lee – osnivač, SM Entertainment; osnivač i izvršni direktor, A2O Entertainment Vizionarski osnivač SM Entertainmenta, koji se široko smatra arhitektom modernog K-popa, pokrenuo je globalne ikone kao što su H.O.T., BoA, TVXQ, Super Junior, Girls’ Generation i EXO. Arthur Hayes – suosnivač i bivši izvršni direktor, BitMEX Kao suosnivač BitMEX-a, Hayes je pomogao uvoditi eru kripto derivata i ostaje moćan glas na decentraliziranom financiranju i globalnim tržištima. Justin Sun – osnivač, TRON; član Globalnog savjetodavnog odbora HTX Poznat po hrabrim potezama i poslovima koji oblikuju industriju, Justin Sun je osnivač TRON-a i savjetnik za HTX. Justin je izgradio jedan od najglobalnijih L1-a u povijesti i ostaje istaknuti glas u globalnom usvajanju kripto. Konvergencija AI, IP i stvarne svjetske vrijednosti Intelektualno vlasništvo (IP) je okosnica globalne kreativnosti, kulture i inovacija. IP obuhvaća sve od podataka o osposobljavanju AI-a i glazbenih kataloga do biotehnoloških patenata, zabavnih franšiza i sadržaja generiranog od strane korisnika.Vrijedna više od 80 trilijuna dolara, IP je jedna od najvećih i najvažnijih klasa imovine na svijetu, ali ostaje fragmentirana, nelikvidna i uglavnom nevidljiva na tržištima. Kako se umjetna inteligencija napreduje, pristup provjerenom, čistim IP-om postaje ključan.Modeli trebaju strukturirane podatke, a ne oštećeni sadržaj, a AI-native aplikacije zahtijevaju infrastrukturu koja može pratiti, licencirati i monetizirati doprinose u realnom vremenu. U međuvremenu, institucionalni kapital traži sljedeći val realnih sredstava, a kripto se razvija od špekulacije do programabilnog vlasništva. Origin Summit okuplja graditelje, ulagače i kulturne vođe koji otvaraju programabilnu IP ekonomiju, gdje se AI, kripto i kapital usklađuju oko jedne od najposljedičnijih granica sljedećeg desetljeća. Zašto Koreja Malo je mjesta na Zemlji koje bolje snimaju konvergenciju kulture, kapitala i tehnologije od Južne Koreje.To je dom jednog od svjetskih digitalno najtežih stanovništva, rastućeg kreativnog IP sektora, široko rasprostranjenog prihvaćanja digitalnih sredstava i nekih od najjačih industrijskih igrača koji unapređuju utjelovljenu AI. \n \n Izvoz kulturnog vlasništva, uključujući glazbu, igre, filmove i animaciju, dosegao je 13,6 milijardi dolara 2024. godine. \n \n Izvoz IP-a više se nego utrostručio u posljednjem desetljeću, dosegnuvši 9,85 milijardi dolara. \n \n Južna Koreja ima najveći broj plaćenih ChatGPT pretplatnika izvan SAD-a, što odražava njezino vodeće prihvaćanje umjetne inteligencije. \n \n Koreja se brzo pojavljuje kao granica fizičke inteligencije i robotike, s Samsungom, LG-om, Hyundaiom i SK-om na čelu. ima najvišu gustoću robota na svijetu (1,012 na 10.000 radnika) i tržište robotike koje raste gotovo 15% godišnje, ojačano K-Humanoid Allianceom koji ima za cilj napredne humanoide do 2028. godine. \n \n Usvajanje kriptovaluta raste, s 30% stanovništva (~ 15,6 milijuna ljudi) aktivno ulažu u digitalne imovine. \n \n Južnokorejske burze trenutno pokrivaju gotovo 50% globalnog volumena trgovanja altcoinima. \n \n Zajedno s živahnom maloprodajnom bazom ($ 663B u trgovinama KRW-a u usporedbi s tržištima USD-a) i konsolidiranom likvidnošću na platformama kao što su Upbit i Bithumb, Koreja se pojavila kao ključno središte za inovacije digitalnih sredstava. \n \n Domaće kripto tržište dostiglo je vrijednost od 102 bilijuna won, a dnevni obujam trgovanja porastao je za 20% u odnosu na godinu dana. Wave 1: Ranije najavljeni govornici Wave 1 govornici uključuju kreatore i direktore koji stoje iza BLACKPINK-a, BTS-a, Baby Shark-a, Lineage-a i vodećih institucija širom financija, blockchain-a i zabave: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kyoung In Jung (CEO, The Black Label) Ryan Seungkyu Lee (suosnivač, The Pinkfong Company) Amy Oldenburg (voditeljica tržišta u nastajanju, Morgan Stanley) Lee Sung-soo (CAO i SM Entertainment) Jake Jaekyung Song (suosnivač, Nexon) Rayhaneh Sharif-Askary (MD i Grayscale) Brandon Yu (predsjednik, HYBE APAC) Luca Netz (CEO, Pudgy Penguins & Igloo) Sunghwan Choi (predsjednik, SK Networks) Yat Siu (predsjednik, Animoca Brands) Sandeep Nailwal (suosnivač, Polygon) Jangwon Lee (CEO, Content Technologies) Logistika događanja Datum: 23. rujna 2025 Lokacija: Seul, Južna Koreja (tijekom Korejskog tjedna Blockchain) Format: Kurirano za institucionalne ulagače, vlasnike IP-a, AI graditelje i kulturne vođe web stranica : www.originsummit.xyz www.originsummit.xyz Povijest Registracija: ograničen kapacitet.Zainteresirane strane mogu zatražiti pristup putem web stranice događaja. Proizvođač: Story Protocol, u suradnji s Blockworks i Korea Economic Daily Summit o porijeklu Ovo je vodeći institucionalni događaj na raskrižju AI-a, blockchain-a, financija i intelektualnog vlasništva.Hosted by Story, u suradnji s Blockworks i Hankyung Media Group, Summit okuplja svjetske čelnike kako bi definirali infrastrukturu koja pokreće programabilno IP gospodarstvo. Origin Summit Summit o porijeklu Tijekom Korejskog Blockchain tjedna 2025. u Seulu, Origin Summit će istražiti kako se AI, kripto i kapital zbližavaju kako bi otključali najvrijedniju klasu neiskorištenih sredstava na svijetu. O priči Podržano sa 136 milijuna dolara od a16z, Polychain i Samsung Ventures, Pokrenula je svoju glavnu mrežu u veljači 2025. i brzo je postala vodeća blockchain infrastruktura za tokenizirano intelektualno vlasništvo. Story Povijest Priča je blokčein dizajniran kako bi se intelektualno vlasništvo pretvorilo u programabilno digitalno bogatstvo s ugrađenim pravima.To omogućuje kreatorima, programerima, poduzećima i AI laboratorijama da pretvore medije, podatke i AI-generirani sadržaj u programabilne, zakonski izvršive digitalne imovine, pohranjujući slučajeve korištenja u AI-u, zabavi, robotici i još mnogo toga. Dizajniran za veličinu, Story prekriva razliku između zastarjelih pravnih okvira i stvarnosti stvaranja u doba AI-a, što omogućuje praćenje podrijetla, automatiziranje licenciranja i otvaranje novih tržišta za ideje. Kao temelj za evoluciju $IP-a u internet-nativnu klasu imovine, Story omogućuje otvoreniju, pravedniju i kompozibilniju kreativnu ekonomiju. . https://www.story.foundation https://www.story.foundation O blokadama Mi transformiramo sirove, složene podatke i činjenice u djelotvorna istraživanja, pouzdane vijesti, uvide utemeljene na alfa i događanja svjetske klase. 