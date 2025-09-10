„Origin Summit“ atskleidžia antrą pasaulinių piktogramų bangą prieš debiutą KBW metu

Seulas ir Palo Alto, Pietų Korėja ir Jungtinės Valstijos, 2025 m. rugsėjo 10 d. / Chainwire / - Su rugsėjo 23 d. debiutu greitai artėjant, atskleidžia galingą antrąją garsiakalbių bangą kultūros, AI, blockchain ir kapitalo priešakyje Kilmės susitikimas Kilmės susitikimas , the world’s IP blockchain, in collaboration with ), šiandien atskleidė galingą antrą bangą kalbėtojų ir dalyvių, kurie užims sceną per Korėjos Blockchain savaitę Seule. Story Blockworks Istorijos Blokų darbai Kalbėtojų eilutė sujungia pirmaujančius AI, blockchain ir finansų balsus, kad ištirtų, kaip intelektinė nuosavybė (IP) tampa svarbiausia realaus pasaulio turto klase AI eros metu, siekiant atverti 80 trilijonų dolerių vertės nelikvidžią rinką, kuri yra kitos AI evoliucijos pagrindas. "Story", pasaulio IP blockchain, bendradarbiaujant su "Blockworks" ir "Korea Economic Daily" (didžiausia Korėjos finansų žiniasklaidos grupė), "Origin Summit" yra pagrindinis institucinis forumas, esantis AI, kapitalo ir programuojamojo IP sankirtoje. Ši antroji banga sustiprina „Origin Summit“ misiją: sujungti kultūrą, institucinį kapitalą, AI ir naujos kartos infrastruktūrą.Šie garsiakalbiai suteikia unikalių perspektyvų viskam nuo pramogų ir žaidimų IP iki skaitmeninės tapatybės, tokenizacijos ir AI kilusios kūrybinės ekonomikos ateities. Wave 2 patvirtinti pranešėjai ir dalyviai: Sooman Lee – įkūrėjas, SM Entertainment; įkūrėjas ir generalinis direktorius, A2O Entertainment Vizija įkūrėjas SM Entertainment, plačiai laikomas architektas šiuolaikinės K-pop, pradėjo pasaulines piktogramas, pavyzdžiui, H.O.T., BoA, TVXQ, Super Junior, Girls' Generation, ir EXO. Arthur Hayes – BitMEX įkūrėjas ir buvęs generalinis direktorius Kaip BitMEX įkūrėjas, Hayes padėjo įžengti į kriptografinių išvestinių finansų erą ir išlieka galingu balsu decentralizuotoje finansų ir pasaulinėse rinkose. Justin Sun – įkūrėjas, TRON; HTX pasaulinės patariamosios valdybos narys Žinomas dėl drąsių žingsnių ir pramonės formuojančių sandorių, Justin Sun yra TRON įkūrėjas ir HTX patarėjas. AI, IP ir realaus pasaulio vertės konvergencija Intelektinė nuosavybė (IP) yra pasaulinio kūrybiškumo, kultūros ir inovacijų pagrindas. IP apima viską nuo AI mokymo duomenų ir muzikos katalogų iki biotechnologijų patentų, pramogų franšizės ir vartotojų sukurto turinio.Vertinamas daugiau nei 80 trilijonų dolerių, IP yra viena didžiausių ir svarbiausių pasaulio turto klasių, tačiau jis išlieka susiskaidęs, nelikvidus ir daugiausia nematomas rinkoms. Kadangi dirbtinis intelektas progresuoja, prieiga prie patikrintų, teisių išvalytų IP tampa labai svarbi.Modeliai turi turėti struktūrizuotus duomenis, o ne ištrintą turinį, o AI natūralioms programoms reikia infrastruktūros, kuri gali sekti, licencijuoti ir užsidirbti pinigų realiu laiku. Tuo tarpu institucinis kapitalas ieško kitos realaus pasaulio turto bangos, o kriptografija vystosi nuo spekuliacijos iki programuojamos nuosavybės. „Origin Summit“ suburia statybininkus, investuotojus ir kultūros lyderius, atveriančius programuojamą IP ekonomiką, kurioje AI, kriptografija ir kapitalas sutampa aplink vieną iš svarbiausių ateinančio dešimtmečio sienų. Kodėl Korėja Few places on earth better capture the convergence of culture, capital, and technology than South Korea. It’s home to one of the world’s most digitally fluent populations, a booming creative IP sector, widespread digital-asset adoption, and some of the strongest industrial players advancing embodied AI. \n \n Kultūros IP eksportas, įskaitant muziką, žaidimus, filmus ir animaciją, 2024 m. Pasiekė 13,6 mlrd. JAV dolerių. \n \n IP eksportas per pastarąjį dešimtmetį išaugo daugiau nei tris kartus ir pasiekė 9,85 mlrd. JAV dolerių. \n \n Pietų Korėja turi didžiausią mokamų „ChatGPT“ abonentų skaičių už JAV ribų, o tai atspindi jos pasaulyje pirmaujančią AI įsisavinimą. \n \n Korėja sparčiai auga kaip fizinio intelekto ir robotikos siena, o „Samsung“, „LG“, „Hyundai“ ir „SK“ pirmauja.Ji turi didžiausią pasaulyje robotikos tankį (1,012 vienam darbuotojui 10 000 darbuotojų) ir robotikos rinką, kuri kasmet auga beveik 15%, kurią sustiprina „K-Humanoid“ aljansas, siekiantis iki 2028 m. Išplėstinių humanoidų. \n \n Kriptografijos įsisavinimas auga, o 30% gyventojų (apie 15,6 mln. Žmonių) aktyviai investuoja į skaitmeninius turtus. \n \n Pietų Korėjos biržos šiuo metu užima beveik 50% pasaulinės prekybos altcoin apimties. \n \n Kartu su gyvybinga mažmeninės prekybos baze ($ 663B KRW sandoriuose prieš JAV dolerių rinkas) ir konsoliduotu likvidumu tokiose platformose kaip Upbit ir Bithumb, Korėja atsirado kaip svarbus skaitmeninio turto inovacijų centras. \n \n Vidaus kriptovaliutų rinka pasiekė 102 trilijonų ₩ vertę, o dienos prekybos apimtis išaugo 20% per metus. 1 banga: anksčiau paskelbti kalbėtojai "Wave 1" garsiakalbiai apima kūrėjus ir vadovus už BLACKPINK, BTS, Baby Shark, Lineage ir pirmaujančių finansų, blockchain ir pramogų institucijų: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kyoung In Jung (CEO, Juodoji etiketė) Ryan Seungkyu Lee (Bendradarbis įkūrėjas, Pinkfong kompanija) Amy Oldenburg (Morgan Stanley, besivystančių rinkų vadovas) Lee Sung-soo (anglų k. Lee Sung-soo, CAO, SM Entertainment) Jake Jaekyung Song (bendrasis įkūrėjas, Nexon) Rayhaneh Sharif-Askary (MD ir Grayscale) Brandon Yu (HYBE APAC prezidentas) Luca Netz (Pudgy Penguins & Igloo generalinis direktorius) Sunghwan Choi (SK tinklų prezidentas) Yat Siu (pirmininkas, „Animoca Brands“) Sandeep Nailwal (bendrasis įkūrėjas, Polygon) Jangwon Lee (CEO, „Contents Technologies“) Logistikos renginiai Data: 2025 rugsėjo 23 Vieta: Seulas, Pietų Korėja (Korėjos Blockchain savaitės metu) Formatas: kuruojamas instituciniams investuotojams, IP savininkams, AI kūrėjams ir kultūros lyderiams Internetinė svetainė: www.originsummit.xyz Svetainė www.originsummit.xyz Registracija: Ribotos galimybės. Suinteresuotosios šalys gali paprašyti prieigos per renginio svetainę. Kūrėjas: „Story Protocol“, bendradarbiaudama su „Blockworks“ ir „Korea Economic Daily“ Apie kilmės susitikimą Tai pirmaujantis institucinis renginys, esantis AI, blockchain, finansų ir intelektinės nuosavybės sankirtoje. „Story“, bendradarbiaujant su „Blockworks“ ir „Hankyung Media Group“, surengs pasaulinius lyderius, kad apibrėžtų programuojamos IP ekonomikos infrastruktūrą. Kilmės susitikimas Kilmės susitikimas Surengtas per Korėjos Blockchain savaitę 2025 Seule, "Origin Summit" ištirs, kaip AI, kriptografija ir kapitalas susilieja, kad atlaisvintų vertingiausią pasaulyje neišnaudotą turto klasę. Apie istoriją Palaikoma 136 mln. JAV dolerių iš a16z, Polychain ir Samsung Ventures, pradėjo savo pagrindinį tinklą 2025 m. Vasario mėn. Ir greitai tapo pirmaujančia blockchain infrastruktūra tokenizuotai intelektinei nuosavybei. Istorijos Istorijos Istorija yra blokų grandinė, sukurta tam, kad intelektinė nuosavybė taptų programuojamu skaitmeniniu turtu su įterptomis teisėmis.Tai leidžia kūrėjams, kūrėjams, įmonėms ir AI laboratorijoms paversti žiniasklaidą, duomenis ir AI sukurtą turinį į programuojamą, teisiškai vykdytiną skaitmeninį turtą, kurti naudojimo atvejus visame AI, pramogų, robotikos ir dar daugiau. Skirtas mastui, „Story“ sujungia atotrūkį tarp pasenusių teisinių sistemų ir dirbtinio intelekto eros kūrimo realijų, leidžiančių sekti kilmę, automatizuoti licencijavimą ir atverti naujas idėjų rinkas. Kaip $IP evoliucijos į internetinę turto klasę pagrindas, "Story" skatina atviresnę, teisingesnę ir suderinamą kūrybinę ekonomiką. . https://www.story.foundation https://www.story.foundation Apie blokus Mes transformuojame žalius, sudėtingus duomenis ir faktus į veiksmingus tyrimus, patikimas naujienas, alfa pagrįstas įžvalgas ir pasaulinio lygio renginius. Blokų darbai Blokų darbai Jie leidžia investuotojams, operatoriams ir institucijoms peržvelti triukšmą, priimti geresnius sprendimus ir skatinti pramonę.