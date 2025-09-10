Origin Summit odhaluje druhou vlnu globálních ikon před debutem během KBW

Seoul a Palo Alto, Jižní Korea a Spojené státy, 10. září 2025/Chainwire/--Se svým debutem 23. září se rychle blíží, odhaluje silnou druhou vlnu řečníků v popředí kultury, AI, blockchainu a kapitálu Původ summitu Původ summitu IP blockchain ve spolupráci s ), dnes odhalila silnou druhou vlnu řečníků a účastníků, kteří se chystají na pódium během Korea Blockchain Week v Soulu. Příběh Bloková práce Příběh Bloková práce Přednáška spojuje přední hlasy v oblasti umělé inteligence, blockchainu a financí, aby prozkoumala, jak se duševní vlastnictví (IP) stává nejdůslednější reálnou třídou aktiv éry AI, která má odemknout nelikvidní trh v hodnotě 80 bilionů dolarů v srdci další evoluce AI. Hostil Story, světový IP blockchain, ve spolupráci s Blockworks a Korea Economic Daily (Korejská největší finanční mediální skupina), Origin Summit je předním institucionálním fórem na křižovatce AI, kapitálu a programovatelného IP. Tato druhá vlna posiluje poslání Origin Summit: propojit kulturu, institucionální kapitál, umělou inteligenci a infrastrukturu příští generace.Tito řečníci přinášejí jedinečné pohledy na vše od zábavy a herní IP až po digitální identitu, tokenizaci a budoucnost AI-nativních tvůrčích ekonomik. Wave 2 Potvrzení řečníci a účastníci: Sooman Lee – zakladatel, SM Entertainment; zakladatel a generální ředitel, A2O Entertainment Vizionářský zakladatel společnosti SM Entertainment, široce považovaný za architekta moderního K-popu, představil globální ikony jako H.O.T., BoA, TVXQ, Super Junior, Girls’ Generation a EXO. Arthur Hayes – spoluzakladatel a bývalý generální ředitel BitMEX Jako spoluzakladatel BitMEX, Hayes pomohl zahájit éru kryptografických derivátů a zůstává mocným hlasem na decentralizovaných financích a globálních trzích. Justin Sun – zakladatel, TRON; člen globální poradní rady HTX Justin Sun je známý svými odvážnými kroky a průmyslovými dohodami, je zakladatelem společnosti TRON a poradcem společnosti HTX. Justin vybudoval jednu z nejvíce globálně měřených společností L1 v historii a zůstává prominentním hlasem v globálním přijímání kryptoměn. Konvergence AI, IP a reálné hodnoty Intelektuální vlastnictví (IP) je páteří globální kreativity, kultury a inovací. IP pokrývá vše od vzdělávacích dat AI a hudebních katalogů až po biotechnologické patenty, zábavní franšízy a uživatelsky generovaný obsah. IP, jehož hodnota přesahuje 80 bilionů dolarů, je jednou z největších a nejdůležitějších tříd aktiv na světě, ale zůstává roztříštěná, nelikvidní a z velké části neviditelná pro trhy. Jak umělá inteligence postupuje, přístup k ověřené, oprávněné IP se stává kritickým.Modely potřebují strukturovaná data, nikoliv škrábaný obsah, a aplikace založené na umělé inteligenci vyžadují infrastrukturu, která může sledovat, licencovat a vydělávat příspěvky v reálném čase. Mezitím institucionální kapitál hledá další vlnu reálných aktiv a kryptoměna se vyvíjí od spekulace k programovatelnému vlastnictví. Origin Summit sdružuje tvůrce, investory a kulturní vůdce, kteří odemknou programovatelnou IP ekonomiku, kde se umělá inteligence, kryptoměna a kapitál spojí kolem jedné z nejdůležitějších hranic příštího desetiletí. Proč Korea Málokterá místa na světě lépe zachycují konvergenci kultury, kapitálu a technologií než Jižní Korea.Je domovem jedné z nejvíce digitálně plynulých populací na světě, rozvíjející se kreativní IP sektor, rozšířené přijímání digitálních aktiv a některé z nejsilnějších průmyslových hráčů, kteří rozvíjejí ztělesněnou AI. \n \n Vývoz kulturního vlastnictví, včetně hudby, her, filmů a animací, dosáhl v roce 2024 13,6 miliardy dolarů. \n \n Vývoz IP se za poslední desetiletí více než ztrojnásobil a dosáhl 9,85 miliardy dolarů. \n \n Jižní Korea má největší počet placených předplatitelů ChatGPT mimo Spojené státy, což odráží její přední světovou adopci umělé inteligence.Týdenní používání explodovalo (v uplynulém roce se zvýšilo o 4,5x), což z něj činí jeden z nejdynamičtějších a AI-zkušených trhů na celém světě. \n \n Korea se rychle rozvíjí jako hranice fyzické AI a robotiky, přičemž Samsung, LG, Hyundai a SK vedou. má nejvyšší světovou hustotu robotů (1,012 na 10 000 pracovníků) a trh s robotiky roste téměř o 15% ročně, což je posíleno Aliancí K-Humanoid, jejímž cílem je dosáhnout pokročilých humanoidů do roku 2028. \n \n Adopce kryptoměn roste, přičemž 30% populace (~ 15,6 milionu lidí) aktivně investuje do digitálních aktiv. \n \n Jižní Korejské burzy v současné době zachycují téměř 50% globálního objemu obchodování s altcoinem. \n \n Spolu s živou maloobchodní obchodní základnou ($ 663B v KRW obchodech vs. USD trzích) a konsolidovanou likviditou na platformách, jako jsou Upbit a Bithumb, se Korea stala kritickým hubem pro inovace v oblasti digitálních aktiv. \n \n Domácí trh s kryptoměnami dosáhl hodnoty 102 bilionů ₩, přičemž denní objem obchodování vzrostl o 20% oproti roku. Wave 1: Dříve oznámení řečníci Mezi mluvčími Wave 1 patří tvůrci a manažeři za BLACKPINK, BTS, Baby Shark, Lineage a předními institucemi v oblasti financí, blockchain a zábavy: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kyoung In Jung (výkonný ředitel, The Black Label) Ryan Seungkyu Lee (spoluzakladatel The Pinkfong Company) Amy Oldenburg (vedoucí rozvíjejících se trhů, Morgan Stanley) Lee Sung-soo (Společnost CAO, SM Entertainment) Jake Jaekyung Song (spoluzakladatel, Nexon) Rayhaneh Sharif-Askaryová (MD, Grayscale) Brandon Yu (prezident, HYBE APAC) Luca Netz (Výkonný ředitel Pudgy Penguins & Igloo) Sunghwan Choi (Prezident, SK Networks) Yat Siu (předseda, Animoca Brands) Sandeep Nailwal (spoluzakladatel, Polygon) Jangwon Lee (výkonný ředitel, Content Technologies) Logistika událostí Datum: 23. září 2025 Umístění: Seoul, Jižní Korea (v průběhu Korea Blockchain Week) Formát: Kurátor pro institucionální investory, držitele práv k duševnímu vlastnictví, tvůrce umělé inteligence a kulturní vůdce Webové stránky: www.originsummit.xyz Webové stránky www.originsummit.xyz Registrace: Kapacita je omezená, zájemci mohou požádat o přístup prostřednictvím webové stránky akce. Produkce: Story Protocol, ve spolupráci s Blockworks a Korea Economic Daily Summit o původu je přední institucionální událostí na křižovatce umělé inteligence, blockchainu, financí a duševního vlastnictví.Story, ve spolupráci s Blockworks a Hankyung Media Group, shromažďuje globální lídry, aby definovali infrastrukturu, která pohání programovatelnou IP ekonomiku. Origin Summit Původ summitu Origin Summit se bude konat během Korea Blockchain Week 2025 v Soulu a bude zkoumat, jak se AI, kryptoměna a kapitál shromažďují, aby odemkli nejcennější třídu nevyužitých aktiv na světě. O příběhu Podporováno 136 miliony dolarů od a16z, Polychain a Samsung Ventures, Společnost zahájila svou hlavní síť v únoru 2025 a rychle se stala přední blockchainovou infrastrukturou pro tokenizované duševní vlastnictví. Story Příběh Příběh je blockchain účelově postavený tak, aby se duševní vlastnictví stalo programovatelným digitálním aktivem s vestavěnými právy. Umožňuje tvůrcům, vývojářům, podnikům a laboratořím s umělou inteligencí přeměnit média, data a obsah generovaný umělou inteligencí na programovatelné, právně vymahatelné digitální aktiva, napájení případů použití přes AI, zábavu, robotiku a další. Story je navržen tak, aby překlenul propast mezi zastaralými právními rámci a realitami vytváření v éře umělé inteligence, což umožňuje sledovat původ, automatizovat udělování licencí a odemykat nové trhy pro nápady. Jako základ pro vývoj $IP na internetovou třídu aktiv, Story podporuje otevřenější, spravedlivější a kompostovatelnější tvůrčí ekonomiku. . https://www.story.foundation https://www.story.foundation O blokovkách Je to informační platforma, která se nachází v centru kryptografického průmyslu. Přeměňujeme surová, komplexní data a fakta na akční výzkum, důvěryhodné zprávy, poznatky řízené alfa a události světové třídy. 