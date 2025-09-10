قمة الأرصاد الجوية تنشر ثاني موجة من العلامات العالمية قبل ظهورها خلال KBW

سيول وباولو ألتو، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، 10 سبتمبر، 2025/Chainwire/--على الرغم من انطلاقها في 23 سبتمبر، يظهر موجة ثانية قوية من المتحدثين في خط الوسط من الثقافة والذكاء الاصطناعي والبرمجيات والرأسمالية Origin Summit المؤتمر الأصلي ، IP Blockchain في العالم ، بالتعاون مع ) ، أظهرت اليوم ثورة ثانية قوية من المتحدثين والمشاركين الذين سيصدرون المسرح خلال أسبوع كوريا بلاك تشين في سيول. قصة Blockworks قصة Blockworks وتجمع القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين على القائمين يتم تنظيمها من قبل Story ، وهي شركة IP Blockchain في العالم ، بالتعاون مع Blockworks و Korea Economic Daily (أكبر مجموعة وسائل الإعلام المالية في كوريا) ، ويعتبر Origin Summit مركزًا مؤسسيًا رئيسًا في صراع الذكاء الاصطناعي ، الرأسمالي ، والهوية الإلكترونية المبرمجة. هذا الهجوم الثاني يعزز مهمة قمة الأصل: توسيع ثقافة رأس المال المؤسسي، الذكاء الاصطناعي، والتنظيمات التابعة للاتحاد الأوروبي، وتوفير رؤى فريدة من نوعها حول كل شيء من الترفيه واللعب IP إلى الهوية الرقمية، والتشكيك، والمستقبل من الاقتصادات الإبداعية الذكية. 2 المشاركين والمشاركين المحتملين: Sooman Lee – مؤسس ، SM Entertainment ؛ مؤسس و مدير عام ، A2O Entertainment Visionary founder of SM Entertainment, widely regarded as the architect of modern K-pop, having launched global icons like H.O.T., BoA, TVXQ, Super Junior, Girls’ Generation, and EXO. Now leading A2O Entertainment with a focus on AI-driven cultural innovation. Arthur Hayes – Co-founder & former CEO, BitMEX كمؤسس مشترك لـ BitMEX، ساعد هايز في إطلاق عصر النتائج الرقمية، ويظل صوتًا قويًا في التمويل التنموي والتسويق العالمي. جاستن سينا – مؤسس، TRON، عضو المجلس الاستشاري العالمي HTX معروفًا بتحركاته الزائفة والتفاوضات التي تشكل الصناعة ، فإن جاستن سينا هو مؤسس TRON ومدير HTX. التفاعل بين الذكاء الاصطناعي و IP و القيمة في العالم الحقيقي وتشمل الخصوصية الفكرية كل شيء من البيانات التدريبية AI والمجلات الموسيقية إلى براءات الاختراع في مجال التكنولوجيا الحيوية والفرص الترفيهية والمحتوى الذي يصل إلى 80 تريليون دولار، وهي واحدة من أكبر وأهم فئات الأصول في العالم، ولكنها لا تزال مفصلة، غير سليمة، ومثيرة للجدل غير مرئية للأسواق. مع التقدم في الذكاء الاصطناعي، يصبح الوصول إلى IP المختبر، الذي يحد من الحقوق أصلاً أمرًا حيويًا.المنتجات تحتاج إلى البيانات الهيكلية، وليس المحتوى المزعج، ويحتاج التطبيقات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي إلى البنية التحتية التي يمكن أن تتبع، التمويل، والربح في الوقت الحقيقي. وفي الوقت نفسه، فإن رأس المال المؤسسي يبحث عن الزلزال التالي من الأصول في العالم الحقيقي، وتطور الائتمان من الاستثمارات إلى الملكية المبرمجة. يشارك قمة الأصل المصممين والمستثمرين والرؤساء الثقافيين في إلغاء الاقتصاد الذكي المبرمج، حيث تتوافق الذكاء الاصطناعي والتمثيل والرأسمال حول واحدة من الحدود الأكثر تأثيرا في العقد المقبل. لماذا كوريا هناك قرابة الأماكن على الأرض التي تكتشف بشكل أفضل التفاعل بين الثقافة والرأسمالية والتكنولوجيا من كوريا الجنوبية، حيث يعيش هذا البلد واحد من أكبر السكان الرقميين في العالم، ومجموعة من القطاعات الرائدة في مجال الهوية الرقمية، ومواكبة واسعة من الأصول الرقمية، وبعض الأطراف الصناعية القوية التي تسعى إلى تطوير الذكاء الاصطناعي. \n \n وتبلغ صادرات الهواتف الذكية الثقافية، بما في ذلك الموسيقى والألعاب والأفلام والرياضة، 13.6 مليار دولار في عام 2024. \n \n وقد انخفضت صادرات الهواتف الذكية أكثر من ثلاث مرات خلال العقد الماضي إلى 9.85 مليار دولار. \n \n كوريا الجنوبية لديها أكبر عدد من مستخدمي ChatGPT المدفوعة خارج الولايات المتحدة، مما يعكس استغلالها عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.استخدام الأسبوعي ارتفعت (إنخفاض 4.5× خلال السنة الماضية)، مما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية وذكية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. \n \n تتطور كوريا بسرعة كقوة في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، مع شركة سامسونج، LG، هيثم، وSK التي تبلغ أعلى مستوياتها في العالم (1،012 في كل 10،000 موظف) وشركة روبوتية تنمو تقريباً بنسبة 15 في المئة سنوياً، ويعزز ذلك التحالف K-Humanoid الذي يهدف إلى الخصائص الرومانسية المتقدمة بحلول عام 2028. \n \n تزداد استغلال الائتمان، مع 30 في المئة من السكان (~ 15.6 مليون شخص) الاستثمار النشط في الأصول الرقمية. \n \n تكتسب تبادلات كوريا الجنوبية حالياً ما يقرب من 50٪ من حجم التداول العالمي للاتريوت. \n \n جنبا إلى جنب مع قاعدة تجارة التجزئة الحيوية (663 مليار دولار في تجارة KRW مقابل أسواق الدولار الأمريكي) والضغط المشترك على منصات مثل Upbit و Bithumb، أصبحت كوريا مركزًا حيويًا لتسويق الأصول الرقمية. \n \n حصلت أسواق الائتمان المحلية على قيمة 102 تريليون دولار، مع حجم التداول اليومي يرتفع بنسبة 20 في المائة مقابل العام. الفضاء 1 : المؤرخين السابقين وتشمل المتحدثين في الجو 1 المصممين والمديرين التنفيذيين خلف BLACKPINK، BTS، Baby Shark، Lineage، والمؤسسات الرائدة في مجال التمويل والتجارة والبرامج الترفيهية: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kyoung In Jung (مؤسس شركة The Black Label) Ryan Seungkyu Lee (مؤسس شركة Pinkfong) Amy Oldenburg (المدير التنفيذي للأسواق الناشئة، مورغان ستانلي) لي Sung-soo (مايكروسوفت، SM Entertainment) Jake Jaekyung Song (مؤسس مشترك ، Nexon) راميش شيرف-اسكاري (MD, Grayscale) براندون يوي (رئيس HYBE APAC) Luca Netz (مؤسس شركة Pudgy Penguins & Igloo) Sunghwan Choi (رئيس شركة SK Networks) Yat Siu (رئيس ، Animoca Brands) Sandeep Nailwal (مشارك في مؤسسة Polygon) Jangwon Lee (مؤسس شركة Content Technologies) الأحداث اللوجستية تاريخ: 23 سبتمبر 2025 موقع: سيول، كوريا الجنوبية (وقت كوريا Blockchain Week) الشكل: يتم التحضير للمستثمرين المؤسسيين، وصانعي الهواتف الذكية، ومدراء الذكاء الاصطناعي، والمؤيدين الثقافيين الموقع : www.originsummit.xyz الموقع www.originsummit.xyz التسجيل: قدرة محدودة، ويمكن للمساهمين طلب الوصول عبر موقع الحدث. إنتاج: Story Protocol، بالتعاون مع Blockworks وKorea Economic Daily قمة الأصل هي الحدث المؤسسي الرئيسي في خليج AI، blockchain، والمالية والممتلكات الفكرية، التي تنظمها Story، بالتعاون مع Blockworks وHankyung Media Group، وتجمع القادة العالمية لتحديد البنية التحتية التي تدعم الاقتصاد IP المبرمج. المؤتمر الأصلي المؤتمر الأصلي ويقام خلال أسبوع كوريا بلاك تشين 2025 في سيول، وسيتم استكشاف كيف تتفاوض الذكاء الاصطناعي والتشفير والرأسمال لفتح فئة الأصول غير المستخدمة الأكثر قيمة في العالم. عن قصة تم دعمها بنسبة 136 مليون دولار من a16z ، Polychain ، و Samsung Ventures ، أطلقت شبكتها الرئيسية في فبراير 2025، وقد أصبحت بسرعة أكبر البنية التحتية للبنية التحتية للبيئة الفكرية. قصة قصة ويُمكن للمطورين والمطورين والشركات والمختبرات الذكية من تحويل وسائل الإعلام والبيانات والمحتوى المنشأ من الذكاء الاصطناعي إلى الأصول الرقمية المُبرمجة قانونياً، مما يساعد على تحويل محتوى الذكاء الاصطناعي إلى المكونات الرقمية المُبرمجة، مما يساعد على تطوير حالات الاستخدام في مجال الذكاء الاصطناعي والترفيه والروبوتات 