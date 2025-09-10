Origin Summit revela la segunda ola de iconos globales antes del debut durante KBW

Seúl y Palo Alto, Corea del Sur y Estados Unidos, 10 de septiembre de 2025/Chainwire/--Con su debut el 23 de septiembre acercándose rápidamente, revela una poderosa segunda ola de oradores en la vanguardia de la cultura, la IA, la blockchain y el capital Cumbre de origen Cumbre de origen , el mundo IP blockchain, en colaboración con ), hoy reveló una poderosa segunda ola de oradores y participantes que tomarán el escenario durante la Korea Blockchain Week en Seúl. Historia Bloqueos Historia Bloqueos La línea de oradores reúne voces líderes en AI, blockchain y finanzas para explorar cómo la propiedad intelectual (IP) se está convirtiendo en la clase de activos del mundo real más consecuente de la era de la IA diseñada para desbloquear un mercado ilícito de 80 billones de dólares en el corazón de la próxima evolución de la IA. Organizado por Story, la blockchain IP del mundo, en colaboración con Blockworks y Korea Economic Daily (el mayor grupo de medios financieros de Corea), Origin Summit es el principal foro institucional en la intersección de IA, capital y IP programable. Esta segunda ola refuerza la misión de Origin Summit: conectar cultura, capital institucional, IA y infraestructura de próxima generación.Estos altavoces aportan perspectivas únicas sobre todo, desde el entretenimiento y el IP de juegos hasta la identidad digital, la tokenización y el futuro de las economías creativas nativas de IA. Wave 2 Speakers confirmados y participantes: Sooman Lee – fundador, SM Entertainment; fundador y CEO, A2O Entertainment Fundador visionario de SM Entertainment, ampliamente considerado como el arquitecto del K-pop moderno, habiendo lanzado iconos globales como H.O.T., BoA, TVXQ, Super Junior, Girls’ Generation y EXO. Arthur Hayes, cofundador y ex CEO de BitMEX Como cofundador de BitMEX, Hayes ayudó a inaugurar la era de los derivados criptográficos y sigue siendo una voz poderosa en las finanzas descentralizadas y los mercados globales. Justin Sun – fundador, TRON; miembro del Consejo Asesor Global de HTX Conocido por sus movimientos audaces y acuerdos que forman la industria, Justin Sun es el fundador de TRON y asesor de HTX. Justin construyó uno de los L1 más globalmente escalados de la historia y sigue siendo una voz prominente en la adopción global de criptomonedas. Una convergencia de IA, IP y valor real La propiedad intelectual (IP) es la columna vertebral de la creatividad, la cultura y la innovación globales. IP abarca todo, desde datos de capacitación de IA y catálogos de música a patentes de biotecnología, franquicias de entretenimiento y contenido generado por los usuarios. Valorado en más de 80 billones de dólares, IP es una de las clases de activos más grandes y importantes del mundo, pero sigue siendo fragmentada, ilíquida y en gran medida invisible a los mercados. A medida que avanza la inteligencia artificial, el acceso a IP verificada y limpia de derechos se vuelve crítico.Los modelos necesitan datos estructurados, no contenido rasgado, y las aplicaciones nativas de IA requieren una infraestructura que pueda rastrear, licenciar y monetizar las contribuciones en tiempo real. Mientras tanto, el capital institucional está buscando la próxima ola de activos del mundo real, y la criptografía está evolucionando de la especulación a la propiedad programable. Origin Summit reúne a los constructores, inversores y líderes culturales para desbloquear la economía de la IP programable, donde la IA, la criptografía y el capital se alinean alrededor de una de las fronteras más importantes de la próxima década. Por qué Corea Pocos lugares en la tierra capturan mejor la convergencia de la cultura, el capital y la tecnología que Corea del Sur. Es el hogar de una de las poblaciones más digitalmente fluidas del mundo, un sector creativo de IP en expansión, la adopción generalizada de activos digitales y algunos de los jugadores industriales más fuertes que avanzan en la IA incorporada. \n \n Las exportaciones de propiedad intelectual cultural, incluyendo música, juegos, películas y animación, alcanzaron los 13.600 millones de dólares en 2024. \n \n Las exportaciones de IP se han más que triplicado en la última década, alcanzando los 9.85 mil millones de dólares. \n \n Corea del Sur tiene el mayor número de suscriptores de ChatGPT pagados fuera de los Estados Unidos, lo que refleja su adopción de IA líder en el mundo.El uso semanal ha explotado (ha aumentado 4,5 veces en el último año), convirtiéndolo en uno de los mercados más dinámicos y con conocimiento de IA a nivel mundial. \n \n Corea está emergiendo rápidamente como frontera de la IA física y la robótica, con Samsung, LG, Hyundai y SK liderando la carga. tiene la mayor densidad de robots del mundo (1,012 por 10.000 trabajadores) y un mercado de robótica que crece casi un 15% anualmente, reforzado por la Alianza K-Humanoid que tiene como objetivo los humanoides avanzados para 2028. \n \n La adopción de criptomonedas está aumentando, con el 30% de la población (~ 15,6 millones de personas) invirtiendo activamente en activos digitales. \n \n Las bolsas de Corea del Sur actualmente capturan casi el 50% del volumen de negociación global de altcoins. \n \n Junto con una base de comercio al por menor vibrante ($663B en transacciones KRW vs mercados USD) y liquidez consolidada en plataformas como Upbit y Bithumb, Corea ha emergido como un centro crítico para la innovación de activos digitales. \n \n El mercado doméstico de criptomonedas alcanzó un valor de ₩102 billones, con volúmenes de negociación diarios que aumentaron un 20% en comparación con el año anterior. Wave 1: Los oradores anunciados anteriormente Los oradores de Wave 1 incluyen a los creadores y ejecutivos detrás de BLACKPINK, BTS, Baby Shark, Lineage y las principales instituciones de finanzas, blockchain y entretenimiento: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Kyoung In Jung (CEO de The Black Label) Ryan Seungkyu Lee (Cofundador, The Pinkfong Company) Amy Oldenburg (Directora de Mercados Emergentes, Morgan Stanley) Lee Sung-soo (CAO y SM Entertainment) Jake Jaekyung Song (Cofundador, Nexon) Rayhaneh Sharif-Askary (MD y Grayscale) Brandon Yu (Presidente, HYBE APAC) Luca Netz (CEO de Pudgy Penguins & Igloo) Sunghwan Choi (Presidente de SK Networks) Yat Siu (Presidente de Animoca Brands) Sandeep Nailwal (Cofundador de Polygon) Jangwon Lee (CEO de Contents Technologies) Logística de Eventos Fecha: 23 de septiembre de 2025 Ubicación: Seúl, Corea del Sur (durante la Semana Blockchain de Corea) Formato: Curado para inversores institucionales, titulares de IP, constructores de IA y líderes culturales Sitio web: www.originsummit.xyz Sitio web www.originsummit.xyz Inscripción: Capacidad limitada. Los interesados pueden solicitar acceso a través del sitio web del evento. Producido por: Story Protocol, en colaboración con Blockworks y Korea Economic Daily La Cumbre de Origen Es el principal evento institucional en la intersección de la IA, blockchain, finanzas y propiedad intelectual. Hostado por Story, en colaboración con Blockworks y Hankyung Media Group, la Cumbre reúne a líderes mundiales para definir la infraestructura que impulsa la economía de IP programable. Cumbre de origen Cumbre de origen Durante la Korea Blockchain Week 2025 en Seúl, Origin Summit explorará cómo la IA, la criptografía y el capital se están convergiendo para desbloquear la clase de activos no explorados más valiosa del mundo. Sobre la historia Apoyado con 136 millones de dólares de a16z, Polychain y Samsung Ventures, Lanzó su red principal en febrero de 2025 y se ha convertido rápidamente en la principal infraestructura de blockchain para la propiedad intelectual tokenizada. Historia Historia Story es un blockchain diseñado para convertir la propiedad intelectual en un activo digital programable con derechos incorporados. Permite a los creadores, desarrolladores, empresas y laboratorios de IA convertir los medios, datos y contenido generado por IA en activos digitales programables y legalmente aplicables, alimentando casos de uso en IA, entretenimiento, robótica y más. Diseñado para la escala, Story rompe la brecha entre los marcos legales obsoletos y las realidades de la creación de la era de la IA, lo que permite rastrear la procedencia, automatizar la concesión de licencias y desbloquear nuevos mercados para las ideas. 