Origin Summit раскрывает вторую волну глобальных икон перед дебютом во время KBW

Сеул и Пало-Альто, Южная Корея и Соединенные Штаты, 10 сентября 2025/Chainwire/--С дебютом 23 сентября стремительно приближается, раскрывает мощную вторую волну спикеров на переднем крае культуры, ИИ, блокчейна и капитала Саммит по происхождению Саммит по происхождению IP блокчейн мира, в сотрудничестве с Сегодня была раскрыта мощная вторая волна ораторов и участников, которые займут сцену во время Korea Blockchain Week в Сеуле. История Блокчейн История Блокчейн Линия ораторов объединяет ведущих голосов в области ИИ, блокчейна и финансов, чтобы исследовать, как интеллектуальная собственность (ИП) становится самым последовательным классом активов в реальном мире эпохи ИИ, чтобы разблокировать $ 80 триллионов, неликвидный рынок в центре следующей эволюции ИИ. Организованный Story, мировой IP-блокчейн, в сотрудничестве с Blockworks и Korea Economic Daily (крупнейшей финансовой медиагруппой Кореи), Origin Summit является ведущим институциональным форумом на пересечении ИИ, капитала и программируемого ИП. Эта вторая волна укрепляет миссию Origin Summit: объединить культуру, институциональный капитал, ИИ и инфраструктуру следующего поколения.Эти спикеры приносят уникальные перспективы всему, от развлечений и ИП игр до цифровой идентичности, токенизации и будущего творческих экономик, основанных на ИИ. Wave 2 подтвержденные спикеры и участники: Sooman Lee – основатель, SM Entertainment; основатель и генеральный директор, A2O Entertainment Визионер-основатель SM Entertainment, широко рассматриваемый как архитектор современного K-pop, запустил глобальные иконы, такие как H.O.T., BoA, TVXQ, Super Junior, Girls’ Generation и EXO. Артур Хейз — соучредитель и бывший генеральный директор BitMEX Как соучредитель BitMEX, Хейс помог открыть эру криптодеривативов и остается мощным голосом в децентрализованных финансах и на глобальных рынках. Джастин Сон – основатель, TRON; член Глобального консультативного совета HTX Известный своими смелыми шагами и отраслевыми сделками, Джастин Сон является основателем TRON и советником HTX. Джастин построил один из самых глобально масштабируемых L1 в истории и остается выдающимся голосом в глобальном принятии криптовалют. Конвергенция ИИ, ИП и реальной стоимости Интеллектуальная собственность (IP) является основой глобального творчества, культуры и инноваций. IP охватывает все, от данных о обучении ИИ и музыкальных каталогов до биотехнологических патентов, развлекательных франшиз и контента, генерируемого пользователями.Оцениваясь более чем на 80 триллионов долларов, IP является одним из крупнейших и важнейших классов активов в мире, но он остается фрагментированным, неликвидным и в значительной степени невидимым для рынков. По мере продвижения искусственного интеллекта доступ к проверенному, защищенному правами IP становится критически важным.Модели нуждаются в структурированных данных, а не в извлеченном контенте, а приложения на основе искусственного интеллекта требуют инфраструктуры, которая может отслеживать, лицензировать и монетизировать взносы в реальном времени. Между тем, институциональный капитал ищет следующую волну реальных активов, а криптовалюта эволюционирует от спекуляции до программируемой собственности. Origin Summit объединяет строителей, инвесторов и культурных лидеров, разблокирующих программируемую ИП-экономику, где ИИ, криптовалюта и капитал выстраиваются вокруг одной из самых важных границ следующего десятилетия. Почему Корея Немногие места на земле лучше воспринимают сближение культуры, капитала и технологий, чем Южная Корея.Она является домом для одного из самых цифровых населения в мире, бум творческого сектора IP, широко распространенное внедрение цифровых активов и некоторые из сильнейших промышленных игроков, продвигающих воплощенный ИИ. \n \n Культурный экспорт интеллектуальной собственности, включая музыку, игры, кино и анимацию, достиг $13,6 млрд в 2024 году. \n \n Экспорт IP более чем утроился за последнее десятилетие, достигнув $9,85 млрд. \n \n Южная Корея имеет наибольшее количество платных абонентов ChatGPT за пределами США, что отражает ее ведущее в мире внедрение ИИ. Недельное использование взорвалось (в 4,5 раза за последний год), что делает его одним из самых динамичных и искусственно-искусственных рынков во всем мире. \n \n Корея стремительно развивается в качестве границы физического ИИ и робототехники, с Samsung, LG, Hyundai и SK, ведущими в этой области.Она имеет самую высокую в мире плотность роботов (1,012 на 10 000 работников) и рынок робототехники, который растет почти на 15% ежегодно, подкрепленный альянсом K-Humanoid, который стремится к передовым гуманоидам к 2028 году. \n \n Принятие криптовалют растет, 30% населения (около 15,6 млн человек) активно инвестируют в цифровые активы. \n \n Южнокорейские биржи в настоящее время захватывают почти 50% мирового объема торговли альткоинами. \n \n В сочетании с динамичной базой розничной торговли ($663B на рынках KRW vs USD) и консолидированной ликвидностью на платформах, таких как Upbit и Bithumb, Корея стала критическим центром для инноваций в цифровых активах. \n \n Внутренний криптовалютный рынок достиг отметки в 102 триллиона ₩, ежедневные объемы торгов выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Волна 1: ранее объявленные спикеры В группу Wave 1 входят создатели и руководители, стоящие за BLACKPINK, BTS, Baby Shark, Lineage, а также ведущие институты в области финансов, блокчейна и развлечений: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Киоун Ин Юнг (CEO, The Black Label) Райан Сиункью Ли (соучредитель The Pinkfong Company) Эми Олденбург (Глава развивающихся рынков, Morgan Stanley) Ли Сун Су (CAO, SM Entertainment) Джейк Джейкинг Сонг (соучредитель, Nexon) Рейхана Шариф-Аскари (MD, Grayscale) Брэндон Ю (президент HYBE APAC) Лука Нейт (CEO Pudgy Penguins & Igloo) Sunghwan Choi (президент SK Networks) Ят Сиу (председатель, Animoca Brands) Sandeep Nailwal (соучредитель компании Polygon) Джангвон Ли (CEO, Content Technologies) Логистика событий Дата: 23 сентября 2025 года Местонахождение: Сеул, Южная Корея (во время Корейской недели блокчейна) Формат: для институциональных инвесторов, владельцев IP, строителей ИИ и культурных лидеров Сайт WEB : Сайт www.originsummit.xyz Сайт www.originsummit.xyz Регистрация: ограниченная вместимость.Заинтересованные стороны могут запросить доступ через сайт мероприятия. Производитель: Story Protocol, в сотрудничестве с Blockworks и Korea Economic Daily О саммите по происхождению является ведущим институциональным событием на пересечении ИИ, блокчейна, финансов и интеллектуальной собственности.Гость Story, в сотрудничестве с Blockworks и Hankyung Media Group, саммит собирает мировых лидеров, чтобы определить инфраструктуру, которая поддерживает программируемую ИП-экономику. Origin Summit Саммит по происхождению В ходе Корейской недели блокчейна 2025 в Сеуле саммит Origin Summit будет исследовать, как ИИ, криптовалюта и капитал сходятся, чтобы разблокировать самый ценный в мире класс неиспользованных активов. О истории Поддерживается 136 миллионами долларов от a16z, Polychain и Samsung Ventures, Компания запустила свою основную сеть в феврале 2025 года и быстро стала ведущей инфраструктурой блокчейна для токенизированной интеллектуальной собственности. Story История История - это блокчейн, созданный для того, чтобы сделать интеллектуальную собственность программируемым цифровым активом с встроенными правами.Он позволяет создателям, разработчикам, предприятиям и лабораториям искусственного интеллекта превращать медиа, данные и контент, генерируемый ИИ, в программируемые, юридически осуществимые цифровые активы, питающие случаи использования в ИИ, развлечениях, робототехнике и многом другом. Разработанный для масштабирования, Story преодолевает разрыв между устаревшими правовыми рамками и реалиями создания в эпоху ИИ, позволяя отслеживать происхождение, автоматизировать лицензирование и открывать новые рынки для идей. Будучи основой для эволюции IP в интернет-класс активов, Story обеспечивает более открытую, справедливую и совместимую творческую экономику. . https://www.story.foundation https://www.story.foundation О блокчейне Мы трансформируем сырые, сложные данные и факты в действительные исследования, надежные новости, алфа-ориентированные знания и события мирового класса. Блокчейн Блокчейн Они позволяют инвесторам, операторам и учреждениям избегать шума, принимать лучшие решения и продвигать отрасль вперед. Контакт Начальник коммуникаций ХВ Пип Лаборатории Эммануэль@piplabs.xyz \n \n Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program. Эта история была опубликована как пресс-релиз Chainwire в рамках HackerNoon's Business Blogging . Программа Программа