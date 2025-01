STEPN GO y Adidas lanzan el primer lanzamiento físico de zapatillas STEPN GO x Adidas

SÍDNEY, Australia, 5 de diciembre de 2024/Chainwire/--La aplicación de estilo de vida social STEPN GO se complace en anunciar el próximo hito en su asociación continua con adidas: el lanzamiento de las primeras zapatillas para correr físicas de marca compartida STEPN GO x adidas con el logotipo de STEPN GO.





Este emocionante desarrollo es la continuación de un año exitoso de colaboración entre las dos marcas, que anteriormente vio el lanzamiento del Zapatillas NFT Genesis de STEPN GO x adidas Ahora, la asociación trasciende el mundo digital y se adentra en el mundo físico, con una colección de edición limitada de 1200 zapatillas de running físicas adidas Ultraboost 5.





https://www.youtube.com/embed/Bu0KZ8TkFpM





Esta es la última fase de la asociación de un año entre STEPN GO y adidas, que comenzó en abril de 2024 con el lanzamiento de PASO Colección NFT de Genesis. Después de generar entusiasmo con los lanzamientos de NFT, la presentación de STEPN GO x adidas Ultraboost 5 destaca cómo las dos marcas están ampliando los límites de la moda digital y del mundo real.





A partir del 13 de diciembre, la colección de edición limitada de zapatillas para correr STEPN GO x adidas Ultraboost 5 estará disponible exclusivamente en MOOAR Mercado. Esta iniciativa está reservada a los poseedores de zapatillas STEPN y STEPN GO x adidas Genesis, lo que refleja el compromiso de adidas de potenciar el movimiento físico y la innovación.





Con solo 1200 zapatillas Ultraboost 5 disponibles, este lanzamiento combina el rendimiento de vanguardia de adidas con el estilo de vida activo de STEPN GO.





“El lanzamiento de las zapatillas físicas es un momento decisivo en nuestra asociación con adidas”, afirma Shiti Manghani, CEO de STEPN by FSL.





“Hemos pasado de los coleccionables digitales a productos tangibles que la gente puede llevar puestos, lo que demuestra hasta qué punto ha evolucionado el espacio Web3. Esta colaboración demuestra el potencial de fusionar el fitness, los activos digitales y los productos del mundo real”.





“Estamos encantados de ofrecer una nueva experiencia digital para los corredores que están a la vanguardia de esta nueva y emocionante era”, afirma Erika Wykes-Sneyd, vicepresidenta y directora general de adidas /// studio. “Esta colaboración no solo ofrece una nueva forma de relacionarse con el fitness, sino que también presenta experiencias gratificantes que amplían los límites de lo posible tanto en el mundo físico como en el digital”.





Además, desde el lanzamiento de la versión beta pública de STEPN GO en septiembre de 2024, el sistema Haus de la plataforma se ha convertido en una característica destacada. El sistema Haus permite a los usuarios prestar sus zapatillas a amigos, compartir energía y ganancias e incorporar nuevos usuarios a Web3 sin necesidad de una billetera. Esto ha hecho que STEPN GO sea más accesible para un público más amplio y refuerza su enfoque en la innovación impulsada por la comunidad.





Los sorteos de las zapatillas de running STEPN GO x adidas Ultraboost 5 se realizarán del 13 al 17 de diciembre, con cuatro sorteos separados. Se dará ventaja a los poseedores de NFT de STEPN y STEPN GO x adidas Genesis, mientras que se brindarán oportunidades de participación más amplia a través de un concurso en incógnita y dos sorteos abiertos exclusivamente a las comunidades ALTS by adidas y STEPN Apps.





Los ganadores podrán reclamar sus zapatos entre el 6 y el 22 de enero, después de un período de negociación de 3 semanas que permitirá a todos comprar sus boletos en el mercado secundario. La colección viene en cuatro estilos de zapatos de marca compartida de edición limitada, y el color se asigna al azar a los ganadores, lo que agrega un elemento de sorpresa único.





La colaboración STEPN GO x adidas es un paso importante en la integración de un estilo de vida activo en la vida cotidiana, mostrando el enfoque innovador de STEPN GO en la tecnología de fitness y su liderazgo dentro del ecosistema Web3. Al combinar experiencias digitales y físicas, esta asociación subraya el creciente impacto de STEPN GO, no solo como una aplicación de fitness, sino como pionera en la redefinición de posibilidades en el espacio Web3.

Acerca de STEPN

PASO es la aplicación de estilo de vida líder de Web3 con más de 5,7 millones de usuarios registrados. Al incentivar el ejercicio a través de recompensas, la aplicación requiere que los usuarios compren una zapatilla virtual NFT y obtengan recompensas al caminar, trotar o correr. A lo largo de los años, STEPN se ha asociado con marcas prolíficas como adidas, Atlético de Madrid, Steve Aoki y ASICS.

Acerca de STEPN GO

Basándonos en el éxito de STEPN, la plataforma pionera de movimiento y ganancias, PASO A PASO revoluciona el fitness social en la vida cotidiana. Compra, pide prestado o presta tus zapatillas para ganar recompensas por mantenerte activo. Tus recompensas se pueden usar para subir de nivel, cobrar o mejorar tu apariencia en línea, fomentando tanto la actividad física como las conexiones sociales.

Acerca de Adidas

adidas es líder mundial en la industria de artículos deportivos. La empresa, con sede en Herzogenaurach (Alemania), emplea a más de 59.000 personas en todo el mundo y generó ventas por 21.400 millones de euros en 2023.

Contacto

Gerente de marketing

Emmanuel Manach

FSL

[email protected]

Esta historia fue distribuida como un comunicado de prensa de Chainwire en el marco del programa de blogs empresariales de HackerNoon. Obtenga más información sobre el programa aquí