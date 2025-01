STEPN GO Uye Adidas Inotangisa Chekutanga-Yakakwana STEPN GO x Adidas Physical Shoe Drop

SYDNEY, Australia, Zvita 5, 2024/Chainwire/--Social-lifestyle app STEPN GO iri kufara kuzivisa chiitiko chinotevera mukudyidzana kwayo neadidas: kutangwa kwekutanga-kwakamboita STEPN GO x adidas yakabatana neshangu dzekumhanya. ine STEPN GO logo.





Ichi chiitiko chinonakidza chinotevera gore rakabudirira rekubatana pakati pemhando mbiri, iyo yakamboona kuburitswa kwe STEPN GO x adidas Genesis NFT Sneakers . Ikozvino, kudyidzana kunofamba kupfuura nyika yedhijitari uye mune yepanyama, ine shoma-edition muunganidzwa we1,200 yemuviri adidas Ultraboost 5 inomhanya shangu.





https://www.youtube.com/embed/Bu0KZ8TkFpM





Izvi zvinoratidza chikamu chekupedzisira che STEPN GO uye adidas 'gore-refu kudyidzana, iyo yakatanga muna Kubvumbi 2024 nekutanga kweiyo STEPN Genesis NFT muunganidzwa. Mushure mekuvaka kufara nemadonhwe eNFT, kuiswa kwe STEPN GO x adidas Ultraboost 5 inosimbisa kuti mabhurendi maviri arikusundira miganhu yedhijitari uye chaiyo-yepasirese fashoni.





Kutanga Zvita 13, iyo yakaganhurirwa-edhisheni muunganidzwa we STEPN GO x adidas Ultraboost 5 inomhanya shangu ichave iripo chete pa MOOAR marketplace. Ichi chirongwa chakachengeterwa vane STEPN uye STEPN GO x adidas Genesis Sneakers, inoratidza kuzvipira kweadidas kupa simba rekufamba kwemuviri uye hunyanzvi.





Ine chete 1,200 Ultraboost 5 shangu dziripo, kudonha uku kunobatanidza kucheka-kumucheto kuita kweadidas neanoshanda mararamiro ethos e STEPN GO.





"Kutangwa kweshangu dzemuviri inguva inotsanangura mukudyidzana kwedu neadidas", anodaro Shiti Manghani, CEO we STEPN neFSL.





"Isu takatama kubva kudhijitari tichienda kune zvinobatika zvinogona kupfekwa nevanhu, zvichiratidza kuti nzvimbo yeWeb3 yakabva papi. Kudyidzana uku kunoratidza kugona kwekubatanidza kusimba, midziyo yedhijitari, uye zvigadzirwa zvepasirese. "





"Tinofara kupa ruzivo rutsva rwedhijitari kune vanomhanya vari pamberi peiyi nguva inonakidza," anodaro Erika Wykes-Sneyd, VP uye GM weadidas /// studio. "Kubatana uku hakungounzi nzira nyowani yekuita nekugwinya asiwo kunosuma zviitiko zvinopa mubairo zvinosundira miganhu yezvinogoneka munyika dzese dzenyama nedzedhijitari."





Zvakare, kubva paPublic Beta Launch ye STEPN GO munaGunyana 2024, chikuva Haus System chave chinhu chakamira. Iyo Haus Sisitimu inobvumira vashandisi kukweretesa maSneakers avo kushamwari, kugovera Energy uye mihoro, uye mubhodhi vashandisi vatsva muWeb3 vasingade chikwama. Izvi zvaita kuti STEPN GO iwanikwe kune vakawanda vateereri uye inosimbisa kutarisa kwayo pakuvandudza kunofambiswa nenharaunda.





Raffles ye STEPN GO x adidas Ultraboost 5 yekumhanya shangu ichaitika kubva Zvita 13 kusvika Zvita 17, ine mana akaparadzana raffles. Mukana uchapihwa kune STEPN uye STEPN GO x adidas Genesis NFT vanobata, nepo mikana yekutora chikamu zvakanyanya ichapihwa kuburikidza nemakwikwi pa. X uye marafu maviri akavhurika chete kune ALTS neadidas uye STEPN Apps nharaunda.





Vanokunda vachakwanisa kutora shangu dzavo pakati paNdira 6 kusvika Ndira 22, mushure menguva ye3-vhiki yekutengesa ichibvumira munhu wese kutenga matikiti avo pamusika wechipiri. Iko kuunganidzwa kunouya mune ina ine mashoma edition co-branded shangu masitaera, uye ruvara ruchipihwa zvisina tsarukano kune vanokunda, ichiwedzera chinhu chakasiyana chekushamisika.





Kubatana kweSTEPN GO x adidas inhanho yakakosha mukubatanidza mararamiro anoshingaira muhupenyu hwezuva nezuva, kuratidza STEPN GO's nzira yekuvandudza yekusimba tekinoroji uye hutungamiriri hwayo mukati meWeb3 ecosystem. Nekubatanidza zviitiko zvedhijitari uye zvemuviri, kudyidzana uku kunosimbisa kukura kuri kuita STEPN GO, kwete seappefitness chete asi semapiyona mukutsanangura patsva zvingangoitika munzvimbo yeWeb3.

Nezve STEPN

STEPN ndiyo Web3 inotungamira mararamiro app ine vanopfuura 5.7 miriyoni vakanyoresa vashandisi. Nekukurudzira maekisesaizi kuburikidza nemubairo, iyo app inoda kuti vashandisi vatenge chaiyo Sneaker NFT uye vawane mibairo kuburikidza nekufamba, kumhanya, kana kumhanya. Kwemakore, STEPN yakabatana nemhando dzakakura senge adidas, Atlético De Madrid, Steve Aoki, uye ASICS.

Nezve STEPN GO

Kuvaka pamusoro pekubudirira kwe STEPN, iyo yekupayona yekufambisa-uye-kuwana chikuva, STEPN GO inoshandura kusimba kwevanhu muhupenyu hwezuva nezuva. Tenga, kwereta, kana kukweretesa maSneakers ako kuti uwane mibairo nekugara uchishanda. Mibairo yako inogona kushandiswa kukwirisa, kuburitsa mari, kana kuchinjisa chitarisiko chako chepamhepo, ichikurudzira zvese zvemuviri kuita uye kushamwaridzana.

About Adidas

adidas ndiye mutungamiri wepasi rose muindasitiri yezvigadzirwa zvemitambo. Inotungamirwa muHerzogenaurach/Germany, kambani iyi inoshandisa vanhu vanopfuura zviuru makumi mashanu neshanu pasirese uye yakagadzira kutengesa kwe21.4 bhiriyoni muna 2023.

