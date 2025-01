STEPN GO Na Adidas Va Sungula STEPN GO x Adidas Physical Shoe Drop yo Sungula

SYDNEY, Australia, December 5th, 2024/Chainwire/--Social-lifestyle app STEPN GO yi tsakile ku tivisa xiendlakalo lexi landzelaka eka ntirhisano wa yona lowu yaka emahlweni na adidas: ku simekiwa ka swiambalo swo sungula swa STEPN GO x adidas co-branded physical running shoes leyi nga na logo ya STEPN GO.





Nhluvukiso lowu wo tsakisa wu landzela lembe leri humeleleke ra ntirhisano exikarhi ka swikoweto leswimbirhi, leswi khale a swi vona ku humesiwa ka... STEPN GO x adidas Genesis NFT Swiambalo swa swikanyakanya . Sweswi, ntirhisano wu hundza emisaveni ya xidijitali na le ka ya xiviri, hi nhlengeleto wa nkandziyiso lowu pimiweke wa 1,200 wa swiambalo swa xiviri swa adidas Ultraboost 5 swo tsutsuma.





https://www.youtube.com/embed/Bu0KZ8TkFpM. Xitsonga xitsonga xitsonga xitsonga xitsonga xitsonga xitsonga





Leswi swi fungha xiyenge xa sweswinyana xa ntirhisano wa STEPN GO na adidas wa lembe hinkwaro, lowu sunguleke hi Hukuri 2024 hi ku simekiwa ka... STEPN Nhlengeleto wa Genesa NFT. Endzhaku ko aka ntsako hi mathonsi ya NFT, ku nghenisiwa ka STEPN GO x adidas Ultraboost 5 swi kombisa hilaha swikoweto leswimbirhi swi susumetaka mindzilakano ya fexeni ya xidijitali na ya xiviri.





Ku sukela hi December 13, nhlengeleto wa nkandziyiso lowu pimiweke wa swiambalo swo tsutsuma swa STEPN GO x adidas Ultraboost 5 wu ta kumeka ntsena eka... MOOAR ndhawu ya vuxavisi. Kungu leri ri vekeriwe vakhomi va STEPN na STEPN GO x adidas Genesis Sneakers, leswi kombisaka ku tinyiketela ka adidas ku nyika matimba eka ku fambafamba ka miri na vutumbuluxi.





Hi 1,200 ntsena wa swiambalo swa Ultraboost 5 leswi kumekaka, thonsi leri ri hlanganisa matirhelo ya xiyimo xa le henhla ya adidas na ethos ya vutomi leyi tirhaka ya STEPN GO.





“Ku simekiwa ka swiambalo swa xiviri i nkarhi lowu hlamuselaka eka ntirhisano wa hina na adidas”, ku vula Shiti Manghani, CEO wa STEPN hi FSL.





“Hi sukile eka swilo leswi hlengeletiwaka swa xidijitali ku ya eka switirhisiwa leswi vonakaka leswi vanhu va nga swi ambalaka, leswi kombisaka ntsena leswaku ndhawu ya Web3 yi hluvukile ku fikela kwihi. Ntirhisano lowu wu kombisa vuswikoti byo hlanganisa ku ringanela, rifuwo ra xidijitali ni swilo swa xiviri.”





“Hi tsakile ku nyika ntokoto wuntshwa wa xidijitali eka vatsutsumi lava nga emahlweni eka nguva leyi leyintshwa yo tsakisa,” ku vula Erika Wykes-Sneyd, VP na GM ya adidas /// studio. “Ntirhisano lowu a wu tiseli ntsena ndlela leyintshwa yo nghenelela eka ku ringanela kambe wu tlhela wu nghenisa mintokoto leyi vuyerisaka leyi susumetaka mindzilakano ya leswi kotekaka eka misava ya xiviri na ya xidijitali.”





Ku tlula kwalaho, ku sukela loko ku sunguriwile Public Beta ka STEPN GO hi Ndzati 2024, Haus System ya pulatifomo yi hundzuke xivumbeko lexi xiyekaka. Haus System yi pfumelela vatirhisi ku lomba Sneakers ya vona eka vanghana, ku avelana Eneji na miholo, na ku nghenisa vatirhisi lavantshwa eka Web3 handle ko lava xipachi. Leswi swi endle leswaku STEPN GO yi fikeleleka swinene eka vayingiseri vo tala naswona swi tiyisisa ku kongomisa ka yona eka vutumbuluxi lebyi fambiwaka hi vaaki.





Ti raffles ta swiambalo swo tsutsuma swa STEPN GO x adidas Ultraboost 5 ti ta va kona ku sukela hi ti 13 ta Dzivamisoko ku ya eka ti 17 ta Dzivamisoko, na ti raffles ta mune to hambana. Ku antswa ku ta nyikiwa vakhomi va STEPN na STEPN GO x adidas Genesis NFT, kasi minkarhi ya ku nghenelela hi ku anama yi ta nyikiwa hi ku tirhisa mphikizano eka X na ti raffles timbirhi leti pfulekeleke ALTS ntsena hi miganga ya adidas na STEPN Apps.





Vahluri va ta kota ku koxa tintangu ta vona exikarhi ka ti 6 ta Ndzhati ku ya eka ti 22 ta Ndzhati, endzhaku ka nkarhi wa mavhiki ya 3 wa ku xaviselana lowu pfumelelaka un’wana na un’wana ku xava mathikithi ya yena eka makete wa vumbirhi. Nhlengeleto lowu wu ta hi mune wa switayele swa swiambalo leswi nga na branded edition co-branded, laha muvala wu averiwa hi ku landzelelana eka vahluri, leswi engetelaka xiphemu xo hlawuleka xa ku hlamala.





Ntirhisano wa STEPN GO x adidas i goza ra nkoka ro hlanganisa vutomi lebyi tirhaka eka vutomi bya siku na siku, ku kombisa endlelo ra vutumbuluxi ra STEPN GO eka thekinoloji ya ku ringanela na vurhangeri bya yona endzeni ka ikhosisteme ya Web3. Hi ku hlanganisa ntokoto wa xidijitali na wa xiviri, ntirhisano lowu wu kandziyisa nkucetelo lowu kulaka wa STEPN GO, ku nga ri ntsena tanihi app ya ku ringanela kambe tanihi phayona eku hlamuseleni hi vuntshwa leswi kotekaka eka ndhawu ya Web3.

Malunghana na STEPN

STEPN i app ya vutomi leyi rhangelaka ya Web3 leyi nga na vatirhisi vo tlula 5.7 wa timiliyoni lava tsarisiweke. Hi ku hlohlotela ku endla vutiolori hi ku tirhisa hakelo, app yi lava leswaku vatirhisi va xava Sneaker NFT ya xiviri naswona va kuma hakelo hi ku famba, ku tsutsuma kumbe ku tsutsuma. Eka malembe lawa ya hundzeke, STEPN yi tirhisanile na swikoweto swo tala swo fana na adidas, Atlético De Madrid, Steve Aoki, na ASICS.

Malunghana na STEPN GO

Ku aka eka ku humelela ka STEPN, pulatifomo ya vuphayona yo rhurhela na ku hola, . STEPN GO swi hundzula ku ringanela ka ntshamisano evuton’wini bya siku na siku. Xava, lomba, kumbe u lomba Sneakers ya wena ku kuma hakelo hi ku tshama u ri karhi u gingiriteka. Hakelo ya wena yi nga tirhisiwa ku tlakusa xiyimo, ku humesa mali, kumbe ku olovisa ku languteka ka wena eka inthanete, ku kurisa ku endla vutiolori na ku tihlanganisa na vanhu.

Malunghana na Adidas

adidas i murhangeri wa misava hinkwayo eka bindzu ra swilo swa mintlangu. Yindlunkulu ya yona eHerzogenaurach/Jarimani, khamphani yi thola vanhu vo tlula 59,000 emisaveni hinkwayo naswona yi endle ku xavisiwa ka € 21.4 wa tibiliyoni hi 2023.

Hlanganisa

Mufambisi wa Vumaki

Emmanuel Manach

FSL

[email protected]

Xitori lexi xi hangalasiwile tani hi nkandziyiso hi Chainwire ehansi ka HackerNoon’s Business Blogging Program. Dyondza swo tala hi nongonoko lowu laha