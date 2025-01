STEPN GO und Adidas bringen den ersten physischen STEPN GO x Adidas-Schuh-Drop heraus

SYDNEY, Australien, 5. Dezember 2024/Chainwire/--Die Social-Lifestyle-App STEPN GO freut sich, den nächsten Meilenstein in ihrer laufenden Partnerschaft mit adidas bekannt zu geben: die Einführung der allerersten physischen Laufschuhe mit Co-Branding von STEPN GO x adidas mit dem STEPN GO-Logo.





Diese spannende Entwicklung folgt auf ein erfolgreiches Jahr der Zusammenarbeit zwischen den beiden Marken, in dem zuvor die Veröffentlichung des STEPN GO x adidas Genesis NFT Sneaker . Jetzt geht die Partnerschaft über die digitale Welt hinaus und erstreckt sich auf die physische Welt mit einer limitierten Kollektion von 1.200 physischen adidas Ultraboost 5-Laufschuhen.





https://www.youtube.com/embed/Bu0KZ8TkFpM





Dies ist die neueste Phase der einjährigen Partnerschaft zwischen STEPN GO und adidas, die im April 2024 mit der Einführung des SCHRITT Genesis NFT-Kollektion. Nachdem die NFT-Drops für Aufregung gesorgt haben, zeigt die Einführung von STEPN GO x adidas Ultraboost 5, wie die beiden Marken die Grenzen der digitalen und realen Mode verschieben.





Ab dem 13. Dezember ist die limitierte Kollektion der STEPN GO x adidas Ultraboost 5 Laufschuhe exklusiv auf der MOOAR Marktplatz. Diese Initiative ist Inhabern von STEPN und STEPN GO x adidas Genesis Sneakers vorbehalten und spiegelt das Engagement von adidas wider, körperliche Bewegung und Innovation zu fördern.





Da nur 1.200 Ultraboost 5-Schuhe erhältlich sind, kombiniert diese Neuerscheinung die Spitzenleistung von adidas mit dem aktiven Lifestyle-Ethos von STEPN GO.





„Die Einführung physischer Schuhe ist ein entscheidender Moment in unserer Partnerschaft mit adidas“, sagt Shiti Manghani, CEO von STEPN by FSL.





„Wir sind von digitalen Sammlerstücken zu greifbaren Produkten übergegangen, die Menschen tragen können, und zeigen damit, wie weit sich der Web3-Bereich entwickelt hat. Diese Zusammenarbeit zeigt das Potenzial der Verschmelzung von Fitness, digitalen Assets und realen Produkten.“





„Wir freuen uns, Läufern an der Spitze dieser aufregenden neuen Ära ein neues digitales Erlebnis bieten zu können“, sagt Erika Wykes-Sneyd, VP und GM von adidas /// studio. „Diese Zusammenarbeit bringt nicht nur eine neue Art, sich mit Fitness zu beschäftigen, sondern bietet auch lohnende Erlebnisse, die die Grenzen dessen erweitern, was sowohl in der physischen als auch in der digitalen Welt möglich ist.“





Darüber hinaus ist das Haus-System der Plattform seit dem öffentlichen Beta-Start von STEPN GO im September 2024 zu einem herausragenden Merkmal geworden. Das Haus-System ermöglicht es Benutzern, ihre Sneakers an Freunde zu verleihen, Energie und Einnahmen zu teilen und neue Benutzer in Web3 aufzunehmen, ohne dass eine Brieftasche erforderlich ist. Dadurch ist STEPN GO einem breiteren Publikum zugänglicher geworden und sein Fokus auf gemeinschaftsorientierte Innovation wird verstärkt.





Die Verlosungen für die STEPN GO x adidas Ultraboost 5 Laufschuhe finden vom 13. bis 17. Dezember in vier separaten Verlosungen statt. Inhaber von STEPN und STEPN GO x adidas Genesis NFTs haben einen Vorteil, während Möglichkeiten für eine breitere Teilnahme durch einen Wettbewerb auf X und zwei Verlosungen, die exklusiv den ALTS by adidas- und STEPN Apps-Communitys offen stehen.





Die Gewinner können ihre Schuhe zwischen dem 6. und 22. Januar abholen, nachdem eine dreiwöchige Handelsperiode stattgefunden hat, in der jeder seine Lose auf dem Zweitmarkt kaufen kann. Die Kollektion besteht aus vier limitierten Co-Branding-Schuhstilen, wobei die Farbe den Gewinnern nach dem Zufallsprinzip zugeteilt wird, was für ein einzigartiges Überraschungselement sorgt.





Die Zusammenarbeit zwischen STEPN GO und adidas ist ein wichtiger Schritt zur Integration eines aktiven Lebensstils in den Alltag und zeigt STEPN GOs innovativen Ansatz für Fitnesstechnologie und seine Führungsrolle im Web3-Ökosystem. Durch die Kombination digitaler und physischer Erfahrungen unterstreicht diese Partnerschaft die wachsende Wirkung von STEPN GO, nicht nur als Fitness-App, sondern auch als Pionier bei der Neudefinition von Möglichkeiten im Web3-Bereich.

Über STEPN

SCHRITT ist die führende Lifestyle-App von Web3 mit über 5,7 Millionen registrierten Nutzern. Die App bietet Anreize für sportliche Betätigung durch Belohnungen. Die Nutzer müssen einen virtuellen Sneaker NFT kaufen und sich durch Gehen, Joggen oder Laufen Belohnungen verdienen. Im Laufe der Jahre hat STEPN Partnerschaften mit erfolgreichen Marken wie adidas, Atlético De Madrid, Steve Aoki und ASICS geschlossen.

Über STEPN GO

Aufbauend auf dem Erfolg von STEPN, der bahnbrechenden Move-and-Earn-Plattform, SCHRITT NOCH revolutioniert die soziale Fitness im Alltag. Kaufen, leihen oder verleihen Sie Ihre Sneakers, um durch Ihre Aktivität Belohnungen zu erhalten. Ihre Belohnungen können zum Levelaufstieg, zur Auszahlung oder zur Verbesserung Ihres Online-Auftritts verwendet werden, um sowohl körperliche Aktivität als auch soziale Kontakte zu fördern.

Über Adidas

adidas ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Sportartikelbranche. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland beschäftigt weltweit über 59.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro.

Kontakt

Marketingleiter

Emmanuel Manach

FSL

[email protected]

Diese Geschichte wurde von Chainwire im Rahmen des HackerNoon Business Blogging Program veröffentlicht. Erfahren Sie mehr über das Programm Hier