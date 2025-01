STEPN GO او اډیډاس د لومړي ځل لپاره STEPN GO x اډیډاس فزیکل شو ډراپ پیل کړ

سیډني، آسټرالیا، د دسمبر 5مه، 2024/چینوایر/-- د ټولنیز ژوند طرز اپلیکیشن STEPN GO د اډیډاس سره په دوامداره ملګرتیا کې د راتلونکي مرحلې په اعلانولو سره خوشحاله دی: د لومړي ځل لپاره د STEPN GO x adidas ګډ برانډ شوي فزیکي چلولو بوټانو پیل د STEPN GO لوګو سره.





دا په زړه پوری پرمختګ د دواړو برانډونو ترمینځ د همکارۍ بریالي کال تعقیبوي ، کوم چې دمخه یې خوشې کول لیدلي وو. STEPN GO x اډیډاس جینیسس NFT سنیکرز . اوس، ملګرتیا د ډیجیټل نړۍ څخه بهر او فزیکي ته ځي، د 1,200 فزیکي اډیډاس الټربوسټ 5 چلولو بوټانو محدود نسخه ټولګه سره.





https://www.youtube.com/embed/Bu0KZ8TkFpM





دا د STEPN GO او اډیډاس کلنۍ ملګرتیا وروستی مرحله په نښه کوي، کوم چې د اپریل په 2024 کې د پیل کولو سره پیل شو. STEPN د پیدایښت NFT ټولګه. د NFT څاڅکو سره د لیوالتیا رامینځته کولو وروسته ، د STEPN GO x adidas Ultraboost 5 معرفي کول په ګوته کوي چې څنګه دوه برانډونه د ډیجیټل او ریښتیني نړۍ فیشن حدود هڅوي.





د دسمبر په 13 پیل کیږي، د STEPN GO x adidas Ultraboost 5 د چلولو بوټانو محدود نسخه ټولګه به په ځانګړي ډول د MOOAR بازار دا نوښت د STEPN او STEPN GO x adidas Genesis Sneakers لرونکو لپاره ساتل شوی، د فزیکي حرکت او نوښت پیاوړتیا لپاره د اډیډاس ژمنتیا منعکس کوي.





یوازې د 1,200 Ultraboost 5 بوټانو سره شتون لري، دا ډراپ د STEPN GO د فعال ژوند طرزالعمل سره د اډیډاس عصري فعالیت سره یوځای کوي.





د FSL لخوا د STEPN اجراییه رییس شیتی منغاني وايي: "د فزیکي بوټانو پیل د اډیډاس سره زموږ په ملګرتیا کې یوه ټاکونکې شیبه ده."





"موږ له ډیجیټل راټولولو څخه د پام وړ محصولاتو ته تللي یو چې خلک یې اغوندي، دا ښیې چې د ویب 3 ځای څومره پرمختګ کړی. دا همکاري د فټنس، ډیجیټل شتمنیو، او د حقیقي نړۍ محصولاتو د یوځای کولو احتمال څرګندوي.





"موږ د دې په زړه پورې نوي دور کې په لومړي سر کې د منډې کونکو لپاره د نوي ډیجیټل تجربې وړاندیز کولو لپاره خوښ یو ،" ایریکا ویکس-سنیډ ، VP او د اډیډاس /// سټوډیو GM وايي. "دا همکاري نه یوازې د فټنس سره د ښکیلتیا لپاره یوه نوې لاره راوړي بلکه د ګټورو تجربو معرفي کوي چې په فزیکي او ډیجیټل دواړو نړۍ کې د امکان تر حده حد ته رسوي."





سربیره پردې ، د سپتمبر په 2024 کې د STEPN GO عامه بیټا لانچ راهیسې ، د پلیټ فارم هاوس سیسټم یو غوره ځانګړتیا ګرځیدلی. د هاوس سیسټم کاروونکو ته اجازه ورکوي چې خپل سنیکرز ملګرو ته په پور ورکړي، انرژي او عاید شریک کړي، او نوي کاروونکي په ویب 3 کې پرته له دې چې بټوې ته اړتیا ولري. دې کار د STEPN GO پراخه لیدونکو ته د لاسرسي وړ ګرځولی او د ټولنې لخوا پرمخ وړل شوي نوښت باندې خپل تمرکز پیاوړی کوي.





د STEPN GO x adidas Ultraboost 5 چلولو بوټانو لپاره رافلونه به د دسمبر له 13 څخه تر دسمبر 17 پورې ترسره شي، د څلورو جلا رافلونو سره. یوه ګټه به د STEPN او STEPN GO x adidas Genesis NFT هولډرانو ته ورکړل شي، پداسې حال کې چې د پراخ ګډون فرصتونه به د سیالۍ له لارې چمتو شي. ایکس او دوه رافلونه په ځانګړې توګه د اډیډاس او STEPN ایپس ټولنو لخوا ALTS ته خلاص دي.





ګټونکي به وکولی شي د جنوري له 6 څخه تر جنوري 22 پورې د خپلو بوټانو ادعا وکړي، د 3 اونیو سوداګریزې مودې وروسته چې هرڅوک اجازه ورکوي چې خپل ټکټونه په ثانوي بازار کې واخلي. ټولګه په څلورو محدود نسخو کې د ګډ برانډ شوي بوټونو سټایلونو کې راځي ، رنګ په تصادفي ډول ګټونکو ته ټاکل شوی ، د حیرانتیا یو ځانګړی عنصر اضافه کوي.





د STEPN GO x اډیډاس همکاري په ورځني ژوند کې د فعال ژوند طرز ادغام لپاره یو مهم ګام دی، د فټنس ټیکنالوژۍ او د ویب 3 اکوسیستم کې د هغې مشرتابه ته د STEPN GO نوښتګر چلند ښیې. د ډیجیټل او فزیکي تجربو په یوځای کولو سره، دا ملګرتیا د STEPN GO مخ پر ودې اغیزې په ګوته کوي، نه یوازې د فټنس اپلیکیشن په توګه بلکې په Web3 ځای کې د امکاناتو بیا تعریف کولو کې د مخکښ په توګه.

د STEPN په اړه

STEPN د Web3 مخکښ ژوند طرز اپلیکیشن دی چې له 5.7 ملیون څخه ډیر راجستر شوي کاروونکو سره. د انعامونو له لارې د تمرین هڅولو سره، ایپ کاروونکو ته اړتیا لري چې یو مجازی سنیکر NFT واخلي او د چلولو، جاګینګ یا چلولو له لارې انعامونه ترلاسه کړي. په تیرو کلونو کې، STEPN د مشهور برانڈونو لکه اډیډاس، اتلیټیکو ډی ماډریډ، سټیو آوکي، او ASICS سره ملګرتیا کړې.

د STEPN GO په اړه

د STEPN بریالیتوب ته وده ورکول، د حرکت او عاید مخکښ پلیټ فارم، STEPN لاړ شه په ورځني ژوند کې ټولنیز فټنس انقلاب کوي. د فعال پاتې کیدو له لارې د انعامونو ګټلو لپاره خپل سنیکرز واخلئ ، پور واخلئ یا پور ورکړئ. ستاسو انعامونه د کچې لوړولو، نغدو پیسو ورکولو، یا ستاسو آنلاین بڼه فلیکس کولو لپاره کارول کیدی شي، دواړه فزیکي فعالیت او ټولنیزې اړیکې تقویه کوي.

د اډیډاس په اړه

اډیډاس د سپورت توکو صنعت کې نړیوال مشر دی. په هرزوګیناوراچ/آلمان کې مرکزي دفتر لري، شرکت په ټوله نړۍ کې له 59,000 څخه ډیر خلک په کار ګمارلي او په 2023 کې یې د 21.4 ملیارد یورو پلور تولید کړی.

اړیکه

د بازار موندنې مدیر

ایمانویل ماناچ

FSL

[email protected]

