STEPN GO и Adidas пускат първите в историята обувки STEPN GO x Adidas Physical Shoe Drop

СИДНИ, Австралия, 5 декември 2024 г./Chainwire/--Приложението за социален начин на живот STEPN GO е развълнувано да обяви следващия крайъгълен камък в продължаващото си партньорство с adidas: пускането на първите по рода си ко-брандирани маратонки за физическо бягане STEPN GO x adidas с логото на STEPN GO.





Това вълнуващо развитие следва една успешна година на сътрудничество между двете марки, която преди това видя пускането на Маратонки STEPN GO x adidas Genesis NFT . Сега партньорството преминава отвъд дигиталния свят и навлиза във физическия, с лимитирана колекция от 1200 физически маратонки adidas Ultraboost 5.





https://www.youtube.com/embed/Bu0KZ8TkFpM





Това бележи последната фаза от едногодишното партньорство на STEPN GO и adidas, което започна през април 2024 г. с пускането на пазара на СТЪПКА Genesis NFT колекция. След като предизвика вълнение с NFT капките, представянето на STEPN GO x adidas Ultraboost 5 подчертава как двете марки разширяват границите на дигиталната и реалната мода.





От 13 декември лимитираната колекция от маратонки STEPN GO x adidas Ultraboost 5 ще бъде достъпна ексклузивно на MOOAR пазар. Тази инициатива е запазена за притежателите на маратонки STEPN и STEPN GO x adidas Genesis, отразявайки ангажимента на adidas за насърчаване на физическото движение и иновациите.





Със само 1200 налични обувки Ultraboost 5, тази капка съчетава най-модерното представяне на adidas с духа на активния начин на живот на STEPN GO.





„Пускането на физически обувки е определящ момент в нашето партньорство с adidas“, казва Шити Мангани, главен изпълнителен директор на STEPN by FSL.





„Преминахме от дигитални колекционерски предмети към материални продукти, които хората могат да носят, показвайки колко далеч е еволюирало пространството Web3. Това сътрудничество демонстрира потенциала за обединяване на фитнес, цифрови активи и продукти от реалния свят.“





„Развълнувани сме да предложим ново дигитално изживяване за бегачи в челните редици на тази вълнуваща нова ера,“ казва Ерика Уайкс-Снейд, вицепрезидент и генерален директор на adidas /// studio. „Това сътрудничество не само предлага нов начин за ангажиране с фитнес, но също така въвежда възнаграждаващи изживявания, които разширяват границите на възможното както във физическия, така и в дигиталния свят.“





Освен това, след публичното стартиране на бета версия на STEPN GO през септември 2024 г., Haus System на платформата се превърна в забележителна функция. Системата Haus позволява на потребителите да заемат своите маратонки на приятели, да споделят енергия и печалби и да включват нови потребители в Web3, без да имат нужда от портфейл. Това направи STEPN GO по-достъпен за по-широка аудитория и засилва фокуса му върху иновациите, управлявани от общността.





Томболите за маратонки STEPN GO x adidas Ultraboost 5 ще се проведат от 13 декември до 17 декември с четири отделни томболи. Предимство ще бъде дадено на притежателите на STEPN и STEPN GO x adidas Genesis NFT, докато възможности за по-широко участие ще бъдат предоставени чрез състезание на X и две томболи, отворени изключително за ALTS от общностите на adidas и STEPN Apps.





Победителите ще могат да потърсят своите обувки между 6 януари и 22 януари, след 3-седмичен период на търговия, позволяващ на всеки да купи своите билети на вторичния пазар. Колекцията се предлага в четири ограничени издания кобрандирани стилове обувки, като цветът се разпределя на случаен принцип за победителите, добавяйки уникален елемент на изненада.





Сътрудничеството между STEPN GO и adidas е важна стъпка в интегрирането на активния начин на живот в ежедневието, показвайки иновативния подход на STEPN GO към фитнес технологията и нейното лидерство в екосистемата Web3. Чрез комбиниране на цифрови и физически изживявания, това партньорство подчертава нарастващото въздействие на STEPN GO, не само като приложение за фитнес, но и като пионер в предефинирането на възможностите в пространството Web3.

Относно STEPN

СТЪПКА е водещото приложение за начин на живот на Web3 с над 5,7 милиона регистрирани потребители. Като стимулира упражненията чрез награди, приложението изисква от потребителите да закупят виртуален Sneaker NFT и да печелят награди чрез ходене, джогинг или бягане. През годините STEPN си партнира с успешни марки като adidas, Atlético De Madrid, Steve Aoki и ASICS.

Относно STEPN GO

Надграждайки успеха на STEPN, пионерската платформа за движение и печалба, СТЪПКА ВЪРВИ революционизира социалната годност в ежедневието. Купете, заемете или заемете маратонките си, за да печелите награди, като останете активни. Вашите награди могат да се използват за повишаване на ниво, теглене или гъвкавост на вашия онлайн външен вид, насърчавайки както физическата активност, така и социалните връзки.

Относно Adidas

adidas е световен лидер в производството на спортни стоки. Със седалище в Херцогенаурах/Германия, компанията дава работа на повече от 59 000 души по целия свят и генерира продажби от 21,4 милиарда евро през 2023 г.

Контакт

Мениджър маркетинг

Еманюел Манах

FSL

[email protected]

Тази история беше разпространена като издание от Chainwire в рамките на програмата за бизнес блогове на HackerNoon. Научете повече за програмата тук