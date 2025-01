STEPN GO และ Adidas เปิดตัวรองเท้า STEPN GO x Adidas Physical ครั้งแรก

ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 5 ธันวาคม 2024/Chainwire/--แอปโซเชียลไลฟ์สไตล์ STEPN GO รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศถึงก้าวสำคัญครั้งต่อไปในการเป็นพันธมิตรอย่างต่อเนื่องกับ adidas นั่นคือการเปิดตัวรองเท้าวิ่งออกกำลังกายร่วมแบรนด์ STEPN GO x adidas รุ่นแรกซึ่งมีโลโก้ STEPN GO





การพัฒนาที่น่าตื่นเต้นนี้เป็นผลจากความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จตลอดปีระหว่างสองแบรนด์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดตัว รองเท้าผ้าใบ STEPN GO x adidas Genesis NFT ขณะนี้ ความร่วมมือได้ขยายออกไปจากโลกดิจิทัลและเข้าสู่โลกแห่งกายภาพ โดยมีคอลเลกชันรองเท้าวิ่ง adidas Ultraboost 5 รุ่นจำกัดจำนวนเพียง 1,200 คู่





https://www.youtube.com/embed/Bu0KZ8TkFpM





นี่ถือเป็นก้าวล่าสุดของความร่วมมือระยะยาวหนึ่งปีระหว่าง STEPN GO และ adidas ซึ่งเริ่มต้นในเดือนเมษายน 2024 ด้วยการเปิดตัว สเต็ปน์ คอลเลกชั่น NFT จาก Genesis หลังจากสร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัว NFT การเปิดตัว STEPN GO x adidas Ultraboost 5 เน้นย้ำถึงการที่ทั้งสองแบรนด์กำลังขยายขอบเขตของแฟชั่นดิจิทัลและโลกแห่งความจริง





เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม คอลเลกชันรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นของรองเท้าวิ่ง STEPN GO x adidas Ultraboost 5 จะวางจำหน่ายเฉพาะที่ มัวร์ ตลาด โดยโครงการนี้สงวนไว้สำหรับผู้ถือรองเท้าผ้าใบ STEPN และ STEPN GO x adidas Genesis เท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ adidas ในการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายภาพและนวัตกรรม





รองเท้า Ultraboost 5 มีจำหน่ายเพียง 1,200 คู่เท่านั้น โดยรองเท้ารุ่นนี้ผสมผสานประสิทธิภาพอันล้ำสมัยของ Adidas เข้ากับปรัชญาการใช้ชีวิตที่กระตือรือร้นของ STEPN GO





“การเปิดตัวรองเท้าจริงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเป็นพันธมิตรระหว่างเราและอาดิดาส” Shiti Manghani ซีอีโอของ STEPN by FSL กล่าว





“เราได้เปลี่ยนจากของสะสมดิจิทัลมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ที่ผู้คนสวมใส่ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ Web3 ได้พัฒนาไปไกลแค่ไหน ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการผสานรวมการออกกำลังกาย สินทรัพย์ดิจิทัล และผลิตภัณฑ์ในโลกแห่งความเป็นจริงเข้าด้วยกัน”





Erika Wykes-Sneyd รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ adidas /// studio กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ให้กับนักวิ่งที่เป็นผู้นำในยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้ ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางใหม่ในการมีส่วนร่วมกับการออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดตัวประสบการณ์อันคุ้มค่าที่ขยายขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งในโลกกายภาพและในโลกดิจิทัลอีกด้วย”





ยิ่งไปกว่านั้น นับตั้งแต่เปิดตัว STEPN GO รุ่น Public Beta ในเดือนกันยายน 2024 ระบบ Haus ของแพลตฟอร์มก็กลายมาเป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่น ระบบ Haus ช่วยให้ผู้ใช้ยืม Sneakers ของตนให้เพื่อนได้ แบ่งปันพลังงานและรายได้ และนำผู้ใช้รายใหม่เข้าสู่ Web3 โดยไม่ต้องใช้กระเป๋าเงิน ซึ่งทำให้ STEPN GO เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นและตอกย้ำการเน้นย้ำถึงนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน





การจับฉลากสำหรับรองเท้าวิ่ง STEPN GO x adidas Ultraboost 5 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 ธันวาคม โดยแบ่งเป็น 4 รอบ ผู้ถือ NFT STEPN และ STEPN GO x adidas Genesis จะได้รับสิทธิพิเศษ ในขณะที่โอกาสในการเข้าร่วมที่กว้างขึ้นจะมอบให้ผ่านการแข่งขัน เอ็กซ์ และการจับรางวัล 2 รอบที่เปิดให้เฉพาะชุมชน ALTS by adidas และ STEPN Apps เท่านั้น





ผู้ชนะจะสามารถรับรองเท้าได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมถึง 22 มกราคม หลังจากช่วงระยะเวลาซื้อขาย 3 สัปดาห์ ซึ่งทุกคนสามารถซื้อตั๋วได้ในตลาดรอง คอลเลกชันนี้มาในรองเท้ารุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นที่ร่วมแบรนด์กัน 4 แบบ โดยสีจะถูกสุ่มให้กับผู้ชนะ ช่วยเพิ่มเซอร์ไพรส์ให้กับผู้โชคดี





ความร่วมมือระหว่าง STEPN GO และ adidas ถือเป็นก้าวสำคัญในการผสานไลฟ์สไตล์ที่แอ็คทีฟเข้ากับชีวิตประจำวัน โดยแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่สร้างสรรค์ของ STEPN GO ในด้านเทคโนโลยีฟิตเนสและความเป็นผู้นำในระบบนิเวศ Web3 ความร่วมมือนี้เน้นย้ำถึงผลกระทบที่เพิ่มมากขึ้นของ STEPN GO ไม่ใช่แค่ในฐานะแอปฟิตเนสเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้บุกเบิกในการกำหนดความเป็นไปได้ใหม่ในพื้นที่ Web3 ด้วยการผสมผสานประสบการณ์ดิจิทัลและทางกายภาพ

เกี่ยวกับ STEPN

สเต็ปน์ เป็นแอปไลฟ์สไตล์ชั้นนำของ Web3 ที่มีผู้ใช้ลงทะเบียนมากกว่า 5.7 ล้านคน แอปนี้ให้ผู้ใช้ซื้อ Sneaker NFT เสมือนจริงเพื่อจูงใจให้ออกกำลังกายด้วยรางวัล และรับรางวัลผ่านการเดิน จ็อกกิ้ง หรือวิ่ง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา STEPN ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ดังๆ เช่น adidas, Atlético De Madrid, Steve Aoki และ ASICS

เกี่ยวกับ STEPN GO

สร้างขึ้นจากความสำเร็จของ STEPN แพลตฟอร์มเคลื่อนที่และรับรายได้อันล้ำสมัย สเต็ปเอ็น โก ปฏิวัติการออกกำลังกายทางสังคมในชีวิตประจำวัน ซื้อ ยืม หรือให้ยืมรองเท้าผ้าใบของคุณเพื่อรับรางวัลโดยการออกกำลังกาย รางวัลของคุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มระดับ แลกเป็นเงินสด หรือแสดงภาพลักษณ์ออนไลน์ของคุณ ส่งเสริมทั้งการออกกำลังกายและการเชื่อมต่อทางสังคม

เกี่ยวกับอาดิดาส

อาดิดาส เป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองแฮร์โซเกเนาราช ประเทศเยอรมนี และมีพนักงานมากกว่า 59,000 คนทั่วโลก และสร้างยอดขายได้ 21,400 ล้านยูโรในปี 2023

ติดต่อ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เอ็มมานูเอล มานาค

เอฟเอสแอล

เอ็มมานูเอล@stepn.com

เรื่องราวนี้เผยแพร่โดย Chainwire ภายใต้โครงการ Business Blogging ของ HackerNoon เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ ที่นี่