STEPN GOとアディダスが初のSTEPN GO x アディダスのフィジカルシューズドロップを開始

シドニー、オーストラリア、2024年12月5日/Chainwire/--ソーシャルライフスタイルアプリSTEPN GOは、adidasとの継続的なパートナーシップにおける新たなマイルストーンとして、STEPN GOのロゴをあしらった初のSTEPN GO x adidas共同ブランドのランニングシューズの発売を発表できることを嬉しく思います。





このエキサイティングな展開は、両ブランドのコラボレーションの1年にわたる成功に続くもので、これまでに STEPN GO x adidas Genesis NFT スニーカー 今回、このパートナーシップはデジタルの世界を超えて現実の世界へと広がり、1,200 足の限定版 adidas Ultraboost 5 ランニングシューズ コレクションが誕生しました。





これは、2024年4月に開始されたSTEPN GOとアディダスの1年間のパートナーシップの最新フェーズとなります。 ステップ Genesis NFT コレクション。NFT のリリースで興奮が高まった後、STEPN GO x adidas Ultraboost 5 の導入により、2 つのブランドがデジタルと現実世界のファッションの限界を押し広げていることが強調されました。





12月13日より、STEPN GO x adidas Ultraboost 5ランニングシューズの限定コレクションが、 モア マーケットプレイス。この取り組みは、STEPN および STEPN GO x adidas Genesis スニーカーの所有者のみ対象であり、身体の動きとイノベーションを強化するという adidas の取り組みを反映しています。





Ultraboost 5 シューズは 1,200 足のみの発売で、このドロップは adidas の最先端のパフォーマンスと STEPN GO のアクティブなライフスタイルの精神を組み合わせたものです。





「実物のシューズの発売は、アディダスとのパートナーシップにおける決定的な瞬間です」と、STEPN by FSLのCEO、シティ・マンガニ氏は語る。





「私たちはデジタル コレクター アイテムから、人々が身に着けることのできる実体のある製品へと移行しました。これは、Web3 空間がどれだけ進化したかを示しています。このコラボレーションは、フィットネス、デジタル資産、現実世界の製品を融合する可能性を示しています。」





「このエキサイティングな新時代の最前線に立つランナーに、新たなデジタル体験を提供できることを嬉しく思います」と、adidas /// studio の副社長兼ゼネラルマネージャーである Erika Wykes-Sneyd 氏は語ります。「このコラボレーションは、フィットネスに取り組む新しい方法をもたらすだけでなく、物理世界とデジタル世界の両方で可能性の限界を押し広げる、やりがいのある体験をもたらします。」





さらに、2024年9月にSTEPN GOのパブリックベータ版がリリースされて以来、プラットフォームのHaus Systemは傑出した機能となっています。Haus Systemを使用すると、ユーザーはスニーカーを友達に貸したり、エネルギーや収益を共有したり、ウォレットを必要とせずに新しいユーザーをWeb3にオンボードしたりできます。これにより、STEPN GOはより幅広いユーザーにアクセスしやすくなり、コミュニティ主導のイノベーションへの重点が強化されました。





STEPN GO x adidas Ultraboost 5ランニングシューズの抽選会は12月13日から12月17日まで、4回に分けて行われます。STEPNおよびSTEPN GO x adidas Genesis NFTの所有者には特典が与えられ、より幅広い参加の機会は、 バツ ALTS by adidas と STEPN Apps コミュニティ限定の抽選会が 2 回開催されます。





当選者は、3 週間の取引期間を経て、二次市場で誰でもチケットを購入できる 1 月 6 日から 1 月 22 日までの間にシューズを受け取ることができます。コレクションには、限定版の共同ブランド シューズ スタイルが 4 種類用意されており、当選者には色がランダムに割り当てられるため、ユニークなサプライズ要素が加わります。





STEPN GO x adidas のコラボレーションは、アクティブなライフスタイルを日常生活に取り入れる重要な一歩であり、フィットネス テクノロジーに対する STEPN GO の革新的なアプローチと Web3 エコシステムにおけるリーダーシップを示すものです。デジタル体験と物理的な体験を組み合わせることで、このパートナーシップは、フィットネス アプリとしてだけでなく、Web3 空間の可能性を再定義する先駆者として、STEPN GO の影響力の高まりを強調しています。

STEPNについて

ステップ は、570 万人を超える登録ユーザーを抱える、Web3 を代表するライフスタイル アプリです。このアプリでは、報酬を通じて運動を奨励しており、ユーザーは仮想スニーカー NFT を購入して、ウォーキング、ジョギング、ランニングを通じて報酬を獲得する必要があります。長年にわたり、STEPN は adidas、Atlético De Madrid、Steve Aoki、ASICS などの有名ブランドと提携してきました。

STEPN GOについて

先駆的な移動・稼ぐプラットフォームであるSTEPNの成功を基に、 ステップゴー 日常生活におけるソーシャル フィットネスに革命を起こします。スニーカーを購入、借りる、または貸し出すことで、アクティブに活動することで報酬を獲得できます。報酬はレベルアップ、換金、またはオンラインでのアピールに使用でき、身体活動と社会的つながりの両方を促進します。

アディダスについて

アディダス は、スポーツ用品業界の世界的リーダーです。ドイツのヘルツォーゲンアウラッハに本社を置く同社は、世界中で 59,000 人以上の従業員を雇用し、2023 年の売上高は 214 億ユーロに達します。

