STEPN GO en Adidas lanceren allereerste fysieke STEPN GO x Adidas-schoendrop

SYDNEY, Australië, 5 december 2024/Chainwire/--De social-lifestyle-app STEPN GO kondigt met trots de volgende mijlpaal aan in zijn voortdurende samenwerking met adidas: de lancering van de allereerste STEPN GO x adidas co-branded fysieke hardloopschoenen met het STEPN GO-logo.





Deze opwindende ontwikkeling volgt op een succesvol jaar van samenwerking tussen de twee merken, waarin eerder de release van de STEPN GO x adidas Genesis NFT-sneakers Nu gaat het partnerschap verder dan de digitale wereld en betreedt het de fysieke wereld, met een gelimiteerde oplage van 1.200 fysieke adidas Ultraboost 5 hardloopschoenen.





https://www.youtube.com/embed/Bu0KZ8TkFpM





Dit markeert de nieuwste fase van de jarenlange samenwerking tussen STEPN GO en adidas, die in april 2024 begon met de lancering van de STAPPEN Genesis NFT-collectie. Na het opbouwen van opwinding met de NFT-drops, benadrukt de introductie van STEPN GO x adidas Ultraboost 5 hoe de twee merken de grenzen van digitale en echte mode verleggen.





Vanaf 13 december is de limited edition collectie STEPN GO x adidas Ultraboost 5 hardloopschoenen exclusief verkrijgbaar op de MEER marktplaats. Dit initiatief is gereserveerd voor houders van STEPN en STEPN GO x adidas Genesis Sneakers, wat adidas' toewijding aan het stimuleren van fysieke beweging en innovatie weerspiegelt.





Er zijn slechts 1.200 Ultraboost 5-schoenen verkrijgbaar. Deze collectie combineert de geavanceerde prestaties van adidas met de actieve levensstijl van STEPN GO.





"De lancering van fysieke schoenen is een bepalend moment in onze samenwerking met adidas", zegt Shiti Manghani, CEO van STEPN by FSL.





"We zijn van digitale verzamelobjecten overgestapt op tastbare producten die mensen kunnen dragen, wat laat zien hoe ver de Web3-ruimte is geëvolueerd. Deze samenwerking laat het potentieel zien van het samenvoegen van fitness, digitale activa en producten uit de echte wereld."





"We zijn verheugd om een nieuwe digitale ervaring te bieden voor hardlopers die vooroplopen in dit opwindende nieuwe tijdperk", zegt Erika Wykes-Sneyd, VP en GM van adidas /// studio. "Deze samenwerking biedt niet alleen een frisse manier om met fitness bezig te zijn, maar introduceert ook lonende ervaringen die de grenzen verleggen van wat mogelijk is in zowel de fysieke als digitale wereld."





Bovendien is het Haus System van het platform sinds de Public Beta Launch van STEPN GO in september 2024 een opvallende feature geworden. Met het Haus System kunnen gebruikers hun Sneakers uitlenen aan vrienden, energie en inkomsten delen en nieuwe gebruikers aan boord halen van Web3 zonder dat ze een wallet nodig hebben. Dit heeft STEPN GO toegankelijker gemaakt voor een breder publiek en versterkt de focus op community-gedreven innovatie.





De loterijen voor de STEPN GO x adidas Ultraboost 5 hardloopschoenen vinden plaats van 13 tot 17 december, met vier afzonderlijke loterijen. Een voordeel wordt gegeven aan STEPN en STEPN GO x adidas Genesis NFT houders, terwijl mogelijkheden voor bredere deelname worden geboden via een wedstrijd op X en twee loterijen die exclusief toegankelijk zijn voor de ALTS by adidas- en STEPN Apps-community's.





Winnaars kunnen hun schoenen claimen tussen 6 en 22 januari, na een handelsperiode van 3 weken waarin iedereen zijn tickets op de secundaire markt kan kopen. De collectie bestaat uit vier gelimiteerde co-branded schoenstijlen, waarbij de kleur willekeurig aan de winnaars wordt toegewezen, wat een uniek verrassingselement toevoegt.





De STEPN GO x adidas-samenwerking is een belangrijke stap in het integreren van een actieve levensstijl in het dagelijks leven, en toont STEPN GO's innovatieve benadering van fitnesstechnologie en zijn leiderschap binnen het Web3-ecosysteem. Door digitale en fysieke ervaringen te combineren, onderstreept dit partnerschap de groeiende impact van STEPN GO, niet alleen als fitness-app, maar als pionier in het herdefiniëren van mogelijkheden in de Web3-ruimte.

Over STEPN

STAPPEN is de toonaangevende lifestyle-app van Web3 met meer dan 5,7 miljoen geregistreerde gebruikers. Door middel van beloningen om te motiveren tot bewegen, vereist de app dat gebruikers een virtuele Sneaker NFT kopen en beloningen verdienen door te wandelen, joggen of hardlopen. In de loop der jaren is STEPN een partnerschap aangegaan met productieve merken als adidas, Atlético De Madrid, Steve Aoki en ASICS.

Over STEPN GO

Voortbouwend op het succes van STEPN, het baanbrekende move-and-earn-platform, STAP GA revolutioneert sociale fitness in het dagelijks leven. Koop, leen of leen je Sneakers om beloningen te verdienen door actief te blijven. Je beloningen kunnen worden gebruikt om een level omhoog te gaan, uit te betalen of je online uiterlijk te verbeteren, wat zowel fysieke activiteit als sociale connecties bevordert.

Over Adidas

adidas is een wereldleider in de sportartikelenindustrie. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Herzogenaurach/Duitsland en heeft wereldwijd meer dan 59.000 mensen in dienst. In 2023 genereerde het een omzet van € 21,4 miljard.

