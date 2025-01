STEPN GO i Adidas wprowadzają na rynek pierwszy w historii model butów fizycznych STEPN GO x Adidas

SYDNEY, Australia, 5 grudnia 2024 r./Chainwire/--Aplikacja społecznościowa STEPN GO z przyjemnością ogłasza kolejny kamień milowy w trwającej współpracy z adidas: wprowadzenie na rynek pierwszych w historii współmarkowych butów do biegania STEPN GO x adidas z logo STEPN GO.





Ten ekscytujący rozwój wydarzeń jest kontynuacją udanej rocznej współpracy obu marek, w ramach której wcześniej wprowadzono na rynek STEPN GO x adidas Genesis NFT Sneakers . Teraz partnerstwo wykracza poza świat cyfrowy i wkracza w świat fizyczny, z limitowaną kolekcją 1200 fizycznych butów do biegania adidas Ultraboost 5.





https://www.youtube.com/embed/Bu0KZ8TkFpM





To najnowszy etap trwającej od roku współpracy STEPN GO i adidas, która rozpoczęła się w kwietniu 2024 r. od wprowadzenia na rynek KROK Kolekcja Genesis NFT. Po budowaniu emocji związanych z NFT drop, wprowadzenie STEPN GO x adidas Ultraboost 5 podkreśla, jak dwie marki przesuwają granice mody cyfrowej i realnej.





Od 13 grudnia limitowana kolekcja butów do biegania STEPN GO x adidas Ultraboost 5 będzie dostępna wyłącznie w sklepie Więcej marketplace. Ta inicjatywa jest zarezerwowana dla posiadaczy STEPN i STEPN GO x adidas Genesis Sneakers, odzwierciedlając zaangażowanie adidasa w umożliwianie ruchu fizycznego i innowacji.





Ponieważ dostępnych jest zaledwie 1200 par butów Ultraboost 5, ta edycja łączy w sobie najnowocześniejszą wydajność adidasa z aktywnym stylem życia STEPN GO.





„Wprowadzenie na rynek butów fizycznych to decydujący moment w naszej współpracy z adidasem” – mówi Shiti Manghani, dyrektor generalny STEPN by FSL.





„Przeszliśmy od cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich do namacalnych produktów, które ludzie mogą nosić, pokazując, jak daleko rozwinęła się przestrzeń Web3. Ta współpraca pokazuje potencjał łączenia fitnessu, zasobów cyfrowych i produktów ze świata rzeczywistego”.





„Jesteśmy podekscytowani, że możemy zaoferować nowe cyfrowe doświadczenie biegaczom na czele tej ekscytującej nowej ery” — mówi Erika Wykes-Sneyd, wiceprezes i dyrektor generalny studia adidas ///. „Ta współpraca nie tylko oferuje nowy sposób angażowania się w fitness, ale także wprowadza satysfakcjonujące doświadczenia, które przesuwają granice tego, co jest możliwe zarówno w świecie fizycznym, jak i cyfrowym”.





Co więcej, od czasu uruchomienia publicznej wersji beta STEPN GO we wrześniu 2024 r. system Haus platformy stał się wyróżniającą się cechą. System Haus umożliwia użytkownikom pożyczanie swoich Sneakersów znajomym, dzielenie się energią i zarobkami oraz dodawanie nowych użytkowników do Web3 bez konieczności posiadania portfela. Dzięki temu STEPN GO stał się bardziej dostępny dla szerszej publiczności i wzmacnia nacisk na innowacje napędzane przez społeczność.





Losowania butów do biegania STEPN GO x adidas Ultraboost 5 odbędą się od 13 do 17 grudnia, z czterema oddzielnymi losowaniami. Posiadacze NFT STEPN i STEPN GO x adidas Genesis otrzymają przewagę, a szersze możliwości uczestnictwa zostaną zapewnione poprzez konkurs na X oraz dwa losowania dostępne wyłącznie dla społeczności ALTS by adidas i STEPN Apps.





Zwycięzcy będą mogli odebrać swoje buty od 6 do 22 stycznia, po 3-tygodniowym okresie handlowym, który umożliwi wszystkim zakup biletów na rynku wtórnym. Kolekcja składa się z czterech limitowanych, współmarkowych modeli butów, których kolor jest losowo przypisywany zwycięzcom, co dodaje wyjątkowego elementu zaskoczenia.





Współpraca STEPN GO x adidas to znaczący krok w kierunku integracji aktywnego stylu życia z codziennym życiem, pokazujący innowacyjne podejście STEPN GO do technologii fitness i jego przywództwo w ekosystemie Web3. Łącząc doświadczenia cyfrowe i fizyczne, to partnerstwo podkreśla rosnący wpływ STEPN GO, nie tylko jako aplikacji fitness, ale jako pioniera w redefiniowaniu możliwości w przestrzeni Web3.

O STEPN

KROK jest wiodącą aplikacją lifestylową Web3 z ponad 5,7 milionami zarejestrowanych użytkowników. Zachęcając do ćwiczeń za pomocą nagród, aplikacja wymaga od użytkowników zakupu wirtualnego Sneaker NFT i zdobywania nagród poprzez chodzenie, jogging lub bieganie. Przez lata STEPN współpracował z takimi markami jak adidas, Atlético De Madrid, Steve Aoki i ASICS.

O STEPN GO

Bazując na sukcesie STEPN, pionierskiej platformy do nauki i zarabiania, KROK GO rewolucjonizuje sprawność społeczną w życiu codziennym. Kup, pożycz lub pożycz swoje trampki, aby zdobyć nagrody za aktywność. Nagrody można wykorzystać do awansu, wypłaty gotówki lub pokazania swojego wyglądu online, co sprzyja zarówno aktywności fizycznej, jak i więziom społecznym.

O firmie Adidas

adidas jest światowym liderem w branży artykułów sportowych. Firma z siedzibą w Herzogenaurach/Niemcy zatrudnia ponad 59 000 osób na całym świecie i wygenerowała sprzedaż w wysokości 21,4 miliarda euro w 2023 r.

