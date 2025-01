STEPN GO اور Adidas نے پہلی بار STEPN GO x Adidas فزیکل شو ڈراپ لانچ کیا

سڈنی، آسٹریلیا، 5 دسمبر، 2024/Chainwire/--سماجی طرز زندگی کی ایپ STEPN GO ایڈیڈاس کے ساتھ اپنی جاری شراکت میں اگلے سنگ میل کا اعلان کرتے ہوئے بہت پرجوش ہے: پہلی مرتبہ STEPN GO x adidas کو-برانڈڈ فزیکل رننگ شوز کا آغاز STEPN GO لوگو کی خاصیت۔





یہ دلچسپ پیش رفت دونوں برانڈز کے درمیان تعاون کے ایک کامیاب سال کے بعد ہے، جس نے پہلے STEPN GO x adidas Genesis NFT Sneakers . اب، شراکت داری ڈیجیٹل دنیا سے آگے بڑھ کر فزیکل کی طرف بڑھ رہی ہے، 1,200 فزیکل ایڈیڈاس الٹرا بوسٹ 5 چلانے والے جوتوں کے محدود ایڈیشن کے مجموعہ کے ساتھ۔





https://www.youtube.com/embed/Bu0KZ8TkFpM





یہ STEPN GO اور adidas کی سال بھر کی شراکت داری کے تازہ ترین مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے، جس کا آغاز اپریل 2024 میں شروع ہوا تھا۔ STEPN جینیسس این ایف ٹی مجموعہ۔ NFT ڈراپس کے ساتھ جوش و خروش پیدا کرنے کے بعد، STEPN GO x adidas Ultraboost 5 کا تعارف اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح دونوں برانڈز ڈیجیٹل اور حقیقی دنیا کے فیشن کی حدود کو آگے بڑھا رہے ہیں۔





13 دسمبر سے، STEPN GO x adidas Ultraboost 5 چلانے والے جوتوں کا محدود ایڈیشن کا مجموعہ خصوصی طور پر دستیاب ہوگا۔ MOOAR بازار یہ اقدام STEPN اور STEPN GO x adidas Genesis Sneakers کے حاملین کے لیے مخصوص ہے، جو جسمانی حرکت اور اختراع کو بااختیار بنانے کے لیے adidas کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔





صرف 1,200 الٹرا بوسٹ 5 جوتے دستیاب ہیں، یہ ڈراپ ایڈیڈاس کی جدید کارکردگی کو STEPN GO کے فعال طرز زندگی کے اخلاق کے ساتھ جوڑتا ہے۔





FSL کی طرف سے STEPN کی سی ای او شیتی منگھانی کہتی ہیں، "جسمانی جوتوں کا اجراء ایڈیڈاس کے ساتھ ہماری شراکت داری کا ایک اہم لمحہ ہے۔"





"ہم ڈیجیٹل جمع کرنے والی چیزوں سے ٹھوس مصنوعات کی طرف منتقل ہو گئے ہیں جنہیں لوگ پہن سکتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ Web3 کی جگہ کس حد تک تیار ہوئی ہے۔ یہ تعاون فٹنس، ڈیجیٹل اثاثوں اور حقیقی دنیا کی مصنوعات کو ضم کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔





ایڈیڈاس /// اسٹوڈیو کی وی پی اور جی ایم ایریکا وائیکس-سنیڈ کہتی ہیں، "ہم اس دلچسپ نئے دور میں سب سے آگے رنرز کے لیے ایک نیا ڈیجیٹل تجربہ پیش کرنے پر بہت خوش ہیں۔" "یہ تعاون نہ صرف فٹنس کے ساتھ مشغول ہونے کا ایک نیا طریقہ لاتا ہے بلکہ فائدہ مند تجربات بھی متعارف کرایا جاتا ہے جو جسمانی اور ڈیجیٹل دونوں دنیاوں میں کیا ممکن ہے اس کی حدود کو آگے بڑھاتا ہے۔"





مزید برآں، ستمبر 2024 میں STEPN GO کے پبلک بیٹا لانچ کے بعد سے، پلیٹ فارم کا ہاؤس سسٹم ایک اسٹینڈ آؤٹ فیچر بن گیا ہے۔ Haus سسٹم صارفین کو اپنے جوتے دوستوں کو ادھار دینے، توانائی اور کمائی بانٹنے، اور نئے صارفین کو بغیر کسی بٹوے کے Web3 میں آن بورڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس نے STEPN GO کو وسیع تر سامعین کے لیے مزید قابل رسائی بنا دیا ہے اور کمیونٹی سے چلنے والی جدت پر اس کی توجہ کو تقویت ملتی ہے۔





STEPN GO x adidas Ultraboost 5 چلانے والے جوتے کے لیے رافلز 13 دسمبر سے 17 دسمبر تک ہوں گے، جس میں چار الگ الگ ریفلز ہوں گے۔ STEPN اور STEPN GO x adidas Genesis NFT ہولڈرز کو ایک فائدہ دیا جائے گا، جبکہ ایک مقابلے کے ذریعے وسیع تر شرکت کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ایکس اور دو ریفلز ایڈیڈاس اور STEPN ایپس کمیونٹیز کے ذریعے خصوصی طور پر ALTS کے لیے کھلے ہیں۔





جیتنے والے 6 جنوری سے 22 جنوری کے درمیان اپنے جوتوں کا دعویٰ کر سکیں گے، 3 ہفتے کی تجارتی مدت کے بعد، ہر کسی کو سیکنڈری مارکیٹ سے اپنے ٹکٹ خریدنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ مجموعہ چار محدود ایڈیشن کے شریک برانڈڈ جوتوں کے انداز میں آتا ہے، جس کا رنگ تصادفی طور پر فاتحین کو تفویض کیا جاتا ہے، جس سے حیرت کا ایک منفرد عنصر شامل ہوتا ہے۔





STEPN GO x adidas تعاون ایک فعال طرز زندگی کو روزمرہ کی زندگی میں ضم کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے، جو کہ STEPN GO کے فٹنس ٹیکنالوجی کے لیے اختراعی نقطہ نظر اور Web3 ایکو سسٹم کے اندر اس کی قیادت کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈیجیٹل اور جسمانی تجربات کو یکجا کر کے، یہ شراکت داری STEPN GO کے بڑھتے ہوئے اثرات کو واضح کرتی ہے، نہ صرف ایک فٹنس ایپ کے طور پر بلکہ Web3 اسپیس میں امکانات کو نئے سرے سے متعین کرنے میں ایک علمبردار کے طور پر۔

STEPN کے بارے میں

STEPN 5.7 ملین رجسٹرڈ صارفین کے ساتھ Web3 کی معروف طرز زندگی ایپ ہے۔ انعامات کے ذریعے ورزش کی ترغیب دے کر، ایپ صارفین سے ورچوئل اسنیکر NFT خریدنے اور چہل قدمی، جاگنگ یا دوڑ کے ذریعے انعامات حاصل کرنے کی ضرورت کرتی ہے۔ سالوں کے دوران، STEPN نے adidas، Atlético De Madrid، Steve Aoki، اور ASICS جیسے شاندار برانڈز کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔

STEPN GO کے بارے میں

STEPN کی کامیابی کی بنیاد پر، پیش قدمی اور کمانے کا پلیٹ فارم، STEPN GO روزمرہ کی زندگی میں سماجی فٹنس میں انقلاب لاتا ہے۔ فعال رہ کر انعامات حاصل کرنے کے لیے اپنے جوتے خریدیں، قرض لیں یا قرض دیں۔ آپ کے انعامات کا استعمال جسمانی سرگرمی اور سماجی روابط دونوں کو فروغ دینے کے لیے، آپ کی آن لائن ظاہری شکل کو بہتر بنانے، کیش آؤٹ کرنے یا تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

ایڈیڈاس کے بارے میں

ایڈیڈاس کھیلوں کے سامان کی صنعت میں عالمی رہنما ہے۔ Herzogenaurach/جرمنی میں ہیڈ کوارٹر، کمپنی دنیا بھر میں 59,000 سے زیادہ لوگوں کو ملازمت دیتی ہے اور اس نے 2023 میں € 21.4 بلین کی فروخت کی ہے۔

رابطہ کریں۔

مارکیٹنگ مینیجر

ایمانوئل مناچ

ایف ایس ایل

[email protected]

