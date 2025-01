STEPN GO et Adidas lancent la toute première collection physique de chaussures STEPN GO x Adidas

SYDNEY, Australie, 5 décembre 2024/Chainwire/--L'application de style de vie social STEPN GO est ravie d'annoncer la prochaine étape de son partenariat continu avec adidas : le lancement des toutes premières chaussures de course physiques co-marquées STEPN GO x adidas arborant le logo STEPN GO.





Ce développement passionnant fait suite à une année de collaboration fructueuse entre les deux marques, qui a déjà vu la sortie du Baskets NFT STEPN GO x adidas Genesis . Désormais, le partenariat va au-delà du monde numérique et s'étend au monde physique, avec une collection en édition limitée de 1 200 chaussures de course adidas Ultraboost 5 physiques.





https://www.youtube.com/embed/Bu0KZ8TkFpM





Il s'agit de la dernière phase du partenariat d'un an entre STEPN GO et adidas, qui a débuté en avril 2024 avec le lancement de la ETAPE Collection Genesis NFT. Après avoir suscité l'enthousiasme avec les NFT, l'introduction de STEPN GO x adidas Ultraboost 5 montre comment les deux marques repoussent les limites de la mode numérique et réelle.





À partir du 13 décembre, la collection en édition limitée de chaussures de course STEPN GO x adidas Ultraboost 5 sera disponible exclusivement sur PLUS marché. Cette initiative est réservée aux détenteurs de baskets STEPN et STEPN GO x adidas Genesis, reflétant l'engagement d'adidas à favoriser le mouvement physique et l'innovation.





Avec seulement 1 200 chaussures Ultraboost 5 disponibles, cette collection combine les performances de pointe d'adidas avec l'éthique de vie active de STEPN GO.





« Le lancement de chaussures physiques est un moment déterminant dans notre partenariat avec adidas », déclare Shiti Manghani, PDG de STEPN by FSL.





« Nous sommes passés des objets de collection numériques aux produits tangibles que les gens peuvent porter, ce qui montre à quel point l'espace Web3 a évolué. Cette collaboration démontre le potentiel de la fusion du fitness, des actifs numériques et des produits du monde réel. »





« Nous sommes ravis d'offrir une nouvelle expérience numérique aux coureurs qui sont à l'avant-garde de cette nouvelle ère passionnante », déclare Erika Wykes-Sneyd, vice-présidente et directrice générale d'adidas /// studio. « Cette collaboration apporte non seulement une nouvelle façon de s'engager dans le fitness, mais introduit également des expériences enrichissantes qui repoussent les limites de ce qui est possible dans les mondes physique et numérique. »





De plus, depuis le lancement de la version bêta publique de STEPN GO en septembre 2024, le système Haus de la plateforme est devenu une fonctionnalité remarquable. Le système Haus permet aux utilisateurs de prêter leurs baskets à des amis, de partager de l'énergie et des gains et d'intégrer de nouveaux utilisateurs dans Web3 sans avoir besoin d'un portefeuille. Cela a rendu STEPN GO plus accessible à un public plus large et renforce son orientation vers l'innovation axée sur la communauté.





Les tirages au sort pour les chaussures de course STEPN GO x adidas Ultraboost 5 auront lieu du 13 au 17 décembre, avec quatre tirages distincts. Un avantage sera accordé aux détenteurs de NFT STEPN et STEPN GO x adidas Genesis, tandis que des opportunités de participation plus large seront offertes par le biais d'un concours sur X et deux tirages au sort exclusivement ouverts aux communautés ALTS by adidas et STEPN Apps.





Les gagnants pourront récupérer leurs chaussures entre le 6 et le 22 janvier, après une période d'échange de 3 semaines permettant à chacun d'acheter ses billets sur le marché secondaire. La collection se décline en quatre modèles de chaussures co-marquées en édition limitée, la couleur étant attribuée aléatoirement aux gagnants, ajoutant un élément de surprise unique.





La collaboration STEPN GO x adidas est une étape importante dans l'intégration d'un mode de vie actif dans la vie quotidienne, mettant en valeur l'approche innovante de STEPN GO en matière de technologie de fitness et son leadership au sein de l'écosystème Web3. En combinant des expériences numériques et physiques, ce partenariat souligne l'impact croissant de STEPN GO, non seulement en tant qu'application de fitness, mais aussi en tant que pionnier dans la redéfinition des possibilités dans l'espace Web3.

À propos de STEPN

ETAPE STEPN est l'application lifestyle leader sur le Web3 avec plus de 5,7 millions d'utilisateurs enregistrés. En encourageant l'exercice par le biais de récompenses, l'application demande aux utilisateurs d'acheter un NFT de baskets virtuelles et de gagner des récompenses en marchant, en faisant du jogging ou en courant. Au fil des ans, STEPN s'est associé à des marques prolifiques comme adidas, Atlético De Madrid, Steve Aoki et ASICS.

À propos de STEPN GO

S'appuyant sur le succès de STEPN, la plateforme pionnière de mobilité et de revenus, PAS À PAS révolutionne le fitness social au quotidien. Achetez, empruntez ou prêtez vos baskets pour gagner des récompenses en restant actif. Vos récompenses peuvent être utilisées pour améliorer votre apparence en ligne, encaisser ou améliorer votre apparence en ligne, favorisant ainsi à la fois l'activité physique et les relations sociales.

À propos d'Adidas

adidas est un leader mondial dans le secteur des articles de sport. Basée à Herzogenaurach, en Allemagne, l'entreprise emploie plus de 59 000 personnes dans le monde entier et a réalisé un chiffre d'affaires de 21,4 milliards d'euros en 2023.

