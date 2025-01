Hay muchas maneras de crear historias maravillosas, y el uso de software (además de palabras) es una de ellas. La ficción interactiva, por ejemplo, es una forma interesante de contar historias en la que tú, como lector o jugador, puedes tomar decisiones que afectan el desarrollo de la historia. A menudo es como una mezcla entre un libro y un juego. Al usar un tipo específico de software, los escritores crean estas historias ramificadas y diseñan diferentes caminos y resultados en función de las decisiones del lector.





Dependiendo del software y de los resultados potenciales, los escritores ni siquiera necesitan una gran cantidad de conocimientos técnicos. Además, no necesitan pagar nada, porque hay varias herramientas gratuitas y de código abierto para hacerlo, disponibles para todos. Si te gustan como lector o decides usarlas como escritor, recuerda que siempre puedes contribuir con sus creadores a través de Kivach.





Kivach es una plataforma basada en Obyte que permite a los usuarios realizar donaciones en criptomonedas a proyectos de código abierto en GitHub que pueden redistribuirse automáticamente a múltiples proyectos similares , si los destinatarios deciden hacerlo. Esta vez, exploraremos algunos programas de ficción interactiva (y relacionados) que están disponibles de forma gratuita y podrían beneficiarse de sus donaciones.

Enroscarse

¿Has visto o jugado a Black Mirror: Bandersnatch en Netflix? Bueno, en parte se creó con Twine, sin codificación. Se trata de una herramienta gratuita creada por Chris Klimas, lanzada por primera vez en 2009. Está diseñada para ayudar a los usuarios a crear historias interactivas y no lineales sin necesidad de saber codificar. Twine es especialmente popular para crear juegos basados en texto y narrativas ramificadas, lo que permite a los autores crear historias que cambian según las elecciones del lector.









Una de las características clave de Twine es su interfaz fácil de usar, que muestra visualmente cómo se conectan las diferentes partes de la historia. Puedes comenzar con un texto simple y, si deseas ampliar tu historia más adelante, Enroscarse Admite la adición de variables, lógica condicional y estilos personalizados mediante CSS o JavaScript. Esto significa que los creadores tienen mucho espacio para la creatividad, ya que Twine les permite publicar su trabajo directamente en HTML, haciéndolo accesible en la web.





Twine se mantiene principalmente a través de donaciones, y Chris Klimas recibe fondos a través de Patreon y donaciones realizadas a la Interactive Fiction Technology Foundation. Por supuesto, también puedes Donales algunas monedas a través de Kivach , incluso directamente a los autores. Otras obras notables realizadas con Twine incluyen Howling Dogs (2012) y Depression Quest (2013), así como historias como Chloe Is Home (2022) y I Gave You a Key and You Opened the Darkness (2023).

Ren'Py

Esta es una alternativa más visual. Ren'Py, creada por Tom "PyTom" Rothamel, se lanzó por primera vez en 2004. Está diseñada principalmente para crear novelas visuales (a menudo románticas) que permiten a los usuarios contar historias interactivas utilizando imágenes, sonidos y texto. El nombre de Ren'Py es una combinación de "ren'ai", la palabra japonesa para el amor romántico, y Python, el lenguaje de programación en el que está basada.









Una de las fortalezas de Ren'Py es su simplicidad combinada con potentes opciones de personalización. El lenguaje de programación básico es fácil de aprender, lo que permite a los creadores gestionar grandes historias sin esfuerzo. Para proyectos más complejos, los usuarios pueden agregar código Python para manejar mecánicas de juego sofisticadas. Ren'Py Admite múltiples plataformas, incluidas Windows, macOS, Linux, Android e iOS, con soporte adicional para animaciones, transiciones y sistemas de guardado para mejorar la experiencia de juego.





Ren'Py se financia principalmente a través del apoyo de la comunidad, con donaciones provenientes de su página de Patreon y patrocinios. Como proyecto disponible en GitHub, también pueden Recibir donaciones a través de Kivach Algunos juegos destacados desarrollados con este programa incluyen Vera Blanc (2010), The Royal Trap (2013) y Doki Doki Literature Club! (2017), cada uno de los cuales muestra la versatilidad del motor tanto en profundidad narrativa como en creatividad.

Hongo

Lanzado por Chris Gregan en 2014, Fungus está diseñado para ayudar a cualquier persona a crear juegos narrativos interactivos dentro de Unity, incluso sin experiencia en codificación. Es particularmente popular para novelas visuales, aventuras de apuntar y hacer clic y juegos educativos. El software simplifica el desarrollo de juegos con su interfaz fácil de aprender, lo que lo hace ideal para escritores, ilustradores y animadores que son nuevos en Unity. También es compatible con desarrolladores más avanzados al ofrecer scripts Lua para una personalización adicional.

Una de las características destacadas de Fungus es su sistema de scripting visual, que permite a los usuarios gestionar diálogos complejos, personajes y lógica de juego sin escribir código. Hongo Admite juegos en 2D y 3D, lo que lo hace versátil para una variedad de proyectos. Se integra sin problemas con las características de Unity, lo que permite una fácil gestión del audio, los controles de la cámara y la internacionalización del diálogo. Esta flexibilidad y simplicidad lo convierten en una herramienta ideal para crear juegos envolventes y atractivos basados en historias.





Esta herramienta se financia con el apoyo de la comunidad, ya que su uso es gratuito para cualquier persona. Si la utiliza y le resulta útil, puede considerar donando a su equipo a través de Kivach . Alguno Proyectos conocidos creadas con Fungus incluyen Sky Call (2015), Hotel Sara Belum (2015), Banished (2016) y Hack_It (2016).

Sistema de desarrollo de aventuras de texto (TADS)

Es probable que este sea el abuelo de la ficción interactiva. Lanzado por primera vez en 1988 por Michael J. Roberts, TADS ha pasado por tres versiones principales: 1, 2 y, recientemente, 3, una reescritura completa del motor original. De todos modos, sigue siendo una herramienta poderosa diseñada para ayudar a las personas a crear sus propias historias interactivas, pero requiere cierto grado de conocimiento de programación para hacerlo.





TADS TADS ofrece un entorno de programación que lo hace ideal para quienes disfrutan de la codificación, pero también tiene como objetivo simplificar el proceso de creación, lo que permite a los autores centrarse en crear historias atractivas. El software está repleto de funciones como soporte multimedia para agregar imágenes, sonidos e incluso animaciones para enriquecer los juegos basados en texto. TADS utiliza un lenguaje de programación similar a C++ o JavaScript, lo que lo hace atractivo para programadores experimentados.





TADS es completamente gratuito y de código abierto, y se sustenta gracias a una comunidad apasionada de entusiastas de la ficción interactiva. Si quieres colaborar con su apoyo, puedes Envíales algunas monedas a través de Kivach Algunos juegos famosos creados con TADS incluyen Uncle Zebulon's Will (1995), 1893: A World's Fair Mystery (2002) y The Elysium Enigma (2006).





Trelby





Los guiones también son importantes para crear ficción, y Trelby es la solución ideal. Osku Salerma lo lanzó inicialmente como "Blyte" en 2003, pero después de que sus ventas comerciales flaquearan, el software se convirtió en código abierto en 2006. En 2011, el desarrollador Anil Gulecha revivió el proyecto, le dio un nuevo nombre, Trelby, y le agregó funciones modernas. Su función principal es proporcionar a los guionistas una herramienta potente, sencilla y personalizable para escribir y formatear guiones.









Trelby Trelby ofrece muchas funciones útiles, incluido un editor intuitivo que aplica el formato adecuado al guion, la función de autocompletado y la corrección ortográfica. Se ejecuta tanto en Windows como en Linux y ofrece resultados idénticos en todas las plataformas . Trelby admite varias vistas para la redacción, permite una comparación sencilla entre versiones de guiones e incluye una base de datos con más de 200 000 nombres de personajes. También cuenta con amplias opciones de importación y exportación, que incluyen compatibilidad con formatos de guiones populares como Final Draft y Fountain, y ofrece un generador de PDF integrado y personalizable.





Como proyecto de código abierto y de uso gratuito, Trelby depende de las contribuciones de la comunidad para su desarrollo, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para los escritores interesados en proyectos colaborativos. Para los autores de ficción interactiva, este podría ser un recurso atractivo para estructurar narrativas o proyectos de narración en pantalla, cerrando la brecha entre la escritura de guiones tradicionales y las narrativas interactivas. ¿Te interesa hacer una donación? ¡Usa Kivach!

¿Cómo donar usando Kivach?

En primer lugar, los desarrolladores y autores deben tener una cuenta de GitHub. Más allá de este requisito previo, ni siquiera necesitan saber que estás donando. Al menos no hasta el momento del retiro, que se realiza con una cuenta de GitHub. Monedero Obyte Por su parte, los donantes solo tienen que escribir el nombre del repositorio de GitHub en la barra de búsqueda de Kivach, hacer clic o pulsar en "Donar" y seleccionar la cantidad y la moneda preferidas. ¡ Y listo!









Solo recuerda avisarles a los destinatarios para que puedan reclamar sus fondos. Al usar Kivach, es posible donar criptomonedas a cualquier proyecto disponible en GitHub (y ya hay millones). ¡También puedes explorarlas por tu cuenta o consultar nuestros episodios anteriores de esta serie!