Có nhiều cách để tạo ra những câu chuyện tuyệt vời, và sử dụng phần mềm (bên cạnh từ ngữ) là một trong số đó. Ví dụ, tiểu thuyết tương tác là một cách kể chuyện thú vị, trong đó bạn, với tư cách là người đọc hoặc người chơi, được đưa ra những lựa chọn ảnh hưởng đến cách câu chuyện diễn ra. Nó thường giống như sự kết hợp giữa một cuốn sách và một trò chơi. Bằng cách sử dụng một loại phần mềm cụ thể, các nhà văn tạo ra những cốt truyện phân nhánh này và thiết kế các con đường và kết quả khác nhau dựa trên quyết định của người đọc.





Tùy thuộc vào phần mềm và kết quả tiềm năng, người viết thậm chí không cần một lượng lớn kiến thức kỹ thuật. Thêm vào đó: họ không cần phải trả tiền cho bất cứ thứ gì, vì có một số công cụ mã nguồn mở và miễn phí để thực hiện việc này, dành cho mọi người. Nếu bạn thích chúng với tư cách là người đọc hoặc quyết định sử dụng chúng với tư cách là người viết, hãy nhớ rằng bạn luôn có thể đóng góp cho người sáng tạo của chúng thông qua Kivach.





Kivach là một nền tảng dựa trên Obyte cho phép người dùng quyên góp tiền điện tử cho các dự án nguồn mở trên GitHub, có thể tự động phân phối lại cho nhiều dự án tương tự —nếu người nhận quyết định làm như vậy. Lần này, chúng ta sẽ khám phá một số phần mềm tiểu thuyết tương tác (và liên quan) có sẵn miễn phí và có thể được hưởng lợi từ các khoản quyên góp của bạn.

Quanh co

Bạn đã xem/chơi “Black Mirror: Bandersnatch” trên Netflix chưa? Vâng, một phần phim được làm bằng Twine, không cần mã hóa. Đây là một công cụ miễn phí do Chris Klimas tạo ra, lần đầu tiên phát hành vào năm 2009. Công cụ này được thiết kế để giúp người dùng xây dựng các câu chuyện tương tác, phi tuyến tính mà không cần biết cách lập trình. Twine đặc biệt phổ biến để tạo trò chơi dựa trên văn bản và các câu chuyện phân nhánh, cho phép tác giả tạo ra các câu chuyện thay đổi dựa trên lựa chọn của người đọc.









Một trong những tính năng chính của Twine là giao diện thân thiện với người dùng, giao diện này trực quan hóa cách các phần câu chuyện khác nhau được kết nối. Bạn có thể bắt đầu bằng văn bản đơn giản và nếu bạn muốn mở rộng câu chuyện của mình sau này, Quanh co hỗ trợ thêm biến, logic có điều kiện và kiểu tùy chỉnh thông qua CSS hoặc JavaScript. Điều này có nghĩa là người sáng tạo có nhiều không gian để sáng tạo, với Twine cho phép họ xuất bản tác phẩm của mình trực tiếp sang HTML, giúp nó có thể truy cập được trên web.





Twine chủ yếu được hỗ trợ thông qua các khoản quyên góp, với Chris Klimas nhận được tài trợ thông qua Patreon và các khoản quyên góp được thực hiện cho Interactive Fiction Technology Foundation. Tất nhiên, bạn cũng có thể tặng họ một ít tiền xu thông qua Kivach , thậm chí trực tiếp đến tác giả. Các tác phẩm đáng chú ý khác được thực hiện bằng Twine bao gồm Howling Dogs (2012) và Depression Quest (2013), cũng như những câu chuyện như Chloe Is Home (2022) và I Gave You a Key and You Opened the Darkness (2023).

Ren'Py

Đây là một giải pháp thay thế trực quan hơn. Được tạo ra bởi Tom "PyTom" Rothamel, Ren'Py được phát hành lần đầu tiên vào năm 2004. Nó chủ yếu được thiết kế để tạo tiểu thuyết trực quan (thường là tiểu thuyết lãng mạn), cho phép người dùng kể những câu chuyện tương tác bằng hình ảnh, âm thanh và văn bản. Tên của Ren'Py là sự kết hợp của "ren'ai", từ tiếng Nhật có nghĩa là tình yêu lãng mạn và Python, ngôn ngữ lập trình mà nó được xây dựng trên đó.









Một trong những điểm mạnh của Ren'Py là tính đơn giản kết hợp với các tùy chọn tùy chỉnh mạnh mẽ. Ngôn ngữ kịch bản cơ bản dễ học, cho phép người sáng tạo quản lý cốt truyện lớn một cách dễ dàng. Đối với các dự án phức tạp hơn, người dùng có thể thêm mã Python để xử lý cơ chế trò chơi phức tạp. Ren'Py hỗ trợ nhiều nền tảng, bao gồm Windows, macOS, Linux, Android và iOS, với hỗ trợ bổ sung cho hoạt ảnh, chuyển tiếp và hệ thống lưu để nâng cao trải nghiệm chơi game.





Ren'Py được tài trợ chủ yếu thông qua sự hỗ trợ của cộng đồng, với các khoản quyên góp đến từ trang Patreon và các nhà tài trợ. Là một dự án có sẵn trên GitHub, họ cũng có thể nhận tiền quyên góp qua Kivach . Một số trò chơi đáng chú ý được phát triển bằng chương trình này bao gồm Vera Blanc (2010), The Royal Trap (2013) và Doki Doki Literature Club! (2017), mỗi trò chơi đều thể hiện tính linh hoạt của công cụ này về cả chiều sâu cốt truyện và tính sáng tạo.

Nấm

Được Chris Gregan phát hành vào năm 2014, Fungus được thiết kế để giúp bất kỳ ai tạo ra các trò chơi kể chuyện tương tác trong Unity, ngay cả khi không có kinh nghiệm lập trình. Nó đặc biệt phổ biến đối với các tiểu thuyết trực quan, các cuộc phiêu lưu trỏ và nhấp và các trò chơi giáo dục. Phần mềm này đơn giản hóa quá trình phát triển trò chơi với giao diện dễ học, khiến nó trở nên lý tưởng cho các nhà văn, họa sĩ minh họa và họa sĩ hoạt hình mới làm quen với Unity. Nó cũng hỗ trợ các nhà phát triển nâng cao hơn bằng cách cung cấp tập lệnh Lua để tùy chỉnh thêm.

Một trong những tính năng nổi bật của Fungus là hệ thống kịch bản trực quan, cho phép người dùng quản lý các đoạn hội thoại, nhân vật và logic trò chơi phức tạp mà không cần viết mã. Nấm hỗ trợ cả trò chơi 2D và 3D, giúp nó linh hoạt cho nhiều dự án khác nhau. Nó tích hợp trơn tru với các tính năng của Unity, cho phép quản lý dễ dàng âm thanh, điều khiển camera và quốc tế hóa hội thoại. Tính linh hoạt và đơn giản này giúp nó trở thành công cụ lý tưởng để tạo ra các trò chơi nhập vai và hấp dẫn dựa trên cốt truyện.





Công cụ này được tài trợ bởi sự hỗ trợ của cộng đồng, vì nó miễn phí cho bất kỳ ai sử dụng. Nếu bạn sử dụng và thấy nó hữu ích, bạn có thể cân nhắc quyên góp cho nhóm của mình thông qua Kivach . Một số dự án nổi tiếng được tạo ra với Fungus bao gồm Sky Call (2015), Hotel Sara Belum (2015), Banished (2016) và Hack_It (2016).

Hệ thống phát triển phiêu lưu văn bản (TADS)

Đây có lẽ là ông tổ của Interactive Fiction. Lần đầu tiên được phát hành vào năm 1988 bởi Michael J. Roberts, TADS đã trải qua ba phiên bản chính: 1, 2 và gần đây là 3 —một bản viết lại hoàn chỉnh của engine gốc. Dù sao thì đây vẫn là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để giúp mọi người tạo ra những câu chuyện tương tác của riêng họ, nhưng nó đòi hỏi một số kiến thức lập trình để thực hiện.





TỔNG HỢP cung cấp một môi trường lập trình, lý tưởng cho những người thích lập trình, nhưng cũng hướng đến mục tiêu đơn giản hóa quá trình sáng tạo, cho phép tác giả tập trung vào việc xây dựng những câu chuyện hấp dẫn. Phần mềm được tích hợp nhiều tính năng như hỗ trợ đa phương tiện để thêm hình ảnh, âm thanh và thậm chí là hoạt ảnh để làm phong phú thêm các trò chơi dựa trên văn bản. TADS sử dụng ngôn ngữ lập trình tương tự như C++ hoặc JavaScript, điều này hấp dẫn đối với các lập trình viên có kinh nghiệm.





TADS hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở, được duy trì bởi một cộng đồng những người đam mê tiểu thuyết tương tác. Nếu bạn muốn giúp đỡ họ, bạn có thể gửi cho họ một số tiền xu qua Kivach . Một số trò chơi nổi tiếng được xây dựng bằng TADS bao gồm Uncle Zebulon's Will (1995), 1893: A World's Fair Mystery (2002) và The Elysium Enigma (2006).





Trelby





Kịch bản cũng quan trọng để xây dựng một số tác phẩm hư cấu, và đây là Trelby để giúp bạn làm điều đó. Ban đầu, nó được Osku Salerma phát hành với tên "Blyte" vào năm 2003, nhưng sau khi doanh số thương mại của nó chững lại, phần mềm đã được mã nguồn mở vào năm 2006. Vào năm 2011, nhà phát triển Anil Gulecha đã hồi sinh dự án, đặt cho nó một cái tên mới, Trelby, và thêm các tính năng hiện đại. Chức năng chính của nó là cung cấp cho các nhà biên kịch một công cụ mạnh mẽ, đơn giản và có thể tùy chỉnh để viết và định dạng kịch bản.









Trelby cung cấp nhiều tính năng hữu ích, bao gồm trình chỉnh sửa trực quan thực thi định dạng kịch bản phù hợp, tự động hoàn thành và kiểm tra chính tả. Nó chạy trên cả Windows và Linux, cung cấp đầu ra giống hệt nhau trên các nền tảng . Trelby hỗ trợ nhiều chế độ xem để soạn thảo, cho phép so sánh dễ dàng giữa các phiên bản kịch bản và bao gồm cơ sở dữ liệu gồm hơn 200.000 tên ký tự. Nó cũng có các tùy chọn nhập/xuất mở rộng, bao gồm hỗ trợ cho các định dạng kịch bản phổ biến như Final Draft và Fountain và cung cấp trình tạo PDF tùy chỉnh tích hợp.





Là một dự án mã nguồn mở và miễn phí sử dụng, Trelby dựa vào sự đóng góp của cộng đồng để phát triển. Điều này khiến nó trở thành một công cụ có giá trị cho các nhà văn quan tâm đến các dự án hợp tác. Đối với các tác giả của Interactive Fiction, đây có thể là một nguồn tài nguyên hấp dẫn để xây dựng các câu chuyện hoặc các dự án kể chuyện trên màn hình, thu hẹp khoảng cách giữa kịch bản truyền thống và các câu chuyện tương tác. Bạn có muốn quyên góp không? Hãy sử dụng Kivach!

Làm thế nào để quyên góp bằng Kivach?

Trước hết, các nhà phát triển và tác giả nên có một tài khoản GitHub. Ngoài điều kiện tiên quyết này, họ thậm chí không cần biết rằng bạn đang quyên góp. Ít nhất là cho đến thời điểm rút tiền, được thực hiện bằng Ví Obyte . Về phía họ, người quyên góp chỉ cần nhập tên kho lưu trữ GitHub vào thanh tìm kiếm Kivach, nhấp hoặc chạm vào 'Quyên góp' và chọn số tiền và loại tiền mong muốn. Và thế là xong!









Chỉ cần nhớ thông báo cho người nhận về điều đó, để họ có thể yêu cầu tiền của mình. Bằng cách sử dụng Kivach, bạn có thể quyên góp tiền điện tử cho bất kỳ dự án nào có trên GitHub —và hiện tại chúng đã lên tới hàng triệu. Bạn cũng có thể tự mình khám phá chúng hoặc xem các tập trước của chúng tôi trong loạt bài này!