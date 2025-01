Ngwala Adventure ya gago ka noši ka Didirišwa tše tše 5 tšeo o swanetšego go di leka tša mahala

Go na le ditsela tše ntši tša go hlama dikanegelo tše di makatšago, gomme go šomiša disoftware (ntle le mantšu) ke ye nngwe ya tšona. Ka mohlala, kanegelorato ya tirišano ke tsela ye e kgahlišago ya go anega dikanegelo moo wena, bjalo ka mmadi goba sebapadi, o hwetšago go dira dikgetho tšeo di amago ka fao kanegelo e phuthollago ka gona. Gantši go swana le motswako magareng ga puku le papadi. Ka go šomiša mohuta wo o itšego wa softwere, bangwadi ba hlama dikanegelo tše tša makala gomme ba hlama ditsela le dipoelo tše di fapanego go ya ka diphetho tša mmadi.





Go ya ka softwere le dipoelo tšeo di ka bago gona, bangwadi ga ba hloke le tsebo ye kgolo ya setegeniki. Plus: ga ba hloke go lefa selo, ka gobane go na le didirišwa tše mmalwa tša mohlodi wo o bulegilego le tša mahala tša go dira se, tšeo di hwetšagalago go bohle. Ge o di thabela bjalo ka mmadi goba o tšea sephetho sa go di šomiša bjalo ka mongwadi, gopola gore o ka dula o tsenya letsogo go bahlami ba tšona ka Kivach.





Kivach e ile ya re ke sefala se se theilwego godimo ga Obyte seo se kgontšhago badiriši go dira meneelo ya crypto go diprotšeke tša mohlodi wo o bulegilego go GitHub tšeo di ka abjago gape ka go iketla go diprotšeke tše ntši tše di swanago —ge e ba baamogedi ba tšea sephetho sa go dira bjalo. Mo nakong ye, re ya go hlahloba disoftware tše dingwe tša dikanegelo tša tirišano (le tše di amanago le tšona) tšeo di hwetšagalago mahala gomme di ka holega go tšwa go meneelo ya gago.

Twine ya go swara

Na o bone / ralokile “Black Mirror: Bandersnatch” go Netflix? Go lokile, karolo ya yona e dirilwe ka Twine, ntle le go ngwala dikhoutu. Ye ke sedirišwa sa mahala seo se hlotšwego ke Chris Klimas, seo se lokolotšwego la mathomo ka 2009. Se hlamilwe go thuša badiriši go aga dikanegelo tša tirišano, tšeo e sego tša mothalo ntle le go hloka go tseba go ngwala khoutu. Twine e tumile kudu ka go hlama dipapadi tše di theilwego godimo ga sengwalwa le dikanegelo tša makala, go dumelela bangwadi go hlama dikanegelo tšeo di fetogago go ya ka dikgetho tša mmadi.









E nngwe ya dikarolo tše bohlokwa tša Twine ke segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo sa yona seo se nago le bogwera bja mosediriši, seo ka pono se dirago mmapa wa gore dikarolo tša kanegelo tše di fapanego di kgokagantšwe bjang. O ka thoma ka sengwalwa se bonolo, gomme ge o nyaka go katološa kanegelo ya gago ka morago, . Twine ya go swara e thekga go oketša diphetogo, logiki ya maemo, le setaele sa tlwaelo ka CSS goba JavaScript. Se se ra gore bahlami ba na le sebaka se segolo sa boitlhamelo, ka Twine e ba dumelela go phatlalatša mošomo wa bona thwii go HTML, go dira gore o fihlelelege mo wepeng.





Twine e thekgwa kudu ka meneelo, ka Chris Klimas a amogela thušo ya ditšhelete ka Patreon le meneelo yeo e dirilwego go Interactive Fiction Technology Foundation. Ke therešo gore le wena o ka kgona ba neelane ka ditšhelete tše dingwe tša tšhipi ka Kivach , gaešita le ka go lebanya go bangwadi. Mešomo ye mengwe ye e lemogegago yeo e dirilwego le Twine e akaretša Howling Dogs (2012) le Depression Quest (2013), gammogo le dikanegelo tša go swana le Chloe Is Home (2022) le I Gave You a Key and You Opened the Darkness (2023).

Ren'Py

Ye ke selo se sengwe seo se bonwago kudu. E hlotšwe ke Tom "PyTom" Rothamel, Ren'Py e lokolotšwe la mathomo ka 2004. E hlamilwe kudu go dira dipadi tša go bonwa (gantši tša lerato), e dumelela badiriši go anega dikanegelo tša tirišano ba šomiša diswantšho, medumo, le sengwalwa. Leina la Ren'Py ke motswako wa "ren'ai," lentšu la Sejapane la lerato la lerato, le Python, leleme la mananeo leo le agilwego go lona.









E nngwe ya matla a Ren'Py ke bonolo bja yona bjo bo kopantšwego le dikgetho tše matla tša go dira dilo ka mokgwa wa gago. Polelo ya motheo ya go ngwala e bonolo go e ithuta, e kgontšha bahlami go laola mela ya dikanegelo ye megolo ntle le maiteko. Bakeng sa diprotšeke tše di raraganego kudu, badiriši ba ka oketša khoutu ya Python go swara makhenikhi a dipapadi a raraganego. Ren'Py e thekga diforamo tše ntši, go akaretšwa Windows, macOS, Linux, Android, le iOS, ka thekgo ya tlaleletšo ya ditshwantšho tša dipopaye, diphetogo, le ditshepedišo tša go boloka go godiša boitemogelo bja dipapadi.





Ren'Py e thekgwa ka ditšhelete kudu ka thekgo ya setšhaba, ka meneelo yeo e tšwago letlakaleng la yona la Patreon le go thekga ka tšhelete. Bjalo ka projeke yeo e hwetšagalago go GitHub, ba ka kgona gape amogela meneelo ka Kivach . Dipapadi tše dingwe tše di lemogegago tšeo di hlamilwego ka lenaneo le di akaretša Vera Blanc (2010), The Royal Trap (2013), le Doki Doki Literature Club! (2017), e nngwe le e nngwe e bontšha go fetofetoga ga entšene bakeng sa bobedi botebo bja kanegelo le boitlhamelo.

Fungus ya go swana le yona

E lokolotšwe ke Chris Gregan ka 2014, Fungus e hlamilwe go thuša mang le mang go hlama dipapadi tša go anega dikanegelo tša tirišano ka gare ga Unity, le ge e se na maitemogelo a go ngwala dikhoutu. E tumile kudu bakeng sa dipadi tša go bonwa, diphihlelo tša go šupa le go kgotla, le dipapadi tša thuto. Software e nolofatša tlhabollo ya dipapadi ka segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo sa yona seo se ithutago gabonolo, e dira gore e be ye botse go bangwadi, baswantšhi le batšweletši ba dipopaye bao e lego ba bafsa go Unity. E boetse e tšehetsa bahlahisi ba tsoetseng pele haholoanyane ka ho fana ka Lua scripting bakeng sa customization eketsehileng.

E nngwe ya dikarolo tše di emego tša Fungus ke tshepedišo ya yona ya go ngwala dingwalwa tša go bonwa, yeo e dumelelago badiriši go laola dipoledišano tše di raraganego, baanegwa le tlhaologanyo ya papadi ntle le go ngwala khoutu. Fungus ya go swana le yona e thekga bobedi dipapadi tša 2D le 3D, e dira gore e be ye e fetofetogago bakeng sa diprotšeke tše di fapa-fapanego. E kopanya ka thelelo le dikarolo tša Unity, e dumelela taolo ye bonolo ya mamelwang, ditaolo tša khamera, le go dira gore poledišano e be ya boditšhabatšhaba. Go fetofetoga mo le go ba bonolo go dira gore e be sedirišwa sa go ya go go hlama dipapadi tše di nwelelago le tše di kgahlišago tše di theilwego godimo ga dikanegelo.





Sedirišwa se se thekgwa ka ditšhelete ke thekgo ya setšhaba, ka ge se lokologile go šomišwa ke mang le mang. Ge e ba o e diriša gomme o hwetša e le e holago, o ka ela hloko go neela sehlopha sa yona ka Kivach . Dingwe diprotšeke tše di tsebegago kudu bōpiloe le Fungus kenyeletsa Sky Call (2015), Hotel Sara Belum (2015), Banished (2016), le Hack_It (2016).

Tshepedišo ya Tlhabollo ya Boiphihlelo bja Sengwalwa (TADS) .

Go bonagala yo e le rakgolo wa Interactive Fiction. E lokolotšwe la mathomo ka 1988 ke Michael J. Roberts, TADS e fetile diphetolelong tše tharo tše dikgolo: 1, 2 le morago bjale 3 —go ngwalwa gape ka mo go feletšego ga entšene ya mathomo. Go le bjalo, e sa le sedirišwa se maatla seo se hlamilwego go thuša batho go hlama dikanegelo tša bona tša tirišano, eupša se nyaka tekanyo ye nngwe ya tsebo ya mananeo go e dira.





TADS YA GO TLHOKA e fana ka tikologo ya mananeo, e dira gore e be ye botse go bao ba thabelago go ngwala dikhoutu, eupša gape e ikemišeditše go nolofatša tshepedišo ya tlholo, go kgontšha bangwadi go tsepelela go ageng dikanegelo tše di kgahlišago. Software e tletše ka dikarolo tša go swana le thekgo ya multimedia ya go oketša diswantšho, medumo gaešita le ditshwantšho tša dipopaye go humiša dipapadi tše di theilwego godimo ga mongwalo. TADS e šomiša polelo ya mananeo ye e swanago le C++ goba JavaScript, yeo e dirago gore e ipiletše go batšweletši ba mananeo bao ba nago le maitemogelo.





TADS e lokologile ka botlalo ebile e bulegile, e tšwetšwa pele ke setšhaba se se fišegago sa barati ba dikanegelo tša tirišano. Ge e ba o nyaka go thuša ka thekgo ya bona, o ka kgona ba romele ditšhelete tše dingwe tša tšhipi ka Kivach . Dipapadi tše dingwe tše di tumilego tšeo di agilwego ka TADS di akaretša Will ya Malome Zebulon (1995), 1893: A World’s Fair Mystery (2002), le The Elysium Enigma (2006).





Trelby ya go swana





Dingwalwa le tšona di bohlokwa go aga dikanegelo tše dingwe, gomme Trelby ke yo go thuša ka yona. E ile ya lokollwa mathomong bjalo ka "Blyte" ka 2003 ke Osku Salerma, eupša ka morago ga gore thekišo ya yona ya kgwebo e thekesele, software e ile ya bulegile mohlodi ka 2006. Ka 2011, motšweletši Anil Gulecha o ile a tsošološa projeke, a e fa leina le lefsa, Trelby, gomme a tlaleletša dikarolo tša sebjalebjale. Mošomo wa yona o mogolo ke go fa bangwadi ba ditshwantšho sedirišwa se maatla, se bonolo le seo se ka fetošwago sa go ngwala le go fometa dingwalwa tša ditshwantšho.









Trelby ya go swana e fana ka dikarolo tše dintši tše di nago le mohola, go akaretša le morulaganyi yo a kwešišegago gabonolo yo a gapeletšago go fometa ga screenplay ka mo go swanetšego, go phethagatša ka go itiriša le go hlahloba mopeleto. E šoma go bobedi Windows le Linux, e fana ka ditšweletšwa tše di swanago go ralala le diforamo . Trelby e thekga dipono tše ntši tša go ngwala, e dumelela papiso ye bonolo magareng ga diphetolelo tša sengwalwa, gomme e akaretša polokelo ya tshedimošo ya maina a ditlhaka a go feta 200,000. E bile e na le dikgetho tše di nabilego tša go reka ka ntle/go romela ntle, go akaretšwa thekgo ya dibopego tša screenplay tše di tumilego tša go swana le Final Draft le Fountain, gomme e fana ka jenereithara ya PDF yeo e agetšwego ka gare, yeo e ka fetošwago.





Bjalo ka projeke ya mohlodi wo o bulegilego le wa go šomišwa ka bolokologi, Trelby e ithekgile ka meneelo ya setšhaba bakeng sa tlhabollo. Se se dira gore e be sedirišwa sa bohlokwa go bangwadi bao ba nago le kgahlego diprotšekeng tša tirišano. Go bangwadi ba Dikanegelo tša Tšhomišano, se e ka ba mothopo wo o ipiletšago wa go rulaganya dikanegelo goba diprotšeke tša go anega dikanegelo tše di theilwego godimo ga skrine, go thiba sekgoba magareng ga mongwalo wa setšo wa ditshwantšho le dikanegelo tša tirišano. Na o na le kgahlego ya go neela? Diriša Kivach!

Tsela ya go neela ka go diriša Kivach?

Pele ga tšohle, bahlami le bangwadi ba swanetše go ba le akhaonto ya GitHub. Ka ntle ga senyakwa se sa pele, ga go nyakege le gore ba tsebe gore o neela. E sego bonyenyane go fihla motsotsong wa go gogela morago, wo o dirwago ka Sepache sa Obyte . Go tšwa ka lehlakoreng la bona, baabi ba swanetše go thaepa fela leina la polokelo ya GitHub godimo ga baara ya go nyaka ya Kivach, klika goba o kgotle 'Neela', gomme o kgethe tšhelete le tšhelete ya tšhipi yeo e kgethilwego. Gomme ke seo!









Gopola fela go botša baamogedi ka yona, gore ba kgone go kgopela ditšhelete tša bona. Ka go diriša Kivach, go a kgonega go neela ka ditšhelete tša crypto go projeke efe goba efe yeo e hwetšagalago go GitHub —gomme di dimilioneng ka nako yeo. Le wena o ka di hlahloba ka bowena, goba wa hlahloba dikarolo tša rena tša peleng mo lelokelelong le!