Ci sono molti modi per creare storie meravigliose, e usare software (oltre alle parole) è uno di questi. La narrativa interattiva, ad esempio, è un modo interessante di raccontare storie in cui tu, come lettore o giocatore, puoi fare delle scelte che influenzano il modo in cui si svolge la storia. Spesso è come un mix tra un libro e un gioco. Utilizzando uno specifico tipo di software, gli scrittori creano queste trame ramificate e progettano percorsi e risultati diversi in base alle decisioni del lettore.





A seconda del software e dei potenziali risultati, gli scrittori non hanno nemmeno bisogno di una grande quantità di conoscenze tecniche. Inoltre: non devono pagare nulla, perché ci sono diversi strumenti open source e gratuiti per farlo, disponibili a tutti. Se ti piacciono come lettore o decidi di usarli come scrittore, ricorda che puoi sempre contribuire ai loro creatori tramite Kivach.





Kivach è una piattaforma basata su Obyte che consente agli utenti di effettuare donazioni in criptovaluta a progetti open source su GitHub che possono essere automaticamente ridistribuite a più progetti simili , se i destinatari decidono di farlo. Questa volta, esploreremo alcuni software di narrativa interattiva (e correlati) disponibili gratuitamente e che potrebbero trarre vantaggio dalle tue donazioni.

Spago

Hai visto/giocato a "Black Mirror: Bandersnatch" su Netflix? Beh, è stato realizzato in parte con Twine, senza programmazione. Si tratta di uno strumento gratuito creato da Chris Klimas, rilasciato per la prima volta nel 2009. È progettato per aiutare gli utenti a creare storie interattive e non lineari senza dover sapere come programmare. Twine è particolarmente popolare per la creazione di giochi basati su testo e narrazioni ramificate, consentendo agli autori di creare storie che cambiano in base alle scelte del lettore.









Una delle caratteristiche principali di Twine è la sua interfaccia user-friendly, che mappa visivamente il modo in cui sono collegate le diverse parti della storia. Puoi iniziare con un testo semplice e, se vuoi espandere la tua storia in seguito, Spago supporta l'aggiunta di variabili, logica condizionale e stili personalizzati tramite CSS o JavaScript. Ciò significa che i creatori hanno molto spazio per la creatività, con Twine che consente loro di pubblicare il loro lavoro direttamente in HTML, rendendolo accessibile sul web.





Twine è supportato principalmente tramite donazioni, con Chris Klimas che riceve finanziamenti tramite Patreon e donazioni fatte alla Interactive Fiction Technology Foundation. Naturalmente, puoi anche dona loro delle monete tramite Kivach , anche direttamente agli autori. Altri lavori degni di nota realizzati con Twine includono Howling Dogs (2012) e Depression Quest (2013), così come storie come Chloe Is Home (2022) e I Gave You a Key and You Opened the Darkness (2023).

Ren'Py

Questa è un'alternativa più visiva. Creato da Tom "PyTom" Rothamel, Ren'Py è stato pubblicato per la prima volta nel 2004. È stato progettato principalmente per creare visual novel (spesso romantiche), consentendo agli utenti di raccontare storie interattive utilizzando immagini, suoni e testo. Il nome di Ren'Py è una combinazione di "ren'ai", la parola giapponese per amore romantico, e Python, il linguaggio di programmazione su cui è basato.









Uno dei punti di forza di Ren'Py è la sua semplicità abbinata a potenti opzioni di personalizzazione. Il linguaggio di scripting di base è facile da imparare, consentendo ai creatori di gestire grandi storyline senza sforzo. Per progetti più complessi, gli utenti possono aggiungere codice Python per gestire sofisticate meccaniche di gioco. Ren'Py supporta più piattaforme, tra cui Windows, macOS, Linux, Android e iOS, con supporto aggiuntivo per animazioni, transizioni e sistemi di salvataggio per migliorare l'esperienza di gioco.





Ren'Py è finanziato principalmente tramite il supporto della comunità, con donazioni provenienti dalla sua pagina Patreon e sponsorizzazioni. Come progetto disponibile su GitHub, possono anche ricevere donazioni tramite Kivach Tra i giochi più importanti sviluppati con questo programma ci sono Vera Blanc (2010), The Royal Trap (2013) e Doki Doki Literature Club! (2017), ognuno dei quali dimostra la versatilità del motore sia in termini di profondità narrativa che di creatività.

Fungo

Pubblicato da Chris Gregan nel 2014, Fungus è progettato per aiutare chiunque a creare giochi di narrazione interattiva all'interno di Unity, anche senza esperienza di programmazione. È particolarmente popolare per romanzi visivi, avventure punta e clicca e giochi educativi. Il software semplifica lo sviluppo di giochi con la sua interfaccia facile da imparare, rendendolo ideale per scrittori, illustratori e animatori che sono nuovi a Unity. Supporta anche gli sviluppatori più avanzati offrendo script Lua per una personalizzazione aggiuntiva.

Una delle caratteristiche più importanti di Fungus è il suo sistema di scripting visivo, che consente agli utenti di gestire dialoghi complessi, personaggi e logica di gioco senza dover scrivere codice. Fungo supporta sia i giochi 2D che 3D, rendendolo versatile per una varietà di progetti. Si integra senza problemi con le funzionalità di Unity, consentendo una facile gestione dell'audio, dei controlli della telecamera e dell'internazionalizzazione dei dialoghi. Questa flessibilità e semplicità lo rendono uno strumento di riferimento per la creazione di giochi immersivi e coinvolgenti basati sulla storia.





Questo strumento è finanziato dal supporto della comunità, in quanto è gratuito per chiunque. Se lo usi e lo trovi utile, puoi prendere in considerazione donando alla sua squadra tramite Kivach . Alcuni progetti noti Tra i lavori creati con Fungus ci sono Sky Call (2015), Hotel Sara Belum (2015), Banished (2016) e Hack_It (2016).

Sistema di sviluppo di avventure testuali (TADS)

Questo è probabilmente il nonno dell'Interactive Fiction. Pubblicato per la prima volta nel 1988 da Michael J. Roberts, TADS ha attraversato tre versioni principali: 1, 2 e ultimamente 3, una riscrittura completa del motore originale. In ogni caso, è ancora uno strumento potente progettato per aiutare le persone a creare le proprie storie interattive, ma richiede un certo grado di conoscenza della programmazione per farlo.





TADS fornisce un ambiente di programmazione, rendendolo ideale per coloro che amano la codifica, ma mira anche a semplificare il processo di creazione, consentendo agli autori di concentrarsi sulla creazione di storie coinvolgenti. Il software è ricco di funzionalità come il supporto multimediale per l'aggiunta di immagini, suoni e persino animazioni per arricchire i giochi basati su testo. TADS utilizza un linguaggio di programmazione simile a C++ o JavaScript, il che lo rende attraente per i programmatori esperti.





TADS è completamente gratuito e open source, sostenuto da una comunità appassionata di appassionati di narrativa interattiva. Se vuoi contribuire con il loro supporto, puoi invia loro delle monete tramite Kivach Tra i giochi più noti realizzati con TADS ricordiamo Uncle Zebulon's Will (1995), 1893: A World's Fair Mystery (2002) e The Elysium Enigma (2006).





Trelby





Gli script sono importanti anche per costruire un po' di finzione, ed ecco che Trelby ci aiuta. Inizialmente è stato rilasciato come "Blyte" nel 2003 da Osku Salerma, ma dopo che le sue vendite commerciali hanno vacillato, il software è stato reso open source nel 2006. Nel 2011, lo sviluppatore Anil Gulecha ha ripreso il progetto, dandogli un nuovo nome, Trelby, e aggiungendo funzionalità moderne. La sua funzione principale è quella di fornire agli sceneggiatori uno strumento potente, semplice e personalizzabile per scrivere e formattare sceneggiature.









Trelby offre molte funzioni utili, tra cui un editor intuitivo che impone la formattazione corretta della sceneggiatura, il completamento automatico e il controllo ortografico. Funziona sia su Windows che su Linux, fornendo un output identico su tutte le piattaforme . Trelby supporta più viste per la stesura, consente un facile confronto tra le versioni della sceneggiatura e include un database di oltre 200.000 nomi di personaggi. Ha anche ampie opzioni di importazione/esportazione, tra cui il supporto per formati di sceneggiatura popolari come Final Draft e Fountain, e offre un generatore PDF integrato e personalizzabile.





In quanto progetto open source e di libero utilizzo, Trelby si basa sui contributi della comunità per lo sviluppo. Ciò lo rende uno strumento prezioso per gli scrittori interessati a progetti collaborativi. Per gli autori di Interactive Fiction, questa potrebbe essere una risorsa interessante per strutturare narrazioni o progetti di narrazione basati sullo schermo, colmando il divario tra la sceneggiatura tradizionale e le narrazioni interattive. Interessato a donare? Usa Kivach!

Come donare tramite Kivach?

Innanzitutto, sviluppatori e autori dovrebbero avere un account GitHub. Oltre a questo prerequisito, non hanno nemmeno bisogno di sapere che stai donando. Almeno fino al momento del ritiro, che avviene con un Portafoglio Obyte . Da parte loro, i donatori devono solo digitare il nome del repository GitHub sulla barra di ricerca di Kivach, cliccare o toccare "Dona" e selezionare l'importo e la moneta preferiti. Ed è tutto!









Ricordati solo di dirlo ai destinatari, così potranno reclamare i loro fondi. Utilizzando Kivach, è possibile donare criptovalute a qualsiasi progetto disponibile su GitHub, e ormai sono milioni. Puoi esplorarle anche da solo, o controllare i nostri episodi precedenti in questa serie!