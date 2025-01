هناك العديد من الطرق لإنشاء قصص رائعة، واستخدام البرامج (إلى جانب الكلمات) هو أحد هذه الطرق. على سبيل المثال، تعد القصص التفاعلية طريقة مثيرة للاهتمام لسرد القصص حيث يمكنك، بصفتك القارئ أو اللاعب، اتخاذ خيارات تؤثر على كيفية تطور القصة. غالبًا ما يكون الأمر أشبه بمزيج بين كتاب ولعبة. باستخدام نوع معين من البرامج، ينشئ الكتاب هذه القصص المتفرعة ويصممون مسارات ونتائج مختلفة بناءً على قرارات القارئ.





اعتمادًا على البرنامج والنتائج المحتملة، لا يحتاج الكُتاب حتى إلى قدر كبير من المعرفة التقنية. بالإضافة إلى ذلك: لا يحتاجون إلى دفع أي شيء مقابل أي شيء، لأن هناك العديد من الأدوات مفتوحة المصدر والمجانية للقيام بذلك، وهي متاحة للجميع. إذا كنت تستمتع بها كقارئ أو قررت استخدامها ككاتب، فتذكر أنه يمكنك دائمًا المساهمة في منشئيها عبر Kivach.





كيفاش هي منصة تعتمد على Obyte تتيح للمستخدمين تقديم تبرعات بالعملات المشفرة لمشاريع مفتوحة المصدر على GitHub والتي يمكن إعادة توزيعها تلقائيًا على مشاريع مماثلة متعددة - إذا قرر المستلمون القيام بذلك. هذه المرة، سنستكشف بعض برامج الخيال التفاعلي (والمرتبطة بها) المتاحة مجانًا والتي يمكن أن تستفيد من تبرعاتك.

خيوط

هل شاهدت أو لعبت "Black Mirror: Bandersnatch" على Netflix؟ حسنًا، تم صنعها جزئيًا باستخدام Twine، دون الحاجة إلى الترميز. هذه أداة مجانية أنشأها كريس كليماس، وتم إصدارها لأول مرة في عام 2009. وهي مصممة لمساعدة المستخدمين على بناء قصص تفاعلية غير خطية دون الحاجة إلى معرفة كيفية الترميز. تحظى Twine بشعبية خاصة لإنشاء ألعاب نصية وسرد متفرع، مما يسمح للمؤلفين بإنشاء قصص تتغير بناءً على اختيارات القارئ.









من أهم مميزات تطبيق Twine واجهته سهلة الاستخدام، والتي ترسم خريطة بصرية لكيفية ارتباط أجزاء القصة المختلفة. يمكنك البدء بنص بسيط، وإذا كنت ترغب في توسيع قصتك لاحقًا، خيوط يدعم إضافة المتغيرات والمنطق الشرطي والتصميم المخصص من خلال CSS أو JavaScript. وهذا يعني أن المبدعين لديهم مساحة كبيرة للإبداع، حيث يسمح لهم Twine بنشر أعمالهم مباشرة إلى HTML، مما يجعلها متاحة على الويب.





يتم دعم Twine بشكل أساسي من خلال التبرعات، حيث يتلقى كريس كليماس التمويل عبر Patreon والتبرعات المقدمة إلى مؤسسة Interactive Fiction Technology Foundation. بالطبع، يمكنك أيضًا تبرع لهم ببعض العملات المعدنية عبر Kivach ، حتى مباشرة إلى المؤلفين. تشمل الأعمال البارزة الأخرى المصنوعة باستخدام Twine كتاب Howling Dogs (2012) وDepression Quest (2013)، بالإضافة إلى قصص مثل Chloe Is Home (2022) وI Gave You a Key and You Opened the Darkness (2023).

رينباي

هذا بديل أكثر بصرية. ابتكر توم "بايتوم" روثاميل برنامج Ren'Py، وتم إصداره لأول مرة في عام 2004. وهو مصمم في المقام الأول لإنشاء روايات بصرية (رومانسية غالبًا)، مما يسمح للمستخدمين بسرد قصص تفاعلية باستخدام الصور والأصوات والنصوص. اسم Ren'Py هو مزيج من "ren'ai"، وهي الكلمة اليابانية التي تعني الحب الرومانسي، وPython، لغة البرمجة التي تم بناؤها عليها.









تتمثل إحدى نقاط قوة Ren'Py في بساطتها المقترنة بخيارات التخصيص القوية. لغة البرمجة الأساسية سهلة التعلم، مما يتيح للمبدعين إدارة القصص الكبيرة دون عناء. بالنسبة للمشاريع الأكثر تعقيدًا، يمكن للمستخدمين إضافة كود Python للتعامل مع ميكانيكا اللعبة المعقدة. رينباي يدعم منصات متعددة، بما في ذلك Windows وmacOS وLinux وAndroid وiOS، مع دعم إضافي للرسوم المتحركة والانتقالات وأنظمة الحفظ لتحسين تجربة الألعاب.





يتم تمويل Ren'Py في المقام الأول من خلال دعم المجتمع، مع التبرعات القادمة من صفحة Patreon الخاصة بها والرعاية. كمشروع متاح على GitHub، يمكنهم أيضًا تلقي التبرعات عبر Kivach تتضمن بعض الألعاب البارزة التي تم تطويرها باستخدام هذا البرنامج Vera Blanc (2010)، وThe Royal Trap (2013)، وDoki Doki Literature Club! (2017)، حيث تُظهر كل منها تنوع المحرك في كل من عمق السرد والإبداع.

فطريات

تم إصدار Fungus بواسطة Chris Gregan في عام 2014، وهو مصمم لمساعدة أي شخص على إنشاء ألعاب تفاعلية لسرد القصص داخل Unity، حتى بدون خبرة في البرمجة. إنه شائع بشكل خاص للروايات المرئية ومغامرات النقر والنقر والألعاب التعليمية. يبسط البرنامج تطوير الألعاب بواجهته سهلة التعلم، مما يجعله مثاليًا للكتاب والرسامين ورسامي الرسوم المتحركة الجدد على Unity. كما يدعم المطورين الأكثر تقدمًا من خلال تقديم نصوص Lua للتخصيص الإضافي.

من بين الميزات البارزة التي يتميز بها Fungus هو نظام البرمجة المرئية، والذي يسمح للمستخدمين بإدارة الحوارات المعقدة والشخصيات ومنطق اللعبة دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. فطريات يدعم الألعاب ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، مما يجعله متعدد الاستخدامات لمجموعة متنوعة من المشاريع. يتكامل بسلاسة مع ميزات Unity، مما يسمح بإدارة الصوت بسهولة، وأدوات التحكم في الكاميرا، وتدويل الحوار. هذه المرونة والبساطة تجعله أداة أساسية لإنشاء ألعاب غامرة وجذابة تعتمد على القصة.





تم تمويل هذه الأداة من خلال دعم المجتمع، حيث يمكن لأي شخص استخدامها مجانًا. إذا كنت تستخدمها ووجدتها مفيدة، فيمكنك التفكير في التبرع لفريقها عبر Kivach . بعض مشاريع معروفة تم إنشاء الألعاب باستخدام Fungus بما في ذلك Sky Call (2015)، وHotel Sara Belum (2015)، وBanished (2016)، وHack_It (2016).

نظام تطوير المغامرات النصية (TADS)

من المرجح أن يكون هذا هو الجد الأكبر لـ Interactive Fiction. تم إصدار TADS لأول مرة في عام 1988 بواسطة مايكل جيه روبرتس، ومر بثلاثة إصدارات رئيسية: 1 و2 وأخيرًا 3 - إعادة كتابة كاملة للمحرك الأصلي. على أي حال، لا يزال أداة قوية مصممة لمساعدة الأشخاص على إنشاء قصصهم التفاعلية الخاصة، لكنها تتطلب درجة معينة من المعرفة البرمجية للقيام بذلك.





تادس يوفر TADS بيئة برمجة، مما يجعله مثاليًا لأولئك الذين يستمتعون بالترميز، ولكنه يهدف أيضًا إلى تبسيط عملية الإنشاء، وتمكين المؤلفين من التركيز على بناء قصص جذابة. يحتوي البرنامج على ميزات مثل دعم الوسائط المتعددة لإضافة الصور والأصوات وحتى الرسوم المتحركة لإثراء الألعاب القائمة على النصوص. يستخدم TADS لغة برمجة مشابهة لـ C++ أو JavaScript، مما يجعله جذابًا للمبرمجين ذوي الخبرة.





TADS مجاني بالكامل ومفتوح المصدر، ويدعمه مجتمع متحمس من عشاق الخيال التفاعلي. إذا كنت تريد المساعدة في دعمهم، يمكنك أرسل لهم بعض العملات المعدنية عبر Kivach تتضمن بعض الألعاب الشهيرة التي تم إنشاؤها باستخدام TADS لعبة Uncle Zebulon's Will (1995)، و1893: A World's Fair Mystery (2002)، وThe Elysium Enigma (2006).





تريلبي





تعتبر النصوص أيضًا مهمة لبناء بعض القصص الخيالية، وهنا يأتي برنامج Trelby للمساعدة في ذلك. تم إصداره في البداية باسم "Blyte" في عام 2003 بواسطة Osku Salerma، ولكن بعد تعثر مبيعاته التجارية، تم إصدار البرنامج مفتوح المصدر في عام 2006. في عام 2011، أعاد المطور Anil Gulecha إحياء المشروع، وأعطاه اسمًا جديدًا، Trelby، وأضاف ميزات حديثة. تتمثل وظيفته الرئيسية في تزويد كتاب السيناريو بأداة قوية وبسيطة وقابلة للتخصيص لكتابة وتنسيق السيناريوهات.









تريلبي يقدم العديد من الميزات المفيدة، بما في ذلك محرر بديهي يفرض تنسيق السيناريو المناسب، والإكمال التلقائي، والتدقيق الإملائي. يعمل على كل من Windows وLinux، مما يوفر إخراجًا متطابقًا عبر الأنظمة الأساسية . يدعم Trelby وجهات نظر متعددة للصياغة، ويسمح بالمقارنة السهلة بين إصدارات النصوص، ويتضمن قاعدة بيانات تضم أكثر من 200000 اسم شخصية. كما يحتوي على خيارات استيراد/تصدير واسعة النطاق، بما في ذلك دعم تنسيقات السيناريو الشائعة مثل Final Draft وFountain، ويقدم مولد PDF مدمجًا وقابلًا للتخصيص.





باعتباره مشروعًا مفتوح المصدر ومجاني الاستخدام، يعتمد Trelby على مساهمات المجتمع في التطوير. وهذا يجعله أداة قيمة للكتاب المهتمين بالمشاريع التعاونية. بالنسبة لمؤلفي القصص التفاعلية، يمكن أن يكون هذا موردًا جذابًا لبناء السرد أو مشاريع سرد القصص المستندة إلى الشاشة، وسد الفجوة بين كتابة السيناريو التقليدية والسرد التفاعلي. هل أنت مهتم بالتبرع؟ استخدم Kivach!

كيفية التبرع باستخدام Kivach؟

