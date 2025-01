ぜひ試していただきたい 5 つの無料ツールで、自分だけの冒険を創ってみましょう

素晴らしいストーリーを作成する方法は数多くありますが、ソフトウェアの使用 (言葉以外) もその 1 つです。たとえば、インタラクティブ フィクションは、読者またはプレイヤーがストーリーの展開に影響を与える選択を行える、興味深いストーリーテリング方法です。多くの場合、本とゲームを組み合わせたようなものになります。特定の種類のソフトウェアを使用することで、作家はこれらの分岐するストーリーラインを作成し、読者の決定に基づいてさまざまなパスと結果を設計します。





ソフトウェアと潜在的な成果に応じて、ライターはそれほど多くの技術的知識を必要としません。さらに、誰でも利用できるオープンソースの無料ツールがいくつかあるため、ライターは何も支払う必要がありません。読者として楽しんだり、ライターとして使用したりする場合は、いつでも Kivach を通じて作成者に貢献できることを覚えておいてください。





キヴァチ は、Obyte ベースのプラットフォームで、ユーザーは GitHub 上のオープンソース プロジェクトに暗号通貨を寄付することができ、寄付を受けた側が希望すれば、その寄付は複数の類似プロジェクトに自動的に再配布されます。今回は、無料で利用でき、寄付の恩恵を受ける可能性のあるインタラクティブ フィクション (および関連) ソフトウェアをいくつか紹介します。

より糸

Netflix で「ブラック ミラー: バンダースナッチ」を見た/プレイしたことがありますか? 実は、この作品は一部、コーディングなしで Twine を使って制作されました。これは Chris Klimas が作成した無料ツールで、2009 年に初めてリリースされました。ユーザーがコーディング方法を知らなくても、インタラクティブで非線形なストーリーを構築できるように設計されています。Twine は、テキストベースのゲームや分岐する物語の作成に特に人気があり、作者は読者の選択に基づいて変化するストーリーを作成できます。









Twineの重要な機能の1つは、ユーザーフレンドリーなインターフェースです。これは、さまざまなストーリーのつながりを視覚的に示します。簡単なテキストから始めて、後でストーリーを拡張したい場合は、 より糸 変数、条件付きロジック、CSS または JavaScript によるカスタム スタイルの追加がサポートされています。つまり、Twine を使用すると、クリエイターは自分の作品を HTML に直接公開して Web 上でアクセスできるようにできるため、創造性を発揮する余地が広くあります。





Twineは主に寄付によって支えられており、Chris KlimasはPatreonを通じて資金提供を受け、Interactive Fiction Technology Foundationに寄付しています。もちろん、 Kivach経由でコインを寄付する 、さらには著者に直接送信することもできます。Twine で制作されたその他の注目すべき作品には、「Howling Dogs」(2012 年)や「Depression Quest」(2013 年)のほか、「Chloe Is Home」(2022 年)や「I Gave You a Key and You Opened the Darkness」(2023 年)などの物語があります。

レンピィ

これは、より視覚的な代替手段です。Tom "PyTom" Rothamel によって作成された Ren'Py は、2004 年に初めてリリースされました。主にビジュアル ノベル (多くの場合は恋愛小説) を作成するために設計されており、ユーザーは画像、サウンド、テキストを使用してインタラクティブなストーリーを語ることができます。Ren'Py の名前は、恋愛を表す日本語の「ren'ai」と、Ren'Py がベースとするプログラミング言語の Python を組み合わせたものです。









Ren'Py の強みの 1 つは、そのシンプルさと強力なカスタマイズ オプションの組み合わせです。基本的なスクリプト言語は簡単に習得できるため、クリエイターは大規模なストーリーラインを簡単に管理できます。より複雑なプロジェクトでは、ユーザーは Python コードを追加して、洗練されたゲーム メカニズムを処理できます。 レンピィ Windows、macOS、Linux、Android、iOS を含む複数のプラットフォームをサポートし、アニメーション、トランジション、保存システムもサポートしてゲーム体験を向上させます。





Ren'Pyは主にコミュニティのサポートによって資金を調達しており、Patreonページやスポンサーからの寄付金で運営されています。GitHubで公開されているプロジェクトとして、 Kivach経由で寄付を受け取る このプログラムで開発された注目すべきゲームには、Vera Blanc (2010)、The Royal Trap (2013)、Doki Doki Literature Club! (2017) などがあり、いずれも物語の深みと創造性の両方においてエンジンの汎用性を示しています。

真菌

2014 年に Chris Gregan によってリリースされた Fungus は、コーディング経験がなくても、Unity 内で誰でもインタラクティブなストーリーテリング ゲームを作成できるように設計されています。特に、ビジュアル ノベル、ポイント アンド クリック アドベンチャー、教育ゲームで人気があります。このソフトウェアは、簡単に習得できるインターフェイスでゲーム開発を簡素化するため、Unity を初めて使用するライター、イラストレーター、アニメーターに最適です。また、Lua スクリプトを提供してさらにカスタマイズできるようにすることで、より上級の開発者をサポートします。

Fungus の際立った機能の 1 つはビジュアル スクリプト システムです。これにより、ユーザーはコードを記述せずに複雑なダイアログ、キャラクター、ゲーム ロジックを管理できます。 真菌 2D ゲームと 3D ゲームの両方をサポートしているため、さまざまなプロジェクトに幅広く使用できます。Unity の機能とスムーズに統合され、オーディオ、カメラ コントロール、ダイアログの国際化を簡単に管理できます。この柔軟性とシンプルさにより、没入感があり魅力的なストーリーベースのゲームを作成するための頼りになるツールとなっています。





このツールはコミュニティのサポートによって運営されており、誰でも無料で使用できます。使用してみて便利だと感じた場合は、 Kivachを通じてチームに寄付 。 いくつかの 有名なプロジェクト Fungus で制作した作品には、Sky Call (2015)、Hotel Sara Belum (2015)、Banished (2016)、Hack_It (2016) などがあります。

テキストアドベンチャー開発システム (TADS)

これはおそらく、インタラクティブ フィクションの祖先です。1988 年に Michael J. Roberts によって初めてリリースされた TADS は、1、2、そして最近では 3 という 3 つのメジャー バージョンを経て、元のエンジンを完全に書き直しました。いずれにしても、これは今でも、ユーザーが独自のインタラクティブ ストーリーを作成できるように設計された強力なツールですが、それを実行するにはある程度のプログラミング知識が必要です。





タッド TADS はプログラミング環境を提供するため、コーディングが好きな方に最適ですが、作成プロセスを簡素化して、作者が魅力的なストーリーの作成に集中できるようにすることも目的としています。このソフトウェアには、テキストベースのゲームを充実させるために画像、サウンド、アニメーションを追加するためのマルチメディア サポートなどの機能が満載です。TADSは C++ や JavaScript に似たプログラミング言語を使用しているため、経験豊富なプログラマーにとって魅力的です。





TADSは完全に無料でオープンソースであり、インタラクティブフィクション愛好家の熱心なコミュニティによって支えられています。サポートに協力したい場合は、 Kivach経由でコインを送る TADS で構築された有名なゲームには、Uncle Zebulon's Will (1995)、1893: A World's Fair Mystery (2002)、The Elysium Enigma (2006) などがあります。





トレルビー





脚本もフィクションを構築する上で重要ですが、Trelby はそれに役立ちます。当初は 2003 年に Osku Salerma によって「Blyte」としてリリースされましたが、商用販売が低迷したため、2006 年にソフトウェアはオープンソース化されました。2011 年に開発者の Anil Gulecha がこのプロジェクトを復活させ、Trelby という新しい名前を付け、最新の機能を追加しました。その主な機能は、脚本家に対して脚本の作成とフォーマットのための強力でシンプル、かつカスタマイズ可能なツールを提供することです。









トレルビー 適切な脚本のフォーマット、自動補完、スペルチェックを強制する直感的なエディタなど、多くの便利な機能を備えています。Windows と Linux の両方で実行でき、プラットフォーム間で同一の出力を提供します。Trelby は、下書き用の複数のビューをサポートし、脚本のバージョン間の比較を容易にし、200,000 を超えるキャラクター名のデータベースを備えています。また、Final Draft や Fountain などの一般的な脚本形式をサポートするなど、インポート/エクスポートのオプションも充実しており、カスタマイズ可能な PDF ジェネレーターが組み込まれています。





オープンソースで無料で使用できるプロジェクトである Trelby は、開発にコミュニティの貢献に依存しています。そのため、共同プロジェクトに関心のある作家にとって、Trelby は貴重なツールとなります。インタラクティブ フィクションの著者にとって、これは物語やスクリーンベースのストーリーテリング プロジェクトを構造化するための魅力的なリソースとなり、従来の脚本執筆とインタラクティブな物語の間のギャップを埋めることができます。 寄付に興味がありますか? Kivach をご利用ください!

Kivachを使用して寄付するには?

まず、開発者や著者はGitHubアカウントを持っている必要があります。この前提条件以外では、寄付していることを彼らに知らせる必要はありません。少なくとも、寄付を取り消す瞬間までは。 Obyteウォレット 寄付者側では、Kivach 検索バーに GitHub リポジトリ名を入力し、「寄付」をクリックまたはタップして、希望する金額とコインを選択するだけです。これで完了です。









受取人にそのことを伝えて、資金を受け取れるようにするのを忘れないようにしてください。Kivach を使用すると、GitHub で利用可能なあらゆるプロジェクトに暗号通貨を寄付できます。現在、その数は数百万に上ります。自分で調べてみるのもいいですし、このシリーズの以前のエピソードをチェックするのもいいでしょう。