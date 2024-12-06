使用这 5 个必试的免费工具创作您自己的冒险

创作精彩故事的方法有很多，使用软件（除了文字）就是其中之一。例如，互动小说是一种有趣的讲故事方式，作为读者或玩家，你可以做出影响故事发展的选择。它通常像是书和游戏的混合体。通过使用特定类型的软件，作家可以创建这些分支故事情节，并根据读者的决定设计不同的路径和结果。
根据软件和潜在结果，作家甚至不需要大量的技术知识。另外：他们不需要支付任何费用，因为有几种开源和免费工具可以做到这一点，每个人都可以使用。如果您作为读者喜欢它们，或者决定作为作家使用它们，请记住，您始终可以通过 Kivach 为它们的创作者做出贡献。
你在 Netflix 上看过或玩过《黑镜：潘达斯奈基》吗？其实，它有一部分是用 Twine 制作的，无需编码。Twine 是由 Chris Klimas 创建的免费工具，于 2009 年首次发布。它旨在帮助用户构建交互式、非线性的故事，而无需了解如何编码。Twine 尤其适合用于创建基于文本的游戏和分支叙事，允许作者创建根据读者的选择而变化的故事。
Twine 的主要功能之一是其用户友好的界面，它直观地展示了故事各个部分之间的联系。你可以从简单的文本开始，如果以后想扩展你的故事，
Twine 主要通过捐赠来支持，Chris Klimas 通过 Patreon 获得资金，并向互动小说技术基金会捐款。当然，你也可以
这是一个更加直观的选择。Ren'Py 由 Tom“PyTom”Rothamel 创建，于 2004 年首次发布。它主要用于制作视觉小说（通常是浪漫小说），让用户使用图像、声音和文字讲述互动故事。Ren'Py 的名字是“ren'ai”（日语中表示浪漫爱情的单词）和 Python（它所基于的编程语言）的组合。
Ren'Py 的优势之一是其简单性以及强大的自定义选项。基本脚本语言易于学习，使创作者能够轻松管理大型故事情节。对于更复杂的项目，用户可以添加 Python 代码来处理复杂的游戏机制。
Ren'Py 的资金主要来自社区支持，捐款来自其 Patreon 页面和赞助。作为 GitHub 上的一个项目，他们还可以
Fungus 由 Chris Gregan 于 2014 年发布，旨在帮助任何人在 Unity 中创建互动式故事叙述游戏，即使没有编码经验。它在视觉小说、点击式冒险和教育游戏中特别受欢迎。该软件通过其易于学习的界面简化了游戏开发，使其成为刚接触 Unity 的作家、插画家和动画师的理想选择。它还通过提供 Lua 脚本来支持更高级的开发人员，以实现额外的自定义。
Fungus 的突出特点之一是它的可视化脚本系统，它允许用户无需编写代码即可管理复杂的对话、角色和游戏逻辑。
此工具由社区资助，任何人都可以免费使用。如果您使用它并发现它有用，您可以考虑
这款引擎可能是互动小说的鼻祖。1988 年，迈克尔·J·罗伯茨首次发布了 TADS，此后经历了三个主要版本：1、2，以及最近的 3 — 对原始引擎进行了完全重写。无论如何，它仍然是一个强大的工具，旨在帮助人们创作自己的互动故事，但需要一定的编程知识才能做到这一点。
TADS 完全免费且开源，由一群热情的互动小说爱好者社区维护。如果您想为他们提供支持，您可以
剧本对于创作小说也很重要，而 Trelby 可以帮上忙。它最初由 Osku Salerma 于 2003 年以“Blyte”的名称发布，但在其商业销售下滑后，该软件于 2006 年开源。2011 年，开发人员 Anil Gulecha 重启了该项目，为其取了一个新名字 Trelby，并添加了现代功能。它的主要功能是为编剧提供一个强大、简单且可自定义的工具，用于编写和格式化剧本。
作为一个开源且免费使用的项目，Trelby 依靠社区贡献进行开发。这使其成为对合作项目感兴趣的作家的宝贵工具。对于互动小说的作者来说，这可能是构建叙事或基于屏幕的故事讲述项目的有吸引力的资源，弥合了传统剧本创作和互动叙事之间的差距。
首先，开发者和作者应该有一个 GitHub 帐户。除了这个先决条件之外，他们甚至不需要知道你在捐赠。至少在取款之前不需要知道，取款可以通过
只需记住告知收件人，这样他们就可以领取资金。通过使用 Kivach，可以向 GitHub 上的任何项目捐赠加密货币——目前已经有数百万个。您也可以自己探索它们，或者查看我们本系列的先前剧集！
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