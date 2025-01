使用这 5 个必试的免费工具创作您自己的冒险

创作精彩故事的方法有很多,使用软件(除了文字)就是其中之一。例如,互动小说是一种有趣的讲故事方式,作为读者或玩家,你可以做出影响故事发展的选择。它通常像是书和游戏的混合体。通过使用特定类型的软件,作家可以创建这些分支故事情节,并根据读者的决定设计不同的路径和结果。





根据软件和潜在结果,作家甚至不需要大量的技术知识。另外:他们不需要支付任何费用,因为有几种开源和免费工具可以做到这一点,每个人都可以使用。如果您作为读者喜欢它们,或者决定作为作家使用它们,请记住,您始终可以通过 Kivach 为它们的创作者做出贡献。





基瓦奇 是一个基于 Obyte 的平台,允许用户向 GitHub 上的开源项目进行加密捐赠,这些捐赠可以自动重新分配给多个类似的项目——如果接收者决定这样做的话。这一次,我们将探索一些可免费使用的交互式小说(及相关)软件,它们可以从您的捐赠中受益。

缠绕

你在 Netflix 上看过或玩过《黑镜:潘达斯奈基》吗?其实,它有一部分是用 Twine 制作的,无需编码。Twine 是由 Chris Klimas 创建的免费工具,于 2009 年首次发布。它旨在帮助用户构建交互式、非线性的故事,而无需了解如何编码。Twine 尤其适合用于创建基于文本的游戏和分支叙事,允许作者创建根据读者的选择而变化的故事。









Twine 的主要功能之一是其用户友好的界面,它直观地展示了故事各个部分之间的联系。你可以从简单的文本开始,如果以后想扩展你的故事, 缠绕 支持通过 CSS 或 JavaScript 添加变量、条件逻辑和自定义样式。这意味着创作者拥有很大的创作空间,Twine 允许他们直接将作品发布为 HTML,使其可以在网络上访问。





Twine 主要通过捐赠来支持,Chris Klimas 通过 Patreon 获得资金,并向互动小说技术基金会捐款。当然,你也可以 通过 Kivach 向他们捐赠一些硬币 ,甚至直接向作者提供。使用 Twine 创作的其他著名作品包括 Howling Dogs (2012) 和 Depression Quest (2013),以及 Chloe Is Home (2022) 和 I Gave You a Key and You Opened the Darkness (2023) 等故事。

Ren'Py

这是一个更加直观的选择。Ren'Py 由 Tom"PyTom"Rothamel 创建,于 2004 年首次发布。它主要用于制作视觉小说(通常是浪漫小说),让用户使用图像、声音和文字讲述互动故事。Ren'Py 的名字是"ren'ai"(日语中表示浪漫爱情的单词)和 Python(它所基于的编程语言)的组合。









Ren'Py 的优势之一是其简单性以及强大的自定义选项。基本脚本语言易于学习,使创作者能够轻松管理大型故事情节。对于更复杂的项目,用户可以添加 Python 代码来处理复杂的游戏机制。 Ren'Py 支持多个平台,包括 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS,并额外支持动画、过渡和保存系统,以增强游戏体验。





Ren'Py 的资金主要来自社区支持,捐款来自其 Patreon 页面和赞助。作为 GitHub 上的一个项目,他们还可以 通过 Kivach 接收捐款 。使用该程序开发的一些著名游戏包括《Vera Blanc》(2010 年)、《The Royal Trap》(2013 年)和《Doki Doki Literature Club!》(2017 年),每款游戏都展示了该引擎在叙事深度和创造力方面的多功能性。

菌

Fungus 由 Chris Gregan 于 2014 年发布,旨在帮助任何人在 Unity 中创建互动式故事叙述游戏,即使没有编码经验。它在视觉小说、点击式冒险和教育游戏中特别受欢迎。该软件通过其易于学习的界面简化了游戏开发,使其成为刚接触 Unity 的作家、插画家和动画师的理想选择。它还通过提供 Lua 脚本来支持更高级的开发人员,以实现额外的自定义。

Fungus 的突出特点之一是它的可视化脚本系统,它允许用户无需编写代码即可管理复杂的对话、角色和游戏逻辑。 菌 支持 2D 和 3D 游戏,因此适用于各种项目。它与 Unity 的功能无缝集成,可以轻松管理音频、摄像头控制和对话的国际化。这种灵活性和简单性使其成为创建身临其境且引人入胜的故事类游戏的首选工具。





此工具由社区资助,任何人都可以免费使用。如果您使用它并发现它有用,您可以考虑 通过 Kivach 向其团队捐款 。 一些 知名项目 使用 Fungus 创作的包括 Sky Call (2015)、Hotel Sara Belum (2015)、Banished (2016) 和 Hack_It (2016)。

文字冒险开发系统(TADS)

这款引擎可能是互动小说的鼻祖。1988 年,迈克尔·J·罗伯茨首次发布了 TADS,此后经历了三个主要版本:1、2,以及最近的 3 — 对原始引擎进行了完全重写。无论如何,它仍然是一个强大的工具,旨在帮助人们创作自己的互动故事,但需要一定的编程知识才能做到这一点。





热带疾病防治法 提供编程环境,非常适合喜欢编码的人,但它也旨在简化创作过程,使作者能够专注于构建引人入胜的故事。该软件具有多媒体支持等功能,可以添加图像、声音甚至动画来丰富基于文本的游戏。TADS使用类似于 C++ 或 JavaScript 的编程语言,这使其对经验丰富的程序员很有吸引力。





TADS 完全免费且开源,由一群热情的互动小说爱好者社区维护。如果您想为他们提供支持,您可以 通过 Kivach 向他们发送一些硬币 使用 TADS 制作的一些著名游戏包括《Uncle Zebulon's Will》(1995 年)、《1893:世界博览会之谜》(2002 年)和《极乐世界之谜》(2006 年)。





特雷尔比





剧本对于创作小说也很重要,而 Trelby 可以帮上忙。它最初由 Osku Salerma 于 2003 年以"Blyte"的名称发布,但在其商业销售下滑后,该软件于 2006 年开源。2011 年,开发人员 Anil Gulecha 重启了该项目,为其取了一个新名字 Trelby,并添加了现代功能。它的主要功能是为编剧提供一个强大、简单且可自定义的工具,用于编写和格式化剧本。









特雷尔比 提供许多实用功能,包括直观的编辑器,可强制执行正确的剧本格式、自动完成和拼写检查。它可在 Windows 和 Linux 上运行,提供跨平台的相同输出。Trelby 支持多种起草视图,可轻松比较脚本版本,并包含超过 200,000 个角色名称的数据库。它还具有广泛的导入/导出选项,包括支持流行的剧本格式(如 Final Draft 和 Fountain),并提供内置的可自定义 PDF 生成器。





作为一个开源且免费使用的项目,Trelby 依靠社区贡献进行开发。这使其成为对合作项目感兴趣的作家的宝贵工具。对于互动小说的作者来说,这可能是构建叙事或基于屏幕的故事讲述项目的有吸引力的资源,弥合了传统剧本创作和互动叙事之间的差距。 有兴趣捐款吗?使用 Kivach!

如何使用 Kivach 进行捐赠?

首先,开发者和作者应该有一个 GitHub 帐户。除了这个先决条件之外,他们甚至不需要知道你在捐赠。至少在取款之前不需要知道,取款可以通过 Obyte 钱包 。从捐赠者的角度来看,他们只需在 Kivach 搜索栏中输入 GitHub 存储库名称,单击或点击"捐赠",然后选择所需的金额和硬币。就这样!









只需记住告知收件人,这样他们就可以领取资金。通过使用 Kivach,可以向 GitHub 上的任何项目捐赠加密货币——目前已经有数百万个。您也可以自己探索它们,或者查看我们本系列的先前剧集!