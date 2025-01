Det finns många sätt att skapa underbara berättelser, och att använda programvara (förutom ord) är ett av dem. Interaktiv fiktion är till exempel ett intressant sätt att berätta där du som läsare eller spelare får göra val som påverkar hur berättelsen utspelar sig. Det är ofta som en blandning mellan en bok och ett spel. Genom att använda en specifik typ av programvara skapar författare dessa förgrenade berättelser och utformar olika vägar och resultat baserat på läsarens beslut.





Beroende på programvaran och de potentiella resultaten behöver författare inte ens en enorm mängd teknisk kunskap. Plus: de behöver inte betala för någonting, eftersom det finns flera öppen källkod och gratis verktyg för att göra detta, tillgängliga för alla. Om du gillar dem som läsare eller bestämmer dig för att använda dem som författare, kom ihåg att du alltid kan bidra till deras skapare via Kivach.





Kivach är en Obyte-baserad plattform som gör det möjligt för användare att göra kryptodonationer till projekt med öppen källkod på GitHub som automatiskt kan omdistribueras till flera liknande projekt — om mottagarna bestämmer sig för att göra det. Den här gången ska vi utforska lite interaktiv fiktion (och relaterad) programvara som är tillgänglig gratis och kan dra nytta av dina donationer.

Snöre

Har du sett/spelat "Black Mirror: Bandersnatch" på Netflix? Jo, den gjordes delvis med Twine, utan kodning. Detta är ett gratis verktyg skapat av Chris Klimas, som släpptes först 2009. Det är utformat för att hjälpa användare att bygga interaktiva, olinjära berättelser utan att behöva veta hur man kodar. Twine är särskilt populärt för att skapa textbaserade spel och förgrenade berättelser, vilket gör att författare kan skapa berättelser som förändras baserat på läsarens val.









En av Twines nyckelfunktioner är dess användarvänliga gränssnitt, som visuellt kartlägger hur olika berättelsedelar hänger ihop. Du kan börja med enkel text, och om du vill utöka din berättelse senare, Snöre stöder tillägg av variabler, villkorlig logik och anpassad stil via CSS eller JavaScript. Detta innebär att kreatörer har mycket utrymme för kreativitet, med Twine som låter dem publicera sitt arbete direkt i HTML, vilket gör det tillgängligt på webben.





Twine stöds främst genom donationer, där Chris Klimas får medel via Patreon och donationer till Interactive Fiction Technology Foundation. Naturligtvis kan du också donera dem några mynt via Kivach , även direkt till författarna. Andra anmärkningsvärda verk gjorda med Twine inkluderar Howling Dogs (2012) och Depression Quest (2013), samt berättelser som Chloe Is Home (2022) och I Gave You a Key and You Opened the Darkness (2023).

Ren'Py

Detta är ett mer visuellt alternativ. Ren'Py skapades av Tom "PyTom" Rothamel och släpptes första gången 2004. Den är i första hand utformad för att skapa visuella romaner (ofta romantiska), så att användare kan berätta interaktiva historier med bilder, ljud och text. Ren'Pys namn är en kombination av "ren'ai", det japanska ordet för romantisk kärlek, och Python, programmeringsspråket det är byggt på.









En av Ren'Pys styrkor är dess enkelhet i kombination med kraftfulla anpassningsalternativ. Det grundläggande skriptspråket är lätt att lära sig, vilket gör det möjligt för kreatörer att hantera stora berättelser utan ansträngning. För mer komplexa projekt kan användare lägga till Python-kod för att hantera sofistikerad spelmekanik. Ren'Py stöder flera plattformar, inklusive Windows, macOS, Linux, Android och iOS, med ytterligare stöd för animationer, övergångar och sparasystem för att förbättra spelupplevelsen.





Ren'Py finansieras främst genom samhällsstöd, med donationer som kommer från dess Patreon-sida och sponsring. Som ett projekt tillgängligt på GitHub kan de också ta emot donationer via Kivach . Några anmärkningsvärda spel som utvecklats med detta program inkluderar Vera Blanc (2010), The Royal Trap (2013) och Doki Doki Literature Club! (2017), var och en visar upp motorns mångsidighet för både berättande djup och kreativitet.

Svamp

Fungus släpptes av Chris Gregan 2014 och är designad för att hjälpa alla att skapa interaktiva berättarspel inom Unity, även utan kodningserfarenhet. Det är särskilt populärt för visuella romaner, peka-och-klicka-äventyr och pedagogiska spel. Programvaran förenklar spelutvecklingen med sitt lättlärda gränssnitt, vilket gör det idealiskt för författare, illustratörer och animatörer som är nya inom Unity. Det stöder också mer avancerade utvecklare genom att erbjuda Lua-skript för ytterligare anpassning.

En av Fungus framstående funktioner är dess visuella skriptsystem, som låter användare hantera komplexa dialoger, karaktärer och spellogik utan att skriva kod. Svamp stöder både 2D- och 3D-spel, vilket gör den mångsidig för en mängd olika projekt. Den integreras smidigt med Unitys funktioner, vilket möjliggör enkel hantering av ljud, kamerakontroller och internationalisering av dialog. Denna flexibilitet och enkelhet gör det till ett bra verktyg för att skapa uppslukande och engagerande berättelsebaserade spel.





Det här verktyget finansieras av gemenskapsstöd, eftersom det är gratis att använda av alla. Om du använder det och tycker att det är användbart kan du överväga donerar till sitt team via Kivach . Några välkända projekt skapade med Fungus inkluderar Sky Call (2015), Hotel Sara Belum (2015), Banished (2016) och Hack_It (2016).

Text Adventure Development System (TADS)

Den här är förmodligen morfar till Interactive Fiction. TADS släpptes först 1988 av Michael J. Roberts och har gått igenom tre stora versioner: 1, 2 och nyligen 3 — en fullständig omskrivning av originalmotorn. Hur som helst, det är fortfarande ett kraftfullt verktyg som är utformat för att hjälpa människor att skapa sina egna interaktiva berättelser, men det kräver en viss grad av programmeringskunskap för att göra det.





TADS tillhandahåller en programmeringsmiljö, vilket gör den idealisk för dem som gillar kodning, men den syftar också till att förenkla skapelseprocessen, vilket gör det möjligt för författare att fokusera på att skapa engagerande berättelser. Programvaran är packad med funktioner som multimediastöd för att lägga till bilder, ljud och till och med animationer för att berika textbaserade spel. TADS använder ett programmeringsspråk som liknar C++ eller JavaScript, vilket gör det tilltalande för erfarna programmerare.





TADS är helt gratis och med öppen källkod, upprätthållen av en passionerad gemenskap av interaktiva skönlitterära entusiaster. Om du vill hjälpa till med deras stöd så kan du skicka dem några mynt via Kivach . Några kända spel byggda med TADS inkluderar Uncle Zebulon's Will (1995), 1893: A World's Fair Mystery (2002) och The Elysium Enigma (2006).





Trelby





Manus är också viktiga för att bygga lite fiktion, och här är Trelby som hjälper till med det. Den släpptes ursprungligen som "Blyte" 2003 av Osku Salerma, men efter att dess kommersiella försäljning vacklade, var programvaran öppen källa 2006. 2011 återupplivade utvecklaren Anil Gulecha projektet och gav det ett nytt namn, Trelby, och lade till moderna funktioner. Dess huvudsakliga funktion är att förse manusförfattare med ett kraftfullt, enkelt och anpassningsbart verktyg för att skriva och formatera manus.









Trelby erbjuder många användbara funktioner, inklusive en intuitiv redigerare som upprätthåller korrekt manusformatering, automatisk komplettering och stavningskontroll. Den körs på både Windows och Linux, vilket ger identisk utdata över plattformar . Trelby stöder flera vyer för utkast, möjliggör enkel jämförelse mellan skriptversioner och inkluderar en databas med över 200 000 teckennamn. Den har också omfattande import-/exportalternativ, inklusive stöd för populära manusformat som Final Draft och Fountain, och erbjuder en inbyggd, anpassningsbar PDF-generator.





Som ett projekt med öppen källkod och gratis att använda, är Trelby beroende av samhällsbidrag för utveckling. Detta gör det till ett värdefullt verktyg för författare som är intresserade av samarbetsprojekt. För författare till Interactive Fiction kan detta vara en tilltalande resurs för att strukturera berättelser eller skärmbaserade berättarprojekt, som överbryggar klyftan mellan traditionellt manusförfattarskap och interaktiva berättelser. Intresserad av att donera? Använd Kivach!

Hur donerar man med Kivach?

Först och främst bör utvecklare och författare ha ett GitHub-konto. Utöver denna förutsättning behöver de inte ens veta att du donerar. Inte åtminstone fram till uttagsögonblicket, vilket görs med en Obyte plånbok . Från sin sida behöver donatorer bara skriva GitHub-förvarets namn i Kivachs sökfält, klicka eller trycka på "Donera" och välj önskat belopp och mynt. Och det är det!









Kom bara ihåg att berätta för mottagarna om det, så att de kan göra anspråk på sina pengar. Genom att använda Kivach är det möjligt att donera kryptovalutor till alla projekt som är tillgängliga på GitHub — och de är i miljontals vid det här laget. Du kan utforska dem själv också, eller kolla in våra tidigare avsnitt i den här serien!