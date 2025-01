Crie sua própria aventura com estas 5 ferramentas gratuitas que você precisa experimentar

Há muitas maneiras de criar histórias maravilhosas, e usar software (além de palavras) é uma delas. Ficção interativa, por exemplo, é uma maneira interessante de contar histórias onde você, como leitor ou jogador, pode fazer escolhas que afetam como a história se desenrola. Geralmente é como uma mistura entre um livro e um jogo. Ao usar um tipo específico de software, os escritores criam essas histórias ramificadas e projetam diferentes caminhos e resultados com base nas decisões do leitor.





Dependendo do software e dos resultados potenciais, os escritores nem precisam de uma quantidade enorme de conhecimento técnico. Além disso: eles não precisam pagar por nada, porque há várias ferramentas de código aberto e gratuitas para fazer isso, disponíveis para todos. Se você gosta deles como leitor ou decide usá-los como escritor, lembre-se de que você sempre pode contribuir para seus criadores via Kivach.





Kivach é uma plataforma baseada em Obyte que permite que usuários façam doações de criptomoedas para projetos de código aberto no GitHub que podem ser automaticamente redistribuídos para vários projetos semelhantes — se os destinatários decidirem fazê-lo. Desta vez, vamos explorar alguns softwares de ficção interativa (e relacionados) que estão disponíveis gratuitamente e podem se beneficiar de suas doações.

Barbante

Você viu/jogou “Black Mirror: Bandersnatch” na Netflix? Bem, ele foi feito em parte com Twine, sem codificação. Esta é uma ferramenta gratuita criada por Chris Klimas, lançada pela primeira vez em 2009. Ela foi projetada para ajudar os usuários a criar histórias interativas e não lineares sem precisar saber como codificar. O Twine é especialmente popular para criar jogos baseados em texto e narrativas ramificadas, permitindo que os autores criem histórias que mudam com base nas escolhas do leitor.









Um dos principais recursos do Twine é sua interface amigável, que mapeia visualmente como diferentes partes da história são conectadas. Você pode começar com um texto simples e, se quiser expandir sua história mais tarde, Barbante suporta adição de variáveis, lógica condicional e estilo personalizado por meio de CSS ou JavaScript. Isso significa que os criadores têm muito espaço para criatividade, com o Twine permitindo que eles publiquem seu trabalho diretamente em HTML, tornando-o acessível na web.





O Twine é apoiado principalmente por doações, com Chris Klimas recebendo financiamento via Patreon e doações feitas à Interactive Fiction Technology Foundation. Claro, você também pode doe algumas moedas para eles via Kivach , mesmo diretamente aos autores. Outros trabalhos notáveis feitos com Twine incluem Howling Dogs (2012) e Depression Quest (2013), bem como histórias como Chloe Is Home (2022) e I Gave You a Key and You Opened the Darkness (2023).

Ren'Py

Esta é uma alternativa mais visual. Criado por Tom "PyTom" Rothamel, Ren'Py foi lançado pela primeira vez em 2004. Ele foi projetado principalmente para fazer romances visuais (geralmente românticos), permitindo que os usuários contem histórias interativas usando imagens, sons e texto. O nome Ren'Py é uma combinação de "ren'ai", a palavra japonesa para amor romântico, e Python, a linguagem de programação na qual ele é construído.









Um dos pontos fortes do Ren'Py é sua simplicidade aliada a poderosas opções de personalização. A linguagem de script básica é fácil de aprender, permitindo que os criadores gerenciem grandes histórias sem esforço. Para projetos mais complexos, os usuários podem adicionar código Python para lidar com mecânicas de jogo sofisticadas. Ren'Py suporta várias plataformas, incluindo Windows, macOS, Linux, Android e iOS, com suporte adicional para animações, transições e sistemas de salvamento para aprimorar a experiência de jogo.





Ren'Py é financiado principalmente por meio do suporte da comunidade, com doações vindas de sua página do Patreon e patrocínios. Como um projeto disponível no GitHub, eles também podem receber doações via Kivach . Alguns jogos notáveis desenvolvidos com este programa incluem Vera Blanc (2010), The Royal Trap (2013) e Doki Doki Literature Club! (2017), cada um demonstrando a versatilidade do mecanismo tanto para profundidade narrativa quanto para criatividade.

Fungo

Lançado por Chris Gregan em 2014, o Fungus foi projetado para ajudar qualquer um a criar jogos de narrativa interativos dentro do Unity, mesmo sem experiência em codificação. Ele é particularmente popular para romances visuais, aventuras de apontar e clicar e jogos educacionais. O software simplifica o desenvolvimento de jogos com sua interface fácil de aprender, tornando-o ideal para escritores, ilustradores e animadores que são novos no Unity. Ele também oferece suporte a desenvolvedores mais avançados, oferecendo scripts Lua para personalização adicional.

Um dos recursos de destaque do Fungus é seu sistema de script visual, que permite aos usuários gerenciar diálogos complexos, personagens e lógica de jogo sem escrever código. Fungo suporta jogos 2D e 3D, tornando-o versátil para uma variedade de projetos. Ele se integra suavemente com os recursos do Unity, permitindo o gerenciamento fácil de áudio, controles de câmera e internacionalização de diálogos. Essa flexibilidade e simplicidade o tornam uma ferramenta essencial para criar jogos envolventes e imersivos baseados em histórias.





Esta ferramenta é financiada pelo suporte da comunidade, pois é gratuita para qualquer pessoa. Se você a usa e acha útil, pode considerar doando para sua equipe via Kivach . Alguns projetos bem conhecidos criados com Fungus incluem Sky Call (2015), Hotel Sara Belum (2015), Banished (2016) e Hack_It (2016).

Sistema de Desenvolvimento de Aventuras de Texto (TADS)

Este é provavelmente o avô da Ficção Interativa. Lançado pela primeira vez em 1988 por Michael J. Roberts, o TADS passou por três versões principais: 1, 2 e, ultimamente, 3 — uma reescrita completa do mecanismo original. De qualquer forma, ainda é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar as pessoas a criar suas próprias histórias interativas, mas requer algum grau de conhecimento de programação para fazê-lo.





TADS fornece um ambiente de programação, tornando-o ideal para aqueles que gostam de codificação, mas também visa simplificar o processo de criação, permitindo que os autores se concentrem na construção de histórias envolventes. O software é repleto de recursos como suporte multimídia para adicionar imagens, sons e até animações para enriquecer jogos baseados em texto. O TADS usa uma linguagem de programação semelhante a C++ ou JavaScript, o que o torna atraente para programadores experientes.





TADS é totalmente gratuito e de código aberto, sustentado por uma comunidade apaixonada de entusiastas da ficção interativa. Se você quiser ajudar com o suporte deles, você pode envie algumas moedas para eles via Kivach . Alguns jogos renomados criados com TADS incluem Uncle Zebulon's Will (1995), 1893: A World's Fair Mystery (2002) e The Elysium Enigma (2006).





Trelby





Os scripts também são importantes para construir alguma ficção, e aqui está o Trelby para ajudar com isso. Ele foi lançado inicialmente como "Blyte" em 2003 por Osku Salerma, mas depois que suas vendas comerciais vacilaram, o software foi aberto em 2006. Em 2011, o desenvolvedor Anil Gulecha reviveu o projeto, dando a ele um novo nome, Trelby, e adicionando recursos modernos. Sua principal função é fornecer aos roteiristas uma ferramenta poderosa, simples e personalizável para escrever e formatar roteiros.









Trelby oferece muitos recursos úteis, incluindo um editor intuitivo que impõe formatação adequada do roteiro, preenchimento automático e verificação ortográfica. Ele roda tanto no Windows quanto no Linux, fornecendo saída idêntica em todas as plataformas . O Trelby suporta múltiplas visualizações para rascunho, permite fácil comparação entre versões de script e inclui um banco de dados com mais de 200.000 nomes de personagens. Ele também tem opções extensas de importação/exportação, incluindo suporte para formatos populares de roteiro como Final Draft e Fountain, e oferece um gerador de PDF integrado e personalizável.





Como um projeto de código aberto e gratuito, o Trelby depende de contribuições da comunidade para desenvolvimento. Isso o torna uma ferramenta valiosa para escritores interessados em projetos colaborativos. Para autores de Ficção Interativa, este pode ser um recurso atraente para estruturar narrativas ou projetos de narrativa baseados em tela, preenchendo a lacuna entre a escrita de roteiro tradicional e as narrativas interativas. Interessado em doar? Use Kivach!

Como doar usando o Kivach?

Primeiro de tudo, desenvolvedores e autores devem ter uma conta no GitHub. Além desse pré-requisito, eles nem precisam saber que você está doando. Pelo menos até o momento da retirada, que é feita com uma Carteira Obyte . Do lado deles, os doadores só precisam digitar o nome do repositório GitHub na barra de pesquisa do Kivach, clicar ou tocar em 'Doar' e selecionar o valor e a moeda preferidos. E é isso!









Apenas lembre-se de contar aos destinatários sobre isso, para que eles possam reivindicar seus fundos. Usando o Kivach, é possível doar criptomoedas para qualquer projeto disponível no GitHub — e elas estão na casa dos milhões agora. Você pode explorá-las por si mesmo também, ou conferir nossos episódios anteriores desta série!