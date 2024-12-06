በእነዚህ 5 መሞከር ያለባቸው የነጻ መሳሪያዎች የራስዎን ጀብዱ ያዘጋጁ

አስደናቂ ታሪኮችን ለመፍጠር ብዙ መንገዶች አሉ, እና ሶፍትዌሮችን መጠቀም (ከቃላት በተጨማሪ) አንዱ ነው. በይነተገናኝ ልቦለድ፣ ለምሳሌ፣ እርስዎ እንደ አንባቢ ወይም ተጫዋች፣ ታሪኩ እንዴት እንደሚካሄድ የሚነኩ ምርጫዎችን የሚያደርጉበት አስደሳች የትረካ መንገድ ነው። ብዙውን ጊዜ በመጽሐፍ እና በጨዋታ መካከል እንደተደባለቀ ነው። አንድ የተወሰነ አይነት ሶፍትዌር በመጠቀም ጸሃፊዎች እነዚህን ቅርንጫፎች የታሪክ መስመሮችን ይፈጥራሉ እና በአንባቢው ውሳኔ ላይ በመመስረት የተለያዩ መንገዶችን እና ውጤቶችን ይነድፋሉ።
እንደ ሶፍትዌሩ እና ሊኖሩ የሚችሉ ውጤቶች፣ ጸሃፊዎች ከፍተኛ መጠን ያለው የቴክኒክ እውቀት እንኳን አያስፈልጋቸውም። በተጨማሪም: ምንም ነገር መክፈል አያስፈልጋቸውም, ምክንያቱም ይህን ለማድረግ ብዙ ክፍት ምንጭ እና ነጻ መሳሪያዎች ለሁሉም ሰው ይገኛሉ. እንደ አንባቢ ከወደዷቸው ወይም እንደ ጸሐፊ ለመጠቀም ከወሰኑ ሁልጊዜ በኪቫች በኩል ለፈጣሪዎቻቸው ማበርከት እንደሚችሉ ያስታውሱ.
በNetflix ላይ "ጥቁር መስታወት: ባንደርናች" አይተሃል/ተጫወትክ? ደህና፣ በከፊል በትዊን ነው የተሰራው፣ ያለ ኮድ። ይህ በ2009 ለመጀመሪያ ጊዜ የተለቀቀው በክሪስ ክሊማስ የተፈጠረ ነፃ መሳሪያ ነው። ተጠቃሚዎች ኮድ ማድረግን ሳያስፈልጋቸው በይነተገናኝ እና መስመር ላይ ያልሆኑ ታሪኮችን እንዲገነቡ ለመርዳት ታስቦ ነው። Twine በተለይ ጽሑፍን መሰረት ያደረጉ ጨዋታዎችን በመፍጠር እና የቅርንጫፍ ትረካዎችን በመፍጠር ታዋቂ ነው፣ ይህም ደራሲዎች በአንባቢ ምርጫዎች ላይ ተመስርተው የሚለወጡ ታሪኮችን እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል።
ከTwine ቁልፍ ባህሪያቱ አንዱ ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ በይነገጽ ነው፣ ይህም የተለያዩ የታሪክ ክፍሎች እንዴት እንደሚገናኙ በምስላዊ ካርታ ያሳያል። በቀላል ጽሑፍ መጀመር ትችላለህ፣ እና ታሪክህን በኋላ ለማስፋት ከፈለግክ፣
Twine በዋነኝነት የሚደገፈው በልገሳ ሲሆን ክሪስ Klimas በ Patreon በኩል የገንዘብ ድጋፍ ሲቀበል እና ለኢንተርአክቲቭ ልቦለድ ቴክኖሎጂ ፋውንዴሽን የተደረገው ልገሳ ነው። እርግጥ ነው, እርስዎም ይችላሉ
ይህ የበለጠ ምስላዊ አማራጭ ነው. በቶም "ፓይቶም" ሮታሜል የተፈጠረ፣ ሬን'ፓይ ለመጀመሪያ ጊዜ የተለቀቀው እ.ኤ.አ. በ2004 ነው። በዋናነት የተነደፈው ቪዥዋል ልቦለዶችን ለመስራት ነው (ብዙውን ጊዜ ሮማንቲክ)፣ ተጠቃሚዎች ምስሎችን፣ ድምፆችን እና ጽሑፎችን በመጠቀም በይነተገናኝ ታሪኮችን እንዲናገሩ ያስችላቸዋል። የሬን ፒ ስም የ"ሬንአይ" የጃፓን ሮማንቲክ ፍቅር እና ፓይዘን የፕሮግራሚንግ ቋንቋ ጥምረት ነው።
ከሬን'ፒ ጥንካሬዎች አንዱ ቀላልነቱ ከኃይለኛ የማበጀት አማራጮች ጋር የተጣመረ ነው። መሰረታዊ የስክሪፕት አጻጻፍ ቋንቋ ለመማር ቀላል ነው፣ ፈጣሪዎች ትልልቅ ታሪኮችን ያለልፋት እንዲያስተዳድሩ ያስችላቸዋል። ለተጨማሪ ውስብስብ ፕሮጀክቶች ተጠቃሚዎች የተራቀቁ የጨዋታ ሜካኒኮችን ለመቆጣጠር የፓይዘን ኮድ ማከል ይችላሉ።
Ren'Py በዋነኛነት የሚሸፈነው በማህበረሰብ ድጋፍ ነው፣በመዋጮ ከ Patreon ገጹ እና ስፖንሰርሺፕ በሚመጣ። በ GitHub ላይ እንደ አንድ ፕሮጀክት፣ እነሱም ይችላሉ።
እ.ኤ.አ. በ2014 በክሪስ ግሬጋን የተለቀቀው ፈንገስ ማንም ሰው በዩኒቲ ውስጥ በይነተገናኝ ተረት ተረት ጨዋታዎችን እንዲፈጥር ለመርዳት ታስቦ ነው፣ ምንም እንኳን ኮድ የማድረግ ልምድ ባይኖረውም። በተለይ ለእይታ ልብ ወለዶች፣ ነጥብ እና ጠቅታ ጀብዱዎች እና ትምህርታዊ ጨዋታዎች ታዋቂ ነው። ሶፍትዌሩ የጨዋታ እድገትን በቀላሉ ለመማር በሚመች በይነገጽ ያቃልላል፣ለአንድነት አዲስ ለሆኑ ፀሃፊዎች፣ስዕል ሰሪዎች እና አኒሜተሮች ምቹ ያደርገዋል። እንዲሁም ለተጨማሪ ማበጀት የሉአ ስክሪፕት በማቅረብ የላቁ ገንቢዎችን ይደግፋል።
የፈንገስ ልዩ ባህሪያት አንዱ የእይታ ስክሪፕት ሲስተም ነው፣ ይህም ተጠቃሚዎች ውስብስብ ንግግሮችን፣ ቁምፊዎችን እና የጨዋታ አመክንዮ ኮድ ሳይጽፉ እንዲያስተዳድሩ ያስችላቸዋል።
ይህ መሳሪያ በማንኛውም ሰው ለመጠቀም ነፃ ስለሆነ በማህበረሰብ ድጋፍ የተደገፈ ነው። ከተጠቀሙበት እና ጠቃሚ ሆኖ ካገኙት ግምት ውስጥ ማስገባት ይችላሉ
ይህ ምናልባት በይነተገናኝ ልብወለድ አያት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በ1988 በሚካኤል ጄ. ሮበርትስ የተለቀቀው TADS በሦስት ዋና ዋና ስሪቶች ውስጥ አልፏል፡ 1፣ 2 እና በቅርቡ 3 - የመጀመሪያውን ሞተር ሙሉ በሙሉ እንደገና ፃፍ። የሆነ ሆኖ፣ አሁንም ሰዎች የራሳቸውን በይነተገናኝ ታሪኮች እንዲፈጥሩ ለመርዳት የተነደፈ ኃይለኛ መሳሪያ ነው፣ ነገር ግን እሱን ለመስራት በተወሰነ ደረጃ የፕሮግራም እውቀትን ይፈልጋል።
TADS ሙሉ በሙሉ ነፃ እና ክፍት ምንጭ ነው፣ በስሜታዊ ልብ ወለድ አድናቂዎች ማህበረሰብ የሚደገፍ። በእነሱ ድጋፍ መርዳት ከፈለጉ, ይችላሉ
አንዳንድ ልቦለዶችን ለመገንባት ስክሪፕቶችም አስፈላጊ ናቸው፣ እና እሱን ለመርዳት Trelby እዚህ አለ። መጀመሪያ ላይ በ2003 በኦስኩ ሳሌርማ “ብላይት” ተብሎ የተለቀቀ ቢሆንም የንግድ ሽያጩ ከተዳከመ በኋላ ሶፍትዌሩ በ2006 ክፍት ሆኖ ነበር።በ2011 ገንቢ አኒል ጉሌቻ ፕሮጀክቱን እንደገና በማደስ ትሬልቢ የሚል ስም ሰጠው እና በመጨመር ዘመናዊ ባህሪያት. ዋናው ተግባራቱ የስክሪፕት ጸሐፊዎችን ኃይለኛ፣ ቀላል እና ሊበጅ የሚችል የስክሪን ድራማዎችን ለመጻፍ እና ለመቅረጽ የሚያስችል መሳሪያ ማቅረብ ነው።
እንደ ክፍት ምንጭ እና ለመጠቀም ነጻ የሆነ ፕሮጀክት፣ ትሬልቢ በማህበረሰብ ለልማት በሚያደርጉት አስተዋጾ ላይ ይተማመናል። ይህ ለትብብር ፕሮጀክቶች ፍላጎት ላላቸው ጸሃፊዎች ጠቃሚ መሣሪያ ያደርገዋል። በይነተገናኝ ልቦለድ ደራሲዎች፣ ይህ ትረካዎችን ወይም ስክሪን ላይ የተመሰረተ የተረት ፕሮጄክቶችን ለማዋቀር ማራኪ ግብአት ሊሆን ይችላል፣ ይህም በባህላዊ የስክሪን ጽሁፍ እና በይነተገናኝ ትረካዎች መካከል ያለውን ክፍተት በማጣመር ነው።
በመጀመሪያ ደረጃ ገንቢዎች እና ደራሲዎች የ GitHub መለያ ሊኖራቸው ይገባል። ከዚህ ቅድመ ሁኔታ ባሻገር፣ እየለገሱ መሆንዎን ማወቅ እንኳን አያስፈልጋቸውም። ቢያንስ እስከ መውጫው ቅጽበት ድረስ፣ ይህም በ a
ገንዘባቸውን እንዲጠይቁ ለተቀባዮቹ መንገርዎን ብቻ ያስታውሱ። ኪቫች በመጠቀም በ GitHub ላይ ለሚገኝ ማንኛውም ፕሮጀክት ክሪፕቶ ምንዛሬዎችን መለገስ ይቻላል - እና አሁን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ናቸው። እርስዎም እራስዎ እነሱን ማሰስ ይችላሉ ወይም በዚህ ተከታታይ ውስጥ ያለፉትን ክፍሎቻችንን ይመልከቱ!
ተለይቶ የቀረበ የቬክተር ምስል በታሪክ ስብስብ /