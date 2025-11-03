Η τύχη της τρέλας

Περνούσα μερικά παλιά αρχεία πρόσφατα - το συνηθισμένο τελετουργικό της διαγραφής "final_v3_realfinal_updated(1).zip" - όταν συνάντησα κάτι που δεν είχα δει για λίγο: τον πηγαίο κώδικα και το pitch deck από την πρώτη μου εκκίνηση. Ονομάστηκε Και το χτίσαμε το 2023 στο αποκορύφωμα της εκστρατείας του ChatGPT, όταν το ήμισυ του κόσμου προσπαθούσε να χτίσει κάτι «κινητό με τεχνητή νοημοσύνη» και το άλλο μισό προσπαθούσε να καταλάβει τι πραγματικά ήταν η τεχνητή νοημοσύνη. Fortune Folly Η γέννηση μιας ιδέας Το 2022, σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο Innopolis. Περίπου εκείνη την εποχή, το ChatGPT εγκατέλειψε και αμέσως έγινε Όλοι μιλούσαν για Το πράγμα Ως φοιτητές, περάσαμε νύχτες στο εργαστήριο προσπαθώντας να το σπάσουμε, να το μπερδέψουμε ή απλά να συνομιλήσουμε για ανοησίες. Ήταν διασκεδαστικό, και ειλικρινά, λίγο μαγικό. Δεν αισθάνθηκε σαν να μιλάμε σε ένα ηλίθιο bot πια. Οι φράσεις ήταν ομαλές, η λογική είχε νόημα (τις περισσότερες φορές), και θα μπορούσατε σχεδόν να ξεχάσετε ότι δεν υπήρχε κάποιος στην άλλη άκρη. Αλλά μετά την αρχική φάση «wow», ένας από τους φίλους μου κοίταξε ψηλά από το φορητό του υπολογιστή και είπε: “What if ChatGPT could be a Dungeon Master?” Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα tabletop παιχνίδι ρόλων όπου οι παίκτες ενεργούν ως ήρωες σε έναν κόσμο φαντασίας, και ένα άτομο ενεργεί ως Παίζει όλους τους άλλους: τέρατα, χωρικούς, τον καιρό, ακόμη και τους νόμους της φυσικής. DnD (Dungeons & Dragons) Dungeon Master (DM). Η ιδέα ήταν απλή αλλά συναρπαστική: Ένας αφηγητής που καθοδηγεί μια ομάδα ανθρώπινων παικτών μέσα από μια περιπέτεια. make ChatGPT the DM Τα πρώτα πειράματα (α.α. οι εργαστηριακές εκστρατείες) Οι πρώτες μας «συνόδους» δεν χρησιμοποίησαν καν το API. από έναν λογαριασμό, πληκτρολογώντας πράγματα όπως: Το web interface του ChatGPT \n \n Ο Βλαντιμίρ ο μάγος ρίχνει πυροβολισμούς στο γκόμπλιν.Ilya ο απατεώνας κρύβεται πίσω από ένα βράχο. Ο Βλαντιμίρ ο μάγος ρίχνει πυροβολισμούς στο γκόμπλιν.Ilya ο απατεώνας κρύβεται πίσω από ένα βράχο. Και το ChatGPT θα απαντούσε παιχνιδιάρικα με κάτι σαν: \n \n «Ο γκόμπλιν φωνάζει από τρόμο και ρίχνει το όπλο του!» «Ο γκόμπλιν φωνάζει από τρόμο και ρίχνει το όπλο του!» Ήταν γελοίο και χαοτικό, αλλά ειλικρινά, είχαμε μια έκρηξη. Φυσικά, το ChatGPT είχε επίσης τη συνήθεια να σπάει τον χαρακτήρα ή να το αποφασίζει ξαφνικά Τότε συνειδητοποιήσαμε: αν θέλαμε να κάνουμε αυτή την εμπειρία μια πραγματική εμπειρία για πολλούς παίκτες, θα χρειαζόμασταν να δημιουργήσουμε κάτι προσαρμοσμένο. «Δεν μπορούμε να προσομοιώσουμε τη βία» Η τύχη της τρέλας Όταν το OpenAI άνοιξε την πρόσβαση API, μπήκαμε αμέσως. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς παίκτες να συνομιλούν με τον ίδιο Dungeon Master. Telegram bot Έχουμε επίσης γράψει μια υπηρεσία backend που χειρίστηκε , και , έτσι ChatGPT θα μπορούσε να επικεντρωθεί στην αφήγηση αντί για τα μαθηματικά. dice rolls story context message formatting Λειτούργησε εκπληκτικά καλά μέχρι που δεν το έκανε, γιατί τότε χτυπούσαμε Το μεγάλο τείχος Token. Όταν τα tokens καταστρέφουν τον κόσμο της φαντασίας σας Κάθε μεγάλο μοντέλο γλώσσας όπως το GPT διαβάζει και γράφει κείμενο σε Μικρά κομμάτια των λέξεων. Σε γενικές γραμμές, 1 token ≈ 4 χαρακτήρες. tokens Το πρόβλημα είναι: το μοντέλο μπορεί να χειριστεί μόνο έναν σταθερό αριθμό tokens ταυτόχρονα - την «μνήμη» του. Για το GPT-3.5 το 2023, αυτό ήταν γύρω Ή σχεδόν . 4096 tokens 3000 words Τι συμβαίνει όταν η ιστορία σας ξεπερνάει αυτό; Θα πολεμούσες έναν δράκο, και ξαφνικά το ChatGPT θα ενεργούσε σαν να μην σε είχε συναντήσει ποτέ πριν. \n \n «Ποιος είναι ο Βλαντιμίρ ο μάγος;» «Γιατί είμαστε σε μια σπηλιά;» «Ποιος είναι ο Βλαντιμίρ ο μάγος;» «Γιατί είμαστε σε μια σπηλιά;» Φανταστείτε να παίζετε μια εκστρατεία DnD με έναν Dungeon Master που παίρνει αμνησία κάθε 5 λεπτά. Το βιβλίο που έγινε start-up Ευτυχώς, το πανεπιστήμιο μας είχε ένα πρόγραμμα όπου θα μπορούσατε να μετατρέψετε τη διατριβή του πλοιάρχου σας σε ένα έργο εκκίνησης. Μας επέτρεψε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στο έργο - κώδικα, pitch, brainstorming και όλα αυτά. Το ονομάσαμε τον Αύγουστο του 2023, και προς έκπληξή μας έλαβε ένα Fortune Folly Α Α Λίγες εβδομάδες αργότερα, λάβαμε το αποτέλεσμα από τον διαγωνισμό Student Startup στη Ρωσία και στην πραγματικότητα (Περίπου 10.000 δολάρια την εποχή εκείνη) won 1000000 rubles Αισθάνθηκε σουρεαλιστικό - δεν το περιμέναμε αυτό, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθούμε. Τίτλος πρωτοτύπου: The Folly of Fortune Folly Έχουμε γυαλίσει το bot και την εφαρμογή web, προσθέσαμε μερικές περιπέτειες demo και το ανοίξαμε στους παίκτες για δοκιμή. Και τους άρεσε για περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια, όπως αναμενόταν, το όριο token ξεκίνησε και το AI Dungeon Master μας άρχισε να ξεχνάει τα πάντα ξανά, έτσι οι συνεδρίες μας ήταν περιορισμένες. Έτσι, εργάστηκα σε μια επιδιόρθωση: ένα σύστημα backend που συνοψίζει παρελθόντα γεγονότα, συντομεύει την ιστορία και τροφοδοτεί την περίληψη πίσω στο μοντέλο, σαν να δίνει στο ChatGPT ένα ημερολόγιο μνήμης. Αυτό επέκτεινε τις συνεδρίες σε περίπου μισή ώρα σταθερής αφήγησης, η οποία ήταν μια μεγάλη βελτίωση. Η δεύτερη δοκιμή πήγε πολύ καλύτερα. Ανοίξαμε ακόμη και το API μας για τους προγραμματιστές, επιτρέποντάς τους να χτίσουν τους δικούς τους κόσμους ή μηχανές αφήγησης πάνω από το Fortune Folly. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι δεν χτίζουμε απλώς ένα παιχνίδι, χτίζουμε a platform for AI-driven storytelling. Η πραγματικότητα χτυπάει (και οι κυρώσεις δεν βοηθούν) Τότε ήρθε το δύσκολο μέρος: να το μετατρέψουμε σε επιχείρηση. Οι περισσότεροι από τους χρήστες μας ήταν από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αλλά χτίζουμε από τη Ρωσία, η οποία, το 2023, ήταν... ας πούμε όχι το πιο εύκολο μέρος για να ξεκινήσετε μια εκκίνηση. Η επεξεργασία πληρωμών ήταν ένας εφιάλτης, καθώς τα παγκόσμια συστήματα δεν λειτουργούσαν και οι τοπικοί χρήστες δεν συμμετείχαν σε RPG με βάση το κείμενο. Τελειώσαμε τις επενδύσεις πριν μπορέσουμε να επεκταθούμε. Συμπληρώσαμε το έργο, εκπληρώσαμε όλες τις υποχρεώσεις για τη φοιτητική επιχορήγηση και κλείσαμε την Fortune Folly. Epilogue: Μαθήματα από το Dungeon Βρήκα επίσης ότι ένας από τους ανταγωνιστές μας - κυκλοφόρησε μια παρόμοια ιδέα: ένα παιχνίδι αφήγησης με τεχνητή νοημοσύνη το 2024. Είχαν μια όμορφη διεπαφή, κάρτες και κινούμενα σχέδια, αλλά δεν περιελάμβαναν Hidden Door Συνεδρίες πολλών χρηστών. Κοιτάζοντας πίσω, η Fortune Folly δεν ήταν μια ιστορία επιτυχίας με την έννοια της εκκίνησης, αλλά Μια από τις καλύτερες εμπειρίες μάθησης που είχα ποτέ. Ήταν Χτίσαμε κάτι από το μηδέν, δουλέψαμε νύχτες και Σαββατοκύριακα και δημιουργήσαμε πραγματική μαγεία με περιορισμένα εργαλεία. Ακόμα κι αν κανείς δεν θυμάται το Fortune Folly, θα θυμάμαι πάντα τη στιγμή που ο AI Dungeon Master μας περιέγραψε μια επίθεση δράκων με γνήσιο δράμα πριν ξεχάσει αμέσως ποιοι ήμασταν.