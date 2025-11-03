Божевільна удача

Нещодавно я проходив через деякі старі файли - звичайний ритуал видалення "final_v3_realfinal_updated(1).zip" - коли я потрапив на те, чого я не бачив протягом деякого часу: вихідний код і піч-дек з мого першого старту. Було названо , і ми побудували його в 2023 році на піку розповсюдження ChatGPT, коли половина світу намагалася побудувати щось «підпорядковане штучним інтелектом», а інша половина намагалася з'ясувати, що таке штучний інтелект насправді. Fortune Folly Народження ідеї У 2022 році я навчався в Університеті Іннополіс. Близько того часу, ChatGPT пішов і миттєво став Про це всі говорили. Ця річ Як студенти, ми провели ночі в лабораторії, намагаючись розірвати його, плутати його, або просто розмовляти про дурниці. Це було весело, і, чесно кажучи, трохи магічно. Це не відчувало, як говорити з дурним ботом більше. фрази були гладкі, логіка робила сенс (більшу частину часу), і ви могли майже забути, що на іншому кінці не було людини. Але після початкової «вау» фази, один з моїх друзів подивився на нього з ноутбука і сказав: “What if ChatGPT could be a Dungeon Master?” Для тих, хто не знайомий, Це рольова гра, де гравці виступають як герої у фантастичному світі, а одна людина виступає як герой. Він грає всіх інших: монстрів, селян, погоду, навіть закони фізики. DnD (Dungeons & Dragons) Dungeon Master (DM). Ідея була проста, але захоплююча: - ІН-розповідач, який направляє групу людських гравців через пригоди. make ChatGPT the DM Ранні експерименти (так звані лабораторні кампанії) Наші перші «сесії» навіть не використовували API. ми буквально грали в DnD з одного рахунку, вводячи такі речі, як: Інтернет-інтерфейс ChatGPT \n \n Володимир чаклун кидає вогняний м'яч на гобліна.Ілля злодій ховається за скелею. Володимир чаклун кидає вогняний м'яч на гобліна. Ілля Злодій ховається за скелею. І ChatGPT грайливо відповість таким чином: \n \n «Гоблін кричить в жаху і скидає зброю!» «Гоблін кричить в жаху і скидає зброю!» Це було смішно і хаотично, але чесно кажучи, у нас був вибух. Звичайно, ChatGPT також мав звичку руйнувати характер або раптово вирішувати його. Тоді ми зрозуміли: якщо ми хотіли зробити це справжнім багатокористувацьким досвідом, нам потрібно було б побудувати щось індивідуальне. «Не можна симулювати насильство» Будівництво Fortune Folly Коли OpenAI відкрив API-доступ, ми відразу ж вступили. Це дозволяє декільком гравцям спілкуватися з одним і тим же AI-контрольованим Dungeon Master. Telegram bot Ми також написали сервіс, який керував , І , так що ChatGPT може зосередитися на розповіді замість математики. dice rolls story context message formatting Це спрацювало дивно добре, поки це не сталося, тому що тоді ми вдарили Велика токенна стіна. Коли токени руйнують ваш фантастичний світ Будь-яка велика мовна модель, як GPT, читає і пише текст в Маленькі шматочки слів. Приблизно 1 токен ≈ 4 символів. tokens The problem is: the model can only handle a fixed number of tokens at once - its “memory.” Для GPT-3.5 в 2023 році це було близько , or roughly . 4096 tokens 3000 words Що відбувається, коли ваша історія виходить за рамки цього? Ви билися з драконом, і раптом ChatGPT буде діяти так, ніби він ніколи не зустрічався з вами раніше. \n \n «Хто такий Володимир чарівник?» «Чому ми в печері?» «Хто такий Волшебник Володимир?» «Чому ми в печері?» Уявіть, що ви граєте в кампанію DnD з Dungeon Master, який отримує амнезію кожні 5 хвилин. Теорія, яка стала стартапом Luckily, our university had a program where you could turn your master’s thesis into a startup project. Це дозволило нам витрачати більше часу на проект - код, піч, мозкову бурю і все. Ми називали його Згодом, у серпні 2018 року, і до нашого здивування отримав Fortune Folly А Через кілька тижнів ми отримали результат конкурсу Студентського стартапу в Росії і фактично (about $10,000 at the time). won 1000000 rubles Відчувалося сюрреалістично – ми цього не очікували, але це дало нам можливість рости. Оригінальна назва: The Folly of Fortune Folly Ми полірували бот і веб-додаток, додали декілька демо-пригоди, і відкрили його для гравців для тестування. Їм сподобалося близько п'яти хвилин. Then, as expected, the token limit kicked in and our AI Dungeon Master started forgetting everything again, so our sessions were limited. Отже, я працював над виправленням: система backend, яка підсумувала минулі події, скоротила історію і відправила резюме назад до моделі, схоже на надання ChatGPT журналу пам'яті. Це подовжило сеанси до приблизно півгодини послідовного розповіді, що було великим поліпшенням. Our second test went much better. Ми навіть відкрили наш API для розробників, що дозволило їм будувати власні світи або мотори розповіді на вершині Fortune Folly. У той момент ми зрозуміли - ми не просто будували гру; ми будували a platform for AI-driven storytelling. Реальні хіти (і санкції не допомагають) Потім прийшла важка частина: перетворити його на бізнес. Більшість наших користувачів були з США та Європи, але ми будували з Росії, яка в 2023 році була... скажімо, не найпростішим місцем для запуску стартапу. Обробка платежів була кошмаром, оскільки системи по всьому світу не працювали, і місцеві користувачі не були, що в текстових RPG. Тож ми вичерпали фінансування, перш ніж змогли розширити. Ми завершили проект, виконали всі зобов'язання щодо студентського гранту та закрили Fortune Folly. Епілог: уроки з підземелля I also found that one of our competitors - Він випустив подібну ідею: інтелектуальну гру з розповідями в 2024 році. У них був красивий інтерфейс, карти та анімації, але вони не включали Hidden Door Багатокористувацькі сеанси Дивлячись назад, Fortune Folly не була історією успіху в розумінні стартапу, але це Один з найкращих досвіду навчання, який я коли-небудь мав. була Ми побудували щось з нуля, працювали ночами і вихідними, створювали справжню магію з обмеженими інструментами. Навіть якщо ніхто не пам'ятає Fortune Folly, я завжди буду пам'ятати той момент, коли наш майстер AI Dungeon Master описав драконську атаку з справжньою драмою, перш ніж ми швидко забули, хто ми були.