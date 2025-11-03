Nihaona tamin'ny rakitra tranainy vitsivitsy aho vao haingana - ny fomba mahazatra amin'ny fanesorana ny "final_v3_realfinal_updated(1).zip" - rehefa nihaona tamin'ny zavatra tsy hitako nandritra ny fotoana ela: ny fehezan-dalàna sy ny pitch deck avy amin'ny fanombohan'ny voalohany. Ny antsoina hoe , ary namorona izany tamin'ny 2023 tamin'ny fiandohan'ny ChatGPT hype, rehefa ny antsasany amin'izao tontolo izao dia miezaka mamorona zavatra "miasa amin'ny AI", ary ny antsasany hafa dia miezaka hahatakatra izay tena AI. Fortune Folly Ny fahaterahan'ny hevitra Tamin'ny taona 2022, nianatra tao amin'ny Oniversite Innopolis aho. Tamin'izany fotoana izany, niala tamin'ny ChatGPT aho ary niova avy hatrany. Ny olona rehetra dia miresaka momba izany. Ny zavatra Amin'ny maha-mpianatra isika dia nandany alina tao amin'ny laboratoara miezaka ny hanapaka azy, mampihomehy azy, na fotsiny miresaka momba ny tsy fahombiazana. Nahafinaritra izany, ary marina, kely mahagaga. Tsy mahatsapa toy ny miresaka amin'ny bot ratsy intsony. Ny andininy dia maivana, ny hevitry ny zava-misy (amin'ny ankamaroan'ny fotoana), ary afaka manadino ianao fa tsy nisy olona teo amin'ny lafiny hafa. Fa taorian'ny dingana voalohany "wow", ny iray amin'ireo namako dia nijery teo amin'ny solosainy ary nanao hoe: “What if ChatGPT could be a Dungeon Master?” For those who aren’t familiar, dia sarimihetsika sarimihetsika izay misy mpilalao miasa toy ny mpilalao ao amin'ny tontolo fantasy, ary ny olona iray dia miasa toy ny Izy no milalao ny olon-drehetra: monsters, ny tanàna, ny toetr'andro, na dia ny lalàna ny fizika. DnD (Dungeons & Dragons) Dungeon Master (DM). Noho izany, ny hevitra dia tsotra fa mahaliana: - Mpanoratra tantara AI mitondra vondrona mpilalao olombelona amin'ny alalan'ny ady. make ChatGPT the DM Ny fanandramana voalohany (aka ny Lab Campaigns) Ny “session” voalohany dia tsy mampiasa ny API izahay. avy amin'ny kaonty iray, manoratra zavatra toy ny: Ao amin'ny tranokalan'ny ChatGPT \n \n Vladimir ny tovovavy mitondra fireball eo amin'ny goblin.Ilya ny mpangalatra mitongilana eo ambanin'ny vato. Vladimir ny tovovavy mitondra baolina fireball eo amin'ny goblin. Ilya ny ratsy fanahy mitongilana ambanin'ny vato. Ary ChatGPT dia hamaly amin'ny zavatra toy ny: \n \n “The goblin screams in terror and drops its weapon!” "Ny goblin miantso amin'ny fahatahorana ary manala ny fitaovany!" Tena mampihomehy sy mampihomehy izany, saingy raha ny marina dia nisy fipoahana izahay. Mazava ho azy, ChatGPT ihany koa dia nanana fahazarana ny manala ny endrika na manapa-kevitra avy hatrany izany. Tamin'izany fotoana izany dia nahatsapa izahay fa raha te-hanao izany ho traikefa maro tena izy isika, dia mila mamorona zavatra manokana isika. Tsy azo atao ny mamolavola ny herisetra.” Ny famolavolana ny Fortune Folly Rehefa nanokatra ny fidirana amin'ny API OpenAI izahay, dia nandeha avy hatrany. Izany dia ahafahan'ny mpilalao maro mifandray amin'ny Dungeon Master mitovy amin'ny AI. Telegram bot Nanoratra ihany koa izahay ny backend fanompoana izay nanaovana Ny Ary Noho izany, ny ChatGPT dia afaka mifantoka amin'ny tantara fa tsy amin'ny matematika. dice rolls story context message formatting Nandritra izany fotoana izany dia niasa tsara izy ireo, satria tsy nahomby izahay Ny rindrina token lehibe. Rehefa ny tokens manimba ny tontolo fantasy Every large language model like GPT reads and writes text in Ny vitsivitsy amin'ny teny. Amin'ny ankapobeny, 1 token ≈ 4 karazana. tokens Ny olana dia: ny modely dia afaka miasa amin'ny isa voafetra ihany koa amin'ny fotoana iray - ny "fahatsiarovana". Ho an'ny GPT-3.5 amin'ny 2023, izay manodidina ny Na dia manodidina ny . 4096 tokens 3000 words Inona no mitranga rehefa mihoatra noho izany ny tantarao? Miady amin'ny dragona ianao, ary tampoka ny ChatGPT dia hanao toy ny tsy mbola nahita anao taloha. \n \n “Iza no mpihatsaravelatsihy an'i Vladimir?” “Ahoana isika ao amin'ny fasana?” “Iza no mpihatsaravelatsihy an'i Vladimir?” “Ahoana isika ao amin'ny fasana?” Fantaro ny milalao fanentanana DnD miaraka amin'ny Dungeon Master izay mahazo amnesia isaky ny 5 minitra. Ny torohevitra izay lasa startup Soa ihany, ny oniversite manana fandaharam-potoana izay azonao atao ny manova ny disadisa amin'ny tetikasa fanombohana. Izany dia ahafahanay mandany fotoana bebe kokoa amin'ny tetikasa - code, pitch, brainstorm, ary ny zava-drehetra. Izahay dia niantso Nanomboka tamin'ny volana Aogositra 2018, ary ho an'ny fahagagana dia nahazo Fortune Folly A ny Taorian'ny herinandro vitsivitsy, nahazo ny vokatra avy amin'ny fifaninanana Student Startup tany Rosia izahay ary tena (Raha eo ho eo amin'ny 10 000 dolara tamin'izany fotoana izany). won 1000000 rubles Nisy fahatsapana mahatalanjona - tsy niandry izany izahay, fa nanome antsika ny fahafahana hitombo. Ny fahadisoana avy amin'ny Fortune Folly Nampihomehy ny bot sy ny tranonkala fampiharana, nanampy ny sasany demo traikefa, ary nanokatra izany ho an'ny mpilalao ho an'ny fitsapana. Ary tia izany nandritra ny 5 minitra. Avy eo, araka ny eritreretina, ny fetran'ny token dia nanomboka ary ny AI Dungeon Master dia nanomboka nanadino ny zava-drehetra indray, noho izany dia voafetra ny fivoriana. Noho izany, niasa tamin'ny fanitsiana aho: rafitra backend izay nanangona ny zava-nitranga teo aloha, nanangona ny tantara, ary nampiditra ny fanangonana indray ao amin'ny modely, toy ny fanomezana ChatGPT ny gazety. Izany dia nampitombo ny fivoriana ho eo amin'ny antsasaky ny ora maharitra amin'ny tantara, izay fanatsarana lehibe. Ny fitsapana faharoa dia tsara kokoa. Na dia nanokatra ny API ho an'ny mpamorona aza isika, mamela azy ireo hanorina izao tontolo izao na fitaovam-piarahamonina manokana mifototra amin'ny Fortune Folly. Tamin'izany fotoana izany, dia nahatsapa izahay fa tsy milalao lalao fotsiny izahay; a platform for AI-driven storytelling. Ny zava-misy hits (ary ny sazy dia tsy manampy) Avy eo dia tonga ny ampahany sarotra: manova izany ho an'ny raharaham-barotra. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia avy any Etazonia sy Eoropa, fa niorina avy any Rosia izahay, izay, tamin'ny 2023, dia tsy ny toerana mora indrindra hanombohana ny startup. Payment processing was a nightmare since the worldwide systems were not working, and local users weren’t that into text-based RPGs. There were no game developers interested in our product as well. Noho izany dia tsy nahavita vola izahay alohan'ny hahazoana fanitarana. Nanatontosa ny tetikasa izahay, nanatanteraka ny andraikitra rehetra ho an'ny fampianarana mpianatra, ary nanakatona ny Fortune Folly. Epilogue: fampianarana avy amin'ny Dungeon Izaho koa dia nahita fa ny iray amin'ireo mpifaninana - released a similar idea: an AI-powered storytelling game in the 2024. Izy ireo dia nanana interface tsara tarehy, karatra, ary ny animations, fa tsy ahitana Hidden Door Ny mpampiasa maro. Looking back, Fortune Folly wasn’t a success story in the startup sense but it Izany no iray amin'ireo traikefa tsara indrindra nianarako hatramin'izao. Ny Nanorina zavatra avy hatrany izahay, niasa alina sy tamin'ny faran'ny herinandro, ary namorona zava-miafina amin'ny fitaovana voafetra. Na dia tsy misy olona mahatsiaro an'i Fortune Folly aza, dia ho tsaroako foana ny fotoana nanamarika ny fanafihana dragona ny AI Dungeon Master miaraka amin'ny drama tena izy alohan'ny hanadinoana avy hatrany hoe iza isika.