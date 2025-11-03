Fortune skørhed

Jeg gik gennem nogle gamle filer for nylig - den sædvanlige ritual for at slette "final_v3_realfinal_updated(1).zip" - da jeg stødte på noget, jeg ikke havde set i et stykke tid: kildekoden og pitchdeck fra min første opstart. Det blev kaldt , og vi byggede det i 2023 på toppen af ChatGPT hype, da halvdelen af verden forsøgte at bygge noget "AI-drevet", og den anden halvdel forsøgte at finde ud af, hvad AI faktisk var. Fortune Folly The Birth of an Idea I 2022 studerede jeg på Innopolis University. Omkring den tid faldt ChatGPT og blev øjeblikkeligt Alle snakkede om det. Den ting Som studerende tilbragte vi nætter i laboratoriet forsøger at bryde det, forvirre det, eller bare chatte om nonsens. Det var sjovt, og ærligt talt, lidt magisk. Det føltes ikke som at tale med en dum bot længere. sætningerne var glatte, logikken gjorde mening (mest af tiden), og du kunne næsten glemme, at der ikke var en person i den anden ende. Men efter den indledende "wow" fase så en af mine venner op fra sin bærbare computer og sagde: “What if ChatGPT could be a Dungeon Master?” For those who aren’t familiar, er et rollespil, hvor spillerne optræder som helte i en fantasyverden, og en person optræder som Han spiller alle andre: monstre, landsbyboere, vejret, selv fysikkens love. DnD (Dungeons & Dragons) Dungeon Master (DM). Ideen var simpel, men spændende: - en AI-fortæller, der guider en gruppe menneskelige spillere gennem et eventyr. make ChatGPT the DM Early Experiments (a.k.a. The Lab Campaigns) Our first “sessions” didn’t even use the API. We literally played DnD fra en konto, skrive ting som: i ChatGPT’s webgrænseflade \n \n Vladimir troldmanden kaster ildkugle på goblin.Ilya den skurk gemmer sig bag en klippe. Vladimir troldmanden kaster ildkugle på goblen. Ilya den onde gemmer sig bag en klippe. Og ChatGPT ville gamely reagere med noget som: \n \n "Goblen skriger i rædsel og dropper sit våben!" "Goblen skriger i rædsel og dropper sit våben!" Det var latterligt og kaotisk, men ærligt talt havde vi en eksplosion. Selvfølgelig havde ChatGPT også en vane med at bryde karakter eller pludselig beslutte det That’s when we realised: if we wanted to make this a real multiplayer experience, we’d need to build something custom. “cannot simulate violence.” Opbygning af Fortune Folly Da OpenAI åbnede API-adgang, sprang vi straks ind. Det gør det muligt for flere spillere at chatte med den samme AI-kontrollerede Dungeon Master. Telegram bot Vi har også lavet en backend-service, der håndterer , , and , så ChatGPT kunne fokusere på fortælling i stedet for matematik. dice rolls story context message formatting Det fungerede overraskende godt, indtil det ikke, for så slog vi Den store tokenvæg. Når Tokens ødelægger din fantasy verden Alle store sprogmodeller som GPT læser og skriver tekst i Små stykker ord. Kort sagt, 1 token ≈ 4 tegn. tokens Problemet er: modellen kan kun håndtere et fast antal tokens ad gangen - dens "hukommelse". For GPT-3.5 i 2023 var det omkring Eller næsten . 4096 tokens 3000 words So what happens when your story goes beyond that? Du ville kæmpe med en drage, og pludselig ville ChatGPT opføre sig som om det aldrig har mødt dig før. \n \n “Hvem er Vladimir troldmanden?” ”Hvorfor er vi i en hule?” “Hvem er Vladimir troldmanden?” ”Hvorfor er vi i en hule?” Forestil dig at spille en DnD-kampagne med en Dungeon Master, der får amnesi hvert 5. minut. Den teori, der blev til en start-up Heldigvis havde vores universitet et program, hvor du kunne gøre din kandidatuddannelse til et startup-projekt. Det tillod os at bruge mere tid på projektet - kode, pitch, brainstorming og alt. Vi kaldte det , defended it in August 2023, and to our surprise got an Fortune Folly A. af Et par uger senere modtog vi resultatet fra Student Startup-konkurrencen i Rusland og faktisk (Omkring 10.000 kr. på det tidspunkt) won 1000000 rubles Det føltes surrealistisk - vi forventede ikke dette, men det gav os mulighed for at vokse. Anmeldelse af The Folly of Fortune Folly Vi polerede bot- og web-appen, tilføjede nogle demo-eventyr og åbnede den for spillere til test. Og de elskede det i ca. 5 minutter. Så, som forventet, kickede tokengrænsen ind, og vores AI Dungeon Master begyndte at glemme alt igen, så vores sessioner var begrænset. Så jeg arbejdede på en løsning: et backend-system, der opsummerede tidligere begivenheder, forkortede historien og fodrede opsummeringen tilbage i modellen, som om at give ChatGPT en hukommelsesdagbog. Det udvidede sessionerne til omkring en halv time med konsekvent historiefortælling, hvilket var en stor forbedring. Vores anden test gik meget bedre. Vi åbnede endda vores API for udviklere, så de kunne bygge deres egne verdener eller fortællingsmotorer på toppen af Fortune Folly. På det tidspunkt indså vi - vi byggede ikke bare et spil; vi byggede a platform for AI-driven storytelling. Virkelighedens hits (og sanktioner hjælper ikke) Så kom den svære del: at gøre det til en forretning. De fleste af vores brugere var fra USA og Europa, men vi byggede fra Rusland, som i 2023 var... lad os sige ikke det nemmeste sted at lancere en opstart. Betalingsbehandling var et mareridt, da verdensomspændende systemer ikke fungerede, og lokale brugere ikke var det i tekstbaserede RPG'er. So we ran out of funding before we could expand. Vi pakkede projektet op, opfyldte alle forpligtelser for studerende tilskud, og lukkede Fortune Folly. Epilogue: Lærdomme fra Dungeon I also found that one of our competitors - Udgivet en lignende idé: en AI-drevet historiefortælling spil i 2024. De havde en smuk grænseflade, kort og animationer, men de inkluderede ikke Hidden Door Flere brugersessioner. Når man ser tilbage, var Fortune Folly ikke en succeshistorie i start-up-sens, men det En af de bedste læringserfaringer jeg nogensinde har haft. var We built something from scratch, worked nights and weekends, and created real magic with limited tools. Selv om ingen husker Fortune Folly, vil jeg altid huske det øjeblik, hvor vores AI Dungeon Master beskrev et drageangreb med ægte drama, før vi straks glemte, hvem vi var.