Malapit na ang Folly

Nagsimula ako sa pamamagitan ng ilang mga nakaraang mga file sa nakalipas - ang karaniwang ritual ng pag-aralan ng "final_v3_realfinal_updated(1).zip" - kapag natagpuan ko sa isang bagay na hindi ko nakita sa isang oras: ang source code at pitch deck mula sa aking unang startup. Ito ay tinatawag na , at natuklasan namin ito sa 2023 sa pinapanood ng ChatGPT hype, kapag halos ang mundo ay nagtatrabaho upang bumuo ng isang bagay na "powered ng AI," at ang iba pang halos ay nagtatrabaho upang malaman kung ano ang AI sa katotohanan. Fortune Folly Nagsimula ang isang Idea Noong 2022, ako ay nag-aaral sa Innopolis University. Sa paligid ng oras na iyon, ang ChatGPT ay umalis at instantly naging Lahat ay nagtalik tungkol sa. ang bagay Bilang mga estudyante, nagbabago kami ng mga gabi sa lab na nagtatrabaho upang magbubuo ito, mag-confuse ito, o lamang mag-chatting tungkol sa nonsense. Ito ay fun, at sinasabi, isang maliit na magic. Ito ay hindi na gustong makipag-ugnay sa isang dumad bot higit pa. Ang mga sentensya ay malusog, ang logic ay makikita (ang karamihan ng oras), at maaari mong halos maunawaan na walang isang tao sa iba't ibang bahagi. Ngunit pagkatapos ng unang "wow" phase, isa sa aking mga kaibigan ay nakikita sa kanyang laptop at sinabi: “What if ChatGPT could be a Dungeon Master?” Para sa mga hindi nakakaalam, Ito ay isang table-up role-playing game kung saan ang mga manlalaro ay tumutulong bilang mga heroes sa isang fantasy mundo, at isang tao ay tumutulong bilang isang manlalaro. Sinimulan niya ang lahat ng iba: monsters, villagers, ang panahon, kahit na ang mga batas ng physics. DnD (Dungeons & Dragons) Dungeon Master (DM). Ang ideya ay simple ngunit napaka-interesting: - isang AI storyteller na nagpapakita ng isang grupo ng mga human player sa pamamagitan ng isang adventure. make ChatGPT the DM Mga Mapagkukunan ng Mga Eksperimento (A.K.A. The Lab Campaigns) Ang aming unang "sessions" ay hindi kahit na gumagamit ng API. Kami literally naglalaro ng DnD sa isang account, i-type ang mga bagay tulad ng: Mga pahinang tumuturo sa ChatGPT \n \n Vladimir ang tagapagpahiwatig ng Fireball sa goblin.Ilya ang rogue hide sa ilalim ng isang rock. Vladimir ang Wizard ay nagdadala ng Fireball sa goblin. Ilya ang rogue hide sa ilalim ng isang rock. At ang ChatGPT ay gamely tumugon sa isang bagay tulad ng: \n \n “Ang goblin ay sumigaw sa pananampalataya at pumunta ang kanyang armas!” “Ang goblin ay sumigaw sa pananampalataya at pumunta ang kanyang armas!” Ito ay mahirap at chaotic, ngunit, sinasabi ko, kami ay may isang blast. Gayunpaman, ang ChatGPT ay may karaniwang pagkakaiba ng pag-atake ng character o nagsisimula ito Ito ay kapag natuklasan namin: kung nais nating gawin ito ng isang tunay na multiplayer na karanasan, kailangan nating bumuo ng isang bagay na custom. “Hindi ko alam kung ano ang simulation ng violence.” Mga pahinang tumuturo sa Fortune Folly Kapag bumalik na ako sa UP, i'll start building a new me. na nagbibigay ng maraming mga manlalaro ng chat sa parehong AI-controlled Dungeon Master. Telegram bot Nakita namin ang isang backend service na nagtatrabaho sa na ang at ang , kaya ang ChatGPT ay maaaring mag-focus sa narration sa halip ng matematika. dice rolls story context message formatting Ito ay nagtatrabaho ng kagandahan hanggang hindi ito nagtatrabaho, dahil pagkatapos ay kami Ang Great Token Wall. When Tokens Ruin ang iyong fantasy world Ang lahat ng mga modelo ng pangunahing wika tulad ng GPT ay mag-read at-write ng teksto sa Mga maliit na bahagi ng mga salita. Sa kabuuan, 1 token ≈ 4 character. tokens Ang problema ay: ang modelo ay maaaring magtatrabaho lamang ng isang fixed number ng tokens sa isang oras - ang kanyang "memory." Para sa GPT-3.5 sa 2023, na ito ay tungkol sa At ang roughly . 4096 tokens 3000 words Ano ang gagawin mo kapag ang iyong kasaysayan ay higit sa ito? Ikaw ay nagtatrabaho sa isang dragon, at pagkatapos ay ang ChatGPT ay nagtatrabaho bilang hindi ito nakilala sa iyo bago. \n \n “Who is Vladimir the wizard?” “Bakit kami ay sa isang cave?” “Who is Vladimir the wizard?” “Bakit kami ay sa isang cave?” Imagine playing a DnD campaign with a Dungeon Master who gets amnesia every 5 minutes. That’s how our users felt. Ang tesis na naging isang start-up Luckily, ang aming unibersidad ay may isang programa kung saan maaari mong i-convert ang iyong master's thesis sa isang startup project. Nagbibigay kami ng mas maraming oras sa proyekto - code, pitch, brainstorm, at lahat. Kami ay tinatawag na Ipinanganak siya noong Agosto 2023, at sa aming kagandahan ay may isang Fortune Folly A ang Pagkatapos ng ilang linggo, nakuha namin ang resulta mula sa Student Startup competition sa Russia at sa katunayan (Sa paligid ng $ 10,000 sa oras na ito). won 1000000 rubles Ito ay natutunan ng surreal - hindi namin inaasahan na ito, ngunit ito ay nagbibigay sa amin ang pagkakataon upang bumuo. ang napili ng mga taga-hanga: The Folly of Fortune Folly Nag-polished ang bot at web app, idinagdag ng ilang mga demo adventures, at buksan ito sa mga manlalaro para sa pagsubok. Gustung-gusto niya ito sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos, tulad ng inaasahan, ang token limit kicked in at ang aming AI Dungeon Master ay nagsimula na umuwi ang lahat ng taas, kaya ang aming mga sesyon ay limitado. Kaya, nagtatrabaho ako sa isang patakaran: isang backend system na sumusunod ng past events, i-shorted ang kasaysayan, at inilathala ang sumusunod back sa modelo, tulad ng nagbibigay ChatGPT ng isang memory journal. That extended sessions to about half an hour of consistent storytelling, na isang malaking pagbutihin. Ang second test ay mas mahusay. Halimbawa, binubuo namin ang aming API para sa mga developer, na nagbibigay-daan sa kanila upang bumuo ang kanilang mga mundo o narating engine sa itaas ng Fortune Folly. Sa oras na ito, natagpuan namin - hindi lamang kami ay bumuo ng isang laro; kami ay bumuo ng a platform for AI-driven storytelling. Reality hits (at sanctions ay hindi gumagana) Pagkatapos ay dumating ang napaka bahagi: i-convert ito sa isang negosyo. Ang karamihan ng aming mga gumagamit ay mula sa US at Europa, ngunit kami ay binuo mula sa Russia, na kung saan, sa 2023, ay hindi ... ibig sabihin hindi ang pinakamahusay na lugar upang bumuo ng isang startup. Ang pagproseso ng pagbabayad ay isang nightmare dahil ang mga sistema sa buong mundo ay hindi gumagana, at ang mga lokal na gumagamit ay hindi na sa mga text-based RPGs. Dahil dito, nag-aalok kami ng funding bago kami ay maaaring i-expand. Ipinanganak namin ang proyekto, nakatuon ang lahat ng mga obligasyon para sa student grant, at binuksan ang Fortune Folly. Epilogue: Mga Leksyon mula sa Dungeon Nakita ko rin na ang isa sa aming mga competitors - Inilunsad ang isang katulad na ideya: isang AI-powered storytelling game sa 2024. Mayroon sila ng isang magandang interface, mga cards, at animations, ngunit hindi sila naglalaman Hidden Door multi-user sessions. Pagkatapos ng pag-iisip, ang Fortune Folly ay hindi isang sikat na kasaysayan sa sinasabi ng startup, ngunit ito ay Ito ay ang pinaka-stereotypical paraan ng sekswal na pananalapi. ay Kami ay lumikha ng isang bagay mula sa loob, nagtatrabaho sa mga gabi at weekend, at lumikha ng tunay na magic na may mga limitadong mga tool. Gayunpaman, kung walang tao ay naniniwala sa Fortune Folly, ako ay patuloy na maiwasan ang oras kung saan ang aming AI Dungeon Master ay naglalarawan ng isang dragon attack na may katotohanan ng drama bago nangangailangan nang mabilis na malaman kung sino kami ay.