Şanslı çılgın

Son zamanlarda bazı eski dosyaları gözden geçiriyordum - “final_v3_realfinal_updated(1).zip” silme alışılmış ritüeli - bir süre önce görmediğim bir şeyle karşılaştığımda: ilk başlangıçtan kaynak kodu ve pitch deck. olarak adlandırıldı , ve 2023'te ChatGPT hype'nin zirvesinde inşa ettik, dünyanın yarısı "AI güçlendirilmiş" bir şey inşa etmeye çalışıyordu ve diğer yarısı aslında AI'nın ne olduğunu bulmaya çalışıyordu. Fortune Folly Bir Fikirin Doğuşu 2022 yılında Innopolis Üniversitesi’nde çalışıyordum. o zamanlar ChatGPT düştü ve anında Herkes hakkında konuşuyordu. Bu şeyin Öğrenciler olarak, laboratuvarda gece geçirdik, onu kırmaya çalıştık, karıştırmaya çalıştık veya sadece saçmalıklar hakkında sohbet ettik. Eğlenceli ve dürüstçe, biraz sihirli. Artık aptal bir botla konuşmak gibi hissetmiyordu. cümleler pürüzsüzdi, mantık mantıklıydı (çoğu zaman), ve diğer ucunda bir kişi olmadığını neredeyse unutuyordunuz. Ama ilk “wow” aşamasının ardından, bir arkadaşım dizüstü bilgisayarından yukarı baktı ve şöyle dedi: “What if ChatGPT could be a Dungeon Master?” For those who aren’t familiar, Oyun, oyuncuların bir fantezi dünyasında kahramanlar olarak hareket ettikleri ve bir kişi oyuncu olarak hareket ettikleri bir tablet oyunudur. Herkesi oynar: canavarlar, köylüler, hava, hatta fizik yasaları. DnD (Dungeons & Dragons) Dungeon Master (DM). Fikir basit ama heyecan verici: - Bir insan oyuncusu grubunu macera yoluyla yönlendiren bir AI hikaye anlatıcısı. make ChatGPT the DM İlk Deneyler (A.K.A. Laboratuvar Kampanyaları) İlk “sessyonlarımız” API’yi bile kullanmıyordu. bir hesaptan, şu gibi şeyleri yazarak: ChatGPT web arayüzü \n \n Vladimir sihirbaz ateş topu goblin atar.Ilya hırsız bir kaya arkasında saklanır. Vladimir sihirbaz ateş topu goblin atar. Ilya the rogue hides behind a rock. Ve ChatGPT şöyle bir şeyle yanıt verecek: \n \n “Goblin korkuyla bağırır ve silahını bırakır!” “Goblin korkuyla bağırır ve silahını bırakır!” Gülünç ve kaosluyduk, ama dürüst olmak gerekirse, bir patlama yaşadık. Tabii ki, ChatGPT'nin de karakteri kırma alışkanlığı vardı ya da aniden karar verdi. O zaman anladık: eğer bunu gerçek bir çok oyunculu deneyim yapmak istiyorsak, özelleştirilmiş bir şey oluşturmalıyız. “Şiddeti simüle etmeyelim” Fortune Folly Hakkında “OpenAI API erişimi açtığında, hemen girdik. that let multiple players chat with the same AI-controlled Dungeon Master. Telegram bot Aynı zamanda işe yarayan bir backend hizmeti de yazdık. ve ve Bu nedenle ChatGPT, matematik yerine anlatıya odaklanabilir. dice rolls story context message formatting It worked surprisingly well until it didn’t, because then we hit Büyük Token Duvarı Fantezi dünyanızı mahvettiğinizde GPT gibi her büyük dil modeli metni okur ve yazar. Küçük parça kelimeler. Çoğunlukla, 1 token ≈ 4 karakter. tokens The problem is: the model can only handle a fixed number of tokens at once - its “memory.” GPT-3.5 için 2023'te bu yaklaşık , or roughly . 4096 tokens 3000 words So what happens when your story goes beyond that? Bir ejderha ile savaşacaksınız ve aniden ChatGPT daha önce hiç karşılaşmamış gibi davranır. \n \n “Vladimir sihirbaz kimdir?” “Neden bir mağaraya giriyoruz?” “Vladimir sihirbaz kimdir?” “Neden bir mağaraya giriyoruz?” Her 5 dakikada bir amnezi olan bir Dungeon Master ile bir DnD kampanyası oynamayı hayal edin. Startup’a Dönüşen Şeyler Neyse ki, üniversitemizin, yüksek lisans tezinizi bir başlangıç projesine dönüştürebileceğiniz bir programı vardı. It allowed us to spend more time on the project - code, pitch, brainstorm, and all. Biz bunu denedik 2023'te kuruldu ve şaşkınlığımız için Fortune Folly A. için Birkaç hafta sonra, Rusya'daki Öğrenci Başlangıç Yarışması'nın sonuçlarını aldık ve aslında (O zamana kadar yaklaşık 10 bin dolarlık) won 1000000 rubles Şaşırtıcı hissettim - bunu beklemiyorduk, ama büyümek için bir fırsat verdi. First Launch: The Folly of Fortune Folly We polished the bot and web app, added some demo adventures, and opened it to players for testing. Around 1,000 people joined our early access. Yaklaşık 5 dakika boyunca beğendi. Sonra, beklendiği gibi, token sınırı başlatıldı ve AI Dungeon Master her şeyi tekrar unutmaya başladı, bu yüzden oturumlarımız sınırlıydı. Yani, bir düzeltme üzerinde çalıştım: Geçmiş olayları özetleyen, hikayeyi kısaltan ve özetini ChatGPT'ye bir hafıza günlüğü veren bir backend sistemi. Bu, oturumları yaklaşık yarım saatlik tutarlı hikaye anlatımına kadar uzattı, bu büyük bir iyileştirme oldu. İkinci testimiz çok daha iyiydi. Hatta geliştiriciler için API'mizi açtık, böylece kendi dünyalarını veya hikaye motorlarını Fortune Folly'nin üstünde inşa etmelerine izin verdik. O sırada fark ettik - sadece bir oyun yapmıyorduk; a platform for AI-driven storytelling. Gerçeklik Hits (ve Cezalar Yardım Etmez) Ardından zorlu bir şey geldi: işe dönüştürmek. Kullanıcılarımızın çoğu ABD ve Avrupa'dan gelmişti, ancak 2023'de bir başlangıç başlatmak için en kolay yer değildi. Ödeme işlemleri, dünya çapındaki sistemlerin çalışmadığı ve yerel kullanıcıların metin tabanlı RPG'lere katılmadığı için bir kabus oldu. So we ran out of funding before we could expand. We wrapped up the project, fulfilled all obligations for the student grant, and closed Fortune Folly. Epilogue: Dungeon'dan Dersler Aynı zamanda rakiplerimizden biri de... Benzer bir fikir yayınladı: 2024'te AI gücüne dayalı bir hikaye anlatma oyunu. Güzel bir arayüzü, kartları ve animasyonları vardı, ancak içermiyorlardı. Hidden Door Çoklu kullanıcı oturumları. Looking back, Fortune Folly wasn’t a success story in the startup sense but it Şimdiye kadar yaşadığım en iyi öğrenme deneyimlerinden biri. was Hiçbir şeyi sıfırdan inşa ettik, gece ve hafta sonları çalıştık ve sınırlı araçlarla gerçek bir sihir yarattık. Kimse Fortune Folly'yi hatırlamıyor olsa bile, AI Dungeon Master'umuzun kim olduğumuzu anında unutmadan önce gerçek bir drama ile bir ejderha saldırısını tarif ettiği anı her zaman hatırlayacağım.