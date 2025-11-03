El destino de la locura

I was going through some old files recently - the usual ritual of deleting “final_v3_realfinal_updated(1).zip” — when I stumbled upon something I hadn’t seen in a while: the source code and pitch deck from my first startup. Fue llamado , y lo construimos en 2023 en el pico del hype de ChatGPT, cuando la mitad del mundo estaba tratando de construir algo "powered por IA", y la otra mitad estaba tratando de averiguar qué era en realidad la IA. Fortune Folly El nacimiento de una idea En 2022, estaba estudiando en la Universidad de Innopolis. Alrededor de ese tiempo, ChatGPT abandonó y instantáneamente se convirtió Todos hablaban de. La cosa Como estudiantes, pasamos noches en el laboratorio tratando de romperlo, confundirlo, o simplemente charlar sobre tonterías. Fue divertido, y honestamente, un poco mágico. Ya no se sentía como hablar con un bot estúpido. Las frases eran suaves, la lógica tenía sentido (la mayor parte del tiempo), y casi se podía olvidar que no había una persona en el otro extremo. Pero después de la fase inicial de “wow”, uno de mis amigos miró hacia arriba desde su ordenador portátil y dijo: “What if ChatGPT could be a Dungeon Master?” Para los que no lo conocen, Es un juego de rol en el que los jugadores actúan como héroes en un mundo de fantasía, y una persona actúa como el protagonista. Él interpreta a todos los demás: monstruos, aldeanos, el tiempo, incluso las leyes de la física. DnD (Dungeons & Dragons) Dungeon Master (DM). La idea es sencilla pero emocionante: Un narrador de historias que guía a un grupo de jugadores humanos a través de una aventura. make ChatGPT the DM Early Experiments (a.k.a. The Lab Campaigns) Our first “sessions” didn’t even use the API. We literally played DnD de una cuenta, escribiendo cosas como: En la interfaz web de ChatGPT \n \n Vladimir el mago lanza una bola de fuego en el goblin.Ilya el ladrón se esconde detrás de una roca. Vladimir el mago lanza una bola de fuego en el goblin.Ilya el ladrón se esconde detrás de una roca. Y ChatGPT respondería con algo como: \n \n “¡El goblin grita de terror y deja caer su arma!” “¡El goblin grita de terror y deja caer su arma!” Fue ridículo y caótico, pero honestamente, estábamos teniendo una explosión. Por supuesto, ChatGPT también tenía el hábito de romper el carácter o decidir de repente Fue entonces cuando nos dimos cuenta: si queríamos hacer de esto una verdadera experiencia multijugador, necesitaríamos construir algo personalizado. “No se puede simular la violencia” Building Fortune Folly Cuando OpenAI abrió el acceso a la API, salimos de inmediato. que permite a varios jugadores chatear con el mismo Dungeon Master controlado por IA. Telegram bot We also wrote a backend service that handled , de , y , so ChatGPT could focus on narration instead of math. dice rolls story context message formatting Funciona sorprendentemente bien hasta que no, porque entonces golpeamos El Gran Muro de Token. Cuando los Tokens arruinan tu mundo de fantasía Cada modelo de lenguaje grande como GPT lee y escribe texto en - little pieces of words. Rápidamente hablando, 1 token ≈ 4 caracteres. tokens El problema es: el modelo sólo puede manejar un número fijo de tokens a la vez - su "memoria". Para GPT-3.5 en 2023, que era alrededor o aproximadamente . 4096 tokens 3000 words ¿Qué sucede cuando tu historia va más allá de eso? Estarías luchando contra un dragón, y de repente ChatGPT actuaría como si nunca te hubiera conocido antes. \n \n “¿Quién es Vladimir el mago?” “¿Por qué estamos en una cueva?” “¿Quién es Vladimir el mago?” “¿Por qué estamos en una cueva?” Imagínese jugar una campaña DnD con un Dungeon Master que recibe amnesia cada 5 minutos. La teoría que se convirtió en una startup Afortunadamente, nuestra universidad tenía un programa donde usted podría convertir su tesis de maestría en un proyecto de puesta en marcha. Nos permitió pasar más tiempo en el proyecto: código, pitch, brainstorming y todo. Lo llamamos en agosto de 2023, y a nuestra sorpresa ha recibido un Fortune Folly y a. Unas semanas más tarde, recibimos el resultado del concurso Student Startup en Rusia y realmente (Alrededor de 10.000 dólares en ese momento). won 1000000 rubles Se sentía surrealista: no esperábamos esto, pero nos dio la oportunidad de crecer. Título original: The Folly of Fortune Folly Pulimos el bot y la aplicación web, añadimos algunas aventuras de demostración y lo abrimos a los jugadores para probar. Y le gustó durante unos 5 minutos. Luego, como se esperaba, el límite de token entró y nuestro AI Dungeon Master comenzó a olvidar todo de nuevo, por lo que nuestras sesiones fueron limitadas. Así que trabajé en una corrección: un sistema de backend que resumió eventos pasados, acortó la historia y alimentó el resumen de nuevo en el modelo, algo como dar a ChatGPT un diario de memoria. Eso extendió las sesiones a aproximadamente media hora de narración consistente, lo que fue una gran mejora. La segunda prueba fue mucho mejor. Incluso abrimos nuestra API para los desarrolladores, permitiéndoles construir sus propios mundos o motores narrativos sobre Fortune Folly. En ese momento, nos dimos cuenta: no estábamos construyendo un juego; estábamos construyendo a platform for AI-driven storytelling. Reality Hits (y las sanciones no ayudan) Luego llegó la parte difícil: convertirlo en un negocio. La mayoría de nuestros usuarios eran de Estados Unidos y Europa, pero estábamos construyendo desde Rusia, que, en 2023, era... digamos no el lugar más fácil para lanzar una startup. El procesamiento de pagos fue una pesadilla ya que los sistemas mundiales no estaban funcionando, y los usuarios locales no eran eso en RPGs basados en texto. Así que terminamos de financiar antes de poder expandirnos. Hemos envuelto el proyecto, cumplido con todas las obligaciones de la subvención estudiantil y cerrado Fortune Folly. Epilogue: Lecciones del Dungeon También encontré que uno de nuestros competidores - lanzó una idea similar: un juego de narración alimentado por IA en el 2024. Tenían una hermosa interfaz, tarjetas y animaciones, pero no incluían Hidden Door Sesión multiusuario. Looking back, Fortune Folly wasn’t a success story in the startup sense but it Una de las mejores experiencias de aprendizaje que he tenido. Fuera Construimos algo desde cero, trabajamos noches y fines de semana, y creamos verdadera magia con herramientas limitadas. Incluso si nadie recuerda a Fortune Folly, siempre recordaré el momento en que nuestro AI Dungeon Master describió un ataque de dragón con un verdadero drama antes de olvidar prontamente quiénes éramos.