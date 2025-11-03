ভাগ্যবান পাগল

আমি সম্প্রতি কিছু পুরাতন ফাইলের মাধ্যমে গিয়েছিলাম - "final_v3_realfinal_updated(1).zip" মুছে ফেলার স্বাভাবিক রুটিন - যখন আমি কিছুটা সময় ধরে দেখিনি: আমার প্রথম স্টার্টআপ থেকে সোর্স কোড এবং পিটচ ডেক। একে বলা হয় , এবং আমরা ২০২৩ সালে চ্যাটজিপিটি হাইপের শীর্ষে এটি তৈরি করেছি, যখন অর্ধেক পৃথিবী "আইএ-প্রযোজ্য" কিছু তৈরি করার চেষ্টা করেছিল এবং অন্য অর্ধেক আসলে কি AI ছিল তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল। Fortune Folly একটি আইডিয়ার জন্ম ২০২২ সালে আমি ইন্নাপোলিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতাম। সেই সময়ে, চ্যাটজিপিটি ছাড়িয়ে যায় এবং অবিলম্বে হয়ে যায়। সবাই কথা বলছিল। জিনিসটি ছাত্র হিসাবে, আমরা ল্যাবরেটরিতে রাত কাটিয়েছি, এটি ভঙ্গ করার চেষ্টা করি, এটি বিভ্রান্ত করি, বা শুধু বোকামি নিয়ে কথা বলি। এটি মজাদার ছিল, এবং সত্যিই, একটু জাদুকরী। এটি আর একটি বোকামি বটের সাথে কথা বলার মতো অনুভূতি ছিল না। কিন্তু প্রাথমিক "উভ" পর্যায়ে, আমার এক বন্ধু তার ল্যাপটপ থেকে উঠে তাকিয়ে বললেন: “What if ChatGPT could be a Dungeon Master?” যারা চেনেন না তাদের জন্য, একটি ট্যাবলেট-অ্যাপ ভূমিকা খেলা যেখানে খেলোয়াড়রা একটি ফ্যান্টাসি বিশ্বের নায়ক হিসাবে কাজ করে, এবং একজন ব্যক্তি তিনি সবাইকে অভিনয় করেন: দানব, গ্রামবাসী, আবহাওয়া, এমনকি শারীরিক আইনও। DnD (Dungeons & Dragons) Dungeon Master (DM). সুতরাং, ধারণাটি সহজ কিন্তু উত্তেজনাপূর্ণ ছিল: - একটি এআই গল্পকার একটি মানব খেলোয়াড়দের গ্রুপকে একটি আয়োজনের মাধ্যমে পরিচালনা। make ChatGPT the DM প্রাথমিক পরীক্ষা (A.K.A. ল্যাব প্রচারাভিযান) আমাদের প্রথম "সেশনগুলি" এপিআই ব্যবহার করেনি. আমরা শুধু ডিএনডি খেলেছি একটি অ্যাকাউন্ট থেকে, যেমন জিনিসগুলি লিখুন: ChatGPT এর ওয়েব ইন্টারফেস \n \n ভ্লাদিমির জাদুকর ফায়ারবোলের উপর ফায়ারবোলের নিক্ষেপ করে. ইলিয়া দোষী একটি পাথরের পেছনে লুকিয়ে থাকে। জাদুকর ভ্লাদিমির ফায়ারবোল ফেলে গব্লিনকে। ইলিয়া নাস্তিক একটি পাথরের পেছনে লুকিয়ে থাকে। এবং ChatGPT খুশিভাবে এমন কিছু দিয়ে প্রতিক্রিয়া দেয়: \n \n “গোপলিন আতঙ্কে চিৎকার করে এবং তার অস্ত্র ছাড়িয়ে যায়! “গোপলিন আতঙ্কে চিৎকার করে এবং তার অস্ত্র ছাড়িয়ে যায়! এটা হাস্যকর এবং বিভ্রান্তিকর ছিল, কিন্তু সত্যিই, আমরা একটি বিস্ফোরণ পেয়েছিলাম। অবশ্যই, ChatGPT এছাড়াও চরিত্র ভেঙে বা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাস ছিল সেই সময় আমরা বুঝতে পেরেছিলাম: যদি আমরা এটি একটি বাস্তব মাল্টি-গেমার অভিজ্ঞতা তৈরি করতে চাই, তাহলে আমাদের কিছু কাস্টম তৈরি করতে হবে। ‘নৈতিকতাকে ধারণ করা যাবে না’ ভাগ্য নির্মাণ পাগল যখন OpenAI API অ্যাক্সেস খুলল, তখন আমরা অবিলম্বে প্রবেশ করেছি। যা একই AI-controlled Dungeon Master সঙ্গে একাধিক খেলোয়াড়দের চ্যাট করতে দেয়। Telegram bot আমরা একটি ব্যাকআপ সার্ভিসও লিখেছি যা পরিচালনা করেছিল , এবং , তাই চ্যাটজিপিটি গণিতের পরিবর্তে গল্পের উপর মনোযোগ দিতে পারে। dice rolls story context message formatting এটা না হওয়া পর্যন্ত এটি আশ্চর্যজনকভাবে ভাল কাজ করেছিল, কারণ তারপর আমরা আঘাত করেছি। বড় টোকেন দেয়াল যখন টোকেন আপনার ফ্যান্টাসি বিশ্বকে ধ্বংস করে GPT মত প্রতিটি বড় ভাষা মডেল পাঠ এবং লিখে - little pieces of words. গভীরভাবে বলতে গেলে, 1 টোকেন ≈ 4 চরিত্র। tokens সমস্যা হল: মডেলটি একবারে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক টোকেন পরিচালনা করতে পারে - তার "মেমরি"। ২০২৩ সালে GPT-3.5 এর জন্য, এটি প্রায় অথবা প্রায় . 4096 tokens 3000 words তাহলে আপনার গল্পটি এর বাইরে গেলে কী হবে? আপনি একটি ড্রাগন লড়াই করছেন, এবং হঠাৎ চ্যাটজিপিটি এমনভাবে আচরণ করবে যেন এটি আগে কখনো আপনাকে দেখেনি। \n \n ‘ভ্লাদিমির জাদুকর কে?’, ‘আমরা কেন গুহায় আছি? ‘ভ্লাদিমির জাদুকর কে? ‘আমরা কেন গুহায় আছি? Imagine playing a DnD campaign with a Dungeon Master who gets amnesia every 5 minutes. That’s how our users felt. টেস্ট যা একটি স্টার্টআপ হয়ে ওঠে সৌভাগ্যবশত, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রোগ্রাম ছিল যেখানে আপনি আপনার মাস্টার টেস্টটি একটি স্টার্টআপ প্রকল্পে রূপান্তর করতে পারেন। এটি আমাদের প্রকল্পে আরও সময় ব্যয় করার অনুমতি দেয় - কোড, পিট, ব্রেইনস্টার্ম এবং সবকিছু। আমরা এটাকে ডাকতাম ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে হত্যা করা হয় এবং আমাদের আশ্চর্যজনক Fortune Folly এ কয়েক সপ্তাহ পরে, আমরা রাশিয়ায় স্টুডেন্ট স্টার্টআপ প্রতিযোগিতার ফলাফল পেয়েছি এবং সত্যিই (সময়ে প্রায় ১০ হাজার টাকা) won 1000000 rubles এটা অসাধারণ মনে হচ্ছিল - আমরা এটা আশা করিনি, কিন্তু এটি আমাদের বৃদ্ধি করার সুযোগ দিয়েছে। ট্যাগঃ The Folly of Fortune Folly আমরা বট এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটি পল্ট করেছি, কিছু ডেমো আন্দোলন যোগ করেছি, এবং এটি পরীক্ষার জন্য খেলোয়াড়দের জন্য খুললাম। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে সেটা পছন্দ করে। তারপর, প্রত্যাশিত হিসাবে, টোকেন সীমাবদ্ধতা শুরু হয় এবং আমাদের এআই ডংজন মাস্টার আবার সবকিছু ভুলতে শুরু করে, তাই আমাদের সেশনগুলি সীমিত ছিল। সুতরাং, আমি একটি সংশোধনীতে কাজ করেছি: একটি ব্যাকেন্ড সিস্টেম যা অতীতের ঘটনাগুলি সংক্ষিপ্ত করে, গল্পটি সংক্ষিপ্ত করে এবং সংক্ষিপ্ততাটি মডেলটিতে ফিরিয়ে দেয়, চ্যাটজিপিটিকে একটি মেমরি জার্নাল দেওয়ার মতো। যা প্রায় অর্ধ ঘণ্টা স্থিতিশীল গল্প বলার জন্য সেশনগুলি প্রসারিত করে, যা একটি বড় উন্নতি ছিল। দ্বিতীয় পরীক্ষাটা অনেক ভালো হয়েছে। আমরা এমনকি ডেভেলপারদের জন্য আমাদের এপিআই খুলে দিয়েছি, যাতে তারা তাদের নিজস্ব বিশ্ব বা বর্ণনা ইঞ্জিনগুলি ফর্টুইন ফোলি এর উপর তৈরি করতে পারে। At that point, we realised - we weren’t just building a game; we were building a platform for AI-driven storytelling. বাস্তবতা হিট (এবং নিষেধাজ্ঞা সাহায্য করে না) তারপর আসে কঠিন অংশ: এটি একটি ব্যবসায় রূপান্তর। আমাদের বেশিরভাগ ব্যবহারকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ থেকে ছিল, কিন্তু আমরা রাশিয়া থেকে নির্মাণ করতাম, যা ২০২৩ সালে একটি স্টার্টআপ চালু করার জন্য সবচেয়ে সহজ জায়গা ছিল না। পেমেন্ট প্রক্রিয়াকরণ একটি দুঃস্বপ্ন ছিল যেহেতু বিশ্বব্যাপী সিস্টেমগুলি কাজ করছিল না, এবং স্থানীয় ব্যবহারকারীরা টেক্সট ভিত্তিক RPGs মধ্যে ছিল না। সুতরাং আমরা প্রসারিত হওয়ার আগে অর্থের বাইরে ছিলাম। আমরা প্রকল্পটি বন্ধ করে দিয়েছি, শিক্ষার্থীদের জন্য সকল বাধ্যবাধকতা পূরণ করেছি, এবং ফোর্টুইন ফোলি বন্ধ করে দিয়েছি। Epilogue: Lessons from the Dungeon এছাড়াও আমাদের প্রতিযোগীরা- একই ধারণা প্রকাশ করেছে: ২০২৪ সালে একটি আইআই-পেশাদার গল্প বলার গেম। তাদের একটি সুন্দর ইন্টারফেস, কার্ড এবং অ্যানিমেশন ছিল, কিন্তু তারা অন্তর্ভুক্ত ছিল না Hidden Door মাল্টি ব্যবহারকারীর সেশন ফিরে তাকালে, ফোর্টুইন ফোলি স্টার্টআপের মানে একটি সাফল্যের গল্প ছিল না কিন্তু এটি সবচেয়ে ভালো শেখার অভিজ্ঞতা আমি কখনও পেয়েছি। ছিলেন আমরা শূন্য থেকে কিছু তৈরি করেছি, রাতে এবং সপ্তাহান্তে কাজ করেছি, এবং সীমিত সরঞ্জামগুলির সাথে সত্যিকারের জাদু তৈরি করেছি। এমনকি যদি কেউ ফোর্টুন ফলি মনে না রাখে, তবে আমি সবসময় মনে রাখব যে আমাদের এআই ড্যাংজন মাস্টার একটি ড্রাগন আক্রমণকে সত্যিকারের নাটক দিয়ে বর্ণনা করেছিলেন যাতে আমরা কে ছিলাম তা অবিলম্বে ভুলতে পারি।