私は最近、いくつかの古いファイルを調べていた - 「final_v3_realfinal_updated(1).zip)」を削除する通常の儀式 - 私がしばらく見たことのないものに遭遇したとき:私の最初のスタートアップからのソースコードとピッチデッキ。 呼ばれていた。 2023年に、世界の半分が「AI駆動型」の何かを構築しようとしていたとき、残りの半分は、AIが実際に何であるかを把握しようとしていたとき、ChatGPTのヒープのピークで構築しました。 Fortune Folly アイデアの誕生 2022年、私はインノポリス大学で学んでいたが、その頃、ChatGPTは廃止され、すぐに変わった。 誰もが話していた。 THE THING As students, we spent nights in the lab trying to break it, confuse it, or just chat about nonsense. It was fun, and honestly, a little magical. It didn’t feel like talking to a dumb bot anymore. The sentences were smooth, the logic made sense (most of the time), and you could almost forget there wasn’t a person on the other end. しかし、最初の「ワウ」の段階の後、私の友人の1人が彼のラップトップから見上げて言った。 “What if ChatGPT could be a Dungeon Master?” 知らない人にとっては、 プレイヤーがファンタジーの世界でヒーローとして行動し、ひとりの人が役割を果たすタブレットゲームです。 彼は他のすべての人を演じます:モンスター、村人、天候、物理の法則さえ。 DnD (Dungeons & Dragons) Dungeon Master (DM). だから、アイデアはシンプルだが、エキサイティングだった: AIストーリータイトルは、人間のプレイヤーのグループを冒険に導く。 make ChatGPT the DM 初期実験(A.K.A. The Lab Campaigns) 私たちの最初の「セッション」はAPIを使わなかったので、文字通りDnDをプレイしました。 1つのアカウントから、以下のようなものを入力する: ChatGPTのWebインターフェイス \n \n Vladimir the wizard casts Fireball at the goblin. Ilya the rogue hides behind a rock. ウラジミールは魔法使いがゴブリンに花火を投げます。 Vladimir the wizard casts Fireball at the goblin. Ilya the rogue hides behind a rock. ウラジミールは魔法使いがゴブリンに花火を投げます。 そして、ChatGPTは、こういうものとゲーム的に反応します: \n \n 「ゴブリンは恐怖で叫び、武器を落とす!」 「ゴブリンは恐怖で叫び、武器を落とす!」 それは馬鹿げた、混沌としたものでしたが、正直言って、我々は爆発を起こしていた。 もちろん、ChatGPTはキャラクターを壊したり、突然決断したりする習慣も持っていた。 そこで私たちは気づきました:これを真のマルチプレイヤー体験にしたいなら、私たちは何かをカスタマイズする必要があります。 「暴力の模はできない」 フォーチュン・フローリー Fortune Folly OpenAIがAPIアクセスを開いたとき、我々は直ちに飛び込んだ。 これにより、複数のプレイヤーが同じAIコントロールされたダンジョン・マスターとチャットできるようになります。 Telegram bot 私たちはまた、処理したバックエンドサービスを書きました。 で、 そして、 したがって、ChatGPTは数学の代わりに物語に焦点を当てることができます。 dice rolls story context message formatting それは驚くほどうまく機能しなかったので、その後、我々は打った。 大きなトークン壁。 トークンがあなたのファンタジーワールドを台無しにしたとき GPT のような大きな言語モデルは、テキストを読み書きします。 小さな単語の塊。 1 トークン ≈ 4 文字 tokens 問題は、モデルは一度に固定された数だけのトークンを処理することができる――その「メモリ」。 GPT-3.5 では、2023 年に、それは約 , or roughly . 4096 tokens 3000 words あなたのストーリーがそれ以上に進むとどうなるでしょうか。 あなたはドラゴンと戦っているだろうし、突然、ChatGPTはあなたに会ったことがないかのように振る舞うだろう。 \n \n 「ウラジーミル・マジシャンは誰ですか?」「なぜ私たちは洞窟にいるのですか?」 「ウラジーミル・マジシャンは誰ですか?」「なぜ私たちは洞窟にいるのですか?」 ダンジョン・マスターとDnDキャンペーンをプレイして、5分ごとに不眠症になることを想像してみてください。 The Thesis That Became a Startup(スタートアップ) 幸いにも、私たちの大学はあなたがあなたの修士論文をスタートアッププロジェクトに変えることができるプログラムを持っていました。 それは私たちがプロジェクトにより多くの時間を費やすことを可能にしました - コード、ピッチ、ブラインストーミング、そしてすべて。 We called it 2023年8月、そして私たちの驚きに、彼は Fortune Folly A。 数週間後、我々はロシアのStudent Startupコンテストの結果を受け取った。 (当時は約1万ドル)。 won 1000000 rubles それは超現実的だった - 私たちはこれを期待していなかったが、成長する機会を与えてくれました。 タイトル: THE FOLLY OF FORTUNE FOLLY 私たちはボットとウェブアプリを磨き、いくつかのデモアドベンチャーを追加し、試験のためにプレイヤーに開いた。 約5分間好きになりました。 その後、予想どおり、トークン制限が始まり、AIダンジョンマスターは再びすべてを忘れ始めたので、セッションは限られていました。 したがって、私は修正に取り組んだ:過去の出来事を概要し、ストーリーを短縮し、概要をモデルに戻し、ChatGPTにメモリジャーナルを与えるようなバックエンドシステム。 それによってセッションは約30分間の一貫したストーリーストーリーに拡張され、これは大きな改善でした。 2回目のテストはかなり良くなりました。 We even opened our API for developers, allowing them to build their own worlds or narrative engines on top of Fortune Folly. その時点で、我々は気づいた - 我々は単にゲームを構築するのではなく、我々は a platform for AI-driven storytelling. 現実のヒット(そして制裁は役に立たない) その後、難しい部分がやって来た:ビジネスに変えること。 私たちのユーザーのほとんどは米国とヨーロッパから来たが、2023年にはスタートアップを開始するのに最も簡単な場所ではなかったロシアから構築していました。 支払い処理は、世界中のシステムが機能しなかったため、世界中のユーザーがテキストベースのRPGに興味を持っていなかったため、悪夢でした。 拡大する前に資金調達ができなくなりました。 私たちはプロジェクトを包み込み、学生補助金のすべての義務を果たし、Fortune Follyを閉鎖しました。 Epilogue: Lessons from the Dungeon(エピログ:ダンジョンからの教訓) しかも、私たちの競争相手は、 同様のアイデアをリリース:2024年にAI駆動のストーリーストーリーゲーム。 They had a beautiful interface, cards, and animations, but they didn’t include Hidden Door マルチユーザーセッション 振り返ると、Fortune Follyはスタートアップの意味での成功物語ではなかったが、 私が今まで経験した最高の学習体験の1つです。 ワイ 私たちは、何もかもをゼロから作り、夜も週末も働き、限られたツールで本当の魔法を作りました。 たとえ誰もFortune Follyを思い出さないとしても、私たちのAIダンジョンマスターが私たちが誰であるかをすぐに忘れる前に、本物のドラマでドラゴン攻撃を描いた瞬間を私はいつも覚えています。