தீபாவளி Folly

நான் சில பழைய கோப்புகளை கடந்த சில நாட்களாக - "final_v3_realfinal_updated(1).zip" ஐ மறைக்க உகந்த ரகசியம் - நான் ஒரு சிறிது நேரத்தில் கண்டதில்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சந்தித்தபோது: என் முதல் தொடக்கத்தில் இருந்து குறியீட்டு குறியீடு மற்றும் பேட்ஸ் டாக். என்று அழைக்கப்பட்டது , and we built it in 2023 at the peak of the ChatGPT hype, when half the world was trying to build something “AI-powered,” and the other half was trying to figure out what AI actually was. Fortune Folly Birth of an Idea ஒரு யோசனை 2022 ஆம் ஆண்டில் நான் INNOPOLIS UNIVERSITY இல் படித்துக் கொண்டிருந்தேன். அப்போது ChatGPT விழுந்தது. அனைவரும் பேசிக்கொண்டிருந்தனர். ஆனால் முதன்முதலாக அறுவை சிகிச்சை முடிந்த பிறகு, என் நண்பர் ஒருவர் அவரது லேப்டாப் இருந்து எழுந்தார் மற்றும் கூறினார்: "What if ChatGPT could be a Dungeon Master?" அறியாதவர்களுக்கு, DnD (Dungeons & Dragons) Dungeon Master (DM). எனவே, யோசனை எளிதானது ஆனால் அற்புதமாக இருந்தது: - ஒரு மனித விளையாட்டு வீரர்கள் ஒரு அற்புதத்தை வழிகாட்டி ஒரு AI Storyteller. make ChatGPT the DM Early Experiments (A.K.A. The Lab Campaigns) – முதல் முயற்சிகள் நம்முடைய முதல் "Sessions" கூட API பயன்படுத்தவில்லை.We literally played DnD அப்படி ஒரு விஷயத்தை எழுதுவதன் மூலம், ChatGPT இன் Web Interface

Vladimir the wizard casts Fireball at the goblin.
Ilya the rogue hides behind a rock.

மற்றும் ChatGPT விளையாட்டாக ஏதாவது பதிலளிக்க வேண்டும்:

It was ridiculous and chaotic, but honestly, we were having a blast. நிச்சயமாக, ChatGPT கூட அறிகுறிகளை அழித்து அல்லது அநேகமாக அதை முடிவுசெய்ய ஒரு சாத்தியம் இருந்தது அப்போது நாம் புரிந்துகொண்டோம்: இந்த உண்மையான multiplayer அனுபவத்தை நாம் செய்ய விரும்பினால், நாம் ஒரு தனிப்பட்ட ஏதாவது உருவாக்க வேண்டும். Fortune Folly படப்பிடிப்பு அதேபோல், எங்களது அலுவலகத்திலிருந்தும், அலுவலகத்திலிருந்தும், அலுவலகத்திலிருந்தும், அலுவலகத்திலிருந்தும், அலுவலகத்திலிருந்தும் நாங்கள் இருந்தோம். இதன் மூலம் பல வீரர்கள் அதே AI-controlled Dungeon Master-ஐ தொடர்பு கொள்ள முடியும்.

Telegram bot நாங்கள் ஒரு backend service எழுதியுள்ளோம். , மற்றும் , எனவே ChatGPT மாறாக மொழிபெயர்ப்பு கவனம் செலுத்த முடியும். dice rolls story context message formatting அது நன்றாக வேலை செய்யும் போது அது இல்லை, ஏனெனில் பின்னர் நாங்கள் வெடித்தது The Great Token Wall - பெரிய டாக்டர் When Tokens Ruin Your Fantasy உலகை அழிக்கும் போது GPT போன்ற ஒவ்வொரு பெரிய மொழி மாதிரி எழுதுகிறது மற்றும் எழுதுகிறது. சிறிய வார்த்தைகள் மொத்தமாக, 1 டாக்டர் ≈ 4 அம்சங்கள். tokens பிரச்சினை: மாதிரி ஒரே நேரத்தில் ஒரு நிலையான எண்களை மட்டுமே செயல்படுத்த முடியும் - அதன் "நோய்". GPT-3.5 இல் 2023 இல் இது சுமார் அல்லது roughly . 4096 tokens 3000 words அதற்கு மேல் நடந்தால் என்ன நடக்கும்? நீங்கள் ஒரு டாக்டர் போடுகிறீர்கள், மற்றும் விரைவில் ChatGPT இதுவரை உங்களை சந்தித்ததில்லை போல செயல்படுகிறது.

"Who is Vladimir the wizard?"
"Why are we in a cave?" The Thesis That Became ஒரு Startup உருவாக்கப்பட்டது மகிழ்ச்சியாக, எங்கள் பள்ளி ஒரு திட்டம் இருந்தது, நீங்கள் ஒரு தொடக்க திட்டத்தில் உங்கள் மாஸ்டர் திட்டம் மாற்ற முடியும். அது நமக்கு திட்டத்திற்கு மேலும் நேரம் செலவழிக்க அனுமதித்தது - குறியீடு, பேட்ஸ், Brainstorm, மற்றும் அனைத்து. என்று அழைத்தோம் 2023 ஆம் ஆண்டில், நம்முடைய ஆச்சரியத்திற்கு ஒரு Fortune Folly A சில வாரங்களுக்குப் பின்னர், நாங்கள் ரஷ்யாவில் Student Startup Competition இன் முடிவைப் பெற்றோம். (இந்த நேரத்தில் 10 மில்லியன் டாலர்கள் won 1000000 rubles அது ஆச்சரியமாக உணர்ந்தது - நாங்கள் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை, ஆனால் அது நமக்கு வளர்ச்சி வாய்ப்பு கொடுத்தது. முகப்பு » கதைகள் » The Folly of Fortune Folly We polished the bot and web app, added some demo adventures, and opened it to players for testing. ஐந்து நிமிடங்களாக அவரை நேசித்தேன். பின்னர், எதிர்பாராதபடி, டாக்டர் அளவு தொடங்கியது மற்றும் எங்கள் AI Dungeon Master மீண்டும் அனைத்தையும் மறக்க ஆரம்பித்தது, எனவே எங்கள் சந்தைகள் குறைவாக இருந்தன. எனவே, நான் ஒரு சரித்திரத்தில் வேலை செய்தேன்: முந்தைய நிகழ்வுகளை ஒத்திவைத்த ஒரு பாக்கெட் அமைப்பு, பதிவை குறுக்கிட்டது, மற்றும் பதிவை மாதிரி மீண்டும் சேமித்து, ChatGPT ஒரு நினைவகத்தை வழங்குவது போன்றது. இதன் காரணமாக ஒரு மணிநேரத்திற்கு மேல் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது, இது மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது. இரண்டாவது சோதனை நன்றாக நடந்தது. நாங்கள் கூட நமது API திறந்து, டெவலப்பர்கள் தங்கள் உலகளாவிய அல்லது சொற்கள் இயந்திரங்களை Fortune Folly மேல் உருவாக்க அனுமதித்தனர். அந்த நேரத்தில், நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் - நாங்கள் ஒரு விளையாட்டு உருவாக்கவில்லை; நாங்கள் உருவாக்க a platform for AI-driven storytelling. Reality Hits (And Sanctions Don't Help) - உண்மையில் ஹேட்ஸ் (And Sanctions Don't Help) அதற்குப் பின்னூட்டமிடுவது மிகவும் கடினமான விஷயமாகும். அதனால் நாங்கள் முதலீடு செய்யமுடியாத முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது. We packed up the project, fulfilled all obligations for the student grant, and closed Fortune Folly. Epilogue: Lessons from the Dungeon திரைப்படம் நானும் என் நண்பர்களில் ஒருவன் - அதேபோல், 2024-ம் ஆண்டில் ஒரு AI-powered storytelling game உருவாக்கப்பட்டது. அவர்கள் ஒரு அழகான அணுகுமுறை, அட்டவணைகள், மற்றும் அனிமேஷன்கள் இருந்தன, ஆனால் அவர்கள் சேர்க்கவில்லை Hidden Door Multi-User Sessions பற்றிய தகவல்கள் நான் எப்போதும் வாழ்ந்த சிறந்த அறிவியல் அனுபவங்கள் ஒன்று. இருந்த நாம் எதையோ படைத்தோம், இரவுகள் மற்றும் வாரங்களில் வேலை செய்தோம், மற்றும் குறைந்த அணுகுமுறைகளைக் கொண்டு உண்மையான அற்புதத்தை படைத்தோம்.