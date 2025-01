Michael Saylor will MicroStrategy in eine Billionen-Dollar-Bitcoin-Bank verwandeln

MSTR Saylor

Michael Saylor ist groß, hat kluge Augen, ein rechteckiges Gesicht, weißes Haar und einen weißen Bart.

Er sieht weise aus.





Wenn er spricht, hat er eine leicht überhöhte Stimme. Achten Sie darauf, und Sie werden die Wörter Kapital, Geld, Energie, Physik und Cyberspace erwähnen. Er neigt dazu, diesen Begriffen neue Bedeutungen zu vermitteln und neuartige Wege aufzuzeigen, wie sie miteinander in Beziehung stehen.





Saylor ist außerdem Gründer von MicroStrategy, einem 1989 gegründeten Business Intelligence-Unternehmen, das mit einem 10-Millionen-Dollar-Vertrag mit McDonald's Erfolg hatte. Zwischen 1990 und 1996 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz jährlich um 100 % (Wikipedia).





Wow, was ist Business Intelligence?

Wie andere Unternehmensberatungsfirmen und ähnlich wie Vermögensverwaltungsfirmen, Hedgefonds, Investmentfonds, _Fonds, Berkshire Hathaway und der anonyme Daytrader in Ihrem Twitter/X-Feed verdienen diese Unternehmen Geld, ohne wie Ingenieure direkt die Erde zu bewegen oder wie Ärzte Körper zu reparieren.





Sie alle profitieren davon, Geld aus der Tasche einer Person in die Tasche einer anderen Person zu verschieben. Es könnte ihre Tasche sein, es könnte Ihre sein, es könnte die Tasche von McDonald's, Tesla oder Meta sein.





Sie könnten das tun, indem sie ihr eigenes Geld verschieben. Was für die meisten Unternehmen nicht viel ist. Oder sie könnten es tun, indem sie reichere Leute und größere Unternehmen mit tiefen Taschen dazu verleiten, riesige Mengen ihres Geldes hin und her zu verschieben, und zwar auf eine Art und Weise, die die Reibungsverluste im Cashflow für alle beseitigt.





Ich hoffe, wir sind uns alle einig, was Geld bedeutet. Denn es ist grundlegend für diese Geschichte.





Irgendwann im Jahr 2020 verfolgte Microstrategy eine Bitcoin-Akquisitionsstrategie. Damals kaufte Saylor seine ersten Bitcoins als Unternehmensmaßnahme zur Absicherung gegen die Inflation. Seitdem hat er das Wachstum seines Unternehmens und den Gewinn seiner Aktionäre an einen einzigen Vermögenswert geknüpft.





Bitcoin.





Er setzt sein ganzes Kapital in den volatilsten Korb des Rohstoffmarkts und tut dies gewissenhaft. Viele kluge Leute sind anderer Meinung. Aber die Zahlen sind anders. Die Zahlen stimmen völlig überein.





Zum Beispiel passiert im vierten Quartal 2024 etwas Interessantes.





$MSTR, die Dollarbindung der MicroStrategy-Aktie, übertrifft bei den Kapitalgewinnen seinen Basiswert $BTC .

Dies bedeutet, dass, während Michael Saylor wie jeder Bitcoin-Maximalist BTC kauft, sein Unternehmen irgendwie sogar mehr Geld verdient als die Gewinne aus diesen Bitcoins.





Ich finde das interessant.





Gestatten Sie mir auch, zu erwähnen, was Herr Saylor gesagt hat (sinngemäß).





Ich hoffe, eine Billionen-Dollar-Bitcoin-Bank zu gründen! - Quelle





Vom Banking-Gold zum Banking-Bitcoin

Das Wichtigste zuerst.





Michael Saylor kauft Bitcoins auf Kredit.





So, jetzt ist es gesagt ( Referenz )





Dies ist auf einen Zustrom neu in die Orange-Pill-Strategie eingestiegener Aktionäre und von Banken zurückzuführen.

Klingt schlimm.





Als ich die MSTR-Zahlen zum ersten Mal sah, habe ich genauso viel getwittert (gexet?).





Überzeugen Sie sich selbst. Es ist eine beeindruckende Leistung.













Die einzige Frage ist: Ist das auf lange Sicht sinnvoll?





Nun, Bank- und Unternehmensfinanzierung sind unterschiedlich. MSTR ist immer noch ein börsennotiertes Unternehmen, aber Mr. Saylor hat möglicherweise einen Weg gefunden, es gleichzeitig bankähnlich und start-up-ähnlich zu machen. Eine höchst ungewöhnliche Sache. Ein ewiges Bank-Start-up.





Allerdings könnte Bitcoin der Grund sein, warum es überhaupt funktioniert.





Sehen Sie, Bitcoin ist ein merkwürdiger Vermögenswert. Er ist ein wenig fremdartig.





Wie ein Quantenbit ist Bitcoin der einzige Vermögenswert, der sich gleichzeitig in einer Überlagerung zweier Zustände befinden kann. In einem Zustand ist es Geld, sodass sein größter Nutzen darin besteht, es in einer Kreislaufwirtschaft zu bewegen. Es ist aber auch ein Sachwert wie Gold oder Immobilien, sodass es am besten sein könnte, es langfristig zu behalten und nicht für den Handel zu verwenden.





Um ein altes Sprichwort zu zitieren:





BTC ausgeben oder behalten, das ist hier die Frage.





Das ist eine schwierige Frage. Eine, mit der in Echtzeit experimentiert wird.





Und noch etwas. So seltsam die Welt der Zweizustands-Quantensuperpositionen auch sein mag, noch seltsamer ist die Tatsache, dass Bitcoin auch eine große digitale Erzählung ist. Wie Wikipedia, nur unveränderlich verwoben in das, was man Blockchain nennt. Eine Software mit einer Größe von über 700 GB, deren Hauptziel es ist, immer größer zu werden.





Bitcoin ist somit ein 3D-Vermögenswert.





Der Einzige seiner Art.





Die aufwändigste Quelle für reichhaltige Krypto-Erzählungen, die wir auf der Erde haben. Wenn Sie die Bitcoin-Blockchain wie ein Cyberhistoriker aus der fernen Zukunft lesen und entschlüsseln könnten, stünden zwischen den Zeilen jeder Transaktion Geschichten über schändliche Drogengeschäfte auf der Seidenstraße und darüber hinaus, Abenteuer mit verlorenen Schlüsseln auf Bootsfahrten, streng geheime Schlüssel, die im Büro eines Politikers aufbewahrt wurden, bis sie schließlich verkauft wurden. Geschichten von Siegen und Niederlagen. Viele Geschichten über Cyberhacking und Banküberfälle durch Teenager in Unterwäsche und schwarze Hüte, die in großen Regierungsgebäuden tief unter der Erde bequem sitzen.





Dies ist die narrative Seite von Bitcoin. Die Seite, die Michael Saylor, glaube ich, an Milliarden verkaufen möchte, im Tausch gegen Dollar, Yen, Kaurimuscheln, Brennholz – alles, was ihm hilft, mehr Bitcoins zu kaufen.





Die Seite, die ihm einen echten Gegenwert für all die Schulden verschafft, die er angehäuft hat.





Und bisher funktioniert es.





Aus der Hodler-Perspektive war der Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine im Jahr 2022 gut für BTC-Käufer, da der BTC-Preis auf bis zu 16.449 $ fiel. Interessanterweisekaufte Saylor in diesem Jahr sehr wenige Bitcoins . Ich schätze, auch er hatte Angst.









Insgesamt folgt Saylor den gleichen Regeln wie die großen Bankiersfamilien zu Beginn ihres Lebens.

Kaufen Sie möglichst viele Sachwerte günstig und behalten Sie sie jahrzehntelang.

Unternehmensfinanzierung > Unternehmensgewinne in diesem Zeitalter

Nehmen wir beispielsweise Amazon . Mehr als ein Jahrzehnt lang war das Unternehmen nicht profitabel, doch es wuchs und wuchs.





Zwar verkaufte Jeff Bezos Bücher und Spielzeug und später AWS-Dienste. Doch mehr noch verkaufte er das Versprechen eines großartigen Unternehmens.

Die Leute kauften mehr AMZN-Aktien als Amazon.com-Produkte.





Während das Unternehmen also im Verhältnis zu den Ausgaben Verluste machte, konnte es lukrative Aktienbewertungen anhäufen, die es für sein Wachstum nutzte.





Fühlt sich ein bisschen wie ein Schneeballsystem an, ist es aber nicht.





Hier lacht Jeff über alles.

Die Leute kaufen die Aktie, der Preis schießt in die Höhe, andere Leute finden das attraktiv (plus die Geschichten, nicht zu vergessen) und wollen auch kaufen, und der Preis schießt wieder in die Höhe. Aber es gibt echte Produkte und wertvolle Dienstleistungen, die aus der Garage kommen. Und echtes Wachstum, das aus der Naivität der Marktteilnehmer Kapital schlägt, die auf das schnelle Geld aus sind.





Amazon hat schließlich einen echten Gewinn gemacht und macht ihn auch weiterhin. Wenn Sie ihre Aktien nicht mehr kaufen, ist das kein Problem. Amazon kann problemlos weiterarbeiten, indem es Ihnen Sachen auf Amazon.com verkauft.





Der neue MSTR mit einer Bitcoin-Akquisitionsstrategie funktioniert derzeit wie Amazon.com in seinen Anfangstagen.

Nur mit einem sehr schlanken Produktentwicklungszyklus. Mit einem Schlüsselmitarbeiter – Saylor selbst.





#Gründermodus.





Wie bei vielen aufstrebenden Krypto-Unternehmen heutzutage ist die Finanzierung alles. Gewinne? Vielleicht, vielleicht auch nicht.





Saylor lockt Investoren für seine junge zukünftige Bank/sein Startup-Unternehmen (MicroStrategy ist auf Bitcoin-Standardbasis erst vier Jahre alt) mit schillernden Reden und beeindruckenden Chartgrafiken, die er auf die Zielgruppe und Aktionäre projiziert, damit diese sie mit Hoffnung und Staunen erfüllen können.

Er versuchte, Bitcoin-DIDs zu verkaufen , aber das kam bei den Maxis nicht gut an, also konzentrierte er sich stattdessen auf den Verkauf guter alter „To the Moon“-Bitcoin-Geschichten, gewürzt mit leckerem Physik- und Cyber-Sprech.





Er hat mehrere Millionen Aufrufe auf YouTube gesammelt.





Mit AdSense wären damit kaum ein paar Millionen Dollar zu holen. Doch seine Zielgruppe hat tiefe Taschen.

Zum Glück sind sie verkauft.





Daher $MSTR >> $BTC.





Sag mal, das ist auch eine Pro-Saylor-Bitcoin-Geschichte. Besteht die Chance, dass es den $MSTR-Ticker nach oben treibt? :D (*zwinker *zwinker).





Ist „Die größte BTC-Reserve der Welt“ eine gute Story?

Bitcoin wird vor allem Geld bleiben. Sei es ein superharter Vermögenswert oder eine Mega-Story, oder warten wir ab.

Daher ist nicht klar, ob die Bank of MSTR auf ihrem Weg zum Billionen-Dollar-Status ihre BTC – ihr digitales Goldgeld – an Bürger und Regierungen verleihen wird.





Das auf dem Goldstandard basierende Bankenmodell war mit großen Herausforderungen konfrontiert, wie etwa der Weigerung der Regierungen, das Gold zurückzuzahlen, das sie für ihre Kriege und dergleichen geliehen bekommen hatten. Aus diesem Grund begrüßten die meisten Banken den Wechsel vom Vollreserve- zum Teilreserve-Bankwesen. Und schließlich den Wechsel zum Fiat-Standard.





Unterstützt durch die volle Macht und Kraft der währungsausgebenden, verstaatlichten Zentralbank. Wenn der Staat seinen Bankkredit nicht zurückzahlen kann, ist das keine große Sache. Das Geld gehört ihm. Viele Banker wurden in dieser Beziehung zum Beta.





Was passiert dann, wenn die Bank of MSTR Regierungen ihre BTC leiht? Da sie (Regierungen) BTC nicht unterstützen und auch nicht viel Macht über dessen Ausgabe haben oder seine Handelsrouten beeinflussen können, wie dies bei Gold der Fall ist, werden sie dann eher gezwungen sein, fair zu spielen?





Hmm.

Es ist knifflig. Aber interessant.





Das wird Großes, so viel ist sicher.





Zweitens: Wenn Saylors Bank sich irgendwann für die Depotoption entscheidet („Komm und behalte deine BTC neben meinen“), dann wird er es mit großen Kryptobörsen wie Binance zu tun bekommen. Wer beschäftigt sich schon mit Krypto, solange es eine ausreichend gute Storyline, verständliche Tokenomics und eine lohnende Liquidität hat?





Drittens: Wenn Saylor weiterhin großartige Podcasts und öffentliche Reden hält, die Investoren anziehen, könnte seine große Story lauten : „MSTR wird die größte BTC-Reserve für Unternehmen auf der Welt bleiben.“ Aber was, wenn Vermögensverwaltungsgiganten wie BlackRock oder Technologiegiganten wie Microsoft und Google in dieses Spiel einsteigen? Wird die Bank of MSTR in diesem Marathon immer noch den ersten Platz belegen?





$MSTR könnte am Ende nur ein paar Längen über dem $BTC-Diagramm fliegen. An schlechten Handelstagen sogar noch niedriger.

Was in Ordnung ist.





Wenn die Bank of MSTR auf ihrem Weg zu kosmischen Gewinnen auch nur die geringste Chance hat, große Regierungen oder mehrere Technologiegiganten wie Google in den Schatten zu stellen, wird sie ein bleibendes Erbe hinterlassen.





Was kann ich sagen,

$MSTR zum Mond.

Postskriptum - KI

Unternehmen im Bereich digitale Intelligenz wie Google und Microsoft könnten digitales Kapital (BTC) besser nutzen als Microstrategy, denn KI bedeutet digitale Superkräfte. Sie könnten KI einsetzen, um MicroStrategy Business Intelligence bereitzustellen. Saylor könnte in Kürze sogar einen riesigen Abfindungsscheck erhalten.





Vor allem, wenn jeder versucht, ihm Geld, Schulden, Kaurimuscheln, seine Ideen und seine Zeit für einen Teil seiner hochgehaltenen BTC-Aktienoptionen zu geben. Wegen dieser süßen Geschichten auf und über die Timechain.





Früher oder später auch KI-Geschichten.

Boah!





Wenn die KI-Giganten das begreifen, werden ihre GPTs einen Leistungssprung wie nie zuvor erleben. Für BTC ist es die perfekte Wertmetrik, um die Qualität digitaler Intelligenz im Cyberspace zu messen. Und das ist das Internet.





Stellen Sie sich einen KI-Datensatz vor, der im Laufe der Jahre immer wertvoller wird. Dies würde perfekt an $BTC gekoppelt sein. Wenn man dem völlig fiktiven Weg zur AGI Glauben schenken darf, dann muss seine Flugbahn diesen Trend widerspiegeln. Nicht den Trend des bloßen $, der im Laufe der Zeit an Wert verliert. Heutige KI-Datensätze von Katzen und Hunden und Will Smith, der Pasta isst, verlieren im Laufe der Zeit sehr schnell an Wert.

Ein Vergleich mit Simbabwe-Dollar könnte sinnvoll sein.





Ich weiß nicht, ob du es verstehst.

Könnte etwas schwer zu bekommen sein.





Wenn KI-Konzerne weiterhin an Fiatgeld festhalten, ist das auch gut so. Das gibt den Menschen etwas Zeit, um sehr enge Bindungen mit ihrem digitalen Kapital aufzubauen. Damit die KI-Oberherren nicht einmal einen Zentimeter unserer Cyberspace-Ackerflächen bekommen.





Tatsächlich sind Sturheit und das Festhalten an der eigenen Pferdekutsche im Interesse der Menschheit von Vorteil.

Es stehen uns sehr interessante Zeiten bevor.