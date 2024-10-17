Michael Saylor 希望将 MicroStrategy 打造成一家价值万亿美元的比特币银行





MSTR塞勒

迈克尔·塞勒身材高大，有着一双聪慧的眼睛，长方形脸，白色的头发和白色的胡须。

他看上去很聪明。





他说话时声音略带尖锐。注意听，会提到资本、金钱、能源、物理和网络空间等词。他倾向于传达这些术语的一些新含义，以及它们相互关联的新方式。





塞勒还是 MicroStrategy 的创始人，这是一家商业智能公司，成立于 1989 年，与麦当劳签订了一份价值 1000 万美元的合同，从而取得了成功。1990 年至 1996 年间，该公司的收入每年增长 100%（维基百科）。





哇，什么是商业智能？

与其他商业咨询公司以及资产管理公司、对冲基金、共同基金、_ 基金、伯克希尔哈撒韦公司以及您的 Twitter/X 推送中的匿名日内交易员一样，这些公司无需像工程师那样直接移动地球，也无需像医生那样修复身体就可以赚钱。





他们都是通过将钱从一个人的口袋转移到另一个人的口袋中来获利。可能是他们的口袋，可能是你的口袋，可能是麦当劳、特斯拉或 Meta 的口袋。





他们可以通过转移自己的资金来做到这一点。对于大多数公司来说，这并不算多。或者，他们可以通过吸引更富有的人和财力雄厚的大公司来做到这一点，以某种方式转移大量资金，从而消除每个人的现金流摩擦。





希望我们都同意金钱的意义。因为它是这个故事的基础。





2020 年的某个时候，Microstrategy 采用了比特币收购策略。当时，Saylor 购买了他的第一批比特币，作为对冲通胀的企业举措。从那时起，他就把公司的增长和股东的利润都寄托在一项资产上。





比特币。





他一直把所有鸡蛋都放在商品市场波动最大的篮子里，而且他确实在这么做。很多聪明人不同意他的观点。但数字不会。数字完全一致。





例如，2024 年第四季度发生了一些有趣的事情。





$MSTR 是与 MicroStrategy 股票挂钩的美元，其资本收益表现优于其基础资产 - $BTC 。

这意味着，虽然迈克尔·塞勒像每个比特币极端主义者一样购买 BTC，但不知何故，他的公司赚的钱甚至比这些比特币的收益还要多。





我觉得这很有趣。





请允许我还提一下塞勒先生所说的话（释义）。









从银行黄金到银行比特币

首先要做的事。





迈克尔·塞勒 (Michael Saylor) 正在使用债务购买比特币。





我说了（ 参考）





这是由于新一批“橙色药丸”股东和银行的涌入。

听起来很糟糕。





第一次看到 MSTR 数字时，我发了很多推文（xeeted？）。





你自己看看吧。这是一场引人注目的表演。













唯一的问题是，从长远来看这有什么意义？





好吧，银行融资和企业融资是不同的。MSTR 仍然是一家上市公司，但塞勒先生可能已经找到了一种方法，让它同时像银行和初创公司一样。这是最不寻常的事情。一家永久的银行初创公司。





尽管如此，比特币可能是它能够发挥作用的原因。





你看，比特币是一种奇怪的资产。它有点儿像外星人。





就像量子比特一样，比特币是唯一可以同时处于两种状态叠加的资产。在一种状态下，它就是货币，因此其最佳效用是在循环经济中流通。但它也是像黄金或房地产一样的硬资产，因此最好长期持有它，而不是用它来交易。





借用一句老话，





花费还是持有 BTC，这是个问题。





这是一个难题。这是一个需要实时实验的问题。





还有一件事。尽管双态量子叠加的世界很奇怪，但更奇怪的是，比特币也是一个巨大的数字叙事。就像维基百科一样，只不过它不可改变地融入了所谓的区块链。这是一个大约 700+ GB 大小的软件，其核心目标是不断变大。





因此，比特币是一种 3D 资产。





独一无二的。





这是地球上最精妙的加密故事源泉。如果你能像来自遥远未来的网络历史专家一样阅读和破译比特币区块链，那么每笔交易的字里行间都会讲述丝绸之路及其他地区邪恶的毒品交易、游轮上丢失钥匙的冒险故事、政客办公室中秘而不宣的钥匙秘密，直到他们最终将其出售。关于胜利和失败的故事。很多关于青少年穿着内衣进行网络黑客攻击和银行抢劫的故事，以及黑帽黑客坐在地下深处的政府大楼里。





这是比特币的叙事面。我相信，迈克尔·塞勒希望将比特币卖给数十亿美元，换取美元、日元、贝壳、木柴，以及任何能帮助他购买更多比特币的东西。





他将使自己所承担的所有债务获得实际价值。





到目前为止，它一直发挥着作用。





从持有者的角度来看，2022 年俄罗斯和乌克兰爆发战争对 BTC 买家来说是件好事，BTC 价格跌至 16,449 美元。有趣的是，塞勒今年购买的比特币很少。我想他也害怕了。









总体而言，塞勒的经营方式与伟大的银行家族在其辉煌创立之初所遵循的策略相同。

以低价购买尽可能多的硬资本资产。持有它们几十年。

企业融资 > 这个时代的企业利润

以亚马逊为例，十多年来，它一直不是一家盈利的公司，但它却不断发展壮大。





确实，杰夫·贝佐斯当时在卖书和玩具，后来又卖 AWS 服务。但更重要的是，他在卖一家伟大公司的承诺。

人们购买的 AMZN 股票比购买亚马逊产品的多。





因此，尽管该公司的收入与支出之比处于亏损状态，但他们却在积累可观的股票估值，并利用这些估值来实现增长。





感觉有点像庞氏骗局，但事实并非如此。





这是杰夫对这一切的欢笑声。

人们购买股票，股价飙升，其他人发现这很有吸引力（还有故事，别忘了）并想购买，股价再次飙升。但车库里确实有真正的产品和有价值的服务。真正的增长利用了市场参与者快速赚钱的天真。





亚马逊最终实现了真正的盈利，并且仍在继续盈利。如果你不再购买他们的商品，也没关系。他们可以通过 Amazon.com 很好地为你销售商品。





新的 MSTR 的比特币收购策略目前的运作方式与早期的亚马逊 (Amazon.com) 类似。

只是产品开发周期非常精简。关键员工只有一位——Saylor 本人。





#创始人模式。





就像如今许多新兴的加密货币公司一样，资金就是一切。利润？也许有，也许没有。





塞勒正在用精彩的演讲和令人惊叹的图表图形吸引投资者到他年轻的未来银行/初创公司（基于比特币标准的 MicroStrategy 仅有 4 年历史），让他的听众和股东看到并充满希望和好奇。

他尝试出售比特币 DID ，但与 maxis 的合作并不顺利，因此他加倍努力出售经典的“飞向月球”比特币故事，并穿插了一些有趣的物理和网络术语。





他在 YouTube 上的点击量已达数百万次。





使用 AdSense，这些广告很难赚到几百万美元。但他的目标受众财力雄厚。

幸运的是，它们已经卖掉了。





因此 $MSTR >> $BTC。





说起来，这也是一个支持塞勒的比特币故事。它有可能推动 $MSTR 股票行情上涨吗？:D（*眨眼*眨眼）。





“地球上最大的 BTC 储备”这个故事够精彩吗？

比特币将比其他任何东西都更能充当货币。无论是超级硬资产还是大新闻，还是让我们拭目以待吧。

因此，目前尚不清楚 MSTR 银行在迈向万亿美元地位的过程中是否会将其 BTC（数字黄金货币）借给个人和政府。





金本位制的银行模式遭受了重大挑战，例如政府拒绝偿还借给他们用于战争等用途的黄金，这就是为什么大多数银行都欢迎从全额准备金银行制度转变为部分准备金银行制度。最终，转向法定标准。





有发行货币的国有中央银行的全部权力和力量作为后盾。如果国家拖欠银行贷款，也没什么大不了的。他们拥有这些钱。许多银行家在这种关系中成为 Beta。





那么，当 MSTR 银行将其 BTC 借给政府时会发生什么？由于他们（政府）不支持 BTC，也没有太多权力控制其发行，也没有太多权力影响其贸易路线（就像他们对黄金所做的那样），他们是否会更愿意真正表现出友好？





唔。

这很棘手，但很有趣。





它将会走向一个巨大的地方，这是肯定的。





第二，如果 Saylor 的银行最终选择托管选项（“来托管你的 BTC 和我的 BTC”），那么他将面临像币安这样的大型加密货币交易所的竞争。只要加密货币有足够好的故事情节、可理解的代币经济学和一些有价值的流动性，谁会涉足加密货币呢？





第三，如果 Saylor 继续制作吸引 $Investors 的精彩播客和公开演讲，他的头条新闻可能是“MSTR 将继续成为全球最大的企业 BTC 储备” 。但如果像贝莱德这样的资产管理巨头或微软和谷歌这样的科技巨头介入这场游戏，情况会怎样？MSTR 银行是否仍会在这场马拉松比赛中占据第一名？





$MSTR 最终可能会比 $BTC 图表高出几步。如果交易不好，价格会更低。

那就没问题了。





如果MSTR银行在获取巨额利润的过程中，能够稍微超越伟大的政府或谷歌等多家科技巨头，那么它就会留下持久的遗产。





我能说什么呢，

$MSTR 飞向月球。

后记 - 人工智能

谷歌和微软等数字智能公司可以比 Microstrategy 更好地利用数字资本 (BTC)，因为人工智能等于数字超级大国。他们可以运行人工智能为MicroStrategy 提供商业智能。天哪，Saylor 可能很快就会收到一张巨额的收购支票。





尤其是当每个人都试图用金钱、债务、贝壳、想法和时间来换取他超级持有的 BTC 股票期权时。因为那些关于时间链的甜蜜故事。





人工智能的故事也迟早会有。

哇哦！





如果人工智能巨头们能够做到这一点，那么他们的通用智能技术 (GPT) 的能力将获得前所未有的飞跃。对于 BTC 来说，它是衡量网络空间数字智能质量的完美价值指标。网络空间就是互联网。





我的意思是，想象一下一个人工智能数据集，随着时间的推移，它的价值会越来越高。这将与 $BTC 完美挂钩。如果通往 AGI 的虚构之路是可信的，那么它的轨迹就必须反映这一趋势。而不是单纯的美元趋势，美元会随着时间的推移而贬值。如今的猫狗和威尔·史密斯吃意大利面的人工智能数据集，随着时间的推移会很快贬值。

可能值得与津巴布韦元进行比较。





不知道你是否明白。

可能有点难以获得。





如果人工智能公司仍然受制于法令，那也很好。这给了人类一些时间与他们的数字资本建立非常紧密的联系。这样人工智能霸主就无法得到我们网络空间农田的一寸土地。





的确，固执己见和坚持自己的马车对于人类来说是有益的。

未来将会非常有趣。















