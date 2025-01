Michael Saylor quer transformar a MicroStrategy em um banco de Bitcoin de um trilhão de dólares

Mestre de obras Saylor

Michael Saylor é alto, tem olhos inteligentes, rosto retangular, cabelos brancos e barba branca.

Ele parece sábio.





Quando ele fala, ele tem uma voz levemente aguda. Preste atenção e as palavras; capital, dinheiro, energia, física e ciberespaço serão mencionadas. Ele tende a transmitir alguns novos significados desses termos e novas maneiras em que eles se relacionam entre si.





Saylor também é o fundador da MicroStrategy, uma empresa de Business Intelligence iniciada em 1989 que atingiu o sucesso quando assinou um contrato de US$ 10 milhões com o McDonald's . Ela aumentou as receitas em 100% a cada ano entre 1990 e 1996 (Wikipedia).





Uau, o que é Business Intelligence?

Assim como outras empresas de consultoria empresarial e similares a empresas de gestão de ativos, fundos de hedge, fundos mútuos, fundos _, Berkshire Hathaway e aquele day trader anônimo no seu feed do Twitter/X, elas ganham dinheiro sem mover a terra diretamente, como engenheiros, ou consertar corpos, como médicos.





Todos eles lucram movendo dinheiro do bolso de uma pessoa para o bolso de outra. Pode ser o bolso dela, pode ser o seu, pode ser o bolso do McDonald's, Tesla ou Meta.





Eles poderiam fazer isso movimentando seu próprio dinheiro. O que para a maioria das empresas não é muito. Ou poderiam fazer isso atraindo pessoas mais ricas e empresas maiores com bolsos fundos, para movimentar caminhões de seu dinheiro para um lado e para o outro, de tal forma que os atritos no fluxo de caixa fossem removidos para todos.





Esperando que todos concordemos sobre o que dinheiro significa. Porque ele é fundamental para esta história.





Em algum momento de 2020, a Microstrategy adotou uma estratégia de aquisição de Bitcoin. Foi quando Saylor comprou seus primeiros bitcoins como um movimento corporativo para se proteger contra a inflação. Desde então, ele atrelou o crescimento de sua empresa e o lucro de seus acionistas em um único ativo.





Bitcoin.





Ele está continuamente colocando todos os ovos na cesta mais volátil do mercado de commodities e está fazendo isso fielmente. Muitas pessoas inteligentes discordam. Mas não os números. Os números concordam totalmente.





Por exemplo, algo interessante está acontecendo neste quarto trimestre de 2024.





$MSTR, o par do dólar para as ações da MicroStrategy, está superando seu ativo base - $BTC - em ganhos de capital.

Isso significa que, embora Michael Saylor compre BTC como todo maximalista do Bitcoin, de alguma forma, sua empresa está ganhando ainda mais dinheiro do que os ganhos com esses bitcoins.





Acho isso interessante.





Permita-me também mencionar o que o Sr. Saylor disse (paráfrase).





Espero criar um banco Bitcoin de um trilhão de dólares! - Fonte





Do ouro bancário ao bitcoin bancário

Primeiro as coisas mais importantes.





Michael Saylor está comprando Bitcoin usando dívida.





Pronto, eu disse isso ( referência )





Isso vem de um influxo de novos acionistas "laranja-pílula" e de bancos.

Parece ruim.





Eu tuitei (xeetei?) muito isso na primeira vez que vi os números do MSTR.





Dê uma olhada você mesmo. É uma performance impressionante.













A única questão é: como isso faz sentido a longo prazo?





Bem, financiamento bancário e corporativo são diferentes. A MSTR ainda é uma empresa de capital aberto, mas o Sr. Saylor pode ter encontrado uma maneira de torná-la semelhante a um banco e a uma startup ao mesmo tempo. Uma coisa muito incomum. Um Banco-Startup perpétuo.





Embora o Bitcoin possa ser a razão pela qual ele esteja funcionando.





Veja, Bitcoin é um ativo estranho. É um pouco alienígena.





Como um bit quântico, o Bitcoin é o único ativo que pode estar em uma superposição de dois estados ao mesmo tempo. Em um estado, ele é dinheiro, então sua melhor utilidade é se movimentar em uma economia circular. Mas também é um ativo duro como ouro ou imóveis, então pode ser melhor mantê-lo a longo prazo e não usá-lo para comércio.





Para usar um velho ditado,





Gastar ou guardar BTC, eis a questão.





É uma pergunta difícil. Uma que está sendo experimentada em tempo real.





Aqui está outra coisa. Por mais estranho que o mundo das superposições quânticas de dois estados possa ser, ainda mais estranho é o fato de que o Bitcoin também é uma grande narrativa digital. Como a Wikipedia, exceto que imutavelmente entrelaçado no que é chamado de Blockchain. Um pedaço de software com cerca de 700+ GB de tamanho, cujo objetivo principal é continuar crescendo.





Bitcoin é, portanto, um ativo 3D.





O único do gênero.





A fonte mais elaborada de ricas cripto-narrativas que temos na Terra. Se você pudesse ler e decifrar o blockchain do Bitcoin como um historiador cibernético especialista de um futuro distante, entre as linhas de cada transação haveria contos de negócios nefastos de drogas na Silk Road e além, aventuras de chaves perdidas em cruzeiros de barco, segredos secretos de chaves mantidas no escritório de algum político até que eles eventualmente as vendessem. Contos de Ws e Ls. Muitos contos de hacking cibernético e assalto a banco por gênios adolescentes em suas roupas íntimas e chapéus pretos sentados no conforto de grandes prédios governamentais no subsolo.





Este é o lado narrativo do Bitcoin. O lado que, acredito, Michael Saylor espera vender por bilhões em troca de dólares, ienes, búzios, lenha, qualquer coisa que o ajude a comprar mais bitcoins.





O lado que retornará o valor real de toda a dívida que ele consolidou.





E está funcionando até agora.





No ângulo do hodler, a eclosão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia em 2022 foi boa para os compradores de BTC, com o BTC caindo para preços tão baratos quanto $ 16.449. Curiosamente, Saylorcomprou muito poucos bitcoins neste ano. Acho que ele também ficou assustado.









No geral, Saylor segue o mesmo manual das grandes famílias bancárias no início de seus legados.

Compre quantos ativos de capital duro você puder por um preço baixo. Guarde-os por décadas.

Financiamento corporativo > Lucros corporativos nesta era

Veja a Amazon , por exemplo. Por mais de uma década, ela não foi uma empresa lucrativa, mas cresceu e cresceu.





Verdade, Jeff Bezos estava vendendo livros e brinquedos e, mais tarde, serviços AWS. Mas, mais do que isso, ele estava vendendo a promessa de uma grande empresa.

As pessoas compraram mais ações da AMZN do que produtos da Amazon.com.





Então, enquanto a empresa operava com prejuízo em termos de receita versus despesa, ela acumulava avaliações de ações lucrativas, que usava para crescer.





Parece um esquema Ponzi, mas não é.





Aqui está Jeff rindo de tudo isso.

As pessoas compram as ações, o preço dispara, outras pessoas acham isso atraente (além das histórias, não se esqueça) e querem comprar também, e o preço dispara novamente. Mas há produtos reais e serviços valorizados saindo da garagem. E crescimento real capitalizando a ingenuidade de um dinheiro rápido pelos participantes do mercado.





A Amazon eventualmente fez e continua a fazer um lucro real. Se você não comprar mais ações deles, sem problemas. Eles podem operar muito bem vendendo coisas para você na Amazon.com.





O novo MSTR em uma estratégia de aquisição de Bitcoin está operando atualmente como a Amazon.com em seus primeiros dias.

Apenas com um ciclo de desenvolvimento de produto muito enxuto. Com um funcionário-chave - o próprio Saylor.





#Modo Fundador.





Assim como muitas empresas de criptomoedas iniciantes hoje em dia, o financiamento é tudo. Lucros? Talvez sim, talvez não.





Saylor está atraindo investidores para seu jovem futuro banco/empresa iniciante (a MicroStrategy no padrão Bitcoin tem apenas 4 anos) com discursos deslumbrantes e gráficos impressionantes projetados para seu público e acionistas verem e ficarem cheios de esperança e admiração.

Ele tentou vender DIDs de Bitcoin , mas isso não deu certo para os maxis, então ele redobrou a aposta na venda de boas e velhas histórias sobre Bitcoin, "Para a Lua", salpicadas com uma linguagem saborosa sobre Física e Cibernética.





Ele acumulou alguns milhões de visualizações no YouTube.





Com o AdSense, isso dificilmente renderia alguns milhões de dólares. Mas seu público-alvo tem bolsos fundos.

Felizmente, eles foram vendidos.





Portanto $MSTR >> $BTC.





Diga, essa também é uma história pró-Saylor Bitcoin. Alguma chance de isso aumentar o ticker $MSTR? :D (*piscadela *piscadela).





'A maior reserva de BTC do mundo' será uma história boa o suficiente?

O Bitcoin continuará sendo dinheiro mais do que qualquer outra coisa. Seja um super ativo duro ou uma mega história ou vamos esperar para ver.

Portanto, não está claro se, em sua jornada rumo ao status de trilhão de dólares, o Banco do MSTR emprestará seu BTC – seu dinheiro digital dourado – para pessoas e governos.





O modelo bancário no padrão-ouro sofreu grandes desafios, como a recusa dos governos em pagar de volta o ouro que lhes foi emprestado para suas guerras e outras coisas, razão pela qual a maioria dos bancos acolheu a mudança do sistema bancário de reserva integral para o sistema bancário de reserva fracionária. E, eventualmente, a mudança para um padrão fiduciário.





Apoiado por todo o poder e força do Banco Central nacionalizado emissor de moeda. Se o estado não pagar o empréstimo do Banco, não tem problema. Eles são donos do dinheiro. Muitos banqueiros se tornaram o Beta nesse relacionamento.





O que acontece então quando o Banco do MSTR empresta seus BTC aos governos? Já que eles (governos) não apoiam BTC nem têm muito poder sobre sua emissão nem muito poder para influenciar suas rotas comerciais, como podem fazer com o ouro, eles serão mais compelidos a realmente jogar limpo?





Hum.

É complicado. Mas interessante.





Com certeza vai atingir um grande objetivo.





Dois, se o banco de Saylor eventualmente adotar a opção de custódia (“venha segurar seu BTC junto com o meu”), então ele estará contra grandes exchanges de criptomoedas como a Binance. Quem se envolve em qualquer coisa de criptomoeda, desde que tenha um enredo bom o suficiente, tokenomics compreensível e alguma liquidez que valha a pena?





Três, se Saylor quiser continuar fazendo ótimos podcasts e discursos públicos que atraiam $Investidores, sua grande história pode ser 'MSTR continuará sendo a maior reserva corporativa de BTC do planeta' . Mas e se gigantes da gestão de ativos como BlackRock ou gigantes da tecnologia como Microsoft e Google entrarem para jogar esse jogo? O Banco de MSTR ainda manterá o primeiro lugar nessa maratona?





$MSTR pode acabar voando apenas alguns comprimentos acima do gráfico $BTC. Se não mais baixo em dias de negociação ruim.

O que vai ficar tudo bem.





Se o Banco do MSTR, em sua jornada rumo aos lucros cósmicos, derrotar, mesmo que ligeiramente, grandes governos ou vários gigantes da tecnologia como o Google, ele terá deixado um legado duradouro.





O que posso dizer,

$MSTR para a lua.

Pós-escrito - IA

Empresas de inteligência digital como Google e Microsoft poderiam alavancar o capital digital (BTC) melhor do que a Microstrategy porque IA equivale a superpoderes digitais. Elas poderiam estar executando IA para fornecer inteligência de negócios para a MicroStrategy. Caramba, Saylor pode estar vendo um grande cheque de aquisição em breve.





Especialmente se todos tentarem dar a ele dinheiro, dívidas, búzios, suas ideias e seu tempo por um pedaço de suas opções de ações BTC super-hodled. Por causa dessas histórias doces sobre e na Timechain.





Histórias de IA também, mais cedo ou mais tarde.

Uau!





Se os gigantes da IA entenderem, seus GPTs verão um salto em capacidade como nenhum outro. Para o BTC, é a métrica de valor perfeita para medir a qualidade da inteligência digital no ciberespaço. Que é a internet.





Quero dizer, imagine um conjunto de dados de IA que se torna mais valioso ao longo dos anos. Isso seria perfeitamente vinculado ao $BTC. Se a estrada extremamente fictícia para a AGI for acreditada, então sua trajetória terá que espelhar essa tendência. Não a tendência do mero $, que perde valor ao longo do tempo. Os conjuntos de dados de IA de hoje, de gatos e cachorros e Will Smith comendo macarrão, perdem valor muito rapidamente ao longo do tempo.

Pode valer a pena ser comparado aos dólares do Zimbábue.





Não sei se você entendeu.

Pode ser meio difícil de conseguir.





Se os corpos de IA permanecerem presos ao fiat, muito bem. Isso dá aos humanos algum tempo para formar laços muito estreitos com seu capital digital. Para que os senhores da IA não tomem nem um centímetro de nossas terras agrícolas do ciberespaço.





De fato, a teimosia e a permanência na carruagem serão boas para o bem da humanidade.

Tempos muito interessantes pela frente.