Майкл Сэйлор хочет превратить MicroStrategy в биткоин-банк стоимостью триллион долларов





MSTR Сэйлор

Майкл Сэйлор — высокий человек с умными глазами, прямоугольным лицом, белыми волосами и белой бородой.

Он выглядит мудрым.





Когда он говорит, у него слегка тоненький голос. Обратите внимание, и будут упомянуты слова: капитал, деньги, энергия, физика и киберпространство. Он стремится передать некоторые новые значения этих терминов и новые способы, которыми они соотносятся друг с другом.





Сэйлор также является основателем MicroStrategy, компании по бизнес-аналитике, основанной в далеком 1989 году и достигшей успеха , подписав контракт на 10 миллионов долларов с McDonald's . Она увеличивала доходы на 100% каждый год в период с 1990 по 1996 год (Википедия).





Ого, что такое бизнес-аналитика?

Как и другие компании, занимающиеся бизнес-консалтингом, а также компании по управлению активами, хедж-фонды, паевые инвестиционные фонды, инвестиционные фонды, Berkshire Hathaway и тот анонимный дневной трейдер в вашей ленте Twitter/X, они зарабатывают деньги, не занимаясь напрямую перемещением земли, как инженеры, и не ремонтируя тела, как врачи.





Они все получают прибыль, перемещая деньги из кармана одного человека в карман другого человека. Это может быть их карман, это может быть ваш карман, это может быть карман McDonald's, Tesla или Meta's.





Они могли бы сделать это, переместив свои собственные деньги. Что для большинства компаний не так уж много. Или они могли бы сделать это, соблазнив более богатых людей и крупные компании с глубокими карманами переместить грузовики своих денег туда и сюда таким образом, чтобы устранить трения в денежном потоке для всех.





Надеюсь, мы все согласны с тем, что означают деньги. Потому что они имеют основополагающее значение для этой истории.





Где-то в 2020 году Microstrategy приняла стратегию приобретения биткоинов. Это было, когда Сэйлор купил свои первые биткоины в качестве корпоративного шага по хеджированию от инфляции. С тех пор он привязал рост своей компании и прибыль своих акционеров к одному активу.





Биткоин.





Он постоянно кладет все свои яйца в самую нестабильную корзину на рынке сырьевых товаров и делает это добросовестно. Многие умные люди не согласны. Но не цифры. Цифры полностью согласны.





Например, в четвертом квартале 2024 года произойдет нечто интересное.





$MSTR, привязанный к доллару США курс акций MicroStrategy, превосходит свой базовый актив — $BTC — по приросту капитала.

Это означает, что пока Майкл Сэйлор покупает BTC, как и любой биткойн-максималист, каким-то образом его компания зарабатывает даже больше, чем получает прибыль от этих биткойнов.





Я нахожу это интересным.





Позвольте мне также упомянуть то, что сказал г-н Сэйлор (перефразируя).





Я надеюсь создать биткойн-банк стоимостью в триллион долларов! - Источник





От банковского золота к банковскому биткоину

Начнем с главного.





Майкл Сэйлор покупает биткоины, используя кредит.





Вот, я это сказал ( ссылка )





Это происходит из-за притока новых акционеров, получивших «оранжевую таблетку», и из банков.

Звучит плохо.





Я написал (xeeted?) об этом в Твиттере, когда впервые увидел цифры MSTR.





Посмотрите сами. Это поразительное представление.













Единственный вопрос: какой смысл это имеет в долгосрочной перспективе?





Ну, банковское и корпоративное финансирование отличаются. MSTR по-прежнему является публичной компанией, но г-н Сэйлор, возможно, нашел способ сделать ее похожей на банк и на стартап одновременно. Самая необычная вещь. Вечный банк-стартап.





Хотя, возможно, именно благодаря Биткоину это вообще работает.





Видите ли, биткоин — это странный актив. Он немного инопланетный.





Как и квантовый бит, биткоин — единственный актив, который может находиться в суперпозиции двух состояний одновременно. В одном состоянии он — деньги, поэтому его лучшая полезность — перемещение в круговой экономике. Но это также твердый актив, как золото или недвижимость, поэтому, возможно, лучше всего держать его в долгосрочной перспективе и не использовать для торговли.





Если воспользоваться старой поговоркой,





Тратить или хранить BTC — вот в чем вопрос.





Это сложный вопрос. Вопрос, над которым сейчас проводятся эксперименты в режиме реального времени.





Вот еще кое-что. Каким бы странным ни был мир двухуровневых квантовых суперпозиций, еще более странным является тот факт, что Биткоин также является большим цифровым повествованием. Как Википедия, только неразрывно вплетенная в то, что называется Блокчейн. Часть программного обеспечения размером около 700+ ГБ, чья основная цель — продолжать расти.





Таким образом, биткоин — это 3D-актив.





Единственный в своем роде.





Самый сложный источник богатых крипто-нарративов, которые у нас есть на земле. Если бы вы могли читать и расшифровывать блокчейн Bitcoin, как какой-нибудь эксперт-историк кибернетики из далекого будущего, между строк каждой транзакции были бы рассказы о гнусных наркосделках на Шелковом пути и за его пределами, приключения потерянных ключей на круизных лайнерах, секретные ключи, хранящиеся в офисе какого-нибудь политика, пока он в конце концов их не продал. Истории о W и L. Множество историй о кибервзломе и ограблении банков подростками-вундеркиндами в нижнем белье и черными шляпами, сидящими в комфорте больших правительственных зданий глубоко под землей.





Это повествовательная сторона биткоина. Та сторона, которую, как я считаю, Майкл Сэйлор надеется продать миллиардам в обмен на доллары, иены, ракушки каури, дрова, все, что поможет ему купить больше биткоинов.





Сторона, которая вернет реальную стоимость всего того долга, который он взял на себя.





И пока это работает.





С точки зрения ходлера, разгоревшаяся в 2022 году война между Россией и Украиной пошла на пользу покупателям BTC, и цена BTC упала до $16 449. Интересно, что Сэйлоркупил очень мало биткоинов в этом году. Думаю, он тоже испугался.









В целом Сэйлор действует по тому же сценарию, что и великие банкирские семьи в начале своего пути.

Купите как можно больше твердых капитальных активов по дешевке. Держите их десятилетиями.

Корпоративное финансирование > Корпоративная прибыль в этом веке

Возьмем, к примеру, Amazon . Более десяти лет это была не прибыльная компания, но она росла и росла.





Правда, Джефф Безос продавал книги и игрушки, а позже и сервисы AWS. Но более того, он продавал обещание великой компании.

Люди покупали больше акций AMZN, чем товаров Amazon.com.





Таким образом, пока компания работала с убытком по отношению к доходам и расходам, она наращивала прибыльную оценку акций, которую использовала для роста.





Немного похоже на финансовую пирамиду, но это не так.





Вот Джефф смеется над всем этим.

Люди покупают акции, цена взлетает, другие люди находят это привлекательным (плюс истории, не забывайте) и хотят купить тоже, и цена снова взлетает. Но есть реальные продукты и ценные услуги, выходящие из гаража. И реальный рост, извлекающий выгоду из наивности быстрых денег игроками рынка.





Amazon в конечном итоге получил и продолжает получать реальную прибыль. Если вы больше не покупаете их акции, никаких проблем. Они могут прекрасно работать, продавая вам вещи на Amazon.com.





Новая стратегия MSTR по приобретению биткоинов в настоящее время функционирует так же, как Amazon.com в первые дни своего существования.

Просто с очень бережливым циклом разработки продукта. С одним ключевым сотрудником — самим Сейлором.





#Режим основателя.





Как и для многих начинающих криптокомпаний в наши дни, финансирование — это все. Прибыль? Может быть, а может и нет.





Сэйлор привлекает инвесторов в свой молодой будущий банк/стартап-компанию (MicroStrategy на основе биткоин-стандарта существует всего 4 года) с помощью блестящих речей и потрясающих графиков, которые его аудитория и акционеры могут увидеть и наполниться надеждой и удивлением.

Он пытался продавать Bitcoin DID , но это не сработало с Maxi, поэтому он удвоил ставку на продажу старых добрых историй о Bitcoin «На Луну», приправленных вкусными физическими и кибернетическими терминами.





Его ролики набрали несколько миллионов просмотров на YouTube.





С AdSense они вряд ли принесут пару миллионов долларов. Но у его целевой аудитории глубокие карманы.

К счастью, они продаются.





Следовательно, $MSTR >> $BTC.





Скажи, это тоже история про-Сэйлор Биткоин. Есть ли шанс, что это поднимет тикер $MSTR? :D (*подмигивание *подмигивание).





Будет ли история «Крупнейший резерв BTC на Земле» достаточно хорошей?

Биткоин останется деньгами больше, чем чем-либо еще. Будь то супертвердый актив или мегаистория или давайте подождем и посмотрим.

Поэтому неясно, будет ли Банк MSTR на своем пути к триллионному статусу выдавать свои BTC — свои цифровые золотые деньги — в долг людям и правительствам.





Банковская модель на основе золотого стандарта столкнулась с серьезными проблемами, такими как отказ правительств выплачивать золото, которое они одолжили для своих войн и т. д., поэтому большинство банков приветствовали переход от полного резервирования к частичному резервированию. И в конечном итоге переход к фиатному стандарту.





Подкрепленный всей мощью и властью национализированного Центрального банка, выпускающего валюту. Если государство не сможет выплатить банковский кредит, ничего страшного. Они владеют деньгами. Многие банкиры стали Бетой в этих отношениях.





Что же происходит, когда Банк MSTR ссужает правительствам свои BTC? Поскольку они (правительства) не поддерживают BTC и не имеют большой власти над его выпуском, и не имеют большой власти влиять на его торговые пути, как они могут делать с золотом, будут ли они более вынуждены играть по-хорошему?





Хм.

Это сложно. Но интересно.





Это будет нечто грандиозное, это точно.





Во-вторых, если банк Сэйлора в конечном итоге выберет вариант кастодиального хранения («приходите и держите свои BTC рядом с моими»), то ему придется конкурировать с крупными криптобиржами вроде Binance. Кто будет заниматься чем-то криптовалютным, если у этого есть достаточно хорошая сюжетная линия, понятная токеномика и некоторая стоящая ликвидность?





В-третьих, если Сэйлор продолжит делать отличные подкасты и публичные речи, которые привлекут $Investors, его большой историей может стать «MSTR останется крупнейшим корпоративным резервом BTC на земле» . Но что, если гиганты по управлению активами, такие как BlackRock, или технологические гиганты, такие как Microsoft и Google, вступят в эту игру? Сможет ли Банк MSTR по-прежнему удерживать первое место в этом марафоне?





$MSTR может оказаться всего на несколько длин выше графика $BTC. Если не ниже в плохие торговые дни.

И это будет нормально.





Если Банк MSTR на своем пути к космической прибыли хотя бы немного подставит под апельсиновые таблетки великие правительства или нескольких технологических гигантов вроде Google, он оставит неизгладимое наследие.





Что я могу сказать,

$MSTR на Луну.

Постскриптум - ИИ

Компании цифровой разведки, такие как Google и Microsoft, могли бы использовать цифровой капитал (BTC) лучше, чем Microstrategy, потому что ИИ равен цифровым сверхспособностям. Они могли бы использовать ИИ для предоставления бизнес-аналитики для MicroStrategy. Черт, Сэйлор может вскоре увидеть огромный чек на выкуп.





Особенно, если все попытаются вручить ему деньги, долги, ракушки каури, свои идеи и свое время за часть его суперзаложенных опционов на акции BTC. Из-за этих милых историй о Timechain и около него.





Истории об ИИ тоже рано или поздно появятся.

Ого!





Если гиганты ИИ получат его, их GPT увидят скачок в возможностях, как никто другой. Для BTC это идеальная метрика стоимости для измерения качества цифрового интеллекта в киберпространстве. Которым является Интернет.





Я имею в виду, представьте себе набор данных ИИ, который становится все более ценным с годами. Это было бы идеально привязано к $BTC. Если верить в дико вымышленную дорогу к AGI, то ее траектория должна будет отражать эту тенденцию. А не тенденцию простого $, который теряет ценность со временем. Сегодняшние наборы данных ИИ о кошках и собаках и Уилле Смите, поедающем пасту, очень быстро теряют ценность со временем.

Возможно, стоит сравнить его с долларами Зимбабве.





Не знаю, поняли ли вы.

Может быть, его будет трудно достать.





Если ИИ-корпуса останутся с фиатом, ну и хорошо. Это даст людям время сформировать очень тесные связи со своим цифровым капиталом. Так что ИИ-повелители не получат даже дюйма наших киберпространственных сельскохозяйственных угодий.





Воистину, упрямство и привязанность к своей упряжке пойдут на пользу человечеству.

Нас ждут очень интересные времена.















