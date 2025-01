Michael Saylor quiere convertir a MicroStrategy en un banco de Bitcoin de un billón de dólares

Señorita Saylor

Michael Saylor es alto, tiene ojos inteligentes, cara rectangular, cabello blanco y barba blanca.

Él parece sabio.





Cuando habla, tiene una voz ligeramente aguda. Preste atención y mencionará las palabras capital, dinero, energía, física y ciberespacio. Tiende a transmitir algunos significados nuevos de estos términos y formas novedosas en las que se relacionan entre sí.





Saylor es también el fundador de MicroStrategy, una empresa de inteligencia empresarial fundada en 1989 que alcanzó el éxito cuando firmó un contrato de 10 millones de dólares con McDonald's . Aumentó sus ingresos un 100% cada año entre 1990 y 1996 (Wikipedia).





Vaya, ¿qué es Business Intelligence?

Al igual que otras empresas de consultoría de negocios y similares a las empresas de gestión de activos, fondos de cobertura, fondos mutuos, fondos _, Berkshire Hathaway y ese operador intradía anónimo en su feed de Twitter/X, estos ganan dinero sin mover la tierra directamente como los ingenieros o arreglar cuerpos como los médicos.





Todos ellos se benefician moviendo dinero del bolsillo de una persona al bolsillo de otra. Puede ser el de ellos, el tuyo, el de McDonald's, Tesla o Meta.





Podrían hacerlo moviendo su propio dinero, lo que para la mayoría de las empresas no es mucho, o podrían hacerlo incitando a personas más ricas y a empresas más grandes con bolsillos profundos a mover grandes cantidades de su dinero de un lado a otro de tal manera que las fricciones en el flujo de efectivo se eliminaran para todos.





Espero que todos estemos de acuerdo sobre lo que significa el dinero, porque es fundamental para esta historia.





En algún momento de 2020, Microstrategy adoptó una estrategia de adquisición de bitcoins. Fue entonces cuando Saylor compró sus primeros bitcoins como medida corporativa para protegerse de la inflación. Desde entonces, ha vinculado el crecimiento de su empresa y las ganancias de sus accionistas a un solo activo.





Bitcoins.





Está poniendo continuamente todos sus huevos en la canasta más volátil del mercado de materias primas y lo está haciendo fielmente. Mucha gente inteligente no está de acuerdo, pero no los números. Los números están totalmente de acuerdo.





Por ejemplo, algo interesante está sucediendo en este cuarto trimestre de 2024.





$MSTR, la paridad del dólar con las acciones de MicroStrategy, está superando a su activo base, $BTC , en ganancias de capital.

Esto significa que, si bien Michael Saylor compra BTC como cualquier maximalista de Bitcoin, de alguna manera, su empresa está ganando incluso más dinero que las ganancias de esos bitcoins.





Me parece interesante.





Permítame mencionar también lo que dijo el señor Saylor (parafraseando).





¡Espero crear un banco de Bitcoin de un billón de dólares! - Fuente





De la banca de oro a la banca de bitcoin

Lo primero es lo primero.





Michael Saylor está comprando Bitcoin usando deuda.





Ahí lo dije ( referencia )





Esto se debe a una afluencia de nuevos accionistas con “píldora naranja” y de los bancos.

Suena mal.





Lo tuiteé (¿xeeté?) la primera vez que vi los números del MSTR.





Echa un vistazo tú mismo. Es una actuación sorprendente.













La única pregunta es ¿qué sentido tiene esto a largo plazo?





Bueno, la financiación bancaria y corporativa son diferentes. MSTR sigue siendo una empresa que cotiza en bolsa, pero el Sr. Saylor podría haber encontrado una manera de convertirla en un banco y una startup al mismo tiempo. Algo muy inusual. Un banco-startup perpetuo.





Aunque Bitcoin podría ser la razón por la que funciona.





Verás, Bitcoin es un activo extraño, un poco alienígena.





Al igual que un bit cuántico, Bitcoin es el único activo que puede estar en una superposición de dos estados al mismo tiempo. En un estado es dinero, por lo que su mayor utilidad es moverse en una economía circular. Pero también es un activo duro como el oro o los bienes raíces, por lo que podría ser mejor conservarlo a largo plazo y no usarlo para el comercio.





Para tomar prestado un viejo adagio,





Gastar o mantener BTC, esa es la cuestión.





Es una pregunta difícil que se está poniendo a prueba en tiempo real.





Y aquí hay algo más. Por extraño que pueda resultar el mundo de las superposiciones cuánticas de dos estados, más extraño aún es el hecho de que Bitcoin también sea una gran narrativa digital. Como Wikipedia, excepto que está entretejida de manera inmutable en lo que se denomina la cadena de bloques. Un software de más de 700 GB de tamaño, cuyo objetivo principal es seguir creciendo.





Bitcoin es entonces un activo 3D.





El único en su tipo.





La fuente más elaborada de ricas narrativas criptográficas que tenemos en la Tierra. Si pudieras leer y descifrar la cadena de bloques de Bitcoin como un experto historiador cibernético del futuro lejano, entre las líneas de cada transacción habría historias de nefastos negocios de drogas en Silk Road y más allá, aventuras de llaves perdidas en cruceros en barco, secretos secretos de llaves guardadas en la oficina de algún político hasta que finalmente las vendió. Historias de W y L. Un montón de historias de piratería informática y robo de bancos por parte de prodigios adolescentes en ropa interior y sombreros negros sentados en la comodidad de grandes edificios gubernamentales muy bajo tierra.





Este es el lado narrativo de Bitcoin. El lado que, creo, Michael Saylor espera vender a miles de millones a cambio de dólares, yenes, conchas de cauri, leña, cualquier cosa que le ayude a comprar más bitcoins.





El lado que devolverá valor real a toda esa deuda que ha apuntalado.





Y hasta ahora está funcionando.





Desde el punto de vista de los hodlers, el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022 fue bueno para los compradores de BTC, ya que el precio de la criptomoneda cayó a tan solo $16,449. Curiosamente, Saylorcompró muy pocos bitcoins este año. Supongo que él también se asustó.









En general, Saylor sigue el mismo manual que las grandes familias bancarias al inicio de sus legados.

Compre todos los activos de capital tangible que pueda a bajo precio y consérvelos durante décadas.

Financiación corporativa > Los beneficios corporativos en esta era

Tomemos como ejemplo a Amazon . Durante más de una década no fue una empresa rentable, pero creció y creció.





Es cierto que Jeff Bezos vendía libros y juguetes y, más tarde, servicios de AWS. Pero, más que eso, vendía la promesa de una gran empresa.

La gente compró más acciones de AMZN que productos de Amazon.com.





Entonces, mientras la empresa operaba con pérdidas en términos de ingresos versus gastos, acumulaba valoraciones de acciones rentables que utilizaba para crecer.





Parece un poco un esquema Ponzi, pero no lo es.





Aquí está Jeff riéndose de todo.

La gente compra las acciones, el precio se dispara, a otras personas les resulta atractivo (además de las historias, no lo olviden) y también quieren comprar, y el precio se dispara de nuevo. Pero hay productos reales y servicios valiosos que salen del garaje. Y un crecimiento real que aprovecha la ingenuidad de los actores del mercado para ganar dinero fácil.





Amazon finalmente obtuvo y sigue obteniendo ganancias reales. Si ya no compras sus acciones, no hay problema. Pueden funcionar perfectamente vendiéndote productos en Amazon.com.





El nuevo MSTR sobre una estrategia de adquisición de Bitcoin está operando actualmente como Amazon.com en sus inicios.

Sólo con un ciclo de desarrollo de productos muy ajustado y con un empleado clave: el propio Saylor.





#Modo fundador.





Al igual que ocurre con muchas empresas emergentes de criptomonedas en la actualidad, la financiación lo es todo. ¿Ganancias? Tal vez sí, tal vez no.





Saylor está atrayendo inversores a su joven futuro banco/empresa emergente (MicroStrategy en un estándar Bitcoin tiene solo 4 años) con discursos deslumbrantes y gráficos impresionantes proyectados para que su audiencia y sus accionistas los vean y se llenen de esperanza y asombro.

Intentó vender DID de Bitcoin , pero eso no le fue bien con los maxis, por lo que redobló la apuesta vendiendo las buenas y antiguas historias de Bitcoin "Hasta la Luna", aderezada con un sabroso lenguaje físico y cibernético.





Ha acumulado millones de visitas en YouTube.





Con AdSense, estos anuncios difícilmente alcanzarían un par de millones de dólares, pero su público objetivo tiene mucho dinero.

Por suerte, se vendieron.





Por lo tanto, $MSTR >> $BTC.





Digamos que esta también es una historia a favor de Saylor Bitcoin. ¿Existe alguna posibilidad de que haga subir el precio de $MSTR? :D (*guiño *guiño).





¿Será 'La reserva de BTC más grande del mundo' una historia suficientemente buena?

Bitcoin seguirá siendo dinero por sobre todas las cosas, ya sea como un activo superduro, como una gran historia o como algo que ya veremos.

Por lo tanto, no está claro si, en su viaje hacia el estatus de billón de dólares, el Banco de MSTR prestará sus BTC (su dinero dorado digital) a personas y gobiernos.





El modelo bancario basado en el patrón oro enfrentó grandes desafíos, como la negativa de los gobiernos a devolver el oro que les habían prestado para sus guerras y otras actividades, por lo que la mayoría de los bancos acogieron con agrado el cambio de la banca de reserva total a la banca de reserva fraccionaria y, finalmente, el cambio a un patrón fiduciario.





Respaldado por todo el poder del Banco Central nacionalizado que emite la moneda. Si el estado no paga el préstamo del Banco, no hay problema. Ellos son los dueños del dinero. Muchos banqueros se convirtieron en el Beta en esa relación.





¿Qué sucede entonces cuando el Banco de MSTR presta a los gobiernos sus BTC? Dado que ellos (los gobiernos) no respaldan a BTC ni tienen mucho poder sobre su emisión ni mucho poder para influir en sus rutas comerciales, como pueden hacer con el oro, ¿se verán más obligados a comportarse de manera justa?





Mmm.

Es complicado, pero interesante.





Va a llegar a algún lugar enorme, eso es seguro.





En segundo lugar, si el banco de Saylor opta finalmente por la opción de custodia ("ven y guarda tus BTC junto con los míos"), entonces se enfrentará a grandes plataformas de intercambio de criptomonedas como Binance. ¿Quién incursiona en algo relacionado con las criptomonedas siempre que tenga una historia lo suficientemente buena, una economía de tokens comprensible y cierta liquidez que valga la pena?





En tercer lugar, si Saylor quiere seguir haciendo podcasts y discursos públicos excelentes que atraigan a los inversores, su gran historia podría ser "MSTR seguirá siendo la mayor reserva corporativa de BTC del mundo" . Pero, ¿qué pasa si gigantes de la gestión de activos como BlackRock o gigantes tecnológicos como Microsoft y Google intervienen para jugar este juego? ¿El Banco de MSTR seguirá manteniendo el primer puesto en este maratón?





$MSTR puede terminar volando solo unos pocos tramos por encima del gráfico de $BTC. O incluso más abajo en días de malas operaciones.

Lo cual estará bien.





Si el Banco de MSTR, en su viaje hacia las ganancias cósmicas, le da un pequeño golpe a grandes gobiernos o a múltiples gigantes tecnológicos como Google, habrá dejado un legado duradero.





¿Qué puedo decir?

$MSTR a la luna.

Post Script - IA

Las empresas de inteligencia digital como Google y Microsoft podrían aprovechar el capital digital (BTC) mejor que Microstrategy porque la IA equivale a superpoderes digitales. Podrían estar utilizando la IA para proporcionar inteligencia empresarial a MicroStrategy. ¡Diablos!, Saylor podría recibir un enorme cheque de compra en algún momento cercano.





Especialmente si todo el mundo intenta darle dinero, deudas, conchas de cauri, sus ideas y su tiempo a cambio de una parte de sus opciones sobre acciones de BTC superpobladas. Por esas dulces historias sobre Timechain.





Historias de IA también, tarde o temprano.

¡Guau!





Si los gigantes de la IA lo consiguen, sus GPT verán un salto en capacidad como ningún otro. Para BTC, es la métrica de valor perfecta para medir la calidad de la inteligencia digital en el ciberespacio, que es Internet.





Me refiero a que imaginemos un conjunto de datos de IA que se vuelve más valioso con el paso de los años. Esto encajaría perfectamente con el BTC. Si se cree en el camino increíblemente ficticio hacia la IA, entonces su trayectoria tendrá que reflejar esta tendencia. No la tendencia del simple dólar, que pierde valor con el tiempo. Los conjuntos de datos de IA actuales de gatos y perros y de Will Smith comiendo pasta pierden valor muy rápidamente con el tiempo.

Podría valer la pena compararlo con los dólares zimbabuenses.





No sé si lo entiendes.

Podría ser un poco difícil de conseguir.





Si las corporaciones de IA siguen estancadas en el dinero fiduciario, bien. Esto les da a los humanos algo de tiempo para formar vínculos muy estrechos con su capital digital, de modo que los señores supremos de la IA no obtengan ni un centímetro de nuestras tierras agrícolas del ciberespacio.





En verdad, la terquedad y la perseverancia en el propio carruaje serán buenas para el bien de la humanidad.

Nos esperan tiempos muy interesantes.