Michael Saylor muốn biến MicroStrategy thành một ngân hàng Bitcoin trị giá nghìn tỷ đô la

MSTR Saylor

Michael Saylor cao, có đôi mắt thông minh, khuôn mặt hình chữ nhật, tóc trắng và bộ râu trắng.

Anh ấy trông có vẻ khôn ngoan.





Khi anh ấy nói, giọng anh ấy hơi cao. Hãy chú ý và các từ; vốn, tiền, năng lượng, Vật lý và không gian mạng sẽ được đề cập. Anh ấy có xu hướng truyền đạt một số ý nghĩa mới của các thuật ngữ này và những cách mới lạ mà chúng liên quan đến nhau.





Saylor cũng là người sáng lập MicroStrategy, một công ty Business Intelligence được thành lập từ năm 1989 và đã thành công khi ký hợp đồng trị giá 10 triệu đô la với McDonald's . Công ty đã tăng doanh thu 100% mỗi năm từ năm 1990 đến năm 1996 (Wikipedia).





Ồ, Business Intelligence là gì?

Giống như các công ty tư vấn kinh doanh khác và các công ty quản lý tài sản, quỹ đầu cơ, quỹ tương hỗ, _fund, Berkshire Hathaway và nhà giao dịch ẩn danh trong nguồn cấp dữ liệu Twitter/X của bạn, những công ty này kiếm tiền mà không cần trực tiếp di chuyển trái đất như kỹ sư, hoặc sửa chữa cơ thể như bác sĩ.





Tất cả bọn họ đều kiếm lợi bằng cách chuyển tiền từ túi người này sang túi người khác. Có thể là túi của họ, có thể là túi của bạn, có thể là túi của McDonald's, Tesla hoặc Meta.





Họ có thể làm điều đó bằng cách chuyển tiền của chính họ. Đối với hầu hết các công ty, điều này không đáng kể. Hoặc, họ có thể làm điều đó bằng cách thu hút những người giàu hơn và các công ty lớn hơn với túi tiền rủng rỉnh, để chuyển hàng xe tải tiền của họ theo cách này và cách khác theo cách mà ma sát trong dòng tiền được loại bỏ cho tất cả mọi người.





Hy vọng chúng ta đều đồng ý về ý nghĩa của tiền. Bởi vì nó là nền tảng cho câu chuyện này.





Vào thời điểm nào đó trong năm 2020, Microstrategy đã áp dụng chiến lược mua lại Bitcoin. Đây là lúc Saylor mua những đồng bitcoin đầu tiên của mình như một động thái của công ty để phòng ngừa lạm phát. Kể từ đó, ông đã gắn chặt sự tăng trưởng của công ty và lợi nhuận của các cổ đông vào một tài sản.





Bitcoin.





Ông liên tục đặt tất cả trứng của mình vào giỏ hàng hóa dễ biến động nhất và đang làm như vậy một cách trung thực. Rất nhiều người thông minh không đồng ý. Nhưng không phải các con số. Các con số hoàn toàn đồng ý.





Ví dụ, có điều gì đó thú vị sẽ xảy ra vào quý 4 năm 2024.





$MSTR, đồng đô la neo theo cổ phiếu MicroStrategy, đang hoạt động tốt hơn tài sản cơ sở của mình - $BTC - về mặt lợi nhuận vốn.

Điều này có nghĩa là trong khi Michael Saylor mua BTC giống như mọi người theo chủ nghĩa tối đa hóa Bitcoin, thì bằng cách nào đó, công ty của ông lại kiếm được nhiều tiền hơn cả số tiền lãi từ những bitcoin đó.





Tôi thấy điều đó thú vị.





Tôi cũng xin nhắc lại những gì ông Saylor đã nói (diễn giải).





Tôi hy vọng sẽ tạo ra một Ngân hàng Bitcoin nghìn tỷ đô la! - Nguồn





Từ Ngân hàng Vàng đến Ngân hàng Bitcoin

Trước tiên là điều quan trọng nhất.





Michael Saylor đang mua Bitcoin bằng cách vay nợ.





Đấy, tôi đã nói rồi ( tham khảo )





Nguồn tiền này đến từ dòng cổ đông mới bị lừa và từ các ngân hàng.

Nghe có vẻ tệ.





Tôi đã tweet (hoặc đăng lên?) rất nhiều lần khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy số liệu MSTR.





Hãy tự mình xem nhé. Đây là một màn trình diễn ấn tượng.













Câu hỏi duy nhất là, về lâu dài, điều này có ý nghĩa như thế nào?





Vâng, Ngân hàng và Tài trợ doanh nghiệp thì khác. MSTR vẫn là một công ty đại chúng, nhưng ông Saylor có thể đã tìm ra cách để biến nó thành một ngân hàng và một công ty khởi nghiệp cùng một lúc. Một điều rất khác thường. Một Ngân hàng-Khởi nghiệp vĩnh viễn.





Mặc dù vậy, Bitcoin có thể là lý do khiến nó hoạt động.





Bạn thấy đấy, Bitcoin là một loại tài sản kỳ lạ. Nó hơi xa lạ.





Giống như một bit lượng tử, Bitcoin là tài sản duy nhất có thể ở trạng thái chồng chập của hai trạng thái cùng một lúc. Ở một trạng thái, nó là tiền, vì vậy tiện ích tốt nhất của nó là di chuyển trong một nền kinh tế tuần hoàn. Nhưng nó cũng là một tài sản cứng như vàng hoặc bất động sản, vì vậy tốt nhất là giữ nó trong thời gian dài và không sử dụng nó để giao dịch.





Để mượn một câu tục ngữ cũ,





Chi tiêu hay nắm giữ BTC, đó là câu hỏi.





Đây là một câu hỏi khó. Một câu hỏi đang được thử nghiệm theo thời gian thực.





Đây là một điều khác. Kỳ lạ như thế giới của sự chồng chập lượng tử hai trạng thái có thể, thậm chí còn kỳ lạ hơn là thực tế rằng Bitcoin cũng là một câu chuyện kỹ thuật số lớn. Giống như Wikipedia, ngoại trừ việc được đan xen bất biến vào cái gọi là Blockchain. Một phần mềm có kích thước khoảng 700 GB trở lên, có mục tiêu cốt lõi là tiếp tục lớn hơn.





Do đó, Bitcoin là một tài sản 3D.





Là sản phẩm duy nhất có cùng loại.





Nguồn cung cấp các câu chuyện tiền điện tử phong phú và tinh vi nhất mà chúng ta có trên trái đất. Nếu bạn có thể đọc và giải mã chuỗi khối Bitcoin như một số nhà sử học mạng chuyên nghiệp từ tương lai xa, thì giữa các dòng của mỗi giao dịch sẽ là những câu chuyện về các giao dịch ma túy bất chính trên Silk Road và hơn thế nữa, những cuộc phiêu lưu của những chiếc chìa khóa bị mất trên du thuyền, những bí mật được giữ kín về những chiếc chìa khóa được giữ trong văn phòng của một số chính trị gia cho đến khi họ cuối cùng bán chúng. Những câu chuyện về Ws và Ls. Rất nhiều câu chuyện về tin tặc mạng và phá vỡ ngân hàng của những đứa trẻ tuổi teen mặc đồ lót, và những chiếc mũ đen ngồi trong sự thoải mái của các tòa nhà chính phủ lớn nằm sâu dưới lòng đất.





Đây là mặt tường thuật của Bitcoin. Mặt mà tôi tin rằng Michael Saylor đang hy vọng bán cho hàng tỷ người để đổi lấy đô la, yên, vỏ ốc, củi, bất cứ thứ gì giúp anh ta mua thêm bitcoin.





Phía sẽ trả lại giá trị thực cho tất cả các khoản nợ mà anh ta đã gánh chịu.





Và cho đến nay thì nó vẫn hoạt động tốt.





Về góc độ hodler, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra vào năm 2022 là điều tốt cho những người mua BTC, khi BTC giảm xuống mức giá rẻ tới 16.449 đô la. Điều thú vị là Saylorđã mua rất ít bitcoin trong năm nay. Tôi đoán là anh ấy cũng sợ.









Nhìn chung, Saylor đang áp dụng cùng một chiến lược như các gia tộc ngân hàng lớn khi mới thành lập.

Mua càng nhiều tài sản vốn cứng càng tốt với giá rẻ. Giữ chúng trong nhiều thập kỷ.

Tài trợ doanh nghiệp > Lợi nhuận doanh nghiệp trong thời đại này

Hãy lấy Amazon làm ví dụ. Trong hơn một thập kỷ, đây không phải là một công ty có lợi nhuận nhưng nó đã phát triển và phát triển.





Đúng là Jeff Bezos đã bán sách, đồ chơi và sau đó là dịch vụ AWS. Nhưng hơn thế nữa, ông ấy đã bán lời hứa về một công ty tuyệt vời.

Mọi người mua nhiều cổ phiếu AMZN hơn là sản phẩm của Amazon.com.





Vì vậy, trong khi công ty đang hoạt động với mức lỗ về thu nhập so với chi phí, họ vẫn tích lũy được mức định giá cổ phiếu có lãi mà họ đang sử dụng để phát triển.





Nghe có vẻ giống một mô hình Ponzi, nhưng thực tế không phải vậy.





Đây là Jeff đang cười về tất cả mọi chuyện.

Mọi người mua cổ phiếu, giá tăng vọt, những người khác thấy hấp dẫn (cộng với những câu chuyện, đừng quên) và cũng muốn mua, và giá lại tăng vọt. Nhưng có những sản phẩm thực sự và dịch vụ có giá trị đang ra khỏi gara. Và sự tăng trưởng thực sự tận dụng sự ngây thơ của một khoản tiền nhanh chóng của những người chơi trên thị trường.





Amazon cuối cùng đã và đang tạo ra lợi nhuận thực sự. Nếu bạn không mua cổ phiếu của họ nữa, không vấn đề gì. Họ có thể hoạt động tốt bằng cách bán hàng cho bạn trên Amazon.com.





MSTR mới về Chiến lược mua lại Bitcoin hiện đang hoạt động giống như Amazon.com trong những ngày đầu.

Chỉ với một chu kỳ phát triển sản phẩm rất tinh gọn. Với một nhân viên chủ chốt - chính là Saylor.





#Chế độ người sáng lập.





Giống như nhiều công ty tiền điện tử mới thành lập hiện nay, nguồn vốn là tất cả. Lợi nhuận? Có thể, có thể không.





Saylor đang thu hút các nhà đầu tư vào Ngân hàng/Công ty khởi nghiệp tương lai trẻ của mình (MicroStrategy theo tiêu chuẩn Bitcoin chỉ mới thành lập được 4 năm) bằng những bài phát biểu hấp dẫn và đồ họa biểu đồ tuyệt đẹp được trình chiếu để khán giả và các cổ đông của ông xem và tràn đầy hy vọng và sự ngạc nhiên.

Anh ấy đã thử bán Bitcoin DID , nhưng cách này không hiệu quả với maxis, vì vậy anh ấy tăng gấp đôi doanh số bán những câu chuyện Bitcoin "To the Moon" hay ho, thêm vào đó là những câu chuyện thú vị về Vật lý và Mạng.





Anh ấy đã thu hút được hàng triệu lượt xem trên YouTube.





Với AdSense, những thứ này khó có thể kiếm được vài triệu đô la. Nhưng đối tượng mục tiêu của anh ấy lại có túi tiền rủng rỉnh.

May mắn thay, chúng đã được bán.





Do đó $MSTR >> $BTC.





Nói đi, đây cũng là một câu chuyện ủng hộ Saylor Bitcoin. Có cơ hội nào nó có thể làm tăng giá $MSTR không? :D (*nháy mắt *nháy mắt).





Liệu 'Dự trữ BTC lớn nhất thế giới' có phải là một câu chuyện đủ hấp dẫn không?

Bitcoin sẽ vẫn là tiền hơn bất kỳ thứ gì khác. Cho dù đó là một tài sản siêu cứng hay một câu chuyện lớn hay hãy cùng chờ xem.

Vì vậy, vẫn chưa rõ liệu Ngân hàng MSTR có cho mọi người và chính phủ vay BTC - loại tiền vàng kỹ thuật số của mình - trên hành trình hướng tới vị thế nghìn tỷ đô la hay không.





Mô hình Ngân hàng theo chế độ bản vị vàng đã phải chịu những thách thức lớn như việc các chính phủ từ chối trả lại số vàng mà họ đã vay để phục vụ cho chiến tranh và các thứ khác, đó là lý do tại sao hầu hết các ngân hàng hoan nghênh việc chuyển đổi từ ngân hàng dự trữ toàn phần sang ngân hàng dự trữ một phần. Và cuối cùng là chuyển sang tiêu chuẩn tiền pháp định.





Được hỗ trợ bởi toàn bộ sức mạnh và quyền lực của Ngân hàng Trung ương quốc hữu phát hành tiền tệ. Nếu nhà nước vỡ nợ khoản vay của Ngân hàng, không có gì to tát. Họ sở hữu tiền. Nhiều Ngân hàng đã trở thành Beta trong mối quan hệ đó.





Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi Ngân hàng MSTR cho các chính phủ vay BTC của mình? Vì họ (các chính phủ) không hỗ trợ BTC cũng không có nhiều quyền lực đối với việc phát hành BTC cũng như không có nhiều quyền lực để tác động đến các tuyến giao dịch của BTC, như họ có thể làm với vàng, liệu họ có bị buộc phải thực sự chơi đẹp không?





Ừm.

Thật khó khăn nhưng thú vị.





Chắc chắn là nó sẽ đi đến một nơi rất xa.





Thứ hai, nếu ngân hàng của Saylor cuối cùng cũng chuyển sang phương án lưu ký (“hãy đến và giữ BTC của bạn cùng với của tôi”), thì anh ta sẽ phải đối đầu với các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Binance. Ai lại tham gia vào bất kỳ loại tiền điện tử nào miễn là nó có cốt truyện đủ hay, tokenomics dễ hiểu và một số thanh khoản đáng giá?





Thứ ba, nếu Saylor tiếp tục thực hiện các podcast và bài phát biểu trước công chúng tuyệt vời thu hút $Investors, câu chuyện lớn của ông có thể là 'MSTR sẽ vẫn là quỹ dự trữ BTC của công ty lớn nhất thế giới' . Nhưng nếu những gã khổng lồ quản lý tài sản như BlackRock hoặc những gã khổng lồ công nghệ như Microsoft và Google tham gia vào trò chơi này thì sao? Liệu Ngân hàng MSTR vẫn giữ được vị trí đầu tiên trong cuộc chạy marathon này không?





$MSTR có thể tăng cao hơn một chút so với biểu đồ $BTC. Nếu không muốn nói là thấp hơn vào những ngày giao dịch tồi tệ.

Điều đó sẽ ổn thôi.





Nếu Ngân hàng MSTR, trên hành trình hướng đến lợi nhuận khổng lồ, thậm chí là các chính phủ lớn hay nhiều gã khổng lồ công nghệ như Google, thì nó sẽ để lại một di sản lâu dài.





Tôi có thể nói gì đây?

$MSTR lên tới mặt trăng.

Phụ lục - AI

Các công ty trí tuệ số như Google và Microsoft có thể tận dụng vốn số (BTC) tốt hơn Microstrategy vì AI tương đương với siêu cường số. Họ có thể chạy AI để cung cấp trí tuệ kinh doanh cho MicroStrategy. Chết tiệt, Saylor có thể sẽ sớm thấy một tấm séc mua lại khổng lồ.





Đặc biệt là nếu mọi người cố gắng đưa cho anh ta tiền, nợ, vỏ ốc, ý tưởng của họ và thời gian của họ để đổi lấy một phần quyền chọn cổ phiếu BTC siêu nắm giữ của anh ta. Bởi vì những câu chuyện ngọt ngào trên và về Timechain.





Sớm hay muộn thì những câu chuyện về AI cũng vậy.

Ồ!





Nếu những gã khổng lồ AI hiểu được điều đó, GPT của họ sẽ chứng kiến bước nhảy vọt về khả năng không gì sánh bằng. Đối với BTC, đây là thước đo giá trị hoàn hảo để đo lường chất lượng trí tuệ kỹ thuật số trong không gian mạng. Đó chính là internet.





Ý tôi là hãy tưởng tượng một tập dữ liệu AI có giá trị hơn theo năm tháng. Điều này sẽ hoàn toàn phù hợp với $BTC. Nếu con đường hư cấu đến AGI là đáng tin, thì quỹ đạo của nó sẽ phải phản ánh xu hướng này. Không phải xu hướng của $ đơn thuần, mất giá trị theo thời gian. Các tập dữ liệu AI ngày nay về mèo và chó và Will Smith ăn mì ống, mất giá rất nhanh theo thời gian.

Có thể so sánh với đồng đô la Zimbabwe.





Không biết bạn có hiểu không.

Có lẽ hơi khó để có được.





Nếu quân đoàn AI vẫn bị kẹt với fiat, thì tốt thôi. Điều này cho con người một ít thời gian để hình thành mối liên kết rất chặt chẽ với vốn kỹ thuật số của họ. Để những kẻ thống trị AI không thể chiếm được một tấc đất nông nghiệp không gian mạng của chúng ta.





Thật vậy, sự bướng bỉnh và bám chặt vào cỗ xe ngựa của mình sẽ tốt cho nhân loại.

Thời gian sắp tới rất thú vị.